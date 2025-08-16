Maia Sandu încurajează elevii din Găgăuzia și Taraclia la tabăra de limbă română de la Iași pentru integrare și oportunități educaționale

Ziarul National, 16 august 2025 15:00

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a întâmpinat la Președinție elevi din comunitățile minoritare etnice din țară, care urmează să participe...

Acum 15 minute
15:00
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska: discuții de pace cu Zelenski la Casa Albă luni Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă, printr-o postare pe platforma sa Truth Social, că întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin...
15:00
Liderii europeni reafirmă sprijinul continuu pentru Ucraina în urma summitului Trump–Putin Ziarul National
Mai mulți lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declarație comună, că vor continua să sprijine Ucraina și să mențină presiunea asupra Rusiei ...
15:00
Maia Sandu încurajează elevii din Găgăuzia și Taraclia la tabăra de limbă română de la Iași pentru integrare și oportunități educaționale Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a întâmpinat la Președinție elevi din comunitățile minoritare etnice din țară, care urmează să participe...
Acum 2 ore
14:00
Summitul din Alaska: Tentativa lui Trump de a restabili pacea în Ucraina, blocată de pretențiile lui Putin. Ce trebuie să urmărească România? Ziarul National
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu declară că summitul din Alaska a reprezentat o încercare de bună-credință a președintelui SUA, Donald Trump, ...
14:00
Reacții internaționale divergente după summitul Trump-Putin: perspective asupra conflictului din Ucraina și rolul dialogului în securitate globală Ziarul National
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, desfășurat î...
Acum 4 ore
13:00
Tragedie într-o fabrică din Riazan: Explozie devastatoare cu 11 morți și 130 de răniți în Rusia Ziarul National
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan, situată la aproximativ 320 kilometri sud-est de Moscova, a dus la moartea a 11 persoane...
12:00
Zelenski și Trump pregătesc o întâlnire crucială la Washington pentru pace în Ucraina: convorbire telefonică de 90 de minute între lideri, cu implicarea Europei. Ziarul National
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat pe X că a avut o convorbire telefonică de peste o oră şi jumătate cu omologul său american, D...
Acum 6 ore
11:00
Atac masiv: Rusia lovește Ucraina cu 85 de drone și o rachetă balistică, în timp ce rușii resping 29 de drone ucrainene Ziarul National
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică către teritoriul Ucrain...
11:00
Trump discută cu Zelenski în zborul de întoarcere, informând liderii europeni despre întâlnirea cu Putin Ziarul National
Președintele Donald Trump a avut o discuție amplă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere spre Washington DC...
Acum 8 ore
09:00
Decizia lui Trump și Putin de a se limita la declarații de presă: explicațiile Kremlinului Ziarul National
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pesckov, a explicat, la solicitarea presei, motivul pentru care preşedinţii Donald Trump şi Vlad...
09:00
Presa occidentală, surprinsă de primirea fastuoasă a președintelui rus în Alaska Ziarul National
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală. Ea a afirmat că, deși aceasta a rela...
09:00
Horoscopul zilei 16.08.2025 Ziarul National
️ BerbecDiminețile pline de energie îți vor aduce ocazii de a te reconecta cu visele tale. Înaintează cu curaj către noi provocări și nu lăsa ind...
07:45
Rusia va continua RĂZBOIUL sângeros în Ucraina. ​Trump şi Putin NU au anunţat niciun acord în privinţa Ucrainei. Putin: Rusia doreşte să restabilească un echilibru corect al securităţii în Europa şi în lume. Trump: Voi vorbi cu Zelenski şi NATO Ziarul National
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă c...
07:30
Melania Trump îi scrie lui Putin despre soarta copiilor ucraineni deportați, prin intermediul lui Donald Trump Ziarul National
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a abordat problema copiilor din Ucraina duși în Rusia într-o scrisoare personală către pr...
07:30
Trump laudă întâlnirea cu Putin și pune presiune pe Zelenski pentru un acord de pace în Ucraina Ziarul National
Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity, Donald Trump a vorbit despre încercarea sa de a convinge pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asup...
Acum 12 ore
04:30
Întâlnire de protocol: Trump și Putin pe covor roșu în Alaska, între critică și susținere Ziarul National
Donald Trump i-a oferit lui Vladimir Putin o revenirе spectaculoasă pe scena internațională. Sub un cer gri, la baza Elmendorf-Richardson din Alask...
Acum 24 ore
01:30
Putin și Trump, în prim-plan la întâlnirea din Alaska: Imagini cu zâmbete și proteste în jurul summitului Ziarul National
Kremlinul a difuzat vineri două videoclipuri în care Vladimir Putin și Donald Trump zâmbesc și discută, înainte de a începe o întrevedere în Alaska...
00:30
Trump deschis la discuții economice cu Putin pentru progrese în Ucraina, însoțit de oficiali americani de rang înalt Ziarul National
Președintele american Donald Trump se arată dispus să discute despre afaceri cu omologul său rus, Vladimir Putin. Aceste discuții ar putea avea loc...
00:30
Trump și Putin, întâlnire pentru pace: Discuții despre un posibil armistițiu în conflictul din Ucraina Ziarul National
Președinții american Donald Trump și rus Vladimir Putin s-au așezat într-o sală, în fața consilierilor lor, având în spate cuvintele ”În căutarea p...
00:30
Trump ia în considerare un „reset” în relația cu Hillary Clinton, după oferta surprinzătoare legată de Nobelul Păcii. Ziarul National
Președintele american Donald Trump a făcut o glumă în cadrul unui interviu la Fox News, în timp ce călătorea cu Air Force One către un summit din A...
15 august 2025
23:30
Trump și Putin se întâlnesc cordial în Alaska pentru discuții despre Ucraina Ziarul National
Președinții american, Donald Trump, și rus, Vladimir Putin, și-au dat mâna călduros pe aeroportul din Alaska vineri, după ce au coborât din avion. ...
23:30
Trump deschis să discute afaceri cu Putin la summitul din Alaska despre Ucraina, însoțit de Rubio și Witkoff în prima întâlnire cu liderul rus Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat că este dispus să discute despre afaceri cu omologul său rus Vladimir Putin, în cazul în care se reali...
23:30
Zelenski își dorește sprijin ferm din partea SUA înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat, vineri, în discursul său video, speranța că Statele Unite vor avea o "poziție puternică&qu...
22:30
Putin își pregătește vizita în Alaska revizuind dosare importante despre Ucraina și relațiile globale Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin se pregătește să ajungă vineri în Anchorage, Alaska, la ora locală 11:00 (22:00, ora României). Aici, el va fi întâ...
22:30
Igor Grosu mulțumește Diasporei: "Voi sunteți inima care readuce Moldova acasă" Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut un discurs în fața mulțimii reunite astăzi, 15 august, la Congresul Diasporei. El a subliniat rolul ...
22:30
Ambasadorul Rus în SUA: Așteptări Realiste de la Summitul Putin-Trump din Alaska Ziarul National
Ambasadorul rus în Statele Unite, Alexandr Darciev, așteaptă un rezultat pozitiv, dar nu progrese majore, de la summitul Trump-Putin de vineri din ...
21:30
Alegerile din Găgăuzia, amânate din cauza blocajului juridic și a lipsei unei comisii electorale funcționale Ziarul National
Deputații din Găgăuzia au decis să amâne stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, chiar dacă termenul legal expiră sâmbătă. Ei au invo...
20:30
Maia Sandu avertizează: Forțe ostile încearcă să corupă alegătorii din diasporă și perturbă democrația din Moldova Ziarul National
Din nefericire, procesele democratice din Republica Moldova sunt intens și brutal perturbate de forțe care doresc să mențină statul într-o zonă gri...
20:30
Un weekend senin și ușor mai răcoros în Republica Moldova pe 16 august 2025 Ziarul National
Începem weekendul cu cer senin și temperaturi ușor mai scăzute în Republica Moldova. Observăm o diferență de temperatură notabilă față de ziua prec...
19:45
Maia Sandu: Legături mai puternice cu diaspora și facilități esențiale pentru moldovenii din întreaga lume Ziarul National
Președinta Maia Sandu a fost prezentă la cea de-a 12-a ediție a Congresului Diasporei, eveniment anual de august care reunește mii de moldoveni din...
19:45
Ministrul securității din Israel, Itamar Ben Gvir, în centrul unei noi controverse: amenințări la adresa liderului palestinian Marwan Barghouti în închisoare Ziarul National
Ministrul israelian cu vederi de extremă dreaptă, responsabil de securitatea naţională, Itamar Ben Gvir, a făcut public un videoclip pe reţelele so...
19:45
Iulia Navalnaia cere eliberarea deținuților politici înainte de summitul istoric Putin-Trump în Alaska Ziarul National
Văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, face un apel către președintele rus Vladimir Putin să elibereze opozanții războiului din ...
18:45
87 de proiecte regionale transformă țara: investiții masive în apă, turism și infrastructură Ziarul National
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia, în următorii ani, de servicii publice îmbunătățite, drumuri mo...
17:45
Maia Sandu: Cum diaspora și integrarea europeană transformă viitorul Moldovei la Congresul Diasporei 2025 Ziarul National
Stimați cetățeni, stimați prieteni, bine ați revenit acasă și bine ați venit la Congresul Diasporei!Ceea ce se întâmplă în luna august în țara no...
17:45
Tineri din Republica Moldova și Parteneriatul Estic discută integrarea europeană la Conferința Internațională a Tineretului Ziarul National
100 de tineri din Republica Moldova, Armenia, Ucraina și alte țări din Parteneriatul Estic, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, structurilo...
17:45
Zelenski suplimentează trupele în estul Ucrainei pentru a contracara avansul rus Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că va trimite întăriri în estul Ucrainei, regiune unde forțele ruse își extind din ce în...
17:45
Trump și Putin la masa discuțiilor în Alaska: Obiectivul nu este negocierea pentru Ucraina Ziarul National
Avionul Air Force One, care îl transporta pe președintele american Donald Trump, a părăsit baza Andrews vineri dimineața (ora locală), având ca des...
16:45
Adio alegeri pentru partidele Blocului "Pobeda": Excluse de CEC, liderii pierd procesul la Curtea de Apel Chișinău Ziarul National
Partidele conduse de Șor sunt excluse din cursa electorală pentru alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie. Curtea de Apel Chișinău a res...
16:45
Parlamentul se întrunește pentru depunerea jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale pe 17 august Ziarul National
Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială pe 17 august. Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare a legislativului, precum și proiect...
16:45
Maia Sandu: Primele indicii ale revigorării sistemului de justiție în Republica Moldova Ziarul National
Sistemul justiției începe să dea semne de viață. Președintele Maia Sandu este de părere că procesul de reformare a justiției, deși a evoluat mai le...
16:45
Dorin Recean invită diaspora să revină acasă pentru a valorifica potențialul Moldovei în cadrul Congresului de la Chișinău Ziarul National
Guvernul invită toți moldovenii să revină acasă pentru a transforma potențialul țării în realitate. Declarația vine de la prim-ministrul Dorin Rece...
Ieri
14:45
Elevii din Găgăuzia și Taraclia, într-o tabără de vară pentru limba română la Iași: oportunități de învățare și descoperire culturală Ziarul National
Două sute de elevi din clasele IX-XII de la instituțiile de învățământ alolingve din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia vor participa la cursuri inte...
14:45
Ucraina ar putea fi DECUPLATĂ de R. Moldova în procesul de aderare la UE din cauza Ungariei. Maia Sandu: „Procesul de aderare este bazat pe merite. Nu există nicio prevedere că două sau trei țări trebuie să meargă exact cu aceeași viteză” Ziarul National
Președinta Maia Sandu admite că Ucraina ar putea fi decuplată de R. Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și asta pentru că „un st...
14:45
Membri ai unui grup criminal din Chișinău, capturați pentru șantaj și intimidări violente Ziarul National
Patru bărbați, cu vârste între 32 și 38 de ani, din municipiul Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni au exercitat presiuni psiho...
14:15
Summit-ul Trump-Putin: Moșteanu subliniază necesitatea implicării Ucrainei și a garanțiilor de securitate pentru o pace durabilă Ziarul National
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat referitor la summit-ul Trump - Putin din Alaska, programat pentru vineri seară, că orice di...
14:15
Acum trei zile amenința cei peste 10 000 de polițiști din R. Moldova cu RĂFUIALA „po poneatiem” , iar acum vrea să-i „cumpere” cu apartamente și salarii. Șor: „Sunt unicul politician din țară care nu a mințit niciodată... veți trăi așa cum se cuvine” Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor a amenințat acum trei zile pe cei peste 10 000 de polițiști cu răfuiala „po ponetiem”, iar acum îi îndeamnă să treacă de...
14:15
Rusia amplifică presiunile asupra Moldovei înaintea alegerilor: Tensiuni între Bruxelles și Kremlin? Ziarul National
Moscova intensifică ofensiva hibridă împotriva Chișinăului, în contextul alegerilor parlamentare viitoare din Republica Moldova, programate pe 28 s...
13:30
INTERCEPTĂRI // Protestul lui Șor ar urma să dureze o LUNĂ de zile, iar „top-activiștilor” li se promit remunerări de până la 75 000 de lei. Poliția îndeamnă cetățenii să NU participe la așa-numitul protest anunțat de „organizația criminală ȘOR” Ziarul National
Protestul anunțat de condamnatul Ilan Șor în scuarul gării din Chișinău se vrea unul de lungă durată – mai exact o lună de zile. Cel puțin...
13:30
Maia Sandu subliniază rolul strategic al diasporei pentru Republica Moldova la Congresul Diasporei 2025 Ziarul National
Diaspora reprezintă un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova, a afirmat președintele Maia Sandu în cadrul Congresului Dia...
13:15
Șoferul din accidentul tragic de la Cahul rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile Ziarul National
La data de 15 august 2025, în urma demersului efectuat de procurorii din cadrul Procuraturii Cahul, s-a decis aplicarea măsurii preventive de arest...
