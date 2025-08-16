O zodie rămâne singură, alta își schimbă destinul. Horoscop 16 august 2025

Paranteze, 16 august 2025 11:50

O zodie rămâne singură, alta își schimbă destinul. Horoscop 16 august 2025

Acum 30 minute
11:50
O zodie rămâne singură, alta își schimbă destinul. Horoscop 16 august 2025 Paranteze
Acum 24 ore
16:50
Dorin Recean: „Guvernul îi așteaptă acasă pe toți moldovenii, pentru a transforma potențialul țării în realitate” Paranteze
16:40
Democrații din Căușeni răspund apelului PDMM: „Suntem gata să aducem adevărata schimbare” Paranteze
15:20
Vladimir Cebotari: PDM a fost înlăturat pentru că apăra suveranitatea și relațiile transatlantice Paranteze
14:20
Un ex-deputat a fost condamnat. Ce pedeapsă a primit Paranteze
14:00
Maia Sandu a fost numită premier cu suportul rușilor, amintește Vladimir Cebotari, fondatorul Partidului Democrat Modern Paranteze
13:50
Șoferul care a lăsat orfani trei copii, plasat în arest preventiv pe 30 de zile Paranteze
13:30
Chișinău și suburbii, modernizate cu 118 milioane de lei: apă, canalizare, parcuri și grădinițe europene Paranteze
Ieri
10:50
Chișinău: Un bărbat de 71 de ani și-a ucis din gelozie concubina de 81 de ani. Ce pedeapsă a primit Paranteze
10:40
Tragedie pe traseul R6: Bărbat decedat și un minor rănit, după impactul dintre un motocultor și un microbuz Paranteze
09:30
Leo Ciobu, ambasadoarea Revivamed și a sănătății sportivilor de performanță Paranteze
09:10
O zi cu surprize uriașe: dragoste, bani și decizii care schimbă totul. Horoscop 15 august 2025 Paranteze
14 august 2025
17:20
ULTIMA ORĂ // O nouă ruptură în partidul condus de Ion Chicu. Două organizații teritoriale mari părăsesc rândurile PDCM Paranteze
17:00
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” Paranteze
16:30
PAS îl acuză pe Ivan Ceban că a ajuns primar cu sprijinul PSRM și al Kremlinului Paranteze
14:20
Chimioterapia, mai aproape de pacienți: Tratamentul va fi disponibil și în spitalele raionale, precum și la Bălți Paranteze
14:10
Coșmarul unei mame: Fetița i-ar fi fost răpită chiar din sala de naștere Paranteze
14:10
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro Paranteze
13:50
Peste 300 milioane lei investiți în infrastructura Chișinăului: drumuri, poduri și cartiere modernizate Paranteze
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
PAS retrage sprijinul politic primarului din Frumușica, reținut pentru omor Paranteze
08:50
Zi de răscruce pentru o zodie: norocul și ghinionul se ciocnesc! Horoscop 14 august 2025 Paranteze
13 august 2025
20:30
BREAKING NEWS // Un primar PAS a fost reținut după ce ar fi ucis în bătaie un om Paranteze
18:20
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Cum au fost pedepsiți Paranteze
16:40
Ion Ceban acuză PAS de imixtiune politică în interdicția de intrare în România Paranteze
16:10
Doar câteva zile, atât ar dura extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, dă asigurări conducerea Ministerului Justiției Paranteze
14:50
Ivan Ceban, acuzat de PAS că a strigat împotriva Europei chiar la Bruxelles Paranteze
14:00
AUDIO // Plahotniuc, după decizia de extrădare din Grecia: Rămâne de văzut dacă puterea de la Chișinău mă vrea cu adevărat în țară Paranteze
13:20
Vlad Plahotniuc a obținut în instanță acceptul privind extrădarea în Republica Moldova Paranteze
13:10
Breaking News // Judecătorii au acceptat cererea lui Vladimir Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova Paranteze
13:00
Crima de la Cahul: Primărița spune că victima era agresivă Paranteze
11:40
Ca în anii ’90: Patru membri activi, parte a două organizații criminale, reținuți pentru șantaj Paranteze
11:20
Băcioiul se transformă: investiții record și proiecte care schimbă viața locuitorilor Paranteze
11:20
Percheziții la Comrat. Un arhitect a fost reținut Paranteze
12 august 2025
14:00
Mamă moldoveancă, în stare de șoc în Italia: fiul ei de 6 ani prins în mașina căzută într-un râu Paranteze
13:40
„Inima Moldovei” acuză Ambasadorul RM la București de implicare politică și cere rechemarea acestuia Paranteze
13:20
Partidul Democrat revine în politică: „Stimați colegi, situația din țară ne impune să depășim regretele și frustrările și să ne implicăm” Paranteze
13:20
Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți Paranteze
12:10
Drumul din satul Maiei Sandu, reconstruit din temelii: lucrări de 12 milioane de lei în Risipeni Paranteze
12:10
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate Paranteze
11:00
Trușeni, model de dezvoltare: investiții fără precedent din partea Guvernului PAS Paranteze
11:00
Avocat din Chișinău, prins în plasa CNA: ar fi cerut bani pentru „a rezolva” un dosar Paranteze
10:50
Fost judecător, găsit împușcat sub un pod din Capitală Paranteze
11 august 2025
20:10
Blocul Electoral Patriotic - numărul 10 în buletinul de vot pentru parlamentare Paranteze
16:10
Guvernul a investit peste 300 de milioane de lei în modernizarea Institutului de Medicină Urgentă Paranteze
16:00
PAS: Ivan Ceban, portavocea Kremlinului la referendumul pro-rus din Găgăuzia Paranteze
15:50
Renato Usatîi cere teste psihologice și psihiatrice obligatorii pentru liderii politici, după incidentul cu Igor Grosu la Geneva Paranteze
13:20
Dumitru Diacov vrea reanimarea PDM: ”Cineva trebuie să cedeze, iar ceilalți să-si asume responsabilitatea” Paranteze
12:30
Marian Lupu: Lista candidaților „Respect Moldova” la alegerile parlamentare, formată din profesioniști, nu vedete Paranteze
12:30
Crimă la Cahul: Adolescent de 17 ani, acuzat că a ucis cu bestialitate un copil de 15 ani Paranteze
9 august 2025
16:10
AUR din Republica Moldova acuză o campanie de denigrare și cere retragerea acuzațiilor lansate de Deschide.md și WatchDog Paranteze
