FSB susține că a dejucat un atac cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk din Rusia

Ziarul National, 17 august 2025 19:15

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat duminică că a împiedicat un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk. A...

Acum 30 minute
19:15
Prognoza meteo în Moldova pentru 18-24 august 2025 Ziarul National
Prognoza meteo pentru Republica Moldova arată o săptămână cu fluctuații de temperatură, predomină zilele parțial norose, iar ploaia va fi prezentă ...
19:15
Zelenski solicită transparență asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina în contextul discuțiilor de pace Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, duminică, la o conferinţă de presă din Bruxelles, necesitatea unei transparenţe sporite în l...
19:15
Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina propuse de SUA și face concesii teritoriale semnificative Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a acceptat să includă „garanții de securitate solide” pentru Ucraina, propuse de către Statele Unite, ca parte a un...
19:15
Acum 2 ore
18:15
Zelenski propune negocieri de pace trilaterale cu Rusia și SUA, bazate pe linia actuală a frontului. Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat duminică, la Bruxelles, că orice discuții de pace cu Rusia ar trebui să aibă ca punct de pleca...
18:15
Ministrul Dan Perciun îndeamnă tinerii din diaspora să contribuie la transformarea Republicii Moldova într-o istorie de succes Ziarul National
Peste 100 de tineri originari din Republica Moldova, care s-au stabilit în mai mult de 10 țări din întreaga lume, incluzând Franța, Regatul Unit, R...
18:15
Zelenski cere armistițiu ca pas esențial spre pace înaintea întâlnirii cu Trump la Washington. Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat duminică un armistițiu înainte de începerea negocierilor pentru un acord de pace cu Rusia, cu...
18:15
Von der Leyen: Ucraina, bastion de apărare pentru viitorul Europei Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat duminică, în cadrul unei conferințe de presă alături de președintele ucrainean Volodi...
18:15
Liderii europeni se întâlnesc la Casa Albă cu Zelenski și Trump pentru discuții esențiale de pace în Ucraina Ziarul National
O serie de lideri europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, vor...
Acum 4 ore
17:15
Domnica Manole, reconfirmată în funcția de președinte al Curții Constituționale Ziarul National
După ce și-au depus jurămintele astăzi în plenul Parlamentului, noua componență a Curții Constituționale s-a reunit imediat în ședință. Astfel, pe ...
16:15
Cristina Gherasimov îndeamnă tinerii din diaspora să contribuie la viitorul european al Moldovei la Forumul Tinerilor Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a adresat cuvinte de salut participanților adunați azi la Forumul Tinerilor din Dias...
Acum 6 ore
15:15
Proteste în Parlament la jurământul noilor judecători constituționali, opoziția acuză uzurparea puterii Ziarul National
Reprezentanții câtorva partide de opoziție au protestat duminică, 17 august, în fața Parlamentului. Aceasta s-a întâmplat în timpul unei sesiuni sp...
14:15
Rusia susține distrugerea a sute de drone ucrainene și atacuri asupra depozitelor de rachete Sapsan Ziarul National
Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică doborârea a 300 de drone ucrainene și atacarea mai multor depozite de rachete Sapsan pe teritoriul Uc...
Acum 8 ore
13:15
Noi magistrați ai Curții Constituționale și-au depus jurământul în fața Parlamentului, în ciuda protestelor opoziției Ziarul National
Cinci judecători ai Curții Constituționale au depus astăzi, 17 august, jurământul în fața plenului Parlamentului. În timpul ședinței, care a durat ...
Acum 12 ore
11:15
Parlamentul alege astăzi noii judecători ai Curții Constituționale Ziarul National
Astăzi, 17 august, deputații din Parlament țin o sesiune specială.Conform ordinii de zi stabilite de Biroul Permanent al Legislativului, astăzi v...
11:15
Armata ucraineană își consolidează pozițiile în regiunea Sumi după discuțiile SUA-Rusia Ziarul National
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi. Aceasta s-a întâmplat doar la o zi după discuțiile dintre Statel...
Acum 24 ore
06:15
Zelenski: Refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu complică eforturile de pace ale lui Trump după discuțiile cu Putin Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat refuzul Rusiei de a respecta un armistițiu, ceea ce, consideră el, "complică situația" pentru ...
00:15
Trump propune summit trilateral cu Zelenski și Putin pentru săptămâna viitoare Ziarul National
Preşedintele SUA, Donald Trump, a comunicat liderilor europeni dorinţa de a organiza un summit trilateral cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelen...
16 august 2025
23:15
Declarație comună a țărilor nordice și baltice: Ucraina decide pentru viitorul său, fără restricții externe Ziarul National
Liderii țărilor nordice și baltice au emis o declarație comună prin care și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, subliniind că „nu trebuie luate ...
22:15
Schimbări meteo în Moldova pe 17 august 2025: Ploi și temperaturi în creștere sporite Ziarul National
În data de 17 august 2025, vremea în Republica Moldova trece prin schimbări semnificative față de ziua precedentă. Se anticipează creșteri ale temp...
22:15
Summitul din Alaska: Putin și Trump discută despre criza din Ucraina și cooperare bilaterală Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat că întâlnirea sa cu liderul american, Donald Trump, în Alaska a fost „oportună şi foarte utilă”. Aceste...
20:15
Trump susține acord de pace direct cu Rusia și propune garanții de securitate pentru Ucraina, la summitul din Alaska Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Ucraina ar trebui să încheie un acord de pace cu Rusia, în conformitate cu preferinţa liderului ru...
20:15
Putin îi propune lui Trump un compromis: Donețk în schimbul liniștii pe fronturile din Herson și Zaporojie Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis președintelui american Donald Trump că ar putea să renunțe la unele pretenții teritoriale în Ucraina. ...
20:15
Putin semnează un decret care ar putea readuce Exxon în proiectul Sahalin-1, în ciuda sancțiunilor internaționale Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ar permite investitorilor străini, inclusiv gigantului petrolier american Exxon Mobi...
Ieri
18:15
Investitorii reacționează cu prudență după summitul SUA–Rusia fără acord pentru Ucraina Ziarul National
Summitul desfășurat vineri în Alaska între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin nu a condus la un acord pentru oprirea ...
18:15
Forumul diasporei științifice la Chișinău: un pas major pentru colaborarea internațională în cercetare Ziarul National
Peste 60 de cercetători, atât din diaspora, cât și din țară, laolaltă cu parteneri internaționali, s-au adunat astăzi la Chișinău pentru Forumul di...
17:15
ULTIMA ORĂ // Ambasadorul Chirilă, mesaj pentru cei care spun că nimic nu se va schimba în relațiile noastre cu România, Europa, cu lumea liberă, dacă câștigă forțele proruse: ,,Vom fi din nou înrobiți pentru alte decenii" Ziarul National
Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă, a adresat un mesaj pentru cei care afirmă că nimic nu se va schimba în relațiile noastre c...
17:00
Summitul Trump-Putin: Ungaria salută dialogul ca soluție pentru securitatea globală și conflictul din Ucraina Ziarul National
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a comunicat premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.Péter Szijjártó, mini...
17:00
Maia Sandu se întâlnește cu elevi găgăuzi și bulgari, participanți la Tabăra de limbă română din Iași Ziarul National
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, care participă la Tabăra de limbă română de la Iași....
17:00
Liderii lumii reacționează ferm după summitul Trump-Putin: sprijin pentru Ucraina și presiuni continue asupra Rusiei Ziarul National
Summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, care nu a condus la o înțelegere imediată legată de co...
16:00
România, un aliat cheie în eforturile de pace și securitate în Europa de Est: Oana Țoiu susține întâlnirea Trump-Zelenski la Washington Ziarul National
Ministrul de Externe Oana Țoiu consideră că dialogul dintre Putin și Trump desfășurat în Alaska a fost un prim pas important pentru deblocarea nego...
16:00
Zelenski cere o pace durabilă și eliberarea prizonierilor ucraineni într-o discuție cu Trump și liderii europeni Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat, într-un mesaj nou publicat pe platforma de socializare X, că după o discuție cu Donald Trump...
16:00
Trump evită presiuni suplimentare asupra Rusiei după discuțiile din Alaska cu Putin Ziarul National
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul președintelui american Donald Trump de a intensifica p...
15:00
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska: discuții de pace cu Zelenski la Casa Albă luni Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă, printr-o postare pe platforma sa Truth Social, că întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin...
15:00
Liderii europeni reafirmă sprijinul continuu pentru Ucraina în urma summitului Trump–Putin Ziarul National
Mai mulți lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declarație comună, că vor continua să sprijine Ucraina și să mențină presiunea asupra Rusiei ...
15:00
Maia Sandu încurajează elevii din Găgăuzia și Taraclia la tabăra de limbă română de la Iași pentru integrare și oportunități educaționale Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a întâmpinat la Președinție elevi din comunitățile minoritare etnice din țară, care urmează să participe...
14:00
Summitul din Alaska: Tentativa lui Trump de a restabili pacea în Ucraina, blocată de pretențiile lui Putin. Ce trebuie să urmărească România? Ziarul National
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu declară că summitul din Alaska a reprezentat o încercare de bună-credință a președintelui SUA, Donald Trump, ...
14:00
Reacții internaționale divergente după summitul Trump-Putin: perspective asupra conflictului din Ucraina și rolul dialogului în securitate globală Ziarul National
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, desfășurat î...
13:00
Tragedie într-o fabrică din Riazan: Explozie devastatoare cu 11 morți și 130 de răniți în Rusia Ziarul National
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan, situată la aproximativ 320 kilometri sud-est de Moscova, a dus la moartea a 11 persoane...
12:00
Zelenski și Trump pregătesc o întâlnire crucială la Washington pentru pace în Ucraina: convorbire telefonică de 90 de minute între lideri, cu implicarea Europei. Ziarul National
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat pe X că a avut o convorbire telefonică de peste o oră şi jumătate cu omologul său american, D...
11:00
Atac masiv: Rusia lovește Ucraina cu 85 de drone și o rachetă balistică, în timp ce rușii resping 29 de drone ucrainene Ziarul National
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică către teritoriul Ucrain...
11:00
Trump discută cu Zelenski în zborul de întoarcere, informând liderii europeni despre întâlnirea cu Putin Ziarul National
Președintele Donald Trump a avut o discuție amplă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere spre Washington DC...
09:00
Decizia lui Trump și Putin de a se limita la declarații de presă: explicațiile Kremlinului Ziarul National
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pesckov, a explicat, la solicitarea presei, motivul pentru care preşedinţii Donald Trump şi Vlad...
09:00
Presa occidentală, surprinsă de primirea fastuoasă a președintelui rus în Alaska Ziarul National
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală. Ea a afirmat că, deși aceasta a rela...
09:00
Horoscopul zilei 16.08.2025 Ziarul National
️ BerbecDiminețile pline de energie îți vor aduce ocazii de a te reconecta cu visele tale. Înaintează cu curaj către noi provocări și nu lăsa ind...
07:45
Rusia va continua RĂZBOIUL sângeros în Ucraina. ​Trump şi Putin NU au anunţat niciun acord în privinţa Ucrainei. Putin: Rusia doreşte să restabilească un echilibru corect al securităţii în Europa şi în lume. Trump: Voi vorbi cu Zelenski şi NATO Ziarul National
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă c...
07:30
Melania Trump îi scrie lui Putin despre soarta copiilor ucraineni deportați, prin intermediul lui Donald Trump Ziarul National
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a abordat problema copiilor din Ucraina duși în Rusia într-o scrisoare personală către pr...
07:30
Trump laudă întâlnirea cu Putin și pune presiune pe Zelenski pentru un acord de pace în Ucraina Ziarul National
Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity, Donald Trump a vorbit despre încercarea sa de a convinge pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asup...
04:30
Întâlnire de protocol: Trump și Putin pe covor roșu în Alaska, între critică și susținere Ziarul National
Donald Trump i-a oferit lui Vladimir Putin o revenirе spectaculoasă pe scena internațională. Sub un cer gri, la baza Elmendorf-Richardson din Alask...
01:30
Putin și Trump, în prim-plan la întâlnirea din Alaska: Imagini cu zâmbete și proteste în jurul summitului Ziarul National
Kremlinul a difuzat vineri două videoclipuri în care Vladimir Putin și Donald Trump zâmbesc și discută, înainte de a începe o întrevedere în Alaska...
