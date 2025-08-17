Deputații BCS au protestat în Parlament față de numirea noilor judecători ai Curții Constituționale
Noi.md, 17 august 2025 11:30
Astăzi, în plenul Parlamentului, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) au afișat bannere cu mesaje critice la adresa guvernării și a procesului de numire a judecătorilor Curții Constituționale.Pe pancarte se putea citi: „Curtea Constituțională aparține poporului!”, „Curtea Constituțională nu este a voastră!”, „Nu vrem o Curte de buzunar!”. Totodată, deputații din opoziție au s
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Blocul Electoral Patriotic a organizat astăzi un protest în fața Parlamentului, în contextul depunerii jurămîntului de către judecătorii desemnați la Curtea Constituțională.Printre liderii prezenți s-a aflat și Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, care a declarat că Blocul Patriotic a mobilizat mii de susținători."Ce va avea loc astăzi în această clădire? Va avea
Primarul capitalei, Ion Ceban, critică dur guvernarea PAS, acuzînd-o că „acaparează” și Curtea Constituțională.Într-o postare pe rețelele sociale, edilul susține că, deși se află la final de mandat, deputații PAS s-au convocat astăzi, duminică, în ședință a Parlamentului, pentru ca noii judecători desemnați la Curtea Constituțională să depună jurămîntul.„Cît timp preoții și enoriașii sînt
Stadionul Dinamo din capitală a fost ieri gazda Cupei Diasporei moldovenești la mini-fotbal, un eveniment care a adunat 12 echipe formate din conaționali stabiliți în Italia, Irlanda, Spania, Franța, Marea Britanie, Germania, Portugalia, dar și din Republica Moldova.Atmosfera electrizantă a demonstrat că fotbalul rămîne nu doar un spectacol sportiv, ci și un fenomen social care apropie oamenii
Astăzi, în plenul Parlamentului, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) au afișat bannere cu mesaje critice la adresa guvernării și a procesului de numire a judecătorilor Curții Constituționale.Pe pancarte se putea citi: „Curtea Constituțională aparține poporului!”, „Curtea Constituțională nu este a voastră!”, „Nu vrem o Curte de buzunar!”. Totodată, deputații din opoziție au s
Astăzi a avut loc ceremonia de depunere a jurămîntului de către noii judecători ai Curții Constituționale, desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii.Conform legislației, judecătorii constituționali depun jurămîntul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii. Odată cu acest moment, mandatele lor intră oficial în v
Poliția de Frontieră anunță că, în ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei de stat au fost înregistrate 101 353 de traversări ale persoanelor.Cele mai aglomerate puncte au fost: Aeroportul Internațional Chișinău – 28 243 traversări; Leușeni – 13 101 traversări; Sculeni – 11 765 traversări; Cahul – 7 736 traversări; Palanca – 6 476 traversări.Pe sensul
Piața Marii Adunări Naționale a găzduit expoziții și jocuri educative dedicate siguranței publice # Noi.md
Piața Marii Adunări Naționale s-a transformat ieri într-un centru interactiv al siguranței publice, cu prilejul Zilelor Diasporei.Corturi tematice, demonstrații și expoziții au adus în fața vizitatorilor modul în care acționează polițiștii, pompierii, salvatorii și vameșii, iar copiii au avut parte de ateliere și jocuri educative.Peste 12 corturi au fost instalate în PMAN, unde specialiști
Primăria municipiului Chișinău informează că pentru duminică, 17 august, este în vigoare un cod galben de caniculă, cu temperaturi care vor ajunge pînă la +35°C.Autoritățile îndeamnă locuitorii capitalei să respecte recomandările pentru a evita riscurile asociate temperaturilor extreme: să evite deplasările în aer liber între orele 11:00 și 18:00, dacă acestea nu sînt urgente;
Mama politicianului Andrei Năstase a încetat din viață în această dimineață, veste care l-a marcat profund.Năstase a mărturisit pe rețele cît de puternică era legătura dintre el și cea care i-a dat viață. „Nu mai am unde să merg, nu mai am cui să-i spun „mă doare” și să primesc în schimb acea liniște pe care numai tu știai s-o aduci. Mi-e dor de ochii tăi, care voiau să-mi spună ceva cînd glas
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:17 august — a 229-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 136 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. 7 tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan şi
Protestul anunțat ca fiind pașnic la Gara Feroviară din capitală s-a încheiat ieri seară cu tensiuni între participanți și forțele de ordine.Potrivit Poliției, mai mulți manifestanți au încercat să instaleze corturi în scuarul din fața gării, acțiune considerată ilegală. În urma refuzului de a le demonta, oamenii legii au intervenit și au ridicat corturile.{{831588}}Pe rețelele sociale au
Pentru astăzi, meteorologii prognozează vreme caldă și cer variabil.Izolat se prevăd ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, din direcția nord-vest.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +32...+34°C.În centru se așteaptă +30...+32°C, iar în nord termometrele vor indica +27...+29°C.
Parlamentul se convoacă în sesiune specială la data de 17 august. Biroul permanent a aprobat hotărîrea de convocare a Parlamentului și proiectul ordinii de zi a ședinței plenare din sesiunea specială.Astfel, pe data de 17 august 2025 urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurămîntului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Super
„Există asociații care reciclează deșeurile doar pe hîrtie, iar controalele le efectuează în restaurante” — reprezentantul Gărzii Naționale de Mediu, Alexandru Corja, consideră că statul imită activitatea de protecție a mediului.Reprezentantul Gărzii Naționale de Mediu, Alexandru Corja, a luat cuvîntul la masa rotundă organizată la Chișinău, evaluînd sistemul de gestionare a deșeurilor și coru
Levantica, mirosul specific din dulapul bunicii. Dar lista beneficiilor acestei plante este mult mai lunga, avand in vedere ca ea poate fi folosita, sub forma de ulei sau tinctura, la fabricarea parfumurilor, dezinfectantelor, sau la ameliorarea starilor de neliniste.Iata cateva dintre intrebuintarile lavandei: Putin ulei aplicat pe tampe si masat indeparteaza treptat durerea de cap. S
Un mesaj-cheie transmis de Donald Trump la conferința de presă după summitul de la Anchorage, Alaska, a trecut aproape neobservat în presa internațională, deși are potențialul de a schimba poziționările politice ale Washingtonului față de Europa și regiunea noastră.Trump a denunțat din nou ceea ce a numit „farsa Rusia, Rusia, Rusia” – acuzațiile privind implicarea Moscovei în alegerile prezide
Cei mai multi dintre noi considera ca iarba grasa este o buruiana nefolositoare. Doar puțini dintre noi îi cunosc proprietățile miraculoase și tămăduitoare.Iarba grasă este o plantă răspîndită în zonele temperate şi în zona mediteraneeană. Frunzele acrișoare, zemoase şi plăcut aromate pot fi folosite pentru ceai sau salate.Plantă care crește în vii și livezi, pe malurile rîurilor și pe mar
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Denis Roșca: „Dacă fiecare locuitor ar planta cîte 40 de copaci - vom avea 100 de milioane de puieți” # Noi.md
„Părinții erau convinși că copilul lor suferă de o boală cronică, dar după ce au instalat filtre de apă, în două săptămîni acesta s-a vindecat” — politicianul a făcut apel la o rezolvare complexă a problemelor ecologice.Președintele partidului Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a făcut totalurile celei de-a cincea mese rotunde naționale de la Chișinău, prezentînd propuneri concrete pentru solu
Cu cat acumulam mai multa informatie cu atat ne este mai clar ca longevitatea nu inseamna numai mostenire genetica.Sunt o multime de factori care influenteaza calitatea si cantitatea anilor de viata, precum nutritia, sportul sau somnul.Atunci cand citim in studii despre legatura dintre vitamina D si suplimentele de calciu si durata de viata, ne gandim la ce alti nutrienti sau alimente ne-a
Alcaraz și Zverev s-au calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati # Noi.md
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, s-a calificat vineri în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, învingîndu-l în trei seturi, 6-3, 4-6, 7-5, pe rusul Andrei Rublev, cap de serie numărul 9.Acesta este al 15-lea meci consecutiv cîștigat de Alcaraz la competițiile de categoria Masters 1.000, la care a reu
Deshidratarea are multe efecte negative, pe care de multe ori nu le constientizam si incercam sa le mascam cu tratamente costisitoare.Din fericire insa, solutia cea mai buna este extrem de simpla, ieftina si la indemana.1. Ai dureri de capCorpul pierde fluide in permanenta. Este un mecanism care te scapa de toxine si te ajuta sa te simti mereu bine. Cu cat pierzi mai multa apa, cu atat
Uniunea Europeană pregătește o modificare a regulilor care stabilesc compensațiile acordate pasagerilor pentru zboruri întîrziate. Miniștrii transporturilor din statele membre au ajuns la un acord politic asupra noilor norme, după 12 ani de negocieri.În prezent, pasagerii pot cere compensații dacă zborul are o întîrziere de peste 3 ore. Noile reguli propun: pentru zborurile de pînă la
Cercetătorii din Franța și Japonia au declarat că, ceapa obișnuită poate proteja organismul nu numai de bolile infecțioase, dar, de asemenea, de îmbătrînire.Această legumă purifică și întinerește celulele creierului, are un efect benefic asupra întregului organism.Studiul a constatat că compușii activi de sulf conținuți în ceapă, nimerind cu sîngele în celulele creierului, le curăța. Ca ur
Prima lege spațială, pregătită de UE. Bruxelles-ul vrea să reglementeze sateliții și să reducă gunoaiele de pe orbită # Noi.md
Spațiul cosmic nu mai e doar un tărîm al viselor sau al filmelor SF. A devenit o miză economică, politică și chiar de securitate.Uniunea Europeană vrea să reglementeze, pentru prima dată, activitatea sateliților aflați pe orbită, printr-o lege spațială, care să prevină haosul în spațiu și să reducă poluarea provocată de miile de aparate lansate. Dar și o încercare de a nu mai depinde de giganț
Din păcate, numărul persoanelor bolnave de cancer este într-o ascensiune continuă.Alimentația rațională reprezintă de fapt, criteriul esențial ce te ajută să te menții sănătos și să previi apariția acestei afecțiuni grave. S-a demonstrat că unele condimente utilizate de noi în prepararea bucatelor au o mulțime de beneficii pentru sănătate.ȘofranulPotrivit medicului neurolog David Serva
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a decis să o ceară în căsătorie pe Georgina Rodriguez (31 de ani), iar știrea a făcut înconjurul lumii.Totul s-a aflat după ce argentinianca a postat pe internet o fotografie cu inelul de logodnă, împreună cu descrierea „Da, vreau. În viața asta și în toate celelalte”. Inițial, jurnaliștii spanioli au estimat că bijuteria costă în jur de un milion de euro, dar ult
Cu toţii am auzit mult despre stilul de viaţă sănătos. Totuşi, în ciuda faimei mondiale şi recunoaşterii tuturor medicilor din lume acesta nu este popular. De ce? Mulţi cred că ritmul nebun al vieţii noastre nu ne permite să stabilim voluntar anumite reguli şi limite de admisibilitate. Şi ei au, cu siguranţă, dreptate, dar modul de viaţă sănătos nu înseamnă supunerea legilor stricte şi privarea de
Internaţionalul francez Kingsley Coman a semnat un contract cu gruparea saudită Al Nassr, unde va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo.El vine de la Bayern Munchen şi va primi un salariu anual de 25 de milioane de euro timp de trei ani.În cele zece sezoane petrecute la Bayern, Coman (29 de ani) a cîştigat de nouă ori campionatul Germaniei, de trei ori Cupa Germaniei şi, mai ales, a marcat go
Pierderea simțului olfactiv poate fi unul dintre primele semne ale bolilor Parkinson sau Alzheimer, spun cercetătorii de la Universitatea din Pennsylvania, Statele Unite ale Americii, citați de presă internațională.Studiul efectuat de cercetătorii americani arată că pierderea mirosului poate fi, de asemnea, și un semn al oricărei alte boli neurodegenerative.Astfel, specialiștii au depistat
Președintele Consiliului de Administrație al DAAC-Hermes Grup S.A., Vasile Chirtoca, nu este membru al partidului politic Alianța „MOLDOVENII” și nu va candida în parlament pe listele acestuia, dar a oferit partidului posibilitatea de a beneficia de Strategia de dezvoltare a țării, elaborată de experți, cu participarea sa activă.Despre acest lucru a declarat președintele partidului politic A
Sucul de ghimbir este o bautura foarte sanatoasa, care poate trata si preveni o serie de afectiuni. Acest suc este considerat un medicament natural pentru indigestie, varsaturi, raceala, dureri de stomac, etc.Ghimbirul are multe beneficii si compusi ca uleiuri esentiale, vitamine, minerale si aminoacizi. Daca ne concentram asupra uleiurilor esentiale, putem gasi Limonele, Citronellol, Camfen p
Jaf în 90 de secunde. Ceasuri şi diamante în valoare de 2 milioane de dolari, furate în plină zi # Noi.md
Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală, citată de AP.Înregistrarea video de pe camerele de supraveghere ale magazinului din West Seattle arată cum patru suspecţi mascaţi sparg uşa de sticlă în
Mîncarea de la fast-food afectează nu numai dinţii şi talia, dar şi creierul, susţin mai mulţi cercetători de la o universitate americană, potrivit The Daily Mail.Consumul de acizi graşi din mîncarea prăjită sau procesată transmite semnale dăunătoare creierului care îşi pierde abilitatea de a controla apetitul. Mai exact, mîncarea de la fast-food afectează capacitatea creierului de a-ţi semnal
O fetiță britanică de doar 10 ani a intrat în istoria șahului, devenind cea mai tînără jucătoare care a reușit vreodată să învingă un mare maestru, relatează CNN.Bodhana Sivanandan, originară din nord-vestul Londrei, l-a învins duminică pe marele maestru Pete Wells, în vîrstă de 60 de ani, în ultima rundă a Campionatelor Britanice de Șah 2025, desfășurate la Liverpool.La vîrsta de 10 ani,
Mod de preparare:Pe masă se pune grămăjoară făina, în mijloc se face o adîncitură, acolo se toarnă apa şi oul, se pune sarea, se frămîntă un aluat tare şi se lasă pentru 30 minute. Se întinde o foaia cu grosimea de 1,5 mm. Se taie pătrăţele, în fiecare pătrăţel se pune umplutura, iar marginile se lipesc. În apa fierbăndă cu puţină sare, se adaugă colţunaşii şi se fierb pînă sunt gata. Înainte
Victor Marahovschi: „Dacă acest proces nu va fi oprit, va dispărea însăși temelia statului moldovenesc” # Noi.md
Autoritățile din Moldova, pe de o parte, de sărbători depun flori la monumentul lui Ștefan cel Mare, iar pe de altă parte, închid școlile și, odată cu ele, satele întemeiate de Marele Ștefan și strămoșii săi, iar dacă acest proces nu va fi oprit, va dispărea însăși baza statului moldovenesc.Această opinie a fost exprimată de juristul, secretarul general al partidului politic Alianța „MOLDOVENI
În prima jumătate a anului 2025, numărul turiștilor și excursioniștilor moldoveni care au plecat în străinătate prin intermediul agențiilor de turism și al tur-operatorilor a crescut cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 146,4 mii persoane.Aproximativ 98% dintre cei care au călătorit au făcut-o pentru odihnă, recreere și agrement. Cele mai populare destinații rămân: Tur
Parlamentul European va adopta la începutul lui septembrie o rezoluție de sprijin pentru Moldova # Noi.md
La începutul lunii septembrie, Parlamentul European urmează să adopte, într-un gest fără precedent, o nouă rezoluție pentru a sprijini Republica Moldova.Anunțul a fost făcut de către vicepreședintele Parlamentului Victor Negrescu, în cadrul emisiunii Moldova ZOOM de la RFI, informează MOLDPRES.„Este ceva fără precedent, pentru că, de obicei, Parlamentul European ezită în a adopta astfel
Dmitrii Svinarenco. Creștere de peste 27 de ori în 10 ani: cum echipa Microinvest a ajuns la un portofoliu de credite de 6,7 miliarde lei # Noi.md
Interviu realizat de Pavel Zingan cu Dmitrii Svinarenco, Director Executiv MicroinvestDmitrii, bună ziua. Înainte de întâlnirea noastră am răsfoit interviul pe care l-am realizat cu dvs. la începutul pandemiei. Și am observat că în această vară aveți un jubileu „personal” la Microinvest – 10 ani de când conduceți compania. Nu greșesc?Da, în 2015 am venit la Microinvest alături de o echipă
Lumea este un loc mai sigur după întîlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, a reacţionat sîmbătă premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters.”Timp de ani, am privit cum cele mai mari două puteri nucleare elimină cadrul lor de cooperare şi îşi trimit mesaje reciproce. Acum asta a trecut. Lumea este un loc mai sigur astăzi decît a fost ieri”, a sc
Trump i-a propus lui Zelenski garanții de securitate pentru #Ucraina echivalente cu articolul 5 al Tratatului NATO # Noi.md
Președintele SUA, Donald Trump, și liderii europeni au discutat sâmbătă, în cadrul unei convorbiri telefonice, despre posibile garanții de securitate pentru Ucraina. Varianta discutată ar fi cea a unor garanții de securitate în afara NATO, dar similare cu „Articolul 5” al Alianței Nord-Atlantice, au declarat Reuters două surse familiarizate cu subiectul.Una dintre aceste persoane, care a solic
Peste 300 de persoane au murit în urma ploilor torenţiale care au lovit Pakistanul, Caşmirul indian şi Nepalul # Noi.md
Inundaţii bruşte provocate de ploi torenţiale au ucis peste 300 de persoane în diferite părţi ale Pakistanului, Caşmirului administrat de India şi Nepal, în timp ce zeci de persoane sînt în continuare date dispărute, au anunţat autorităţile din aceste ţări, relatează CNN.În nord-vestul Pakistanului, cel puţin 203 persoane au murit în decurs de 24 de ore, au declarat vineri autorităţile locale.
Ministerul Finanțelor a marcat ieri, 15 august, Ziua Financiarului printr-o ceremonie solemnă dedicată recunoașterii profesionalismului și contribuției angajaților din cadrul ministerului și al instituțiilor subordonate.Evenimentul a inclus acordarea de diplome de onoare și mențiuni, subliniind atît performanțele individuale, cît și contribuțiile colective la implementarea reformelor și mode
Majoritatea copiilor din Republica Moldova se nasc din mame tinere. Datele Biroului Național de Statistică (BNS) arată că 79,1% dintre născuții-vii din anul 2024 au avut mame cu vîrsta de pînă la 35 de ani, iar vîrsta medie la prima naștere este de 26,8 ani.Diferențele între mediul rural și cel urban sînt evidente: femeile de la sate nasc, în medie, la 25,4 ani, în timp ce cele din orașe la 28
Au mai rămas doar patru zile pînă la încheierea perioadei de depunere a dosarelor pentru înregistrarea candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie.Comisia Electorală Centrală (CEC) va recepționa cererile inclusiv în weekendul acesta, sîmbătă și duminică, transmite IPN.În zilele de 16 și 17 august, dosarele pot fi depuse la sediul CEC în intervalul orar 09:00–15:00.Perioa
Greva însoțitorilor de bord ține la sol avioanele Air Canada: toate zborurile sunt suspendate # Noi.md
Greva anunțată de Sindicatul Canadian al Angajaților Publici, care reprezintă 10 mii de însoțitori de bord ai companiilor Air Canada și Air Canada Rouge, a lăsat la sol sute de aeronave.Primele zboruri au fost anulate joi, iar până vineri seara erau deja peste 600 de curse suspendate. Începând de sâmbătă, a fost anunțată oprirea completă a zborurilor, transmite IPN.Călătorii care au o re
Primăria Chișinău a anunțat că este, pentru al cincilea an consecutiv, partener al Festivalului „Acasă”. Ediția din acest an a fost dedicată marelui interpret de muzică populară Nicolae Sulac.Eveniment cu simbolistică apartePrimarul general al Capitalei, Ion Ceban, a salutat publicul – locuitorii Chișinăului, oaspeții, dar și numeroșii moldoveni reveniți din diasporă pentru a participa la
Salariile minime în Europa: România la nivel mediu, Moldova și Ucraina printre ultimele locuri # Noi.md
Deși salariul minim pe economie din R. Moldova a fost majorat, începînd cu 1 ianuarie 2025, de la 5.000 la 5.500 de lei, Republica Moldova înregistrează unul dintre cele mai mici salarii minime pe economie din Europa.În Uniunea Europeană, sînt cîteva state care raportează salarii minime pe economie mai mari de două mii de euro pe lună sau de circa 39 de mii de lei.Doar cinci țări din Europ
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a recepționat vineri primul lot de traverse, destinate reabilitării liniilor de cale ferată a segmentului feroviar Prut 2 (Cantemir, Republica Moldova – Fălciu, România).Potrivit CFM, lotul de traverse a fost procurat din sursele financiare alocate de Guvern pentru dezvoltarea transportului feroviar.Reabilitarea infrastructurii ferovi
Investițiile atrase la nivel local nu înseamnă doar infrastructură modernizată, ci și șansa de a transforma comunitățile într-un spațiu mai atractiv și mai aproape de standardele europene.Grupuri sanitare funcționale și apă caldă în școli, drumuri asfaltate, acces la rețele de apă și canalizare – toate acestea sînt doar începutul. Esențial este că investițiile creează condiții pentru dezvoltar
