Donald Trump, mesaj tăios înaintea întâlnirii de luni cu Zelenski și liderii europeni: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată”

Paranteze, 18 august 2025 10:50

Donald Trump, mesaj tăios înaintea întâlnirii de luni cu Zelenski și liderii europeni: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Paranteze

Acum 10 minute
10:50
Donald Trump, mesaj tăios înaintea întâlnirii de luni cu Zelenski și liderii europeni: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată” Paranteze
Donald Trump, mesaj tăios înaintea întâlnirii de luni cu Zelenski și liderii europeni: „Unele lucruri nu se schimbă niciodată”
Acum 30 minute
10:40
Atac sângeros în Harkov. Rușii au omorât cel puțin trei persoane iar numărul răniților „crește continuu” Paranteze
Atac sângeros în Harkov. Rușii au omorât cel puțin trei persoane iar numărul răniților „crește continuu”
Acum o oră
10:20
Tragedie la Cimișlia. Un bărbat a murit, după ce tricicleta cu care se deplasa a fost lovită de un camion Paranteze
Tragedie la Cimișlia. Un bărbat a murit, după ce tricicleta cu care se deplasa a fost lovită de un camion
10:10
Victor Micu: Pre-vettingul și vettingul sunt neconstituționale Paranteze
Victor Micu: Pre-vettingul și vettingul sunt neconstituționale
10:10
Președintele Ucrainei și mai mulți lideri europeni se întâlnesc azi cu Donald Trump Paranteze
Președintele Ucrainei și mai mulți lideri europeni se întâlnesc azi cu Donald Trump
10:00
Weekend plin de abateri pe șoselele din țară: mii de șoferi amendați, zeci prinși beți la volan Paranteze
Weekend plin de abateri pe șoselele din țară: mii de șoferi amendați, zeci prinși beți la volan
Acum 2 ore
09:40
Cine este tânăra care și-a pierdut viața în accidentul de la Strășeni: A decedat la o lună de la nuntă Paranteze
Cine este tânăra care și-a pierdut viața în accidentul de la Strășeni: A decedat la o lună de la nuntă
Acum 4 ore
08:30
Ziua marilor revelații: o zodie primește răspunsurile pe care le aștepta de mult timp. Horoscop 18 august 2025 Paranteze
Ziua marilor revelații: o zodie primește răspunsurile pe care le aștepta de mult timp. Horoscop 18 august 2025
Acum 24 ore
15:20
Cu cine ar putea face PAS alianțe în viitorul parlament. Ce spune Igor Grosu Paranteze
Cu cine ar putea face PAS alianțe în viitorul parlament. Ce spune Igor Grosu
15:00
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în fața conducerii statului Paranteze
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în fața conducerii statului
15:00
Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari: „Vreau să contribui din nou, să facem economia să crească, PIB-ul să fie PIB și bugetul să fie un buget adevărat” Paranteze
Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari: „Vreau să contribui din nou, să facem economia să crească, PIB-ul să fie PIB și bugetul să fie un buget adevărat”
Ieri
18:10
Clipe de groază la un bazin din Capitală: Un bărbat și-a pierdut viața Paranteze
Clipe de groază la un bazin din Capitală: Un bărbat și-a pierdut viața
12:30
ULTIMA ORĂ // Andrian Candu îndeamnă democrații să se unească în jurul noului Partid Democrat (PDMM) Paranteze
ULTIMA ORĂ // Andrian Candu îndeamnă democrații să se unească în jurul noului Partid Democrat (PDMM)
11:50
O zodie rămâne singură, alta își schimbă destinul. Horoscop 16 august 2025 Paranteze
O zodie rămâne singură, alta își schimbă destinul. Horoscop 16 august 2025
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Dorin Recean: „Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate” Paranteze
Dorin Recean: „Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate”
16:40
Democrații din Căușeni răspund apelului PDMM: „Suntem gata să aducem adevărata schimbare” Paranteze
Democrații din Căușeni răspund apelului PDMM: „Suntem gata să aducem adevărata schimbare”
15:20
Vladimir Cebotari: PDM a fost înlăturat pentru că apăra suveranitatea și relațiile transatlantice Paranteze
Vladimir Cebotari: PDM a fost înlăturat pentru că apăra suveranitatea și relațiile transatlantice
14:20
Un ex-deputat a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit Paranteze
Un ex-deputat a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit
14:00
Maia Sandu a fost numită premier cu suportul rușilor, amintește Vladimir Cebotari, fondatorul Partidului Democrat Modern Paranteze
Maia Sandu a fost numită premier cu suportul rușilor, amintește Vladimir Cebotari, fondatorul Partidului Democrat Modern
13:50
Șoferul care a lăsat orfani trei copii, plasat în arest preventiv pe 30 de zile Paranteze
Șoferul care a lăsat orfani trei copii, plasat în arest preventiv pe 30 de zile
13:30
Chișinău și suburbii, modernizate cu 118 milioane de lei: apă, canalizare, parcuri și grădinițe europene Paranteze
Chișinău și suburbii, modernizate cu 118 milioane de lei: apă, canalizare, parcuri și grădinițe europene
10:50
Chișinău: Un bărbat de 71 de ani și-a ucis din gelozie concubina de 81 de ani. Ce pedeapsă a primit Paranteze
Chișinău: Un bărbat de 71 de ani și-a ucis din gelozie concubina de 81 de ani. Ce pedeapsă a primit
10:40
Tragedie pe traseul R6: Bărbat decedat și un minor rănit, după impactul dintre un motocultor și un microbuz Paranteze
Tragedie pe traseul R6: Bărbat decedat și un minor rănit, după impactul dintre un motocultor și un microbuz
09:30
Leo Ciobu, ambasadoarea Revivamed și a sănătății sportivilor de performanță Paranteze
Leo Ciobu, ambasadoarea Revivamed și a sănătății sportivilor de performanță
09:10
O zi cu surprize uriașe: dragoste, bani și decizii care schimbă totul. Horoscop 15 august 2025 Paranteze
O zi cu surprize uriașe: dragoste, bani și decizii care schimbă totul. Horoscop 15 august 2025
14 august 2025
17:20
ULTIMA ORĂ // O nouă ruptură în partidul condus de Ion Chicu. Două organizații teritoriale mari părăsesc rândurile PDCM Paranteze
ULTIMA ORĂ // O nouă ruptură în partidul condus de Ion Chicu. Două organizații teritoriale mari părăsesc rândurile PDCM
17:00
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” Paranteze
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști”
16:30
PAS îl acuză pe Ivan Ceban că a ajuns primar cu sprijinul PSRM și al Kremlinului Paranteze
PAS îl acuză pe Ivan Ceban că a ajuns primar cu sprijinul PSRM și al Kremlinului
14:20
Chimioterapia, mai aproape de pacienți: Tratamentul va fi disponibil și în spitalele raionale, precum și la Bălți Paranteze
Chimioterapia, mai aproape de pacienți: Tratamentul va fi disponibil și în spitalele raionale, precum și la Bălți
14:10
Coșmarul unei mame: Fetița i-ar fi fost răpită chiar din sala de naștere Paranteze
Coșmarul unei mame: Fetița i-ar fi fost răpită chiar din sala de naștere
14:10
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro Paranteze
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro
13:50
Peste 300 milioane lei investiți în infrastructura Chișinăului: drumuri, poduri și cartiere modernizate Paranteze
Peste 300 milioane lei investiți în infrastructura Chișinăului: drumuri, poduri și cartiere modernizate
10:20
PAS retrage sprijinul politic primarului din Frumușica, reținut pentru omor Paranteze
PAS retrage sprijinul politic primarului din Frumușica, reținut pentru omor
08:50
Zi de răscruce pentru o zodie: norocul și ghinionul se ciocnesc! Horoscop 14 august 2025 Paranteze
Zi de răscruce pentru o zodie: norocul și ghinionul se ciocnesc! Horoscop 14 august 2025
13 august 2025
20:30
BREAKING NEWS // Un primar PAS a fost reținut după ce ar fi ucis în bătaie un om Paranteze
BREAKING NEWS // Un primar PAS a fost reținut după ce ar fi ucis în bătaie un om
18:20
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Cum au fost pedepsiți Paranteze
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Cum au fost pedepsiți
16:40
Ion Ceban acuză PAS de imixtiune politică în interdicția de intrare în România Paranteze
Ion Ceban acuză PAS de imixtiune politică în interdicția de intrare în România
16:10
Doar câteva zile, atât ar dura extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, dă asigurări conducerea Ministerului Justiției Paranteze
Doar câteva zile, atât ar dura extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, dă asigurări conducerea Ministerului Justiției
14:50
Ivan Ceban, acuzat de PAS că a strigat împotriva Europei chiar la Bruxelles Paranteze
Ivan Ceban, acuzat de PAS că a strigat împotriva Europei chiar la Bruxelles
14:00
AUDIO // Plahotniuc, după decizia de extrădare din Grecia: Rămâne de văzut dacă puterea de la Chișinău mă vrea cu adevărat în țară Paranteze
AUDIO // Plahotniuc, după decizia de extrădare din Grecia: Rămâne de văzut dacă puterea de la Chișinău mă vrea cu adevărat în țară
13:20
Vlad Plahotniuc a obținut în instanță acceptul privind extrădarea în Republica Moldova Paranteze
Vlad Plahotniuc a obținut în instanță acceptul privind extrădarea în Republica Moldova
13:10
Breaking News // Judecătorii au acceptat cererea lui Vladimir Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova Paranteze
Breaking News // Judecătorii au acceptat cererea lui Vladimir Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova
13:00
Crima de la Cahul: Primărița spune că victima era agresivă Paranteze
Crima de la Cahul: Primărița spune că victima era agresivă
11:40
Ca în anii ’90: Patru membri activi, parte a două organizații criminale, reținuți pentru șantaj Paranteze
Ca în anii ’90: Patru membri activi, parte a două organizații criminale, reținuți pentru șantaj
11:20
Băcioiul se transformă: investiții record și proiecte care schimbă viața locuitorilor Paranteze
Băcioiul se transformă: investiții record și proiecte care schimbă viața locuitorilor
11:20
Percheziții la Comrat. Un arhitect a fost reținut Paranteze
Percheziții la Comrat. Un arhitect a fost reținut
12 august 2025
14:00
Mamă moldoveancă, în stare de șoc în Italia: fiul ei de 6 ani prins în mașina căzută într-un râu Paranteze
Mamă moldoveancă, în stare de șoc în Italia: fiul ei de 6 ani prins în mașina căzută într-un râu
13:40
„Inima Moldovei” acuză Ambasadorul RM la București de implicare politică și cere rechemarea acestuia Paranteze
„Inima Moldovei” acuză Ambasadorul RM la București de implicare politică și cere rechemarea acestuia
13:20
Partidul Democrat revine în politică: „Stimați colegi, situația din țară ne impune să depășim regretele și frustrările și să ne implicăm” Paranteze
Partidul Democrat revine în politică: „Stimați colegi, situația din țară ne impune să depășim regretele și frustrările și să ne implicăm”
13:20
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți Paranteze
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.