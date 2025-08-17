Moldova: 69 de persoane reținute la protestele neautorizate ale susținătorilor lui Ilan Șor, organizate cu promisiuni financiare
Ziarul National, 17 august 2025 22:15
După ce Ilan Şor, oligarhul pro-rus fugitiv, a invitat susţinătorii săi la proteste plătite cu mii de dolari, sâmbătă a avut loc o tentativă de org...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 15 minute
22:15
Moldova: 69 de persoane reținute la protestele neautorizate ale susținătorilor lui Ilan Șor, organizate cu promisiuni financiare # Ziarul National
După ce Ilan Şor, oligarhul pro-rus fugitiv, a invitat susţinătorii săi la proteste plătite cu mii de dolari, sâmbătă a avut loc o tentativă de org...
22:15
Zelenski îndeamnă Europa să mențină unitatea pentru pace și securitate înaintea discuțiilor cu Trump la Casa Albă # Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a subliniat importanța ca Europa să rămână unită, similar cu anul 2022, după întâlnirea Coaliției de Vo...
22:15
Reuniune la nivel înalt între Trump și Zelenski la Casa Albă: Liderii europeni se alătură discuțiilor pentru perspectivele unui acord de pace # Ziarul National
O serie de lideri europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, se ...
Acum 2 ore
21:15
Președintele francez Emmanuel Macron a subliniat duminică, după întâlnirea Coaliției de Voință, că Rusia este singurul agresor. „Există un singur a...
21:15
Marco Rubio neagă teoria prezenței liderilor europeni la Casa Albă pentru protecția lui Zelenski: „O simplă invenție a mass-media” # Ziarul National
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat că liderii europeni vor participa luni la întâlnirea din Biroul Oval, nu pentru a-l p...
21:15
Reuniunea „Coaliției de Voință” s-a încheiat cu mesaje clare: sprijin neclintit pentru Ucraina și presiune asupra Rusiei # Ziarul National
Reuniunea în format videoconferință a „Coaliției de Voință”, formată din principalii aliați europeni ai Ucrainei, s-a încheiat. La acest eveniment ...
Acum 4 ore
20:15
„Coaliția de Voință” și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina: Liderii europeni militează pentru garanții de securitate și unitate transatlantică # Ziarul National
Reuniunea în format videoconferință a „Coaliției de Voință”, grup care include principalii aliați europeni ai Ucrainei, s-a încheiat recent. La ace...
19:15
Prognoza meteo pentru Republica Moldova arată o săptămână cu fluctuații de temperatură, predomină zilele parțial norose, iar ploaia va fi prezentă ...
19:15
Zelenski solicită transparență asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina în contextul discuțiilor de pace # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, duminică, la o conferinţă de presă din Bruxelles, necesitatea unei transparenţe sporite în l...
19:15
Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina propuse de SUA și face concesii teritoriale semnificative # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a acceptat să includă „garanții de securitate solide” pentru Ucraina, propuse de către Statele Unite, ca parte a un...
19:15
FSB susține că a dejucat un atac cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk din Rusia # Ziarul National
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat duminică că a împiedicat un atac ucrainean cu dronă asupra centralei nucleare Smolensk. A...
Acum 6 ore
18:15
Zelenski propune negocieri de pace trilaterale cu Rusia și SUA, bazate pe linia actuală a frontului. # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat duminică, la Bruxelles, că orice discuții de pace cu Rusia ar trebui să aibă ca punct de pleca...
18:15
Ministrul Dan Perciun îndeamnă tinerii din diaspora să contribuie la transformarea Republicii Moldova într-o istorie de succes # Ziarul National
Peste 100 de tineri originari din Republica Moldova, care s-au stabilit în mai mult de 10 țări din întreaga lume, incluzând Franța, Regatul Unit, R...
18:15
Zelenski cere armistițiu ca pas esențial spre pace înaintea întâlnirii cu Trump la Washington. # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat duminică un armistițiu înainte de începerea negocierilor pentru un acord de pace cu Rusia, cu...
18:15
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat duminică, în cadrul unei conferințe de presă alături de președintele ucrainean Volodi...
18:15
Liderii europeni se întâlnesc la Casa Albă cu Zelenski și Trump pentru discuții esențiale de pace în Ucraina # Ziarul National
O serie de lideri europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, vor...
17:15
După ce și-au depus jurămintele astăzi în plenul Parlamentului, noua componență a Curții Constituționale s-a reunit imediat în ședință. Astfel, pe ...
Acum 8 ore
16:15
Cristina Gherasimov îndeamnă tinerii din diaspora să contribuie la viitorul european al Moldovei la Forumul Tinerilor # Ziarul National
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a adresat cuvinte de salut participanților adunați azi la Forumul Tinerilor din Dias...
15:15
Proteste în Parlament la jurământul noilor judecători constituționali, opoziția acuză uzurparea puterii # Ziarul National
Reprezentanții câtorva partide de opoziție au protestat duminică, 17 august, în fața Parlamentului. Aceasta s-a întâmplat în timpul unei sesiuni sp...
Acum 12 ore
14:15
Rusia susține distrugerea a sute de drone ucrainene și atacuri asupra depozitelor de rachete Sapsan # Ziarul National
Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică doborârea a 300 de drone ucrainene și atacarea mai multor depozite de rachete Sapsan pe teritoriul Uc...
13:15
Noi magistrați ai Curții Constituționale și-au depus jurământul în fața Parlamentului, în ciuda protestelor opoziției # Ziarul National
Cinci judecători ai Curții Constituționale au depus astăzi, 17 august, jurământul în fața plenului Parlamentului. În timpul ședinței, care a durat ...
11:15
Astăzi, 17 august, deputații din Parlament țin o sesiune specială.Conform ordinii de zi stabilite de Biroul Permanent al Legislativului, astăzi v...
11:15
Armata ucraineană își consolidează pozițiile în regiunea Sumi după discuțiile SUA-Rusia # Ziarul National
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi. Aceasta s-a întâmplat doar la o zi după discuțiile dintre Statel...
Acum 24 ore
06:15
Zelenski: Refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu complică eforturile de pace ale lui Trump după discuțiile cu Putin # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat refuzul Rusiei de a respecta un armistițiu, ceea ce, consideră el, "complică situația" pentru ...
00:15
Preşedintele SUA, Donald Trump, a comunicat liderilor europeni dorinţa de a organiza un summit trilateral cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelen...
16 august 2025
23:15
Declarație comună a țărilor nordice și baltice: Ucraina decide pentru viitorul său, fără restricții externe # Ziarul National
Liderii țărilor nordice și baltice au emis o declarație comună prin care și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, subliniind că „nu trebuie luate ...
Ieri
22:15
Schimbări meteo în Moldova pe 17 august 2025: Ploi și temperaturi în creștere sporite # Ziarul National
În data de 17 august 2025, vremea în Republica Moldova trece prin schimbări semnificative față de ziua precedentă. Se anticipează creșteri ale temp...
22:15
Summitul din Alaska: Putin și Trump discută despre criza din Ucraina și cooperare bilaterală # Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat că întâlnirea sa cu liderul american, Donald Trump, în Alaska a fost „oportună şi foarte utilă”. Aceste...
20:15
Trump susține acord de pace direct cu Rusia și propune garanții de securitate pentru Ucraina, la summitul din Alaska # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Ucraina ar trebui să încheie un acord de pace cu Rusia, în conformitate cu preferinţa liderului ru...
20:15
Putin îi propune lui Trump un compromis: Donețk în schimbul liniștii pe fronturile din Herson și Zaporojie # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis președintelui american Donald Trump că ar putea să renunțe la unele pretenții teritoriale în Ucraina. ...
20:15
Putin semnează un decret care ar putea readuce Exxon în proiectul Sahalin-1, în ciuda sancțiunilor internaționale # Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ar permite investitorilor străini, inclusiv gigantului petrolier american Exxon Mobi...
18:15
Investitorii reacționează cu prudență după summitul SUA–Rusia fără acord pentru Ucraina # Ziarul National
Summitul desfășurat vineri în Alaska între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin nu a condus la un acord pentru oprirea ...
18:15
Forumul diasporei științifice la Chișinău: un pas major pentru colaborarea internațională în cercetare # Ziarul National
Peste 60 de cercetători, atât din diaspora, cât și din țară, laolaltă cu parteneri internaționali, s-au adunat astăzi la Chișinău pentru Forumul di...
17:15
ULTIMA ORĂ // Ambasadorul Chirilă, mesaj pentru cei care spun că nimic nu se va schimba în relațiile noastre cu România, Europa, cu lumea liberă, dacă câștigă forțele proruse: ,,Vom fi din nou înrobiți pentru alte decenii" # Ziarul National
Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă, a adresat un mesaj pentru cei care afirmă că nimic nu se va schimba în relațiile noastre c...
17:00
Summitul Trump-Putin: Ungaria salută dialogul ca soluție pentru securitatea globală și conflictul din Ucraina # Ziarul National
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a comunicat premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.Péter Szijjártó, mini...
17:00
Maia Sandu se întâlnește cu elevi găgăuzi și bulgari, participanți la Tabăra de limbă română din Iași # Ziarul National
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, care participă la Tabăra de limbă română de la Iași....
17:00
Liderii lumii reacționează ferm după summitul Trump-Putin: sprijin pentru Ucraina și presiuni continue asupra Rusiei # Ziarul National
Summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, care nu a condus la o înțelegere imediată legată de co...
16:00
România, un aliat cheie în eforturile de pace și securitate în Europa de Est: Oana Țoiu susține întâlnirea Trump-Zelenski la Washington # Ziarul National
Ministrul de Externe Oana Țoiu consideră că dialogul dintre Putin și Trump desfășurat în Alaska a fost un prim pas important pentru deblocarea nego...
16:00
Zelenski cere o pace durabilă și eliberarea prizonierilor ucraineni într-o discuție cu Trump și liderii europeni # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat, într-un mesaj nou publicat pe platforma de socializare X, că după o discuție cu Donald Trump...
16:00
Trump evită presiuni suplimentare asupra Rusiei după discuțiile din Alaska cu Putin # Ziarul National
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul președintelui american Donald Trump de a intensifica p...
15:00
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska: discuții de pace cu Zelenski la Casa Albă luni # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă, printr-o postare pe platforma sa Truth Social, că întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin...
15:00
Liderii europeni reafirmă sprijinul continuu pentru Ucraina în urma summitului Trump–Putin # Ziarul National
Mai mulți lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declarație comună, că vor continua să sprijine Ucraina și să mențină presiunea asupra Rusiei ...
15:00
Maia Sandu încurajează elevii din Găgăuzia și Taraclia la tabăra de limbă română de la Iași pentru integrare și oportunități educaționale # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a întâmpinat la Președinție elevi din comunitățile minoritare etnice din țară, care urmează să participe...
14:00
Summitul din Alaska: Tentativa lui Trump de a restabili pacea în Ucraina, blocată de pretențiile lui Putin. Ce trebuie să urmărească România? # Ziarul National
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu declară că summitul din Alaska a reprezentat o încercare de bună-credință a președintelui SUA, Donald Trump, ...
14:00
Reacții internaționale divergente după summitul Trump-Putin: perspective asupra conflictului din Ucraina și rolul dialogului în securitate globală # Ziarul National
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, desfășurat î...
13:00
Tragedie într-o fabrică din Riazan: Explozie devastatoare cu 11 morți și 130 de răniți în Rusia # Ziarul National
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan, situată la aproximativ 320 kilometri sud-est de Moscova, a dus la moartea a 11 persoane...
12:00
Zelenski și Trump pregătesc o întâlnire crucială la Washington pentru pace în Ucraina: convorbire telefonică de 90 de minute între lideri, cu implicarea Europei. # Ziarul National
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat pe X că a avut o convorbire telefonică de peste o oră şi jumătate cu omologul său american, D...
11:00
Atac masiv: Rusia lovește Ucraina cu 85 de drone și o rachetă balistică, în timp ce rușii resping 29 de drone ucrainene # Ziarul National
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică către teritoriul Ucrain...
11:00
Trump discută cu Zelenski în zborul de întoarcere, informând liderii europeni despre întâlnirea cu Putin # Ziarul National
Președintele Donald Trump a avut o discuție amplă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere spre Washington DC...
09:00
Decizia lui Trump și Putin de a se limita la declarații de presă: explicațiile Kremlinului # Ziarul National
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pesckov, a explicat, la solicitarea presei, motivul pentru care preşedinţii Donald Trump şi Vlad...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.