Ministra Finanțelor va efectua o vizită de lucru la Ocnița

16:50

Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv – au fost reținute astăzi, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. La moment, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări- motivul suspecților ar fi legat de […]