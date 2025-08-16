Schimbări meteo în Moldova pe 17 august 2025: Ploi și temperaturi în creștere sporite

Ziarul National, 16 august 2025 22:15

În data de 17 august 2025, vremea în Republica Moldova trece prin schimbări semnificative față de ziua precedentă. Se anticipează creșteri ale temp...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum o oră
22:15
Schimbări meteo în Moldova pe 17 august 2025: Ploi și temperaturi în creștere sporite Ziarul National
În data de 17 august 2025, vremea în Republica Moldova trece prin schimbări semnificative față de ziua precedentă. Se anticipează creșteri ale temp...
22:15
Summitul din Alaska: Putin și Trump discută despre criza din Ucraina și cooperare bilaterală Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat că întâlnirea sa cu liderul american, Donald Trump, în Alaska a fost „oportună şi foarte utilă”. Aceste...
Acum 4 ore
20:15
Trump susține acord de pace direct cu Rusia și propune garanții de securitate pentru Ucraina, la summitul din Alaska Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Ucraina ar trebui să încheie un acord de pace cu Rusia, în conformitate cu preferinţa liderului ru...
20:15
Putin îi propune lui Trump un compromis: Donețk în schimbul liniștii pe fronturile din Herson și Zaporojie Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis președintelui american Donald Trump că ar putea să renunțe la unele pretenții teritoriale în Ucraina. ...
20:15
Putin semnează un decret care ar putea readuce Exxon în proiectul Sahalin-1, în ciuda sancțiunilor internaționale Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ar permite investitorilor străini, inclusiv gigantului petrolier american Exxon Mobi...
Acum 6 ore
18:15
Investitorii reacționează cu prudență după summitul SUA–Rusia fără acord pentru Ucraina Ziarul National
Summitul desfășurat vineri în Alaska între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin nu a condus la un acord pentru oprirea ...
18:15
Forumul diasporei științifice la Chișinău: un pas major pentru colaborarea internațională în cercetare Ziarul National
Peste 60 de cercetători, atât din diaspora, cât și din țară, laolaltă cu parteneri internaționali, s-au adunat astăzi la Chișinău pentru Forumul di...
17:15
ULTIMA ORĂ // Ambasadorul Chirilă, mesaj pentru cei care spun că nimic nu se va schimba în relațiile noastre cu România, Europa, cu lumea liberă, dacă câștigă forțele proruse: ,,Vom fi din nou înrobiți pentru alte decenii" Ziarul National
Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă, a adresat un mesaj pentru cei care afirmă că nimic nu se va schimba în relațiile noastre c...
17:00
Summitul Trump-Putin: Ungaria salută dialogul ca soluție pentru securitatea globală și conflictul din Ucraina Ziarul National
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a comunicat premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.Péter Szijjártó, mini...
17:00
Maia Sandu se întâlnește cu elevi găgăuzi și bulgari, participanți la Tabăra de limbă română din Iași Ziarul National
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, care participă la Tabăra de limbă română de la Iași....
17:00
Liderii lumii reacționează ferm după summitul Trump-Putin: sprijin pentru Ucraina și presiuni continue asupra Rusiei Ziarul National
Summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, care nu a condus la o înțelegere imediată legată de co...
Acum 8 ore
16:00
România, un aliat cheie în eforturile de pace și securitate în Europa de Est: Oana Țoiu susține întâlnirea Trump-Zelenski la Washington Ziarul National
Ministrul de Externe Oana Țoiu consideră că dialogul dintre Putin și Trump desfășurat în Alaska a fost un prim pas important pentru deblocarea nego...
16:00
Zelenski cere o pace durabilă și eliberarea prizonierilor ucraineni într-o discuție cu Trump și liderii europeni Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat, într-un mesaj nou publicat pe platforma de socializare X, că după o discuție cu Donald Trump...
16:00
Trump evită presiuni suplimentare asupra Rusiei după discuțiile din Alaska cu Putin Ziarul National
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul președintelui american Donald Trump de a intensifica p...
15:00
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska: discuții de pace cu Zelenski la Casa Albă luni Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă, printr-o postare pe platforma sa Truth Social, că întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin...
15:00
Liderii europeni reafirmă sprijinul continuu pentru Ucraina în urma summitului Trump–Putin Ziarul National
Mai mulți lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declarație comună, că vor continua să sprijine Ucraina și să mențină presiunea asupra Rusiei ...
15:00
Maia Sandu încurajează elevii din Găgăuzia și Taraclia la tabăra de limbă română de la Iași pentru integrare și oportunități educaționale Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a întâmpinat la Președinție elevi din comunitățile minoritare etnice din țară, care urmează să participe...
Acum 12 ore
14:00
Summitul din Alaska: Tentativa lui Trump de a restabili pacea în Ucraina, blocată de pretențiile lui Putin. Ce trebuie să urmărească România? Ziarul National
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu declară că summitul din Alaska a reprezentat o încercare de bună-credință a președintelui SUA, Donald Trump, ...
14:00
Reacții internaționale divergente după summitul Trump-Putin: perspective asupra conflictului din Ucraina și rolul dialogului în securitate globală Ziarul National
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, desfășurat î...
13:00
Tragedie într-o fabrică din Riazan: Explozie devastatoare cu 11 morți și 130 de răniți în Rusia Ziarul National
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan, situată la aproximativ 320 kilometri sud-est de Moscova, a dus la moartea a 11 persoane...
12:00
Zelenski și Trump pregătesc o întâlnire crucială la Washington pentru pace în Ucraina: convorbire telefonică de 90 de minute între lideri, cu implicarea Europei. Ziarul National
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat pe X că a avut o convorbire telefonică de peste o oră şi jumătate cu omologul său american, D...
11:00
Atac masiv: Rusia lovește Ucraina cu 85 de drone și o rachetă balistică, în timp ce rușii resping 29 de drone ucrainene Ziarul National
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică către teritoriul Ucrain...
11:00
Trump discută cu Zelenski în zborul de întoarcere, informând liderii europeni despre întâlnirea cu Putin Ziarul National
Președintele Donald Trump a avut o discuție amplă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere spre Washington DC...
Acum 24 ore
09:00
Decizia lui Trump și Putin de a se limita la declarații de presă: explicațiile Kremlinului Ziarul National
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pesckov, a explicat, la solicitarea presei, motivul pentru care preşedinţii Donald Trump şi Vlad...
09:00
Presa occidentală, surprinsă de primirea fastuoasă a președintelui rus în Alaska Ziarul National
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală. Ea a afirmat că, deși aceasta a rela...
09:00
Horoscopul zilei 16.08.2025 Ziarul National
️ BerbecDiminețile pline de energie îți vor aduce ocazii de a te reconecta cu visele tale. Înaintează cu curaj către noi provocări și nu lăsa ind...
07:45
Rusia va continua RĂZBOIUL sângeros în Ucraina. ​Trump şi Putin NU au anunţat niciun acord în privinţa Ucrainei. Putin: Rusia doreşte să restabilească un echilibru corect al securităţii în Europa şi în lume. Trump: Voi vorbi cu Zelenski şi NATO Ziarul National
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă c...
07:30
Melania Trump îi scrie lui Putin despre soarta copiilor ucraineni deportați, prin intermediul lui Donald Trump Ziarul National
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a abordat problema copiilor din Ucraina duși în Rusia într-o scrisoare personală către pr...
07:30
Trump laudă întâlnirea cu Putin și pune presiune pe Zelenski pentru un acord de pace în Ucraina Ziarul National
Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity, Donald Trump a vorbit despre încercarea sa de a convinge pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asup...
04:30
Întâlnire de protocol: Trump și Putin pe covor roșu în Alaska, între critică și susținere Ziarul National
Donald Trump i-a oferit lui Vladimir Putin o revenirе spectaculoasă pe scena internațională. Sub un cer gri, la baza Elmendorf-Richardson din Alask...
01:30
Putin și Trump, în prim-plan la întâlnirea din Alaska: Imagini cu zâmbete și proteste în jurul summitului Ziarul National
Kremlinul a difuzat vineri două videoclipuri în care Vladimir Putin și Donald Trump zâmbesc și discută, înainte de a începe o întrevedere în Alaska...
00:30
Trump deschis la discuții economice cu Putin pentru progrese în Ucraina, însoțit de oficiali americani de rang înalt Ziarul National
Președintele american Donald Trump se arată dispus să discute despre afaceri cu omologul său rus, Vladimir Putin. Aceste discuții ar putea avea loc...
00:30
Trump și Putin, întâlnire pentru pace: Discuții despre un posibil armistițiu în conflictul din Ucraina Ziarul National
Președinții american Donald Trump și rus Vladimir Putin s-au așezat într-o sală, în fața consilierilor lor, având în spate cuvintele ”În căutarea p...
00:30
Trump ia în considerare un „reset” în relația cu Hillary Clinton, după oferta surprinzătoare legată de Nobelul Păcii. Ziarul National
Președintele american Donald Trump a făcut o glumă în cadrul unui interviu la Fox News, în timp ce călătorea cu Air Force One către un summit din A...
15 august 2025
23:30
Trump și Putin se întâlnesc cordial în Alaska pentru discuții despre Ucraina Ziarul National
Președinții american, Donald Trump, și rus, Vladimir Putin, și-au dat mâna călduros pe aeroportul din Alaska vineri, după ce au coborât din avion. ...
23:30
Trump deschis să discute afaceri cu Putin la summitul din Alaska despre Ucraina, însoțit de Rubio și Witkoff în prima întâlnire cu liderul rus Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat că este dispus să discute despre afaceri cu omologul său rus Vladimir Putin, în cazul în care se reali...
23:30
Zelenski își dorește sprijin ferm din partea SUA înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat, vineri, în discursul său video, speranța că Statele Unite vor avea o "poziție puternică&qu...
Ieri
22:30
Putin își pregătește vizita în Alaska revizuind dosare importante despre Ucraina și relațiile globale Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin se pregătește să ajungă vineri în Anchorage, Alaska, la ora locală 11:00 (22:00, ora României). Aici, el va fi întâ...
22:30
Igor Grosu mulțumește Diasporei: "Voi sunteți inima care readuce Moldova acasă" Ziarul National
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut un discurs în fața mulțimii reunite astăzi, 15 august, la Congresul Diasporei. El a subliniat rolul ...
22:30
Ambasadorul Rus în SUA: Așteptări Realiste de la Summitul Putin-Trump din Alaska Ziarul National
Ambasadorul rus în Statele Unite, Alexandr Darciev, așteaptă un rezultat pozitiv, dar nu progrese majore, de la summitul Trump-Putin de vineri din ...
21:30
Alegerile din Găgăuzia, amânate din cauza blocajului juridic și a lipsei unei comisii electorale funcționale Ziarul National
Deputații din Găgăuzia au decis să amâne stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, chiar dacă termenul legal expiră sâmbătă. Ei au invo...
20:30
Maia Sandu avertizează: Forțe ostile încearcă să corupă alegătorii din diasporă și perturbă democrația din Moldova Ziarul National
Din nefericire, procesele democratice din Republica Moldova sunt intens și brutal perturbate de forțe care doresc să mențină statul într-o zonă gri...
20:30
Un weekend senin și ușor mai răcoros în Republica Moldova pe 16 august 2025 Ziarul National
Începem weekendul cu cer senin și temperaturi ușor mai scăzute în Republica Moldova. Observăm o diferență de temperatură notabilă față de ziua prec...
19:45
Maia Sandu: Legături mai puternice cu diaspora și facilități esențiale pentru moldovenii din întreaga lume Ziarul National
Președinta Maia Sandu a fost prezentă la cea de-a 12-a ediție a Congresului Diasporei, eveniment anual de august care reunește mii de moldoveni din...
19:45
Ministrul securității din Israel, Itamar Ben Gvir, în centrul unei noi controverse: amenințări la adresa liderului palestinian Marwan Barghouti în închisoare Ziarul National
Ministrul israelian cu vederi de extremă dreaptă, responsabil de securitatea naţională, Itamar Ben Gvir, a făcut public un videoclip pe reţelele so...
19:45
Iulia Navalnaia cere eliberarea deținuților politici înainte de summitul istoric Putin-Trump în Alaska Ziarul National
Văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, face un apel către președintele rus Vladimir Putin să elibereze opozanții războiului din ...
18:45
87 de proiecte regionale transformă țara: investiții masive în apă, turism și infrastructură Ziarul National
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia, în următorii ani, de servicii publice îmbunătățite, drumuri mo...
17:45
Maia Sandu: Cum diaspora și integrarea europeană transformă viitorul Moldovei la Congresul Diasporei 2025 Ziarul National
Stimați cetățeni, stimați prieteni, bine ați revenit acasă și bine ați venit la Congresul Diasporei!Ceea ce se întâmplă în luna august în țara no...
17:45
Tineri din Republica Moldova și Parteneriatul Estic discută integrarea europeană la Conferința Internațională a Tineretului Ziarul National
100 de tineri din Republica Moldova, Armenia, Ucraina și alte țări din Parteneriatul Estic, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, structurilo...
17:45
Zelenski suplimentează trupele în estul Ucrainei pentru a contracara avansul rus Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că va trimite întăriri în estul Ucrainei, regiune unde forțele ruse își extind din ce în...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.