Complex sportiv ultramodern inaugurat în Parcul „Dumitru Rîșcanu” din capitală

16:30

Majoritatea copiilor din Republica Moldova se nasc din mame tinere. Datele Biroului Național de Statistică (BNS) arată că 79,1% dintre născuții-vii din anul 2024 au avut mame cu vîrsta de pînă la 35 de ani, iar vîrsta medie la prima naștere este de 26,8 ani.Diferențele între mediul rural și cel urban sînt evidente: femeile de la sate nasc, în medie, la 25,4 ani, în timp ce cele din orașe la 28