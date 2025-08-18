Alimentul care nu trebuie consumat dacă ești răcit

10:30

Mama politicianului Andrei Năstase a încetat din viață în această dimineață, veste care l-a marcat profund.Năstase a mărturisit pe rețele cît de puternică era legătura dintre el și cea care i-a dat viață. „Nu mai am unde să merg, nu mai am cui să-i spun „mă doare” și să primesc în schimb acea liniște pe care numai tu știai s-o aduci. Mi-e dor de ochii tăi, care voiau să-mi spună ceva cînd glas