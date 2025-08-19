18 ghivece din beton distruse în parcul Rîșcani din capitală: un tânăr riscă până la 3 ani de închisoare

21:40

„Ceea ce s-a întâmplat duminică în Parlamentul Republicii Moldova este, fără exagerare, o scenă rușinoasă. Depunerea jurământului de către cinci noi magistrați ai Curții Constituționale s-a desfășurat sub huiduielile și strigătele de protest ale opoziției: „Rușine! Demisia!". Indiferent de convingerile politice, nimeni nu poate nega că este profund umilitor pentru orice funcționar de rang înalt […] Post-ul Liderul NOI: Democrația nu este doar despre cine are puterea, ci despre cum este ea exercitată! apare prima dată în Provincial.