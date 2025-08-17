Echinaceea, planta minune pentru organism
Noi.md, 17 august 2025 23:00
Echinaceea este o plantă originară din America de Nord, utilizată de mii de ani pentru proprietățile sale curative.Beneficiile sale sînt evidente în tratarea unor boli precum sînt afecțiunile respiratorii, urinare, oboseală cronică, migrene, herpes, tulburări de deficit de atenție – hiperactivitate (ADHD), reumatism, septicemie, gripă, amigdalită.Echinanceea este o plantă bogată în vitamin
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 5 minute
00:00
Cu siguranta stii cat de mult afecteaza pielea produsele conventionale de ingrijire si cosmeticele.Peste 1300 de ingrediente utilizate frecvent in industria cosmetica au fost interzise deja in Europa. Insa, pentru a putea atinge un pret de productie mic, inca se folosesc ingrediente sintetice – parfumuri, arome etc. – care afecteaza pielea. Indiferent de produsele pe care le aplici pe piele, 6
Acum o oră
23:30
Madonna s-a bucurat de o zi în familie cu copiii ei la faimosul Palio di Siena din Toscana, sîmbătă. Regina popului, în vîrstă de 67 de ani, nu putea să-și ștergă zîmbetul de pe față în timp ce urmărea cursa de cai italiană.Cursa se desfășoară în orașul Siena încă din Evul Mediu, prima cursă oficială fiind organizată în 1633, scrie Daily MailMadonna, mama a șase copii, era radiantă în timp
Acum 2 ore
23:00
Echinaceea este o plantă originară din America de Nord, utilizată de mii de ani pentru proprietățile sale curative.Beneficiile sale sînt evidente în tratarea unor boli precum sînt afecțiunile respiratorii, urinare, oboseală cronică, migrene, herpes, tulburări de deficit de atenție – hiperactivitate (ADHD), reumatism, septicemie, gripă, amigdalită.Echinanceea este o plantă bogată în vitamin
22:30
Jackie Chan: Hollywood-ul a devenit mai degrabă un paradis pentru „oameni de afaceri” decât pentru cineaşti # Noi.md
Jackie Chan, care joacă în prezent în cel de-al șaselea episod din „Karate Kid: Legends”, a profitat de ocazie pentru a vorbi despre începuturile sale și despre experiența sa din industria cinematografică, în care este implicat încă din anii 1970.Actorul, acum în vîrstă de 71 de ani, a fost martorul multor schimbări în lumea cinematografiei, prima dintre acestea vizînd metodele de lucru ale st
Acum 4 ore
22:00
Această legumă uimitoare are un conținut bogat de substanțe nutritive, cum ar fi vitaminele și iodul, magneziul, zincul, flavonoidele, clorul, calciul, sodiul și betaina.Caracteristicile hipoalergenice ale clorului îmbunătățesc funcționarea organelor și pot curăța rinichii, limfa și toxinele din vezica urinară. Iată ce afecțiuni poate trata sfecla:Poate preveni și trata cancerulSucul d
21:30
Autoritățile din Moldova creează scheme de achiziționare a resurselor energetice și majorează prețurile acestora, aruncînd populația în sărăcie și obligînd antreprenorii să își închidă afacerile, iar familiile să părăsească țara. Sectorul energetic trebuie readus sub controlul cetățenilor.Această opinie a fost exprimată de juristul, secretarul general al partidului politic Alianța „MOLDOVENII”
21:00
Colesterolul mărit este o problemă des întîlnită în societatea actuală.Ritmul de viață rapid plin de stres, fără sport și cu o alimentație nesănătoasă, este un mediu ideal pentru colesterolul mărit. Dacă nu știi ce alimente te ajută să ții departe colesterolul mărit, iată o listă de care ar trebui să ții cont.Fructe și legume proaspete:Pline de vitamine, minerale și alți nutrienți fructele
20:30
Un american a ajuns în stare gravă la spital după ce a urmat un regim recomandat de ChatGPT # Noi.md
Un american a ajuns în stare gravă la spital, cu o paranoia extremă și halucinații, după ce a urmat un regim cu bromură de sodiu recomandată de ChatGPT. Bărbatul întrebase chatbot-ul ce să ia în locul sării din alimentație, la care voia să renunțe.Un studiu de caz publicat într-o revistă medicală a relatat că un bărbat american în vîrstă de 60 de ani a înlocuit clorura de sodiu cu bromură de s
Acum 6 ore
20:00
Potrivit experţilor în domeniul nutriţiei, o persoana poate evita complet consumul suplimentar tuturor tipurilor de zahăr. Organismul nostru are nevoie de carbohidraţi, doar că le primește în cantităţi suficiente din fructe, pîine şi cartofi. Fiecare linguriță, fiecare cubușor suplimentar de zahăr depăşeşte deja cantitatea necesară organismului.Organismul este capabil de a sparge cu ușurință l
19:30
Denis Roșca: „Moldova poate găsi de sine stătător mijloace financiare necesare pentru reforme” # Noi.md
Moldova poate găsi de sine stătător mijloace financiare necesare pentru reforme și poate emite bani în cazul în care și-a crescut productivitatea înainte de aceasta.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC-21.El a subliniat că statul are acces enorm la distribuția resurselor. De exemplu,
19:00
Mod de preparare:Măruntaiele se scot, lăbuţele se taie pînă la prima încheietură, carnea se pune în apă rece puţin sărată pentru 8-10 ore. După aceasta iepurele se taie bucăţi.Ceapa se taie semiinele, roşiile se curăţă de pieliţă şi se dau prin răzătoare. Bucăţile de iepure se rumenesc în ulei, se adaugă ceapa şi se prăjeşte puţin, apoi se adaugă pasta de roşii, se mai prăjeşte 3-5 minute, se
Acum 8 ore
18:00
Liderii nordici și baltici reafirmă sprijinul față de Ucraina, cer armistițiu și garanții de securitate # Noi.md
Liderii celor opt state nordice și baltice — Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia și Suedia — au adoptat sîmbătă, 16 august, o declarație comună prin care reafirmă sprijinul acordat Ucrainei și subliniază importanța unui armistițiu însoțit de garanții de securitate.Documentul precizează că atingerea unei păci durabile presupune atît oprirea luptelor, cît și angaja
18:00
Un număr de opt persoane au murit și patru sînt date dispărute în urma inundațiilor produse în regiunea Mongolia Interioară din nordul Chinei, a anunțat duminică televiziunea de stat CCTV, transmite AFP.Un grup de 13 persoane erau campate în zona Urad cînd a avut loc o creștere 'bruscă' a apelor, sîmbătă, în jurul orei 22:00 (14:00 GMT) , a indicat agenția de presă oficială Xinhua.Duminică
17:30
Portugalia, la fel ca Spania, a cerut ajutor din partea Europei pentru a lupta împotriva incendiilor de vegetaţie, după cum a relatat sîmbătă postul public de televiziune RTP, citat de lalibre.be.Aproximativ 3 500 de pompieri lucrează în prezent în Portugalia, încercînd să controleze 10 incendii majore. Prima victimă a fost înregistrată vineri: un voluntar a murit în nord-vestul ţării, scrie N
17:00
În perioada 15 august 2025 – 31 martie 2026 se va desfășura sezonul de vînătoare. Poliția de Frontieră reamintește vînătorilor despre importanța respectării normelor legale prevăzute de Legea nr. 28/2024 privind frontiera de stat a Republicii Moldova și Hotărîrea de Guvern nr. 862/2024.Pentru asigurarea securității frontierei de stat și desfășurarea activităților de vînătoare în condiții s
16:30
Moldovenii au transferat în țară 56,5 miliarde de dolari în ultimii 25 de ani. Expertul în politici economice Veaceslav Ioniță afirmă că 14% din veniturile bugetului public național provin din aceste resurse.Timp de 15 ani, remitențele au depășit totalul salariilor plătite în țară, a menționat Ioniță în cadrul emisiunii sale săptămânale, ediția curentă fiind dedicată Zilelor Diasporei desfășur
16:30
În perioada 18 – 22 august, 16 blocuri locative și o Instituție de Educație Timpurie din sectorul Ciocana al Capitalei vor rămîne fără apă caldă menajeră.„Termoelectrica S.A. informează consumatorii din sectorul Ciocana despre desfășurarea lucrărilor planificate de testare a rețelelor termice primare cu Diametrul Nominal 800 mm și reparația curentă a tronsonului din strada Voluntarilor. Aces
Acum 12 ore
16:00
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va participa luni la întîlnirea dintre preşedintele Donald Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile.Ultima dată cînd Zelenski a fost în Biroul Oval, în februarie, Vance l-a acuzat pe liderul ucrainean de lipsă de recunoştinţă, întrebîndu-l: „Ai spus măcar o dată mulţumesc?”.Cu
16:00
Diplomatul internațional Andrei Muntean a declarat că, din punct de vedere al geopoliticii globale, Uniunea Europeană nu are greutate proprie pentru marii actori mondiali precum SUA și Rusia.Potrivit lui, UE nu a reușit să implementeze modelul de dezvoltare gîndit în perioada anilor ’70–2000, iar principalul motiv l-au constituit interesele geopolitice divergente ale statelor membre.„Nici
15:30
Legumele și fructele sînt esențiale pentru o alimentație sănătoasă, însă nivelul ridicat de nitrați din unele produse pot prezenta un pericol real pentru copii și adulți, avertizează specialiștii.Într-un răspuns pentru IPN, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor precizează că spanacul proaspăt, salata și rucola, în special cele cultivate în sere sau în afara sezonului, prezintă un risc
15:00
Uraganul Erin a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale. Unde se va năpusti cu vînturi de 255 km/h # Noi.md
Uraganul Erin, prima furtună importantă din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, a trecut în categoria 5, a furtunilor catastrofale, conform unui anunţ făcut sîmbătă de Centrul Naţional pentru Uragane al SUA (NHC), transmite Reuters.Furtuna se află în prezent la 170 kilometri nord de Anguilla, cu vîrfuri susţinute care bat cu aproape 255 km/h. NHC a anunţat vineri că uraganul Erin ar put
15:00
Departamentul de Stat al SUA a anunțat sîmbătă că suspendă toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în așteptarea unei revizuiri „complete și aprofundate”, relatează Reuters.Departamentul a precizat că în ultimele zile au fost emise „un număr mic” de vize temporare medicale și umanitare, fără a indica însă numărul exact.Statele Unite au acordat peste 3.800 de vize de vizitator
14:30
Președintele american Donald Trump intenționează să organizeze un summit tripartit alături de omologii săi, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Evenimentul ar putea avea loc în Europa, a sugerat sîmbătă cancelarul german Friedrich Merz.După întrevederea de vineri cu Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, liderul american a anunțat că luni îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă. În fu
14:00
Cristi, un băiețel din Moldova, a devenit rapid un fenomen pe rețelele sociale după ce a lansat o provocare inedită: pentru fiecare urmăritor nou pe paginile sale, adună din natură un deșeu.A început modest, cu 10 deșeuri în prima zi, însă succesul a fost neașteptat – la doar patru zile, Cristi avea 1.500 de urmăritori noi și a strîns tot atîtea deșeuri, ajutat de unchiul său, cîntărețul The
14:00
O mașină-capcană a explodat sîmbătă seara la Damasc, fără a provoca victime, au anunțat media de stat siriene, relatează AFP.'O explozie a fost auzită în cartierul Mazzeh', a relatat agenția de presă oficisală SANA, citînd un cartier cunoscut al capitalei siriene în care se află sedii de ambasade și birouri ale Națiunilor Unite.Potrivit televiziunii de stat, explozia a fost cauzată de 'un
13:30
01:36:16 17.08.2025 StiriTrump propune summit trilateral cu Zelenski și Putin pentru săptămîna viitoare # Noi.md
Preşedintele SUA, Donald Trump, a comunicat liderilor europeni dorinţa de a organiza un summit trilateral cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderul rus Vladimir Putin pînă vinerea următoare.Trump a menționat că va începe pregătirile pentru întîlnire dacă discuțiile de luni, din Biroul Oval, cu Zelenski se vor desfășura cu succes. Se aşteaptă ca cel puţin un alt lider european să
13:00
Un complex sportiv ultramodern a fost inaugurat în Parcul „Dumitru Rîșcanu” din capitală. Potrivit autorităților locale, astfel de zone multifuncționale există doar în parcurile din Chișinău: „La Izvor”, „Valea Trandafirilor”, iar acum și în „Dumitru Rîșcanu”, transmite IPN.Zona include terenuri de fotbal, volei pe plajă, baschet, tenis de cîmp, tenis de masă, kickboxing, spații pentru fitne
13:00
Poliția Republicii Moldova anunță că, pe parcursul zilei de ieri, grupul organizat „Șor” a încercat în repetate rânduri să desfășoare un protest neautorizat, deși instituția informase anterior că întrunirea este ilegală în locul respectiv.Deși la fața locului s-a adunat un număr redus de persoane, au fost semnalate mai multe provocări îndreptate atât împotriva instituțiilor de drept, cât și a
13:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a evitat să spună cu cine va forma PAS blocuri sau alianțe în viitorul parlament. În cadrul „Podcastului Lorenei”, Grosu a spus că PAS nu va dezvălui în prezent cu cine va forma blocuri electorale sau alianțe, informează MOLDPRES.„Nu o să vă spună nimeni nici o candidatură pe care noi o acceptăm. Măria sau alegătorul are marile avantaj pe date de 28 să i
12:30
Derby-ul etapei a 9-a din Liga 7777, Faza I, a oferit un duel tactic, nervos și intens între două dintre cele mai puternice formații ale campionatului. Zimbru, aflat pe locul 3 înaintea fluierului de start, și Petrocub, vice-liderul clasamentului, au încheiat la egalitate, scor 1-1, după ce “galben-verzii” au smuls un punct în ultimele minute.Petrocub lovește înainte de pauzăMeciul de p
12:00
În Serbia au continuat și sîmbătă protestele antiguvernamentale, marcate de incidente în mai multe orașe. Este a cincea noapte consecutivă de tensiuni, după ce sediile Partidului Progresist Sîrb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate în orașul Valjevo, relatează presa internațională.Potrivit autorităților, poliția a utilizat grenade paralizante și gaze lacrimogene pentru a dispersa grupuri
12:00
Procurorii din cadrul Oficiului Rîșcani al Procuraturii Chișinău anunță că urmare a demersului înaintat în instanța de judecată, au obținut aplicarea măsurii preventive - arestul preventiv pe un termen de 20 de zile în privința unui bărbat, învinuit de huliganism agravat.„Potrivit acuzării, la 10 august 2025, pe timp de noapte, aflîndu-se în or. Stăuceni, mun. Chișinău, învinuitul, împreună cu
11:30
Blocul Electoral Patriotic a organizat astăzi un protest în fața Parlamentului, în contextul depunerii jurămîntului de către judecătorii desemnați la Curtea Constituțională.Printre liderii prezenți s-a aflat și Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a declarat că Blocul Patriotic a mobilizat mii de susținători."Ce va avea loc astăzi în această clădire? Va avea
11:30
Primarul capitalei, Ion Ceban, critică dur guvernarea PAS, acuzînd-o că „acaparează” și Curtea Constituțională.Într-o postare pe rețelele sociale, edilul susține că, deși se află la final de mandat, deputații PAS s-au convocat astăzi, duminică, în ședință a Parlamentului, pentru ca noii judecători desemnați la Curtea Constituțională să depună jurămîntul.„Cît timp preoții și enoriașii sînt
11:30
Stadionul Dinamo din capitală a fost ieri gazda Cupei Diasporei moldovenești la mini-fotbal, un eveniment care a adunat 12 echipe formate din conaționali stabiliți în Italia, Irlanda, Spania, Franța, Marea Britanie, Germania, Portugalia, dar și din Republica Moldova.Atmosfera electrizantă a demonstrat că fotbalul rămîne nu doar un spectacol sportiv, ci și un fenomen social care apropie oamenii
11:30
Deputații BCS au protestat în Parlament față de numirea noilor judecători ai Curții Constituționale # Noi.md
Astăzi, în plenul Parlamentului, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) au afișat bannere cu mesaje critice la adresa guvernării și a procesului de numire a judecătorilor Curții Constituționale.Pe pancarte se putea citi: „Curtea Constituțională aparține poporului!”, „Curtea Constituțională nu este a voastră!”, „Nu vrem o Curte de buzunar!”. Totodată, deputații din opoziție au s
11:30
Astăzi a avut loc ceremonia de depunere a jurămîntului de către noii judecători ai Curții Constituționale, desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii.Conform legislației, judecătorii constituționali depun jurămîntul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii. Odată cu acest moment, mandatele lor intră oficial în v
Acum 24 ore
11:00
Poliția de Frontieră anunță că, în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei de stat au fost înregistrate 101 353 de traversări ale persoanelor.Cele mai aglomerate puncte au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 28 243 traversări; Leușeni – 13 101 traversări; Sculeni – 11 765 traversări; Cahul – 7 736 traversări; Palanca – 6 476 traversări.Pe sensul
11:00
Piața Marii Adunări Naționale a găzduit expoziții și jocuri educative dedicate siguranței publice # Noi.md
Piața Marii Adunări Naționale s-a transformat ieri într-un centru interactiv al siguranței publice, cu prilejul Zilelor Diasporei.Corturi tematice, demonstrații și expoziții au adus în fața vizitatorilor modul în care acționează polițiștii, pompierii, salvatorii și vameșii, iar copiii au avut parte de ateliere și jocuri educative.Peste 12 corturi au fost instalate în PMAN, unde specialiști
10:30
Primăria municipiului Chișinău informează că pentru duminică, 17 august, este în vigoare un cod galben de caniculă, cu temperaturi care vor ajunge pînă la +35°C.Autoritățile îndeamnă locuitorii capitalei să respecte recomandările pentru a evita riscurile asociate temperaturilor extreme: să evite deplasările în aer liber între orele 11:00 și 18:00, dacă acestea nu sînt urgente;
10:30
Mama politicianului Andrei Năstase a încetat din viață în această dimineață, veste care l-a marcat profund.Năstase a mărturisit pe rețele cît de puternică era legătura dintre el și cea care i-a dat viață. „Nu mai am unde să merg, nu mai am cui să-i spun „mă doare” și să primesc în schimb acea liniște pe care numai tu știai s-o aduci. Mi-e dor de ochii tăi, care voiau să-mi spună ceva cînd glas
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:17 august — a 229-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 136 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. 7 tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan şi
10:00
Protestul anunțat ca fiind pașnic la Gara Feroviară din capitală s-a încheiat ieri seară cu tensiuni între participanți și forțele de ordine.Potrivit Poliției, mai mulți manifestanți au încercat să instaleze corturi în scuarul din fața gării, acțiune considerată ilegală. În urma refuzului de a le demonta, oamenii legii au intervenit și au ridicat corturile.{{831588}}Pe rețelele sociale au
09:30
Pentru astăzi, meteorologii prognozează vreme caldă și cer variabil.Izolat se prevăd ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din direcția nord-vest.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +32...+34°C.În centru se așteaptă +30...+32°C, iar în nord termometrele vor indica +27...+29°C.
08:00
Parlamentul se convoacă în sesiune specială la data de 17 august. Biroul permanent a aprobat hotărîrea de convocare a Parlamentului și proiectul ordinii de zi a ședinței plenare din sesiunea specială.Astfel, pe data de 17 august 2025 urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurămîntului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Super
07:00
„Există asociații care reciclează deșeurile doar pe hîrtie, iar controalele le efectuează în restaurante” — reprezentantul Gărzii Naționale de Mediu, Alexandru Corja, consideră că statul imită activitatea de protecție a mediului.Reprezentantul Gărzii Naționale de Mediu, Alexandru Corja, a luat cuvîntul la masa rotundă organizată la Chișinău, evaluînd sistemul de gestionare a deșeurilor și coru
05:00
Levantica, mirosul specific din dulapul bunicii. Dar lista beneficiilor acestei plante este mult mai lunga, avand in vedere ca ea poate fi folosita, sub forma de ulei sau tinctura, la fabricarea parfumurilor, dezinfectantelor, sau la ameliorarea starilor de neliniste.Iata cateva dintre intrebuintarile lavandei: Putin ulei aplicat pe tampe si masat indeparteaza treptat durerea de cap. S
04:30
Un mesaj-cheie transmis de Donald Trump la conferința de presă după summitul de la Anchorage, Alaska, a trecut aproape neobservat în presa internațională, deși are potențialul de a schimba poziționările politice ale Washingtonului față de Europa și regiunea noastră.Trump a denunțat din nou ceea ce a numit „farsa Rusia, Rusia, Rusia” – acuzațiile privind implicarea Moscovei în alegerile prezide
04:00
Cei mai multi dintre noi considera ca iarba grasa este o buruiana nefolositoare. Doar puțini dintre noi îi cunosc proprietățile miraculoase și tămăduitoare.Iarba grasă este o plantă răspîndită în zonele temperate şi în zona mediteraneeană. Frunzele acrișoare, zemoase şi plăcut aromate pot fi folosite pentru ceai sau salate.Plantă care crește în vii și livezi, pe malurile rîurilor și pe mar
03:30
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Denis Roșca: „Dacă fiecare locuitor ar planta cîte 40 de copaci - vom avea 100 de milioane de puieți” # Noi.md
„Părinții erau convinși că copilul lor suferă de o boală cronică, dar după ce au instalat filtre de apă, în două săptămîni acesta s-a vindecat” — politicianul a făcut apel la o rezolvare complexă a problemelor ecologice.Președintele partidului Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a făcut totalurile celei de-a cincea mese rotunde naționale de la Chișinău, prezentînd propuneri concrete pentru solu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.