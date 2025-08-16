Clipe de groază la un bazin din Capitală: Un bărbat și-a pierdut viața
Paranteze, 16 august 2025 18:10
Clipe de groază la un bazin din Capitală: Un bărbat și-a pierdut viața
Clipe de groază la un bazin din Capitală: Un bărbat și-a pierdut viața
ULTIMA ORĂ // Andrian Candu îndeamnă democrații să se unească în jurul noului Partid Democrat (PDMM) # Paranteze
O zodie rămâne singură, alta își schimbă destinul. Horoscop 16 august 2025
Dorin Recean: „Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate” # Paranteze
Democrații din Căușeni răspund apelului PDMM: „Suntem gata să aducem adevărata schimbare” # Paranteze
Vladimir Cebotari: PDM a fost înlăturat pentru că apăra suveranitatea și relațiile transatlantice # Paranteze
Un ex-deputat a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit
Maia Sandu a fost numită premier cu suportul rușilor, amintește Vladimir Cebotari, fondatorul Partidului Democrat Modern # Paranteze
Șoferul care a lăsat orfani trei copii, plasat în arest preventiv pe 30 de zile
Chișinău și suburbii, modernizate cu 118 milioane de lei: apă, canalizare, parcuri și grădinițe europene # Paranteze
Chișinău: Un bărbat de 71 de ani și-a ucis din gelozie concubina de 81 de ani. Ce pedeapsă a primit # Paranteze
Tragedie pe traseul R6: Bărbat decedat și un minor rănit, după impactul dintre un motocultor și un microbuz # Paranteze
Leo Ciobu, ambasadoarea Revivamed și a sănătății sportivilor de performanță
O zi cu surprize uriașe: dragoste, bani și decizii care schimbă totul. Horoscop 15 august 2025 # Paranteze
ULTIMA ORĂ // O nouă ruptură în partidul condus de Ion Chicu. Două organizații teritoriale mari părăsesc rândurile PDCM # Paranteze
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” # Paranteze
PAS îl acuză pe Ivan Ceban că a ajuns primar cu sprijinul PSRM și al Kremlinului
Chimioterapia, mai aproape de pacienți: Tratamentul va fi disponibil și în spitalele raionale, precum și la Bălți # Paranteze
Coșmarul unei mame: Fetița i-ar fi fost răpită chiar din sala de naștere
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro
Peste 300 milioane lei investiți în infrastructura Chișinăului: drumuri, poduri și cartiere modernizate # Paranteze
PAS retrage sprijinul politic primarului din Frumușica, reținut pentru omor
Zi de răscruce pentru o zodie: norocul și ghinionul se ciocnesc! Horoscop 14 august 2025 # Paranteze
BREAKING NEWS // Un primar PAS a fost reținut după ce ar fi ucis în bătaie un om
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Cum au fost pedepsiți # Paranteze
Ion Ceban acuză PAS de imixtiune politică în interdicția de intrare în România
Doar câteva zile, atât ar dura extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, dă asigurări conducerea Ministerului Justiției # Paranteze
Ivan Ceban, acuzat de PAS că a strigat împotriva Europei chiar la Bruxelles
AUDIO // Plahotniuc, după decizia de extrădare din Grecia: Rămâne de văzut dacă puterea de la Chișinău mă vrea cu adevărat în țară # Paranteze
Vlad Plahotniuc a obținut în instanță acceptul privind extrădarea în Republica Moldova
Breaking News // Judecătorii au acceptat cererea lui Vladimir Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova # Paranteze
Crima de la Cahul: Primărița spune că victima era agresivă
Ca în anii ’90: Patru membri activi, parte a două organizații criminale, reținuți pentru șantaj # Paranteze
Băcioiul se transformă: investiții record și proiecte care schimbă viața locuitorilor
Percheziții la Comrat. Un arhitect a fost reținut
Mamă moldoveancă, în stare de șoc în Italia: fiul ei de 6 ani prins în mașina căzută într-un râu # Paranteze
„Inima Moldovei” acuză Ambasadorul RM la București de implicare politică și cere rechemarea acestuia # Paranteze
Partidul Democrat revine în politică: „Stimați colegi, situația din țară ne impune să depășim regretele și frustrările și să ne implicăm” # Paranteze
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți # Paranteze
Drumul din satul Maiei Sandu, reconstruit din temelii: lucrări de 12 milioane de lei în Risipeni # Paranteze
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # Paranteze
Trușeni, model de dezvoltare: investiții fără precedent din partea Guvernului PAS
Avocat din Chișinău, prins în plasa CNA: ar fi cerut bani pentru „a rezolva” un dosar
Fost judecător, găsit împușcat sub un pod din Capitală
Blocul Electoral Patriotic - numărul 10 în buletinul de vot pentru parlamentare
Guvernul a investit peste 300 de milioane de lei în modernizarea Institutului de Medicină Urgentă # Paranteze
PAS: Ivan Ceban, portavocea Kremlinului la referendumul pro-rus din Găgăuzia
Renato Usatîi cere teste psihologice și psihiatrice obligatorii pentru liderii politici, după incidentul cu Igor Grosu la Geneva # Paranteze
Dumitru Diacov vrea reanimarea PDM: ”Cineva trebuie să cedeze, iar ceilalți să-si asume responsabilitatea” # Paranteze
Marian Lupu: Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete # Paranteze
