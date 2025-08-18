Procuratura Ungheni: un tânăr va sta 3 ani la închisoare pentru că a agresat un polițist

12:40

Poliția investighează circumstanțele unui accident rutier produs aseară, în jurul orei 22:15, în localitatea Valea Perjei din raionul Cimișlia. Preliminar s-a stabilit că, un bărbat de 70 de ani, în timp ce conducea un autocamion, a tamponat din spate o tricicletă electrică staționată pe carosabil, la ghidonul căreia se afla un bărbat de 72 de