Ministra Finanțelor va efectua o vizită de lucru la Ocnița
Provincial, 18 august 2025 07:50
Victoria Belous, Ministra Finanțelor, urmează să întreprindă marți, 19 august 2025, o vizită de lucru la Ocnița. Conform agendei, de la ora 11:00, dna Belous se va întâlni cu agenții economici, cetățenii și reprezentanții Direcției de Deservire Fiscală, la Școala de Arte „Teodor Negară", după care va vizita un agent economic local.
• • •
Acum 5 minute
07:50
Acum 24 ore
11:10
Liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au avut astăzi, la Hîncești, o întâlnire comună cu organizațiile teritoriale din raioanele Hîncești, Ialoveni și Strășeni. Participanții la întâlnire au subliniat că nu mai tolerează puterea „galbenă", care distruge țara. În opinia lor, doar o singură forță poate pune capăt haosului în care
Ieri
20:00
14:10
Irina Vlah: Astăzi, la Rezina, am văzut cel mai important lucru: oamenii au căpătat speranță, iar această speranță o aduce Blocul Patriotic
Liderii Blocului Electoral Patriotic (BEP) continuă întâlnirile cu echipele partidelor din cadrul blocului. Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", unul dintre liderii BEP, a spus că „Blocul Patriotic a devenit principala forță politică în raionul Rezina! Uniunea dintre INIMA MOLDOVEI, Socialiști, Comuniști și Partidul „Viitorul Moldovei" le-a oferit oamenilor încrederea într-o alegere care va
13:50
08:40
Primul lot de traverse pentru reabilitarea segmentului feroviar Prut 2, recepționat de CFM
La 15 august 2025, Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" a recepționat primul lot de traverse, destinate reabilitării liniilor de cale ferată a segmentului feroviar Prut 2 (Cantemir, Republica Moldova – Fălciu, România). Potrivit CFM, membrii comisiei de recepționare au verificat parametrii tehnici și caracteristicile indicate în certificatul de conformitate și certificatul de calitate,
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Astăzi, echipa Agenției de Dezvoltare Regională Sud au efectuat o vizită de monitorizare la șantierul din orașul Cimișlia, unde se construiește o hală de producere în cadrul proiectului: „Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri în regiune". Potrivit ADR Sud, scopul vizitei este monitorizarea lucrărilor de construcție, care se desfășoară conform
16:50
87 de proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în localitățile din toată țara
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor avea, în următorii ani, acces la servicii publice mai bune, drumuri modernizate, obiective turistice atractive și condiții îmbunătățite pentru dezvoltarea economică. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a anunțat, astăzi, rezultatele Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024, aprobate de Consiliul Național
16:50
Roman Roșca a discutat cu reprezentanții Promo-LEX despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană
La 15 august 2025 viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a avut o întrevedere de lucru cu Ion Manole, director executiv și Vadim Vieru, director de program din cadrul Asociației Promo-LEX. Discuțiile au vizat un spectru larg de aspecte privind promovarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, în special, cele ce țin de accesul promotorilor drepturilor omului în regiunea
16:30
Peste 200 de copii din Cahul vor beneficia de condiții mai bune în urma reabilitării energetice a grădiniței Nr. 4
În data de 12 august 2025, Agenția de Dezvoltare Regională Sud a organizat o vizită la șantier în cadrul proiectului: „Reabilitarea energetică a clădirii grădiniței de copii Nr. 4 din municipiul Cahul". Au participat reprezentanți ai Agenției de Dezvoltare Regională Sud, ai primăriei municipiului Cahul, ai antreprenorului, dirigintele de șantier și proiectantul. Potrivit ADR Sud, lucrările
16:10
Consiliul Raional Leova invită toți locuitorii și oaspeții raionului la Expoziția–Târg „Descoperă Leova", organizată cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, pe 27 august 2025. Evenimentul va avea loc în Piața Culturală Ștefan cel Mare și Sfânt din orașul Leova, începând cu ora 10:00. Ce veți găsi la „#DescoperăLeova": Standuri cu produse autentice și artizanat local
15:40
La data de 14 august 2025, funcționarii postului vamal Leușeni, sectorul „Ieșire pasageri", în cadrul controlului coordonat cu inspectorii vamali din România și în baza analizei de risc, au supus verificărilor de specialitate un autovehicul de model Mercedes C-Class, care se deplasa din Republica Moldova spre Italia. Conducătorul auto, un bărbat cu dublă cetățenie, moldovenească
15:30
Duminică, 17 august, va debuta noul sezon al Ligii Naționale. În ediția 2025/26 vor participa 4 formații: Real Succes ȘS11 Chișinău, FC Zimbru, CSF Anenii Noi 2020 – ȘS Anenii Noi și CF Nistru – Cioburciu. Vă prezentăm programul partidelor etapei inaugurale: 17 august 2025 18:00 Real Succes ȘS11 – Chișinău – CF Nistru-Cioburciu (Chișinău, Stadionul
15:10
În premieră, cinci localități din Moldova devin Sate Inteligente cu investiții de peste 21 milioane de lei din partea UE
Pentru prima dată în Republica Moldova este implementat conceptul european de Sat Inteligent, menit să susțină dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin tehnologie, eficiență energetică și servicii publice inteligente. Localitățile Larga, Coșnița, Sipoteni, Lozova și Mereni au fost selectate pentru acest program-pilot. Fiecare comunitate primește granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru proiecte
15:00
ANSA va oferi gratuit certificatul veterinar pentru mișcarea animalelor din gospodăriile casnice
O veste importantă pentru cetățenii care dețin animale în gospodăriile non-profesionale. Începând cu 23 august 2025, serviciile de certificare veterinară pentru mișcarea animalelor vor fi gratuite. Astfel, sunt eliminate toate costurile, întru respectarea normelor legale și veterinare. Decizia vine în urma modificărilor Legii nr. 221/2007, care prevede că identificarea și mișcarea animalelor din gospodăriile casnice
14:50
Uniunea Europeană finanțează construcția a cinci poduri peste Prut pentru a conecta Republica Moldova cu restul Europei. Astfel, UE pune la dispoziție 16 milioane de euro pentru construirea Podului de Flori dintre Ungheni și Iași, care va conecta Republica Moldova cu Europa, cu membrii familiei și cu vecinii.
14:10
Trei zile de distracție și bun gust la Chișinău: Festivaluri și târguri în sectorul Buiucani
Primăria Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei să petreacă acest weekend în sectorul Buiucani, unde îi așteaptă iarmaroace, târguri dulci și festivaluri delicioase! Iarmarocul Școlăresc – pregătește ghiozdanul cu stil! Calea Ieșilor, 8 Deschis zilnic până pe 17 august Organizat de SA „Zorile" și Pretura Buiucani, cu oferte și reduceri pentru toate vârstele. Târguri dulci
14:00
2,38 mg/l alcool în aerul expirat – atât a indicat aparatul Drager în cazul unui bărbat de 45 de ani din raionul Dondușeni, documentat de polițiștii Direcției patrulare Nord a INSP. Incidentul a avut loc pe o stradă din orașul Dondușeni. Bărbatul se deplasa neuniform cu o bicicletă. Acesta a fost documentat în conformitate cu
14:00
200 de elevi din UTA Găgăuzia și Taraclia vor participa la o tabără de vară de limbă română, la Iași
200 de elevi din clasele IX-XII din instituțiile de învățământ alolingve din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia vor beneficia de cursuri intensive de limbă română, activități interactive de comunicare și vizite ghidate în cadrul Taberei de vară de limbă română. Activitatea va avea loc la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, în perioada 18–29 august,
13:50
O intervenție plină de emoții pozitive și lacrimi de fericire s-a petrecut în această dimineață, când echipa SAMU Soroca a asistat o naștere la domiciliu. La ora 05:45, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a înregistrat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei femei gravide de 22 ani, la 40 săptămâni. Pentru
13:30
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a efectuat joi, 14 august curent, o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă, unde a avut întrevederi cu reprezentanții a 4 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) și cu fermieri interesați să dezvolte sau să modernizeze infrastructura de irigare. Programul vizitei a inclus deplasări la
13:20
Începând cu 16 august 2025, ora 09:00 și până la 17 august 2025, ora 17:00, traficul prin Punctul de trecere a frontierei „Larga – Kelmențî" (rutier) va fi temporar sistat. Măsura este determinată de lucrările de amenajare a benzii carosabile cu mixtură asfaltobetonică fierbinte. Până la răcirea completă a suprafeței la temperatura mediului, circulația vehiculelor
13:10
O nouă ediție a Campionatului Moldovei la fotbal, Liga 2, începe sâmbătă, 16 august. În sezonul 2025/26 vor participa 20 de formații, 10 echipe în Liga 2 Seria Nord și 10 echipe în Liga 2 Seria Sud. Seria Nord: FC Speranța Drochia, Vulturii Cutezători, EFA Visoca, FC Steaua Nordului, CF Locomotiva Ocnița, CF Edineț, CSFCJT Atletico, FC Țarigrad, FC Grănicerul,
12:50
Călărași a găzduit Campionatul Național de Pescuit Sportiv între nevăzători și slabvăzători
Astăzi a avut loc festivitatea de premiere a participanților la Campionatul Național de Pescuit Sportiv între nevăzători și slabvăzători, ediția 2025, desfășurat în localitatea Hîrjauca, raionul Călărași. Viceprimarul orașului Călărași, Mihail Jacota, a fost prezent la eveniment și a oferit diplome și medalii echipelor participante. Au participat 23 de echipe din întreaga Republică Moldova, inclusiv
12:40
Copiii de acasă și din diasporă au participat la taberele de vară #AcasăCamp, în perioada 14 iulie – 15 august. Evenimentele sunt organizate pentru al treilea an consecutiv de Alianța Asociațiilor de Băștinași din Moldova, contribuind la sporirea coeziunii sociale. În ediția 2025, Programul Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a Încrederii", implementat de PNUD, a
12:40
Cum să răcim piața imobiliară: un plan de acțiune pentru Moldova bazat pe experi
Piața imobiliară din Moldova este supraîncălzită. Acesta este un dat. Asta spun specialiștii și economiștii, iar statisticile o confirmă. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, în primul trimestru al anului 2025, indicele prețurilor la locuințe a crescut cu 18,4% în ritm trimestrial și cu 35,4% în termeni anuali. Pentru clădirile noi, creșterea a fost de 20,6% […] Post-ul Cum să răcim piața imobiliară: un plan de acțiune pentru Moldova bazat pe experiența Ucrainei și a României apare prima dată în Provincial.
12:20
Două proiecte majore la Susleni: parc fotovoltaic de 92 kW și reabilitarea străzii Alexandru cel Bun după 30 de ani # Provincial
Primul proiect vizează construirea unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 92 kW în satul Susleni, raionul Orhei, și a fost realizat prin intermediul celei de-a doua ediții a Programului Național „Satul European”. Potrivit ONDRL, lucrările din cadrul proiectului „Instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei electrice, folosind resurse regenerabile” s-au desfășurat în perioada […] Post-ul Două proiecte majore la Susleni: parc fotovoltaic de 92 kW și reabilitarea străzii Alexandru cel Bun după 30 de ani apare prima dată în Provincial.
12:00
Regulament de salubrizare aprobat la Costești: locuitorii sunt obligați să asigure curățenia în jurul gospodăriilor # Provincial
În scopul menținerii unui mediu sănătos şi curat de viață, Consiliul Local Costeşti a aprobat la 29.03.2024 Regulamentul privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în satul Costești. Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toți locuitorii satului Costești și prevăd o serie de responsabilități privind asigurarea și menținerea curățeniei pe perimetrul din preajma proprietății private, cum ar fi: […] Post-ul Regulament de salubrizare aprobat la Costești: locuitorii sunt obligați să asigure curățenia în jurul gospodăriilor apare prima dată în Provincial.
12:00
Arest preventiv pe 30 de zile pentru șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul soldat cu decesul a două persoane # Provincial
La 15 august 2025, urmare a demersului procurorilor din cadrul Procuraturii Cahul, a fost dispusă aplicarea măsurii preventive – arest preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unui bărbat învinuit de încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei, fapt ce a cauzat din imprudență decesul a două persoane (art. 264 alin. (5) din […] Post-ul Arest preventiv pe 30 de zile pentru șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul soldat cu decesul a două persoane apare prima dată în Provincial.
11:50
Centrul de adăpost pentru animalele fără stăpân din Bălți continuă sterilizarea gratuită a câinilor vagabonzi # Provincial
În scopul prevenirii înmulțirii necontrolate a animalelor fără stăpân, Centrul de adăpost pentru animalele fără stăpân din mun. Bălți a încheiat un contract cu una dintre clinicile veterinare din oraș pentru efectuarea sterilizării gratuite a câinilor vagabonzi. “Cererile pentru sterilizare se primesc în zilele lucrătoare, între orele 08:00 și 17:00. Dacă câinele nu este agresiv, […] Post-ul Centrul de adăpost pentru animalele fără stăpân din Bălți continuă sterilizarea gratuită a câinilor vagabonzi apare prima dată în Provincial.
11:40
(VIDEO) Parcul-pădure Rîșcani se modernizează! Ion Ceban: parcul treptat prinde viață, iar toate aceste schimbări le facem pentru oameni # Provincial
Parcul-pădure din sectorul Rîșcani al capitalei este în plin proces de reabilitare, după ani întregi de degradare. Terenul, care anterior prezenta un pericol pentru vizitatori din cauza lipsei de iluminare, mobilier urban sau infrastructură de bază, capătă acum un nou suflu. “Oamenii nu au crezut că acest parc va fi reabilitat, după ce ani la […] Post-ul (VIDEO) Parcul-pădure Rîșcani se modernizează! Ion Ceban: parcul treptat prinde viață, iar toate aceste schimbări le facem pentru oameni apare prima dată în Provincial.
11:20
Andrei Năstase propune zero taxe și impozite pentru remitențele trimise acasă de copiii, frații și părinții noștri # Provincial
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, lansează un pachet amplu de măsuri dedicate cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotare, menit să consolideze legătura dintre Diasporă și țară. Propunerile vizează stimulente fiscale, programe de investiții, sprijin pentru întoarcere și participare civică directă, după cum urmează: Zero taxe și impozite pentru remitențele […] Post-ul Andrei Năstase propune zero taxe și impozite pentru remitențele trimise acasă de copiii, frații și părinții noștri apare prima dată în Provincial.
11:10
Campioana Moldovei, Milsami Orhei a părăsit competiția europeană din acest an în turul trei preliminar al Ligii Conferinței, fiind învinsă la general de formația Virtus din San Marino, scor 3-5. În prima manșă, orheienii câștigaseră cu 3-2, dar au cedat în retur cu 0-3. Milsami este ultima echipă moldovenească, care este eliminată din Europa în […] Post-ul Liga Conferinței. Milsami Orhei, eliminată de campioana din San Marino apare prima dată în Provincial.
11:00
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Fără o nouă reformă administrativ-teritorială Republica Moldova nu se va putea dezvolta în continuare # Provincial
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” consideră că o nouă reformă administrativ-teritorială este o necesitate stringentă, deoarece fără o astfel de reformă Republica Moldova nu se va putea dezvolta în continuare. Potrivit formațiunii, astăzi, în Republica Moldova practic nu există unităţi administrativ-teritoriale care să activeze în baza principiului de autogestiune, iar micile excepţii care […] Post-ul Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Fără o nouă reformă administrativ-teritorială Republica Moldova nu se va putea dezvolta în continuare apare prima dată în Provincial.
10:40
Între localitățile Rădoaia și Drăgănești, raionul Sîngerei, drumarii au demarat lucrările de reparație periodică a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G50 Floreşti – Nicolaevca – Sîngerei, pe sectorul cuprins între km 30,00 și km 32,70. Despre aceasta a anunțat Administrația Națională a Drumurilor. Obiectivul principal al lucrărilor este îmbunătățirea calității îmbrăcămintei rutiere, contribuind astfel la […] Post-ul (VIDEO) Lucrări de reparație pe drumul regional G50 între Rădoaia și Drăgănești apare prima dată în Provincial.
10:40
Trafic rutier suspendat temporar în centrul Chișinăului, în contextul Festivalului Tineretului # Provincial
Primăria Chișinău informează că, în perioada 15 august, ora 00:01 – 17 august, ora 12:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Vlaicu Pârcălab, pe tronsonul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. 31 August 1989 și pe str. Veronica Micle, tronsonul str. A. Pușkin – str. Mihai Eminescu, cu redirecționarea transportului pe străzile […] Post-ul Trafic rutier suspendat temporar în centrul Chișinăului, în contextul Festivalului Tineretului apare prima dată în Provincial.
10:30
Aseară, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui Mercedes Sprinter și a unui motocultor. Din primele cercetări s-a stabilit că impactul a avut loc în momentul în care motocultorul, condus de un bărbat de 44 de ani, efectua manevra de […] Post-ul Un bărbat a murit într-un accident rutier în raionul Orhei apare prima dată în Provincial.
10:10
La 14 august curent, ministrul Vladimir Bolea s-a aflat în vizită de lucru în satele Călinești, Hîncești, Pruteni și Pînzăreni. Astfel, viceprim-ministrul a discutat cu sătenii despre proiectele în derulare și cele care urmează să înceapă în domenii precum iluminatul stradal, infrastructură publică și revitalizarea spațiilor din localitate. Potrivit MIDR, toate cele patru localități implementează […] Post-ul Vladimir Bolea a vizitat patru localități din raionul Fălești apare prima dată în Provincial.
09:30
În perioada ianuarie–iunie 2025, 228,3 mii persoane au beneficiat de serviciile agențiilor de turism și tur-operatoare din Republica Moldova, în creștere cu 8,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, mentionează reprezentanții Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova. Structura turismului în prima jumătate a anului: Turism emițător (moldoveni care au călătorit peste hotare): 146,4 […] Post-ul Turismul din Republica Moldova – creștere susținută în primele șase luni din 2025 apare prima dată în Provincial.
09:30
Sergiu Lazarencu, în vizită la Silva Sud: peste 170 de hectare împădurite și investiții în gestionarea deșeurilor # Provincial
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit cu silvicultorii din cadrul Silva Sud. În cadrul întrevederii ministrul a discutat cu pădurarii despre despre reușitele Programului de împădurire, cât și provocările cu care se confruntă zilnic specialiștii din teren. Ministrul Lazarencu a mulțumit pădurarilor pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute, subliniind importanța colaborării cu primăriile care […] Post-ul Sergiu Lazarencu, în vizită la Silva Sud: peste 170 de hectare împădurite și investiții în gestionarea deșeurilor apare prima dată în Provincial.
09:30
De astăzi, 15 august, fermierii pot depune cereri pentru plăți directe în sectorul zootehnic. Măsurile acoperă plăți pe cap de animal pentru junci peste 3 luni și junci peste 12 luni, precum și plăți pe kilogram de lapte de vacă, oaie și capră. Sunt eligibili crescătorii ale căror exploatații zootehnice sunt autorizate, animalele sunt identificate […] Post-ul Astăzi se lansează noul apel de subvenționare în sectorul zootehnic apare prima dată în Provincial.
09:20
Echipa Sheriff a fost eliminată în turul trei preliminar al Ligii Conferinței de formația Anderlecht, cu scorul general 1-4. Sheriff -Anderlecht 1-1 Au marcat: Elijah Olaniyi Odede (81) / Nathan Saliba (72), În minutul 38 Mario Stroyekens n-a transformat un penalty 14 august. Chișinău. Stadionul Zimbru. Spectatori: 4 123 Arbitru: Umut Meler Asistenți: Deniz Caner Özaral și Abdullah […] Post-ul Liga Conferinței. Sheriff și-a încheiat parcursul European apare prima dată în Provincial.
14 august 2025
17:10
Ludmila Catlabuga s-a întâlnit cu membrii Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Agrobalta-Talmaza” # Provincial
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga s-a întâlnit cu membrii Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Agrobalta-Talmaza”, agricultori determinați să inițieze un proiect de reabilitare a sistemului centralizat de irigare. În cadrul discuțiilor, ministra i-a încurajat să își unească eforturile pentru a construi un proiect viabil, capabil să atragă finanțare și să aducă beneficii […] Post-ul Ludmila Catlabuga s-a întâlnit cu membrii Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații „Agrobalta-Talmaza” apare prima dată în Provincial.
17:10
Vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat astăzi o vizită de lucru în localitățile Ustia și Marcăuți din raionul Dubăsari, unde a avut întrevederi cu reprezentanții administrațiilor publice locale, colectivele instituțiilor de învățământ și colaboratorii Inspectoratului de Poliție Dubăsari (IP Dubăsari). Pe agenda discuțiilor s-au regăsit subiecte de interes major pentru comunități, inclusiv dezvoltarea și […] Post-ul Vicepremierul pentru reintegrare a vizitat localitățile Ustia și Marcăuți apare prima dată în Provincial.
16:50
Suspecții care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, reținuți pe Aeroportul Chișinău în timp ce încercau să fugă din țară # Provincial
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv – au fost reținute astăzi, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. La moment, ofițerii desfășoară mai multe percheziții pe acest caz, iar din primele constatări- motivul suspecților ar fi legat de […] Post-ul Suspecții care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, reținuți pe Aeroportul Chișinău în timp ce încercau să fugă din țară apare prima dată în Provincial.
16:20
Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost dotat cu echipament chirurgical endoscopic de ultimă generație, datorită unei donații din partea Guvernului Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Organizației Internaționale pentru Migrație. Echipamentul include un turn laparoscopic 2D B. Braun-Aesculap, un set de instrumente chirurgicale și consumabile endoscopice, precum trocare, canule, pense, foarfece, clipse etc. Valoarea […] Post-ul Spitalul raional Soroca, dotat cu echipament chirurgical endoscopic modern apare prima dată în Provincial.
16:10
Începând cu 15 august 2025, ora 08:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România, […] Post-ul Din 15 august 2025 postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va activa 24/24 apare prima dată în Provincial.
15:50
Metodă nouă de escrocare: Victimele își pierd banii în câteva minute după instalarea unei aplicații false # Provincial
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. Cum acționează infractorii? Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații” și, sub […] Post-ul Metodă nouă de escrocare: Victimele își pierd banii în câteva minute după instalarea unei aplicații false apare prima dată în Provincial.
15:40
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat contractul de finanțare, în valoare de 63 milioane lei, pentru restaurarea și reabilitarea clădirii istorice din centrul capitalei: clădirea fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei. Proiectul, inclus în Documentul Unic de Program 2025-2027, va opri procesul de degradare a […] Post-ul Clădirea fostei Zemstve Guberniale a Basarabiei va fi restaurată apare prima dată în Provincial.
15:10
La Bălți are loc etapa de preselecție a Festivalului Național de Muzică Patriotică „TE CÂNT PATRIE ȘI NEAM” # Provincial
Astăzi, 14 august 2025, are loc etapa de preselecție la nivel municipal a Festivalului Național de Muzică Patriotică „TE CÂNT PATRIE ȘI NEAM”. Evenimentul se desfășoară în sala mare a Palatului Municipal de Cultură. Potrivit Primăriei, participanții înscriși în concurs își demonstrează talentul și dragostea față de țară prin interpretări muzicale pline de emoție și […] Post-ul La Bălți are loc etapa de preselecție a Festivalului Național de Muzică Patriotică „TE CÂNT PATRIE ȘI NEAM” apare prima dată în Provincial.
