Armata ucraineană își consolidează pozițiile în regiunea Sumi după discuțiile SUA-Rusia
Ziarul National, 17 august 2025 11:15
Armata ucraineană a avansat aproximativ doi kilometri în nord-estul regiunii Sumi. Aceasta s-a întâmplat doar la o zi după discuțiile dintre Statel...
Acum 15 minute
11:15
Astăzi, 17 august, deputații din Parlament țin o sesiune specială.Conform ordinii de zi stabilite de Biroul Permanent al Legislativului, astăzi v...
11:15
Acum 6 ore
06:15
Zelenski: Refuzul Rusiei de a accepta un armistițiu complică eforturile de pace ale lui Trump după discuțiile cu Putin # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat refuzul Rusiei de a respecta un armistițiu, ceea ce, consideră el, "complică situația" pentru ...
Acum 12 ore
00:15
Preşedintele SUA, Donald Trump, a comunicat liderilor europeni dorinţa de a organiza un summit trilateral cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelen...
16 august 2025
23:15
Declarație comună a țărilor nordice și baltice: Ucraina decide pentru viitorul său, fără restricții externe # Ziarul National
Liderii țărilor nordice și baltice au emis o declarație comună prin care și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, subliniind că „nu trebuie luate ...
Acum 24 ore
22:15
Schimbări meteo în Moldova pe 17 august 2025: Ploi și temperaturi în creștere sporite # Ziarul National
În data de 17 august 2025, vremea în Republica Moldova trece prin schimbări semnificative față de ziua precedentă. Se anticipează creșteri ale temp...
22:15
Summitul din Alaska: Putin și Trump discută despre criza din Ucraina și cooperare bilaterală # Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, a afirmat că întâlnirea sa cu liderul american, Donald Trump, în Alaska a fost „oportună şi foarte utilă”. Aceste...
20:15
Trump susține acord de pace direct cu Rusia și propune garanții de securitate pentru Ucraina, la summitul din Alaska # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a declarat că Ucraina ar trebui să încheie un acord de pace cu Rusia, în conformitate cu preferinţa liderului ru...
20:15
Putin îi propune lui Trump un compromis: Donețk în schimbul liniștii pe fronturile din Herson și Zaporojie # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis președintelui american Donald Trump că ar putea să renunțe la unele pretenții teritoriale în Ucraina. ...
20:15
Putin semnează un decret care ar putea readuce Exxon în proiectul Sahalin-1, în ciuda sancțiunilor internaționale # Ziarul National
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ar permite investitorilor străini, inclusiv gigantului petrolier american Exxon Mobi...
18:15
Investitorii reacționează cu prudență după summitul SUA–Rusia fără acord pentru Ucraina # Ziarul National
Summitul desfășurat vineri în Alaska între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin nu a condus la un acord pentru oprirea ...
18:15
Forumul diasporei științifice la Chișinău: un pas major pentru colaborarea internațională în cercetare # Ziarul National
Peste 60 de cercetători, atât din diaspora, cât și din țară, laolaltă cu parteneri internaționali, s-au adunat astăzi la Chișinău pentru Forumul di...
17:15
ULTIMA ORĂ // Ambasadorul Chirilă, mesaj pentru cei care spun că nimic nu se va schimba în relațiile noastre cu România, Europa, cu lumea liberă, dacă câștigă forțele proruse: ,,Vom fi din nou înrobiți pentru alte decenii" # Ziarul National
Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă, a adresat un mesaj pentru cei care afirmă că nimic nu se va schimba în relațiile noastre c...
17:00
Summitul Trump-Putin: Ungaria salută dialogul ca soluție pentru securitatea globală și conflictul din Ucraina # Ziarul National
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a comunicat premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook.Péter Szijjártó, mini...
17:00
Maia Sandu se întâlnește cu elevi găgăuzi și bulgari, participanți la Tabăra de limbă română din Iași # Ziarul National
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu un grup de elevi din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, care participă la Tabăra de limbă română de la Iași....
17:00
Liderii lumii reacționează ferm după summitul Trump-Putin: sprijin pentru Ucraina și presiuni continue asupra Rusiei # Ziarul National
Summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, care nu a condus la o înțelegere imediată legată de co...
16:00
România, un aliat cheie în eforturile de pace și securitate în Europa de Est: Oana Țoiu susține întâlnirea Trump-Zelenski la Washington # Ziarul National
Ministrul de Externe Oana Țoiu consideră că dialogul dintre Putin și Trump desfășurat în Alaska a fost un prim pas important pentru deblocarea nego...
16:00
Zelenski cere o pace durabilă și eliberarea prizonierilor ucraineni într-o discuție cu Trump și liderii europeni # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat, într-un mesaj nou publicat pe platforma de socializare X, că după o discuție cu Donald Trump...
16:00
Trump evită presiuni suplimentare asupra Rusiei după discuțiile din Alaska cu Putin # Ziarul National
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul președintelui american Donald Trump de a intensifica p...
15:00
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska: discuții de pace cu Zelenski la Casa Albă luni # Ziarul National
Preşedintele american Donald Trump a anunţat sâmbătă, printr-o postare pe platforma sa Truth Social, că întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin...
15:00
Liderii europeni reafirmă sprijinul continuu pentru Ucraina în urma summitului Trump–Putin # Ziarul National
Mai mulți lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declarație comună, că vor continua să sprijine Ucraina și să mențină presiunea asupra Rusiei ...
15:00
Maia Sandu încurajează elevii din Găgăuzia și Taraclia la tabăra de limbă română de la Iași pentru integrare și oportunități educaționale # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a întâmpinat la Președinție elevi din comunitățile minoritare etnice din țară, care urmează să participe...
14:00
Summitul din Alaska: Tentativa lui Trump de a restabili pacea în Ucraina, blocată de pretențiile lui Putin. Ce trebuie să urmărească România? # Ziarul National
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu declară că summitul din Alaska a reprezentat o încercare de bună-credință a președintelui SUA, Donald Trump, ...
14:00
Reacții internaționale divergente după summitul Trump-Putin: perspective asupra conflictului din Ucraina și rolul dialogului în securitate globală # Ziarul National
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, desfășurat î...
13:00
Tragedie într-o fabrică din Riazan: Explozie devastatoare cu 11 morți și 130 de răniți în Rusia # Ziarul National
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan, situată la aproximativ 320 kilometri sud-est de Moscova, a dus la moartea a 11 persoane...
12:00
Zelenski și Trump pregătesc o întâlnire crucială la Washington pentru pace în Ucraina: convorbire telefonică de 90 de minute între lideri, cu implicarea Europei. # Ziarul National
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat pe X că a avut o convorbire telefonică de peste o oră şi jumătate cu omologul său american, D...
Ieri
11:00
Atac masiv: Rusia lovește Ucraina cu 85 de drone și o rachetă balistică, în timp ce rușii resping 29 de drone ucrainene # Ziarul National
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică către teritoriul Ucrain...
11:00
Trump discută cu Zelenski în zborul de întoarcere, informând liderii europeni despre întâlnirea cu Putin # Ziarul National
Președintele Donald Trump a avut o discuție amplă cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere spre Washington DC...
09:00
Decizia lui Trump și Putin de a se limita la declarații de presă: explicațiile Kremlinului # Ziarul National
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pesckov, a explicat, la solicitarea presei, motivul pentru care preşedinţii Donald Trump şi Vlad...
09:00
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală. Ea a afirmat că, deși aceasta a rela...
09:00
️ BerbecDiminețile pline de energie îți vor aduce ocazii de a te reconecta cu visele tale. Înaintează cu curaj către noi provocări și nu lăsa ind...
07:45
Rusia va continua RĂZBOIUL sângeros în Ucraina. Trump şi Putin NU au anunţat niciun acord în privinţa Ucrainei. Putin: Rusia doreşte să restabilească un echilibru corect al securităţii în Europa şi în lume. Trump: Voi vorbi cu Zelenski şi NATO # Ziarul National
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă c...
07:30
Melania Trump îi scrie lui Putin despre soarta copiilor ucraineni deportați, prin intermediul lui Donald Trump # Ziarul National
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a abordat problema copiilor din Ucraina duși în Rusia într-o scrisoare personală către pr...
07:30
Trump laudă întâlnirea cu Putin și pune presiune pe Zelenski pentru un acord de pace în Ucraina # Ziarul National
Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity, Donald Trump a vorbit despre încercarea sa de a convinge pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asup...
04:30
Întâlnire de protocol: Trump și Putin pe covor roșu în Alaska, între critică și susținere # Ziarul National
Donald Trump i-a oferit lui Vladimir Putin o revenirе spectaculoasă pe scena internațională. Sub un cer gri, la baza Elmendorf-Richardson din Alask...
01:30
Putin și Trump, în prim-plan la întâlnirea din Alaska: Imagini cu zâmbete și proteste în jurul summitului # Ziarul National
Kremlinul a difuzat vineri două videoclipuri în care Vladimir Putin și Donald Trump zâmbesc și discută, înainte de a începe o întrevedere în Alaska...
00:30
Trump deschis la discuții economice cu Putin pentru progrese în Ucraina, însoțit de oficiali americani de rang înalt # Ziarul National
Președintele american Donald Trump se arată dispus să discute despre afaceri cu omologul său rus, Vladimir Putin. Aceste discuții ar putea avea loc...
00:30
Trump și Putin, întâlnire pentru pace: Discuții despre un posibil armistițiu în conflictul din Ucraina # Ziarul National
Președinții american Donald Trump și rus Vladimir Putin s-au așezat într-o sală, în fața consilierilor lor, având în spate cuvintele ”În căutarea p...
00:30
Trump ia în considerare un „reset” în relația cu Hillary Clinton, după oferta surprinzătoare legată de Nobelul Păcii. # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a făcut o glumă în cadrul unui interviu la Fox News, în timp ce călătorea cu Air Force One către un summit din A...
15 august 2025
23:30
Președinții american, Donald Trump, și rus, Vladimir Putin, și-au dat mâna călduros pe aeroportul din Alaska vineri, după ce au coborât din avion.
23:30
Trump deschis să discute afaceri cu Putin la summitul din Alaska despre Ucraina, însoțit de Rubio și Witkoff în prima întâlnire cu liderul rus # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat că este dispus să discute despre afaceri cu omologul său rus Vladimir Putin, în cazul în care se reali...
23:30
Zelenski își dorește sprijin ferm din partea SUA înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat, vineri, în discursul său video, speranța că Statele Unite vor avea o "poziție puternică&qu...
22:30
Putin își pregătește vizita în Alaska revizuind dosare importante despre Ucraina și relațiile globale # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin se pregătește să ajungă vineri în Anchorage, Alaska, la ora locală 11:00 (22:00, ora României). Aici, el va fi întâ...
22:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut un discurs în fața mulțimii reunite astăzi, 15 august, la Congresul Diasporei. El a subliniat rolul ...
22:30
Ambasadorul rus în Statele Unite, Alexandr Darciev, așteaptă un rezultat pozitiv, dar nu progrese majore, de la summitul Trump-Putin de vineri din ...
21:30
Alegerile din Găgăuzia, amânate din cauza blocajului juridic și a lipsei unei comisii electorale funcționale # Ziarul National
Deputații din Găgăuzia au decis să amâne stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, chiar dacă termenul legal expiră sâmbătă. Ei au invo...
20:30
Maia Sandu avertizează: Forțe ostile încearcă să corupă alegătorii din diasporă și perturbă democrația din Moldova # Ziarul National
Din nefericire, procesele democratice din Republica Moldova sunt intens și brutal perturbate de forțe care doresc să mențină statul într-o zonă gri...
20:30
Începem weekendul cu cer senin și temperaturi ușor mai scăzute în Republica Moldova. Observăm o diferență de temperatură notabilă față de ziua prec...
19:45
Maia Sandu: Legături mai puternice cu diaspora și facilități esențiale pentru moldovenii din întreaga lume # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a fost prezentă la cea de-a 12-a ediție a Congresului Diasporei, eveniment anual de august care reunește mii de moldoveni din...
19:45
Ministrul securității din Israel, Itamar Ben Gvir, în centrul unei noi controverse: amenințări la adresa liderului palestinian Marwan Barghouti în închisoare # Ziarul National
Ministrul israelian cu vederi de extremă dreaptă, responsabil de securitatea naţională, Itamar Ben Gvir, a făcut public un videoclip pe reţelele so...
