Bunuri nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale la Leușeni
Provincial, 19 august 2025 10:30
Funcționarii postului vamal Leușeni au contracarat recent mai multe tentative de transport ilicit de bunuri peste frontiera Republicii Moldova. În primul caz, în cabina unui autocamion, ce transporta marfă în adresa unui agent economic rezident, au depistate piese auto uzate, nedeclarate autorității vamale. Acestea s-au dovedit a fi ale șoferului, un cetățean moldovean, în vârstă […] Post-ul Bunuri nedeclarate, depistate în cadrul controalelor vamale la Leușeni apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
10:40
Peste 730 de gospodării din Orhei, Rezina și Telenești, în curând cu acces la gaze naturale # Provincial
În 6 localități din raioanele Orhei, Rezina și Telenești, care fac parte a zonei de gestiune „Orhei-gaz”, lucrările de extindere a rețelelor de distribuție a gazelor, planificate pentru anul 2025, au fost deja finalizate, iar procesul de conectare a consumatori noi este în plină desfășurare. Printre acestea se numără satele Clișova, Nicureni, Bulăești, Cobălea, Pereni […] Post-ul Peste 730 de gospodării din Orhei, Rezina și Telenești, în curând cu acces la gaze naturale apare prima dată în Provincial.
Acum 10 minute
10:30
18 ghivece din beton distruse în parcul Rîșcani din capitală: un tânăr riscă până la 3 ani de închisoare # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău, oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în judecată o cauza penală intentată pe fapte de huliganism, în care figurează un tânăr de 17 de ani. Potrivit probatoriului acumulat, la 10 mai 2025, în jurul orei 04:00, aflându-se în Parcul-pădure „Rîșcani” de pe str. Nicolae Dimo, învinuitul, manifestând un comportament […] Post-ul 18 ghivece din beton distruse în parcul Rîșcani din capitală: un tânăr riscă până la 3 ani de închisoare apare prima dată în Provincial.
10:30
Acum 30 minute
10:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu circa o sută de copii și tineri, participanți ai celei de-a doua ediții a taberei DOR # Provincial
Președinta Maia Sandu a discutat cu participanții taberei DOR, care s-au adunat la reședința prezidențială de la Condrița. “În ochii lor am văzut curiozitate, bucurie și dorința de a descoperi Moldova așa cum este ea. Le-am spus că, oriunde s-ar afla, aici e casa lor și îi așteptăm mereu cu drag”, a punctat șefa statului. […] Post-ul Maia Sandu s-a întâlnit cu circa o sută de copii și tineri, participanți ai celei de-a doua ediții a taberei DOR apare prima dată în Provincial.
10:10
În curând, în Moldova va fi implementat un nou Sistem de Gestionare a Deșeurilor Solide, o soluție eficientă pentru un mediu mai curat. A fost lansată licitația pentru selectarea companiei care se va ocupa de proiectarea și construcția infrastructurii de gestionare a deșeurilor în Regiunea 5: Ungheni, Nisporeni și Călărași. Tot în această lună vom […] Post-ul În Moldova va fi implementat un nou sistem modern de gestionare a deșeurilor solide apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
09:20
Borogani – satul cu iluminat modern, educație digitală și drumuri reabilitate prin programe naționale # Provincial
Unul dintre proiectele recent finalizate – „Extinderea sistemului de iluminat public în satul Borogani, raionul Leova” – a fost implementat prin ediția a II-a a Programului „Satul European”, în perioada februarie – august 2025. Acesta a prevăzut construirea a 9,22 km de rețele noi de iluminat public, instalarea a 279 de corpuri de iluminat stradal […] Post-ul Borogani – satul cu iluminat modern, educație digitală și drumuri reabilitate prin programe naționale apare prima dată în Provincial.
08:40
Vlad Batrîncea cere explicații privind reducerea numărului secțiilor de vot pentru regiunea transnistreană # Provincial
Vicepreședintele Parlamentului, membru al Comitetului Executiv Politic al PSRM, Vlad Batrîncea, a adresat o solicitare oficială Biroului Politici de Reintegrare, cerând prezentarea documentelor și avizelor care au stat la baza deciziei privind deschiderea secțiilor de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului. De asemenea, a fost solicitată lista propunerilor înaintate de Birou către Comisia Electorală Centrală […] Post-ul Vlad Batrîncea cere explicații privind reducerea numărului secțiilor de vot pentru regiunea transnistreană apare prima dată în Provincial.
Acum 4 ore
08:00
Duminică, 17 august curent, conducerea municipiului s-a întâlnit cu membrii Organizației Poloneze din Soroca, dar și cu membrii Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. Evenimentul, care a avut loc la Cetatea Soroca, a purtat genericul “Vizita locurilor istorice ale polonezilor din lume”. “Aici a avut loc un serviciu divin în limba poloneză și au fost abordate […] Post-ul Soroca a găzduit vizita motocicliștilor polonezi în cadrul turului locurilor istorice apare prima dată în Provincial.
07:10
Peste 25 mii de copii au beneficiat de odihnă în tabere și activități estivale în cadrul programelor educaționale desfășurate de APL Chișinău # Provincial
Primăria Municipiului Chișinău a organizat, prin programele sale educaționale, sociale și culturale, o gamă largă de tabere și activități estivale care au oferit copiilor din Capitală, dar și celor din diaspora și refugiați, oportunități de învățare, dezvoltare și recreere. Rezultatele sezonului estival 2025 (la data de 18 august): Tabere tematice în Centrele Comunitare pentru Copii […] Post-ul Peste 25 mii de copii au beneficiat de odihnă în tabere și activități estivale în cadrul programelor educaționale desfășurate de APL Chișinău apare prima dată în Provincial.
Acum 12 ore
21:40
Liderul NOI: Democrația nu este doar despre cine are puterea, ci despre cum este ea exercitată! # Provincial
„Ceea ce s-a întâmplat duminică în Parlamentul Republicii Moldova este, fără exagerare, o scenă rușinoasă. Depunerea jurământului de către cinci noi magistrați ai Curții Constituționale s-a desfășurat sub huiduielile și strigătele de protest ale opoziției: „Rușine! Demisia!". Indiferent de convingerile politice, nimeni nu poate nega că este profund umilitor pentru orice funcționar de rang înalt […] Post-ul Liderul NOI: Democrația nu este doar despre cine are puterea, ci despre cum este ea exercitată! apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:00
Mâine, 19 august, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga va efectua o vizită de lucru în raionul Florești. Programul începe la ora 10:00, la Centrul Cultural Florești, unde se desfășoară Festivalul Pâinii, cu genericul „Pâinea este snop de soare adunat cu bob de grâu”. Pe parcursul zilei, ministra va avea o întrevedere cu membrii […] Post-ul Ludmila Catlabuga va efectua o vizită de lucru în raionul Florești apare prima dată în Provincial.
16:30
Directorul Centrului Național pentru Energie Durabilă (CNED), Ion Muntean a vizitat Gimnaziul din satul Inești, raionul Telenești, instituție de învățământ frecventată de peste 160 de elevi, unde funcționează două centrale termice pe biocombustibil solid. În cadrul vizitei, directorul CNED a discutat cu administrația instituției despre activitățile de pregătire a centralelor termice pentru sezonul de încălzire […] Post-ul Centrale termice pe biocombustibil, în vizorul CNED la Gimnaziul Inești apare prima dată în Provincial.
16:10
Liderul socialist de la Bălți acuză conducerea țării că sperie din nou populația cu povești înfricoșătoare despre „războaie hibride” # Provincial
Maxim Moroșan, președintele Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier municipal Bălți, acuză președintele țării că „sperie din nou populația cu povești înfricoșătoare despre „războaie hibride” care ar fi pregătite de Rusia împotriva țării noastre”. El a spune că, șeful statului vorbește despre „amestec extern”, despre „subminarea proceselor democratice”, despre „manipulări”. „Sună amenințător și impunător. Doar că […] Post-ul Liderul socialist de la Bălți acuză conducerea țării că sperie din nou populația cu povești înfricoșătoare despre „războaie hibride” apare prima dată în Provincial.
16:10
În perioada 15-17 august 2025, colectivele Casei de Cultură Cimișlia – Ansamblul folcloric „Legenda” (conducător artistic Leonid Nenescu), formația MtoM și formația „Duet” – au participat la Târgul Tradițional de Sfânta Maria Mare din orașul Vălenii de Munte, județul Prahova. Evenimentul a debutat cu o spectaculoasă Paradă a Portului Popular, desfășurată pe traseul Gara Vălenii […] Post-ul Artiștii din Cimișlia au dus tradițiile moldovenești la Vălenii de Munte, România apare prima dată în Provincial.
15:50
Tinerii din Ungheni, pregătiți pentru primul pas spre cariera lor – la Tabăra „Abilitare prin angajare” # Provincial
Au descoperit cum să-și dezvolte abilitățile personale, au învățat cum să redacteze primul lor CV și să se prezinte la un interviu, au participat la sesiuni interactive de „Sport pentru Dezvoltare” și au vizitat companii locale pentru a înțelege cum funcționează un loc de muncă real. Este vorba despre 20 de tineri și tinere din […] Post-ul Tinerii din Ungheni, pregătiți pentru primul pas spre cariera lor – la Tabăra „Abilitare prin angajare” apare prima dată în Provincial.
15:40
Moldovagaz va furniza gaze regiunii transnistrene și va constitui stocuri obligatorii pentru consumatori vulnerabili # Provincial
S.A. „Moldovagaz” este desemnată, prin Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, drept Entitatea de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene, pentru perioada 01 septembrie 2025 – 31 martie 2026. La fel, începând cu 01 septembrie 2025, SA „Moldovagaz” este obligată să creeze și să mențină stocuri de gaze naturale pentru a asigura acoperirea […] Post-ul Moldovagaz va furniza gaze regiunii transnistrene și va constitui stocuri obligatorii pentru consumatori vulnerabili apare prima dată în Provincial.
15:40
Blocul ALTERNATIVA a publicat lista pentru Parlament: peste 50 de reprezentanți ai regiunilor # Provincial
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintată de Blocul Electoral ALTERNATIVA. Lista a fost depusă oficial pe 11 august (https://t.me/bloculalternativa/1919) și cuprinde 103 candidați. Blocul ALTERNATIVA propune o echipă diversă, atât ca vârstă, cât și ca experiență profesională. 15 funcționari publici de rang înalt […] Post-ul Blocul ALTERNATIVA a publicat lista pentru Parlament: peste 50 de reprezentanți ai regiunilor apare prima dată în Provincial.
15:30
15:30
100 de tineri antreprenori instruiți în cadrul celei de-a doua rundă a programului pentru START UP-eri, desfășurat la Bălți # Provincial
100 de tineri antreprenori și persoane interesate să lanseze o afacere au participat, în perioada 13–15 august 2025, la Bălți, la cea de-a doua rundă a programului de instruiri gratuite pentru antreprenorii începători. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Finanțelor, în parteneriat cu Proiectul finanțat de UE „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în […] Post-ul 100 de tineri antreprenori instruiți în cadrul celei de-a doua rundă a programului pentru START UP-eri, desfășurat la Bălți apare prima dată în Provincial.
15:00
Numărul cazurilor de boli infecțioase s-a dublat într-o săptămână: a fost confirmat un caz de rujeolă la un copil vaccinat # Provincial
Situația bolilor infecțioase rămâne sensibilă, în săptămâna precedentă fiind raportate 597 de cazuri, în creștere cu 120% față de săptămâna anterioară. Totodată, a fost confirmat un caz de rujeolă la un copil vaccinat cu prima doză. De asemenea, continuă să fie raportate cazuri izolate de COVID-19, dar acestea se află în limite statistice și nu […] Post-ul Numărul cazurilor de boli infecțioase s-a dublat într-o săptămână: a fost confirmat un caz de rujeolă la un copil vaccinat apare prima dată în Provincial.
15:00
Primăria Ialoveni anunță că pe strada Moldova se desfășoară lucrări de reparație, în cadrul programului de modernizare a infrastructurii rutiere locale. Astfel, autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite, pe cât posibil, porțiunile aflate în lucru și să respecte indicatoarele rutiere provizorii instalate în zonă. Potrivit administrației publice locale, lucrările sunt parte a eforturilor continue de […] Post-ul Lucrări de reparație pe strada Moldova din Ialoveni apare prima dată în Provincial.
14:50
Parcul fotovoltaic din localitatea Sireți, raionul Strășeni, unde sunt instalate 72 de panouri solare cu o capacitate totală de 20 kW, a fost vizitat vineri, 15 august, de un grup de 60 de cadre didactice din învățământul primar. În cadrul vizitei, învățătorii au aflat cum funcționează un parc fotovoltaic și cum contribuie la eficiența energetică […] Post-ul 60 de învățători au vizitat parcul fotovoltaic din Sireți apare prima dată în Provincial.
14:40
Pe teritoriul raionului Drochia se desfășoară lucrări de întreținere și reparații a drumurilor publice de interes raional, acțiuni care au drept scop îmbunătățirea condițiilor de circulație și sporirea siguranței participanților la trafic. Despre aceasta a anunțat Consiliul raional, transmite PROVINCIAL. Astfel, Președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, însoțit de șeful Serviciului modernizare infrastructură din cadrul Direcției […] Post-ul Autoritățile din Drochia monitorizează lucrările de reabilitare a drumurilor raionale apare prima dată în Provincial.
14:20
(FOTO) Un nou loc de relaxare și cultură la Ungheni – “Scuarul Înfrățirii”. Când va fi inaugurat # Provincial
Amenajarea „Scuarului Înfrățirii” din orașul Ungheni e în plină desfășurare. Au fost deja construite aleile, băncile, iar spațiile verzi (gazoanele) au prins contur. “În aceste zile, accentul se pune pe construirea pavilionului multifuncțional, care va înfrumuseța acest scuar și va putea fi utilizat pentru spectacole, vizionarea filmelor, a competițiilor sportive,” spun autoritățile. Amintim că, în anul curent, este […] Post-ul (FOTO) Un nou loc de relaxare și cultură la Ungheni – “Scuarul Înfrățirii”. Când va fi inaugurat apare prima dată în Provincial.
14:10
Procuratura Ungheni: un tânăr va sta 3 ani la închisoare pentru că a agresat un polițist # Provincial
Procuratura Ungheni anunță că un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Potrivit învinuirii, fapta a avut la data de 03 iulie 2025, într-un sat din raionul Ungheni. Inculpatul, în urma unui accident rutier cu implicarea motocicletei […] Post-ul Procuratura Ungheni: un tânăr va sta 3 ani la închisoare pentru că a agresat un polițist apare prima dată în Provincial.
13:50
Peste 2000 de persoane sunt așteptate la ediția din anul curent a Marii Dictări Naționale # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, anunță lansarea celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, un eveniment la care sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023. Evenimentul va avea loc pe 31 august 2025, începând […] Post-ul Peste 2000 de persoane sunt așteptate la ediția din anul curent a Marii Dictări Naționale apare prima dată în Provincial.
13:40
Un grup din 15 elevi și 4 profesori din Instituţia Publică Liceul Teoretic „Nicolae Gogol” a participat la un program educațional de vară desfășurat în orașul Rostok (Germania). Vizita a fost posibilă după semnarea, în data de 17 decembrie 2024, a Memorandumului de colaborare dintre liceul de la Bălți și Centrul de Educație pentru Adulți […] Post-ul Tinerii bălțeni au participat la tabăra educațională de vară din Germania apare prima dată în Provincial.
13:20
Forumul Național al cadrelor didactice! Maia Sandu: Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării # Provincial
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Naționale al cadrelor didactice, care a reunit, la Chișinău, sute profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor internaționale, mediului academic și de afaceri. Președinta Maia Sandu le-a mulțumit dascălilor pentru dăruire, curaj și pentru credința că educația schimbă […] Post-ul Forumul Național al cadrelor didactice! Maia Sandu: Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării apare prima dată în Provincial.
13:10
La data de 17 august 2025, în satul Pervomaiscoe a fost desfășurată o nouă ediție a Festivalului Mierii, informează PROVINCIAL. Potrivit autorităților, evenimentul a reunit apicultori, producători locali, meșteri populari și oaspeți din raion, constituind o importantă platformă de promovare a produselor naturale și a tradițiilor din raion. În cadrul mesajului său, vicepreședinta raionului Drochia, […] Post-ul (FOTO) Pervomaiscoe a găzduit o nouă ediție a Festivalului Mierii apare prima dată în Provincial.
13:10
S.A. „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 # Provincial
Astăzi, 18 august 2025, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desemnat S.A. „Moldovagaz” în calitate de entitate de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025-31 martie 2026. Decizia vine pe fundalul încetării, de la 1 septembrie, a licenței de furnizare deținută de S.A. „Moldovagaz” […] Post-ul S.A. „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 apare prima dată în Provincial.
13:10
Irina Vlah: Ceadîr-Lunga – bastionul susținătorilor unei Moldove puternice și independente – s-a unit în jurul Blocului Patriotic # Provincial
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în cadrul întâlnirii de ieri a liderilor Blocului Electoral Patriotic cu echipele partidelor, a menționat: „Ceadîr-Lunga – bastionul susținătorilor unei Moldove puternice și independente – s-a unit în jurul Blocului Patriotic”. „Galbenii timp de 4 ani au dezbinat țara, au marginalizat regiuni întregi, au împărțit oamenii după viziunile […] Post-ul Irina Vlah: Ceadîr-Lunga – bastionul susținătorilor unei Moldove puternice și independente – s-a unit în jurul Blocului Patriotic apare prima dată în Provincial.
12:40
Orașul Chișinău va beneficia de o centrală de cogenerare de înaltă performanță până în 2030 # Provincial
În cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET-2), finanțat de Banca Mondială, a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru dezvoltarea unor noi capacități de generare a energiei electrice și termice la Termoelectrica S.A. Studiul a fost realizat de experți internaționali din Macedonia de Nord, […] Post-ul Orașul Chișinău va beneficia de o centrală de cogenerare de înaltă performanță până în 2030 apare prima dată în Provincial.
12:40
Poliția investighează circumstanțele unui accident rutier produs aseară, în jurul orei 22:15, în localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Preliminar s-a stabilit că, un bărbat de 70 de ani, în timp ce conducea un autocamion, a tamponat din spate o tricicletă electrică staționată pe carosabil, la ghidonul căreia se afla un bărbat de 72 de […] Post-ul Un bărbat de 72 de ani a murit pe loc după ce tricicleta sa a fost lovită de un camion apare prima dată în Provincial.
12:30
Tudor Ulianovschi a participat la festivalul folcloric din Cubolta: cultura și folclorul sunt parte a identității naționale… # Provincial
Cântec, dans și multă voie bună în comuna Cubolta, raionul Sîngerei. La tradiționalul Festival folcloric internațional „Un popas la noi cu cântec, dans și voie bună” au participat ansambluri populare din diverse regiuni ale Republicii Moldova, dar și oaspeți din România. Prezent la acest eveniment deosebit, președintele PSDE, Tudor Ulianovschi, a adresat un mesaj de […] Post-ul Tudor Ulianovschi a participat la festivalul folcloric din Cubolta: cultura și folclorul sunt parte a identității naționale… apare prima dată în Provincial.
12:10
Doi bărbați reținuți pentru escrocherii online: o femeie de 76 de ani, înșelată cu peste 100 000 de lei # Provincial
Polițiștii de la Botanica au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați de 19 și 35 de ani, originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online. Conform investigațiilor, printr-o aplicație mobilă, suspecții au ademenit o femeie de 76 de ani, promițându-i câștiguri rapide pe piețele valutare. Astfel, victima a fost determinată să […] Post-ul Doi bărbați reținuți pentru escrocherii online: o femeie de 76 de ani, înșelată cu peste 100 000 de lei apare prima dată în Provincial.
11:50
Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, participanti ai Taberei de limbă română de la Iași # Provincial
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a salutat, la Președinție, pe elevii din comunitățile minoritare etnice din țara noastră, care vor participa la Tabăra de vară de limbă română, desfășurată la Iași. Șefa statului a subliniat importanța cunoașterii limbii române pentru a facilita integrarea și accesul la oportunități educaționale și profesionale. Programul reunește 200 de elevi […] Post-ul Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, participanti ai Taberei de limbă română de la Iași apare prima dată în Provincial.
11:40
În premieră, Mileștii Mici devine gazda unui festival dedicat patrimoniului cultural național # Provincial
În data de 23 august 2025, începând cu ora 13:00, în incinta celebrului combinat din comuna Mileștii Mici va avea loc prima ediție a Festivalului „Patrimoniul cultural Mileștii Mici – Tezaurul Culturii Românești”, un eveniment cultural de amploare organizat de Grupul de Inițiativă din Mileștii Mici, în colaborare cu Întreprinderea de Stat „Combinatul de Vinuri […] Post-ul În premieră, Mileștii Mici devine gazda unui festival dedicat patrimoniului cultural național apare prima dată în Provincial.
11:20
Screening pulmonar gratuit în Ialoveni. Complexul radiodiagnostic mobil ajunge în patru localități # Provincial
Echipele mobile de medici specialiști continuă să ofere populației consultații profilactice gratuite, acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Astfel, săptămâna curentă, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice se va afla în mai multe instituții din raionul Ialoveni, și anume: – pe 18 august – […] Post-ul Screening pulmonar gratuit în Ialoveni. Complexul radiodiagnostic mobil ajunge în patru localități apare prima dată în Provincial.
11:20
AND: lucrările de modernizare a drumurilor naționale continuă pe șantierele din toată țară # Provincial
O nouă săptămână începe în forță pentru drumarii mobilizați pe șantierele din întreaga țară. Echipele de muncitori continuă lucrările de construcție, reabilitare și modernizare a drumurilor naționale, atât pe obiectivele prevăzute în Anexa nr. 1 și nr. 2 la Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale, cât și pe proiectele implementate cu […] Post-ul AND: lucrările de modernizare a drumurilor naționale continuă pe șantierele din toată țară apare prima dată în Provincial.
10:50
Ieri, la Ceadîr-Lunga, a avut loc o nouă întâlnire a liderilor Blocului Electoral Patriotic – Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și reprezentanta PCRM, Diana Caraman – cu activiștii și membrii organizațiilor de partid din Ceadîr-Lunga, Comrat și Vulcănești. Sala a fost arhiplină, iar atmosfera – una de încredere și hotărâre. Participanții au fost unanimi […] Post-ul Igor Dodon: PAS își bate joc de Găgăuzia cum nu s-a mai întâmplat vreodată apare prima dată în Provincial.
10:40
AIPA a autorizat plăți de peste 9,6 milioane de lei pentru agricultori, săptămâna trecută # Provincial
Săptămâna trecută, au fost autorizate plăți în valoare de 9,66 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sumele au fost direcționate prin mai multe mecanisme de sprijin financiar. Astfel, 350 de mii de lei au fost autorizați pentru forma de plată post-investiție, 1,55 milioane de lei pentru plata în […] Post-ul AIPA a autorizat plăți de peste 9,6 milioane de lei pentru agricultori, săptămâna trecută apare prima dată în Provincial.
Ieri
10:30
Echipa ”Academia de Fotbal Radu Rebeja” a câștigat turneul național „Viitorul”. În etapa finală, echipa din Chișinău s-a impus cu scorul de 5-1 în fața formației CS Dacia Buiucani, încheind competiția pe prima poziție, cu un parcurs perfect: 7 victorii din tot atâtea meciuri și un golaveraj impresionant, 49-4. Acesta este cel de-al treilea trofeu […] Post-ul Turneul „Viitorul”. S-a desemnat campioana 2025 apare prima dată în Provincial.
08:20
Igor Grosu, la Festivalul BelEU Fest: Avem tradiții și muzică frumoasă. Totu-i bun când e făcut cu suflet, iar noi, cei de la sud, știm să punem mult suflet # Provincial
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu oamenii din lunca Prutului au celebrat patrimoniul și tradițiile autentice la Festivalul BelEU Fest. Evenimentul, aflat la a IV-a ediție, promovează valorile naturii, culturii și gastronomiei locale. Festivalul s-a desfășurat pe malul lacului Beleu, în Rezervația Prutul de Jos, localitatea Slobozia Mare din raionul Cahul și a adunat colective […] Post-ul Igor Grosu, la Festivalul BelEU Fest: Avem tradiții și muzică frumoasă. Totu-i bun când e făcut cu suflet, iar noi, cei de la sud, știm să punem mult suflet apare prima dată în Provincial.
07:50
Victoria Belous, Ministra Finanțelor, urmează să întreprindă marți, 19 august 2025, o vizită de lucru la Ocnița. Conform agendei, de la ora 11:00, dna Belous se va întâlni cu agenții economici, cetățenii și reprezentanții Direcției de Deservire Fiscală, la Școala de Arte „Teodor Negară”, după care va vizita un agent economic local. Dialogul va aborda […] Post-ul Ministra Finanțelor va efectua o vizită de lucru la Ocnița apare prima dată în Provincial.
17 august 2025
11:10
Liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au avut astăzi, la Hîncești, o întâlnire comună cu organizațiile teritoriale din raioanele Hîncești, Ialoveni și Strășeni. Participanții la întâlnire au subliniat că nu mai tolerează puterea „galbenă”, care distruge țara. În opinia lor, doar o singură forță poate pune capăt haosului în care […] Post-ul Liderii BEP s-au întâlnit cu activele de partid din Hîncești apare prima dată în Provincial.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Torner: Summitul din Alaska subliniază cât de important este ca oamenii Moldovei să aleagă o guvernare responsabilă, angajată ferm în apărarea democrației # Provincial
„Toată lumea a fost, noaptea trecută, cu ochii pe Alaska, unde se aștepta un summit istoric: Trump-Putin. Se vorbea chiar despre „o nouă ordine mondială”. Se aștepta o voce a rațiunii, pentru că Europa așteaptă pace. Unii chiar încercau să facă o paralelă între Summitul de pe Alaska și Conferința de la Ialta, februarie 1945. […] Post-ul Torner: Summitul din Alaska subliniază cât de important este ca oamenii Moldovei să aleagă o guvernare responsabilă, angajată ferm în apărarea democrației apare prima dată în Provincial.
14:10
Irina Vlah: Astăzi, la Rezina, am văzut cel mai important lucru: oamenii au căpătat speranță, iar această speranță o aduce Blocul Patriotic # Provincial
Liderii Blocului Electoral Patriotic (BEP) continuă întâlnirile cu echipele partidelor din cadrul blocului. Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, unul dintre liderii BEP, a spus că „Blocul Patriotic a devenit principala forță politică în raionul Rezina! Uniunea dintre INIMA MOLDOVEI, Socialiști, Comuniști și Partidul „Viitorul Moldovei” le-a oferit oamenilor încrederea într-o alegere care va […] Post-ul Irina Vlah: Astăzi, la Rezina, am văzut cel mai important lucru: oamenii au căpătat speranță, iar această speranță o aduce Blocul Patriotic apare prima dată în Provincial.
13:50
08:40
Primul lot de traverse pentru reabilitarea segmentului feroviar Prut 2, recepționat de CFM # Provincial
La 15 august 2025, Întreprinderea de Stat “Calea Ferată din Moldova” a recepționat primul lot de traverse, destinate reabilitării liniilor de cale ferată a segmentului feroviar Prut 2 (Cantemir, Republica Moldova – Fălciu, România). Potrivit CFM, membrii comisiei de recepționare au verificat parametrii tehnici și caracteristicile indicate în certificatul de conformitate și certificatul de calitate, […] Post-ul Primul lot de traverse pentru reabilitarea segmentului feroviar Prut 2, recepționat de CFM apare prima dată în Provincial.
15 august 2025
16:50
Astăzi, echipa Agenției de Dezvoltare Regională Sud au efectuat o vizită de monitorizare la șantierul din orașul Cimișlia, unde se construiește o hală de producere în cadrul proiectului: „Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri în regiune”. Potrivit ADR Sud, scopul vizitei este monitorizarea lucrărilor de construcție, care se desfășoară conform […] Post-ul (FOTO) Hala de producere din Cimișlia prinde contur apare prima dată în Provincial.
