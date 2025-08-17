Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurămîntul în fața Parlamentului

15:00

Deși salariul minim pe economie din R. Moldova a fost majorat, începînd cu 1 ianuarie 2025, de la 5.000 la 5.500 de lei, Republica Moldova înregistrează unul dintre cele mai mici salarii minime pe economie din Europa.În Uniunea Europeană, sînt cîteva state care raportează salarii minime pe economie mai mari de două mii de euro pe lună sau de circa 39 de mii de lei.Doar cinci țări din Europ