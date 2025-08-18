Tinerii din Ungheni, pregătiți pentru primul pas spre cariera lor – la Tabăra „Abilitare prin angajare”

Au descoperit cum să-și dezvolte abilitățile personale, au învățat cum să redacteze primul lor CV și să se prezinte la un interviu, au participat la sesiuni interactive de „Sport pentru Dezvoltare” și au vizitat companii locale pentru a înțelege cum funcționează un loc de muncă real. Este vorba despre 20 de tineri și tinere din […] Post-ul Tinerii din Ungheni, pregătiți pentru primul pas spre cariera lor – la Tabăra „Abilitare prin angajare” apare prima dată în Provincial.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Provincial