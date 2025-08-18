Maia Sandu: „Profesorii formează cetățeni activi, care cred în puterea lor și în țara noastră”
Paranteze, 18 august 2025 12:30
Maia Sandu: „Profesorii formează cetățeni activi, care cred în puterea lor și în țara noastră”
Acum 10 minute
12:40
Poliția oferă noi detalii despre tragedia de la Cimișlia. Șoferul camionului a fost testat pentru consum de alcool
Acum 30 minute
12:30
Maia Sandu: „Profesorii formează cetățeni activi, care cred în puterea lor și în țara noastră”
Acum o oră
11:50
Maia Sandu: „Trebuie să fim pregătiți să scoatem armata rusă din Republica Moldova”
11:50
Descoperire macabră la Anenii Noi: Cadavrul unei femei, găsit într-o baltă de sânge
Acum 2 ore
11:30
Autoturism furat din Franța, descoperit la vama Albița. Ce spune șoferul
11:20
Centura Chișinău, proiect strategic pentru descongestionarea traficului: primul segment a fost finalizat
10:50
Donald Trump, mesaj tăios înaintea întâlnirii de luni cu Zelenski și liderii europeni: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată”
Acum 4 ore
10:40
Atac sângeros în Harkov. Rușii au omorât cel puțin trei persoane iar numărul răniților „crește continuu”
10:20
Tragedie la Cimișlia. Un bărbat a murit, după ce tricicleta cu care se deplasa a fost lovită de un camion
10:10
Victor Micu: Pre-vettingul și vettingul sunt neconstituționale
10:10
Președintele Ucrainei și mai mulți lideri europeni se întâlnesc azi cu Donald Trump
10:00
Weekend plin de abateri pe șoselele din țară: mii de șoferi amendați, zeci prinși beți la volan
09:40
Cine este tânăra care și-a pierdut viața în accidentul de la Strășeni: A decedat la o lună de la nuntă
Acum 6 ore
08:30
Ziua marilor revelații: o zodie primește răspunsurile pe care le aștepta de mult timp. Horoscop 18 august 2025
Acum 24 ore
15:20
Cu cine ar putea face PAS alianțe în viitorul parlament. Ce spune Igor Grosu
15:00
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în fața conducerii statului
15:00
Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari: „Vreau să contribui din nou, să facem economia să crească, PIB-ul să fie PIB și bugetul să fie un buget adevărat”
Ieri
18:10
Clipe de groază la un bazin din Capitală: Un bărbat și-a pierdut viața
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
ULTIMA ORĂ // Andrian Candu îndeamnă democrații să se unească în jurul noului Partid Democrat (PDMM)
11:50
O zodie rămâne singură, alta își schimbă destinul. Horoscop 16 august 2025
15 august 2025
16:50
Dorin Recean: „Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate”
16:40
Democrații din Căușeni răspund apelului PDMM: „Suntem gata să aducem adevărata schimbare”
15:20
Vladimir Cebotari: PDM a fost înlăturat pentru că apăra suveranitatea și relațiile transatlantice
14:20
Un ex-deputat a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit
14:00
Maia Sandu a fost numită premier cu suportul rușilor, amintește Vladimir Cebotari, fondatorul Partidului Democrat Modern
13:50
Șoferul care a lăsat orfani trei copii, plasat în arest preventiv pe 30 de zile
13:30
Chișinău și suburbii, modernizate cu 118 milioane de lei: apă, canalizare, parcuri și grădinițe europene
10:50
Chișinău: Un bărbat de 71 de ani și-a ucis din gelozie concubina de 81 de ani. Ce pedeapsă a primit
10:40
Tragedie pe traseul R6: Bărbat decedat și un minor rănit, după impactul dintre un motocultor și un microbuz
09:30
Leo Ciobu, ambasadoarea Revivamed și a sănătății sportivilor de performanță
09:10
O zi cu surprize uriașe: dragoste, bani și decizii care schimbă totul. Horoscop 15 august 2025
14 august 2025
17:20
ULTIMA ORĂ // O nouă ruptură în partidul condus de Ion Chicu. Două organizații teritoriale mari părăsesc rândurile PDCM
17:00
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști”
16:30
PAS îl acuză pe Ivan Ceban că a ajuns primar cu sprijinul PSRM și al Kremlinului
14:20
Chimioterapia, mai aproape de pacienți: Tratamentul va fi disponibil și în spitalele raionale, precum și la Bălți
14:10
Coșmarul unei mame: Fetița i-ar fi fost răpită chiar din sala de naștere
14:10
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro
13:50
Peste 300 milioane lei investiți în infrastructura Chișinăului: drumuri, poduri și cartiere modernizate
10:20
PAS retrage sprijinul politic primarului din Frumușica, reținut pentru omor
08:50
Zi de răscruce pentru o zodie: norocul și ghinionul se ciocnesc! Horoscop 14 august 2025
13 august 2025
20:30
BREAKING NEWS // Un primar PAS a fost reținut după ce ar fi ucis în bătaie un om
18:20
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Cum au fost pedepsiți
16:40
Ion Ceban acuză PAS de imixtiune politică în interdicția de intrare în România
16:10
Doar câteva zile, atât ar dura extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, dă asigurări conducerea Ministerului Justiției
14:50
Ivan Ceban, acuzat de PAS că a strigat împotriva Europei chiar la Bruxelles
14:00
AUDIO // Plahotniuc, după decizia de extrădare din Grecia: Rămâne de văzut dacă puterea de la Chișinău mă vrea cu adevărat în țară
13:20
Vlad Plahotniuc a obținut în instanță acceptul privind extrădarea în Republica Moldova
13:10
Breaking News // Judecătorii au acceptat cererea lui Vladimir Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova
13:00
Crima de la Cahul: Primărița spune că victima era agresivă
11:40
Ca în anii ’90: Patru membri activi, parte a două organizații criminale, reținuți pentru șantaj
