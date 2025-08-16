Presa occidentală, surprinsă de primirea fastuoasă a președintelui rus în Alaska
Ziarul National, 16 august 2025 09:00
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală. Ea a afirmat că, deși aceasta a rela...
Acum 5 minute
09:00
Decizia lui Trump și Putin de a se limita la declarații de presă: explicațiile Kremlinului # Ziarul National
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Pesckov, a explicat, la solicitarea presei, motivul pentru care preşedinţii Donald Trump şi Vlad...
09:00
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală. Ea a afirmat că, deși aceasta a rela...
09:00
️ BerbecDiminețile pline de energie îți vor aduce ocazii de a te reconecta cu visele tale. Înaintează cu curaj către noi provocări și nu lăsa ind...
Acum 2 ore
07:45
Rusia va continua RĂZBOIUL sângeros în Ucraina. Trump şi Putin NU au anunţat niciun acord în privinţa Ucrainei. Putin: Rusia doreşte să restabilească un echilibru corect al securităţii în Europa şi în lume. Trump: Voi vorbi cu Zelenski şi NATO # Ziarul National
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă c...
07:30
Melania Trump îi scrie lui Putin despre soarta copiilor ucraineni deportați, prin intermediul lui Donald Trump # Ziarul National
Soția președintelui american Donald Trump, Melania Trump, a abordat problema copiilor din Ucraina duși în Rusia într-o scrisoare personală către pr...
07:30
Trump laudă întâlnirea cu Putin și pune presiune pe Zelenski pentru un acord de pace în Ucraina # Ziarul National
Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity, Donald Trump a vorbit despre încercarea sa de a convinge pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asup...
Acum 6 ore
04:30
Întâlnire de protocol: Trump și Putin pe covor roșu în Alaska, între critică și susținere # Ziarul National
Donald Trump i-a oferit lui Vladimir Putin o revenirе spectaculoasă pe scena internațională. Sub un cer gri, la baza Elmendorf-Richardson din Alask...
Acum 8 ore
01:30
Putin și Trump, în prim-plan la întâlnirea din Alaska: Imagini cu zâmbete și proteste în jurul summitului # Ziarul National
Kremlinul a difuzat vineri două videoclipuri în care Vladimir Putin și Donald Trump zâmbesc și discută, înainte de a începe o întrevedere în Alaska...
Acum 12 ore
00:30
Trump deschis la discuții economice cu Putin pentru progrese în Ucraina, însoțit de oficiali americani de rang înalt # Ziarul National
Președintele american Donald Trump se arată dispus să discute despre afaceri cu omologul său rus, Vladimir Putin. Aceste discuții ar putea avea loc...
00:30
Trump și Putin, întâlnire pentru pace: Discuții despre un posibil armistițiu în conflictul din Ucraina # Ziarul National
Președinții american Donald Trump și rus Vladimir Putin s-au așezat într-o sală, în fața consilierilor lor, având în spate cuvintele ”În căutarea p...
00:30
Trump ia în considerare un „reset” în relația cu Hillary Clinton, după oferta surprinzătoare legată de Nobelul Păcii. # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a făcut o glumă în cadrul unui interviu la Fox News, în timp ce călătorea cu Air Force One către un summit din A...
15 august 2025
23:30
Președinții american, Donald Trump, și rus, Vladimir Putin, și-au dat mâna călduros pe aeroportul din Alaska vineri, după ce au coborât din avion. ...
23:30
Trump deschis să discute afaceri cu Putin la summitul din Alaska despre Ucraina, însoțit de Rubio și Witkoff în prima întâlnire cu liderul rus # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a afirmat că este dispus să discute despre afaceri cu omologul său rus Vladimir Putin, în cazul în care se reali...
23:30
Zelenski își dorește sprijin ferm din partea SUA înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat, vineri, în discursul său video, speranța că Statele Unite vor avea o "poziție puternică&qu...
22:30
Putin își pregătește vizita în Alaska revizuind dosare importante despre Ucraina și relațiile globale # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin se pregătește să ajungă vineri în Anchorage, Alaska, la ora locală 11:00 (22:00, ora României). Aici, el va fi întâ...
22:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut un discurs în fața mulțimii reunite astăzi, 15 august, la Congresul Diasporei. El a subliniat rolul ...
22:30
Ambasadorul rus în Statele Unite, Alexandr Darciev, așteaptă un rezultat pozitiv, dar nu progrese majore, de la summitul Trump-Putin de vineri din ...
21:30
Alegerile din Găgăuzia, amânate din cauza blocajului juridic și a lipsei unei comisii electorale funcționale # Ziarul National
Deputații din Găgăuzia au decis să amâne stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară, chiar dacă termenul legal expiră sâmbătă. Ei au invo...
20:30
Maia Sandu avertizează: Forțe ostile încearcă să corupă alegătorii din diasporă și perturbă democrația din Moldova # Ziarul National
Din nefericire, procesele democratice din Republica Moldova sunt intens și brutal perturbate de forțe care doresc să mențină statul într-o zonă gri...
20:30
Începem weekendul cu cer senin și temperaturi ușor mai scăzute în Republica Moldova. Observăm o diferență de temperatură notabilă față de ziua prec...
Acum 24 ore
19:45
Maia Sandu: Legături mai puternice cu diaspora și facilități esențiale pentru moldovenii din întreaga lume # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a fost prezentă la cea de-a 12-a ediție a Congresului Diasporei, eveniment anual de august care reunește mii de moldoveni din...
19:45
Ministrul securității din Israel, Itamar Ben Gvir, în centrul unei noi controverse: amenințări la adresa liderului palestinian Marwan Barghouti în închisoare # Ziarul National
Ministrul israelian cu vederi de extremă dreaptă, responsabil de securitatea naţională, Itamar Ben Gvir, a făcut public un videoclip pe reţelele so...
19:45
Iulia Navalnaia cere eliberarea deținuților politici înainte de summitul istoric Putin-Trump în Alaska # Ziarul National
Văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, face un apel către președintele rus Vladimir Putin să elibereze opozanții războiului din ...
18:45
87 de proiecte regionale transformă țara: investiții masive în apă, turism și infrastructură # Ziarul National
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia, în următorii ani, de servicii publice îmbunătățite, drumuri mo...
17:45
Maia Sandu: Cum diaspora și integrarea europeană transformă viitorul Moldovei la Congresul Diasporei 2025 # Ziarul National
Stimați cetățeni, stimați prieteni, bine ați revenit acasă și bine ați venit la Congresul Diasporei!Ceea ce se întâmplă în luna august în țara no...
17:45
Tineri din Republica Moldova și Parteneriatul Estic discută integrarea europeană la Conferința Internațională a Tineretului # Ziarul National
100 de tineri din Republica Moldova, Armenia, Ucraina și alte țări din Parteneriatul Estic, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, structurilo...
17:45
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că va trimite întăriri în estul Ucrainei, regiune unde forțele ruse își extind din ce în...
17:45
Trump și Putin la masa discuțiilor în Alaska: Obiectivul nu este negocierea pentru Ucraina # Ziarul National
Avionul Air Force One, care îl transporta pe președintele american Donald Trump, a părăsit baza Andrews vineri dimineața (ora locală), având ca des...
16:45
Adio alegeri pentru partidele Blocului "Pobeda": Excluse de CEC, liderii pierd procesul la Curtea de Apel Chișinău # Ziarul National
Partidele conduse de Șor sunt excluse din cursa electorală pentru alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie. Curtea de Apel Chișinău a res...
16:45
Parlamentul se întrunește pentru depunerea jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale pe 17 august # Ziarul National
Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială pe 17 august. Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare a legislativului, precum și proiect...
16:45
Maia Sandu: Primele indicii ale revigorării sistemului de justiție în Republica Moldova # Ziarul National
Sistemul justiției începe să dea semne de viață. Președintele Maia Sandu este de părere că procesul de reformare a justiției, deși a evoluat mai le...
16:45
Dorin Recean invită diaspora să revină acasă pentru a valorifica potențialul Moldovei în cadrul Congresului de la Chișinău # Ziarul National
Guvernul invită toți moldovenii să revină acasă pentru a transforma potențialul țării în realitate. Declarația vine de la prim-ministrul Dorin Rece...
14:45
Elevii din Găgăuzia și Taraclia, într-o tabără de vară pentru limba română la Iași: oportunități de învățare și descoperire culturală # Ziarul National
Două sute de elevi din clasele IX-XII de la instituțiile de învățământ alolingve din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia vor participa la cursuri inte...
14:45
Ucraina ar putea fi DECUPLATĂ de R. Moldova în procesul de aderare la UE din cauza Ungariei. Maia Sandu: „Procesul de aderare este bazat pe merite. Nu există nicio prevedere că două sau trei țări trebuie să meargă exact cu aceeași viteză” # Ziarul National
Președinta Maia Sandu admite că Ucraina ar putea fi decuplată de R. Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și asta pentru că „un st...
14:45
Membri ai unui grup criminal din Chișinău, capturați pentru șantaj și intimidări violente # Ziarul National
Patru bărbați, cu vârste între 32 și 38 de ani, din municipiul Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni au exercitat presiuni psiho...
14:15
Summit-ul Trump-Putin: Moșteanu subliniază necesitatea implicării Ucrainei și a garanțiilor de securitate pentru o pace durabilă # Ziarul National
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat referitor la summit-ul Trump - Putin din Alaska, programat pentru vineri seară, că orice di...
14:15
Acum trei zile amenința cei peste 10 000 de polițiști din R. Moldova cu RĂFUIALA „po poneatiem” , iar acum vrea să-i „cumpere” cu apartamente și salarii. Șor: „Sunt unicul politician din țară care nu a mințit niciodată... veți trăi așa cum se cuvine” # Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor a amenințat acum trei zile pe cei peste 10 000 de polițiști cu răfuiala „po ponetiem”, iar acum îi îndeamnă să treacă de...
14:15
Rusia amplifică presiunile asupra Moldovei înaintea alegerilor: Tensiuni între Bruxelles și Kremlin? # Ziarul National
Moscova intensifică ofensiva hibridă împotriva Chișinăului, în contextul alegerilor parlamentare viitoare din Republica Moldova, programate pe 28 s...
13:30
INTERCEPTĂRI // Protestul lui Șor ar urma să dureze o LUNĂ de zile, iar „top-activiștilor” li se promit remunerări de până la 75 000 de lei. Poliția îndeamnă cetățenii să NU participe la așa-numitul protest anunțat de „organizația criminală ȘOR” # Ziarul National
Protestul anunțat de condamnatul Ilan Șor în scuarul gării din Chișinău se vrea unul de lungă durată – mai exact o lună de zile. Cel puțin...
13:30
Maia Sandu subliniază rolul strategic al diasporei pentru Republica Moldova la Congresul Diasporei 2025 # Ziarul National
Diaspora reprezintă un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova, a afirmat președintele Maia Sandu în cadrul Congresului Dia...
13:15
Șoferul din accidentul tragic de la Cahul rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile # Ziarul National
La data de 15 august 2025, în urma demersului efectuat de procurorii din cadrul Procuraturii Cahul, s-a decis aplicarea măsurii preventive de arest...
12:45
Fost lider al Partidului „ȘOR” avertizează asupra riscurilor protestelor violente inițiate de Ilan Șor # Ziarul National
Protestul planificat de Ilan Șor pentru 16 august riscă să se transforme într-o confruntare violentă. Această afirmație a fost lansată de Dinu Țurc...
12:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // „Mitingurile care le pregătește Șor și echipa sa se doresc a fi unele violente, provocatoare și să aibă ca urmare VĂRSĂRI DE SÂNGE”. Dezvăluirile unui fost apropiat al lui Șor # Ziarul National
Mitingurile anunțate de condamnatul Ilan Șor ar urma să se soldeze cu „vârsări de sânge și violențe”. Despre acest lucru a anunțat fostul președ...
12:15
A început cel mai mare eveniment al anului la Carpet Outlet! TÂRG NAȚIONAL DE COVOARE – Sărbătoarea Confortului și a Familiei Vino să te...
12:00
Moscova recurge la dezinformare înainte de alegeri: apelul lui Igor Grosu către cetățeni # Ziarul National
Propaganda și minciuna reprezintă instrumentele folosite de criminali și de Federația Rusă, constituind pericolul primordial pentru securitatea Rep...
12:00
UE ia în considerare deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, oferindu-i un avantaj semnificativ pe drumul către Uniunea Europeană. # Ziarul National
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a oferi Republicii Moldova un avans semnificativ pe drumul către aderarea la blocul comunitar, chiar ...
12:00
Gest controversat: Fanii Maccabi Haifa afișează un banner ofensator în meciul cu Rakow, provocând reacții dure din partea Poloniei # Ziarul National
Suporterii echipei israeliene au afişat un banner cu mesajul „Criminali din 1939” în timpul meciului împotriva echipei poloneze Rakow. Acest gest a...
11:15
A fost IDENTIFICAT „băiatul din popor”, care a ar fi a ajuns casierul Kremlinului în R. Moldova. Acum are legătură directă cu „stăpânul” Șor și cu Moscova # Ziarul National
Măsurile luate în ultimul an de autoritățile R. Moldova pentru oprirea fluxului de bani trimis de la Moscova pentru finanțarea rețelei lui Ilan...
11:00
ULTIMA ORĂ // Un fost DEPUTAT și ambasador, CONDAMNAT pentru îmbogățire ilicită. Acesta a fost obligat să plătească circa 2,5 MILIOANE de lei # Ziarul National
Fostul deputat și ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită și obligat să achite aproximativ 2,5 ...
11:00
Gelozie fatală: Un bătrân condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea concubinei în Chișinău # Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au anunțat pronunțarea unei sentințe de condamnare pentru un bărbat în vârstă de 71 de ani...
