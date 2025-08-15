Un weekend senin și ușor mai răcoros în Republica Moldova pe 16 august 2025
Începem weekendul cu cer senin și temperaturi ușor mai scăzute în Republica Moldova. Observăm o diferență de temperatură notabilă față de ziua prec...
Acum 10 minute
20:30
Maia Sandu avertizează: Forțe ostile încearcă să corupă alegătorii din diasporă și perturbă democrația din Moldova # Ziarul National
Din nefericire, procesele democratice din Republica Moldova sunt intens și brutal perturbate de forțe care doresc să mențină statul într-o zonă gri...
20:30
Acum o oră
19:45
Maia Sandu: Legături mai puternice cu diaspora și facilități esențiale pentru moldovenii din întreaga lume # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a fost prezentă la cea de-a 12-a ediție a Congresului Diasporei, eveniment anual de august care reunește mii de moldoveni din...
19:45
Ministrul securității din Israel, Itamar Ben Gvir, în centrul unei noi controverse: amenințări la adresa liderului palestinian Marwan Barghouti în închisoare # Ziarul National
Ministrul israelian cu vederi de extremă dreaptă, responsabil de securitatea naţională, Itamar Ben Gvir, a făcut public un videoclip pe reţelele so...
19:45
Iulia Navalnaia cere eliberarea deținuților politici înainte de summitul istoric Putin-Trump în Alaska # Ziarul National
Văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, face un apel către președintele rus Vladimir Putin să elibereze opozanții războiului din ...
Acum 2 ore
18:45
87 de proiecte regionale transformă țara: investiții masive în apă, turism și infrastructură # Ziarul National
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia, în următorii ani, de servicii publice îmbunătățite, drumuri mo...
Acum 4 ore
17:45
Maia Sandu: Cum diaspora și integrarea europeană transformă viitorul Moldovei la Congresul Diasporei 2025 # Ziarul National
Stimați cetățeni, stimați prieteni, bine ați revenit acasă și bine ați venit la Congresul Diasporei!Ceea ce se întâmplă în luna august în țara no...
17:45
Tineri din Republica Moldova și Parteneriatul Estic discută integrarea europeană la Conferința Internațională a Tineretului # Ziarul National
100 de tineri din Republica Moldova, Armenia, Ucraina și alte țări din Parteneriatul Estic, reprezentanți ai organizațiilor de tineret, structurilo...
17:45
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că va trimite întăriri în estul Ucrainei, regiune unde forțele ruse își extind din ce în...
17:45
Trump și Putin la masa discuțiilor în Alaska: Obiectivul nu este negocierea pentru Ucraina # Ziarul National
Avionul Air Force One, care îl transporta pe președintele american Donald Trump, a părăsit baza Andrews vineri dimineața (ora locală), având ca des...
16:45
Adio alegeri pentru partidele Blocului "Pobeda": Excluse de CEC, liderii pierd procesul la Curtea de Apel Chișinău # Ziarul National
Partidele conduse de Șor sunt excluse din cursa electorală pentru alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie. Curtea de Apel Chișinău a res...
16:45
Parlamentul se întrunește pentru depunerea jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale pe 17 august # Ziarul National
Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială pe 17 august. Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare a legislativului, precum și proiect...
16:45
Maia Sandu: Primele indicii ale revigorării sistemului de justiție în Republica Moldova # Ziarul National
Sistemul justiției începe să dea semne de viață. Președintele Maia Sandu este de părere că procesul de reformare a justiției, deși a evoluat mai le...
16:45
Dorin Recean invită diaspora să revină acasă pentru a valorifica potențialul Moldovei în cadrul Congresului de la Chișinău # Ziarul National
Guvernul invită toți moldovenii să revină acasă pentru a transforma potențialul țării în realitate. Declarația vine de la prim-ministrul Dorin Rece...
Acum 6 ore
14:45
Elevii din Găgăuzia și Taraclia, într-o tabără de vară pentru limba română la Iași: oportunități de învățare și descoperire culturală # Ziarul National
Două sute de elevi din clasele IX-XII de la instituțiile de învățământ alolingve din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia vor participa la cursuri inte...
14:45
Ucraina ar putea fi DECUPLATĂ de R. Moldova în procesul de aderare la UE din cauza Ungariei. Maia Sandu: „Procesul de aderare este bazat pe merite. Nu există nicio prevedere că două sau trei țări trebuie să meargă exact cu aceeași viteză” # Ziarul National
Președinta Maia Sandu admite că Ucraina ar putea fi decuplată de R. Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și asta pentru că „un st...
14:45
Membri ai unui grup criminal din Chișinău, capturați pentru șantaj și intimidări violente # Ziarul National
Patru bărbați, cu vârste între 32 și 38 de ani, din municipiul Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni au exercitat presiuni psiho...
Acum 8 ore
14:15
Summit-ul Trump-Putin: Moșteanu subliniază necesitatea implicării Ucrainei și a garanțiilor de securitate pentru o pace durabilă # Ziarul National
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a afirmat referitor la summit-ul Trump - Putin din Alaska, programat pentru vineri seară, că orice di...
14:15
Acum trei zile amenința cei peste 10 000 de polițiști din R. Moldova cu RĂFUIALA „po poneatiem” , iar acum vrea să-i „cumpere” cu apartamente și salarii. Șor: „Sunt unicul politician din țară care nu a mințit niciodată... veți trăi așa cum se cuvine” # Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor a amenințat acum trei zile pe cei peste 10 000 de polițiști cu răfuiala „po ponetiem”, iar acum îi îndeamnă să treacă de...
14:15
Rusia amplifică presiunile asupra Moldovei înaintea alegerilor: Tensiuni între Bruxelles și Kremlin? # Ziarul National
Moscova intensifică ofensiva hibridă împotriva Chișinăului, în contextul alegerilor parlamentare viitoare din Republica Moldova, programate pe 28 s...
13:30
INTERCEPTĂRI // Protestul lui Șor ar urma să dureze o LUNĂ de zile, iar „top-activiștilor” li se promit remunerări de până la 75 000 de lei. Poliția îndeamnă cetățenii să NU participe la așa-numitul protest anunțat de „organizația criminală ȘOR” # Ziarul National
Protestul anunțat de condamnatul Ilan Șor în scuarul gării din Chișinău se vrea unul de lungă durată – mai exact o lună de zile. Cel puțin...
13:30
Maia Sandu subliniază rolul strategic al diasporei pentru Republica Moldova la Congresul Diasporei 2025 # Ziarul National
Diaspora reprezintă un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova, a afirmat președintele Maia Sandu în cadrul Congresului Dia...
13:15
Șoferul din accidentul tragic de la Cahul rămâne în arest preventiv pentru 30 de zile # Ziarul National
La data de 15 august 2025, în urma demersului efectuat de procurorii din cadrul Procuraturii Cahul, s-a decis aplicarea măsurii preventive de arest...
12:45
Fost lider al Partidului „ȘOR” avertizează asupra riscurilor protestelor violente inițiate de Ilan Șor # Ziarul National
Protestul planificat de Ilan Șor pentru 16 august riscă să se transforme într-o confruntare violentă. Această afirmație a fost lansată de Dinu Țurc...
12:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // „Mitingurile care le pregătește Șor și echipa sa se doresc a fi unele violente, provocatoare și să aibă ca urmare VĂRSĂRI DE SÂNGE”. Dezvăluirile unui fost apropiat al lui Șor # Ziarul National
Mitingurile anunțate de condamnatul Ilan Șor ar urma să se soldeze cu „vârsări de sânge și violențe”. Despre acest lucru a anunțat fostul președ...
Acum 12 ore
12:15
A început cel mai mare eveniment al anului la Carpet Outlet! TÂRG NAȚIONAL DE COVOARE – Sărbătoarea Confortului și a Familiei Vino să te...
12:00
Moscova recurge la dezinformare înainte de alegeri: apelul lui Igor Grosu către cetățeni # Ziarul National
Propaganda și minciuna reprezintă instrumentele folosite de criminali și de Federația Rusă, constituind pericolul primordial pentru securitatea Rep...
12:00
UE ia în considerare deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, oferindu-i un avantaj semnificativ pe drumul către Uniunea Europeană. # Ziarul National
Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a oferi Republicii Moldova un avans semnificativ pe drumul către aderarea la blocul comunitar, chiar ...
12:00
Gest controversat: Fanii Maccabi Haifa afișează un banner ofensator în meciul cu Rakow, provocând reacții dure din partea Poloniei # Ziarul National
Suporterii echipei israeliene au afişat un banner cu mesajul „Criminali din 1939” în timpul meciului împotriva echipei poloneze Rakow. Acest gest a...
11:15
A fost IDENTIFICAT „băiatul din popor”, care a ar fi a ajuns casierul Kremlinului în R. Moldova. Acum are legătură directă cu „stăpânul” Șor și cu Moscova # Ziarul National
Măsurile luate în ultimul an de autoritățile R. Moldova pentru oprirea fluxului de bani trimis de la Moscova pentru finanțarea rețelei lui Ilan...
11:00
ULTIMA ORĂ // Un fost DEPUTAT și ambasador, CONDAMNAT pentru îmbogățire ilicită. Acesta a fost obligat să plătească circa 2,5 MILIOANE de lei # Ziarul National
Fostul deputat și ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită și obligat să achite aproximativ 2,5 ...
11:00
Gelozie fatală: Un bătrân condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea concubinei în Chișinău # Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău au anunțat pronunțarea unei sentințe de condamnare pentru un bărbat în vârstă de 71 de ani...
10:30
Volodin aflat în misiune la Phenian: discuții strategice între Rusia și Coreea de Nord în contextul conflictului din Ucraina # Ziarul National
Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viaceslav Volodin, s-a întâlnit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul unei vizite oficiale la Phenian....
10:30
POLITICO // R. Moldova ar putea DEVANSA Ucraina în procesul de aderare la UE. „Cererea Ucrainei este blocată de Ungaria, iar dacă candidatura R. Moldova va fi strict legată de cea a Kievului, nu vor putea avansa cu niciuna dintre ele” # Ziarul National
Uniunea Europeană ia în considerare acordarea R. Moldova unui mare pas înainte în demersul său de aderare la blocul european înaintea alegeril...
10:00
Fermierii pot solicita de astăzi subvenții în sectorul zootehnic pentru animale și lapte # Ziarul National
15 august 2025, Chișinău - Începând cu astăzi, 15 august, fermierii au posibilitatea să depună cereri pentru plăți directe în sectorul zootehnic. M...
10:00
Franța urcă în topul partenerilor comerciali ai Republicii Moldova: Comerț bilateral de 260,4 milioane dolari în 2024 # Ziarul National
15 august 2025, Chișinau – Franța ocupă locul șapte printre partenerii comerciali de top ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. În anul...
10:00
ULTIMA ORĂ // O nouă LOVITURĂ pentru Șor, care încearcă să atragă simpatizați prorusți contra sumei de 3 000 de dolari pe lună. Companiile fugarului condamnat, afiliate Rusiei, sancționate de SUA # Ziarul National
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane, afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. ...
08:30
Primarului Ion Ceban I-au trebuit aproape trei ani să repare podul de pe Mihai Viteazul, iar acum se vrea PREMIER: ,,Timp de un an, un an și jumătate, m-aș descurca cu majoritatea problemelor R. Moldova" # Ziarul National
Primarului Ion Ceban este convins că s-ar descurca perfect în funcția de premier, iar într-un an, un an și jumătate ar rezolva majoritatea prob...
08:30
️ BerbecEnergia din jurul tău strălucește astăzi, oferind oportunitatea de a-ți exprima creativitatea și inițiativa. Noul proiect la care lucrezi...
Acum 24 ore
02:00
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska: Ucraina pe agenda discuțiilor cruciale de pace? # Ziarul National
Donald Trump a declarat joi că Vladimir Putin „nu se va pune cu mine” vineri, în Alaska. El a repetat că dorește să-l implice pe Volodimir Zelenski...
01:00
Trump speră într-o rezolvare pașnică la summitul istoric din Alaska cu Putin și Zelenski # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a declarat joi, cu doar o zi înainte de întâlnirea sa cu omologul rus Vladimir Putin în Alaska, că liderul de la...
14 august 2025
23:30
Garda Națională mobilizată de Trump ajunge în Washington pentru a sprijini menținerea ordinii publice # Ziarul National
Cei 800 de membri ai Gărzii Naţionale, mobilizaţi de Donald Trump pentru a "curăţa" Washingtonul, se află acum deja în capitala americană, a confir...
22:30
Trump și Putin în pragul unui summit istoric: Înțelegerea cu Zelenski, cheia păcii în Ucraina. Riscul unui eșec, doar 25% # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a subliniat joi, cu o zi înainte de întâlnirea din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin, că doar un summit ...
22:30
VIDEO // Irina Vlah, legături strânse cu penalul Ilan Șor? Lidera așa-zisului bloc electoral "patriotic", după indicații la Moscova împreună cu Victoria Furtună # Ziarul National
Liderii partidelor proruse se întorc în R. Moldova după o întâlnire „de lucru” cu oficialii moscoviți. Printre cei care se întorc „acasă” se nu...
22:15
Rețeaua de socializare X întâmpină dificultăți la nivel mondial: utilizatorii semnalează probleme cu încărcarea mesajelor # Ziarul National
Numeroase persoane care folosesc rețeaua de socializare X au raportat o problemă cu platforma lui Elon Musk, care nu încărca mesaje joi după-amiază...
22:15
Rusia interzice ONG-ul Reporters Sans Frontières în mijlocul reprimării disidenței media # Ziarul National
Ministerul rus al Justiției a declarat organizația nonguvernamentală Reporters Sans Frontières (RSF) ”indezirabilă” în Rusia, astfel interzicându-i...
21:15
Republica Moldova va experimenta o tranziție liniștită în data de 15 august 2025, cu temperaturi care oscilează ușor față de ziua precedentă. Noapt...
Ieri
18:15
Rusia și Ucraina au realizat un schimb de prizonieri, înaintea întâlnirii Putin-Trump: 84 de militari și civili au fost repatriați # Ziarul National
Rusia și Ucraina au efectuat joi un schimb de câte 84 de prizonieri de război, conform Ministerului rus al Apărării. Acest schimb a avut loc cu puț...
17:30
ULTIMA ORĂ // Veste bună pentru cetățenii care vor să plece în România, fără să mai stea la coadă și câte două ore. Postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va activa 24/24 din 15 august 2025, ora 08:00 # Ziarul National
Postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va activa 24/24 din 15 august 2025, ora 08:00, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de trav...
17:15
ULTIMA ORĂ // Poliția a reținut persoanele care au aruncat un obiect EXPLOZIBIL în apropierea casei primarului de Stăuceni. Indivizii au fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău, în momentul în care intenționau să fugă din R. Moldova # Ziarul National
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv - au fost reținute astă...
