Patru partide au depus listele de candidați la CEC pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie

14:40

Ion Ceban este dispus să facă alianță și cu pro-rușii lui Dodon, dacă acest lucru va în interesul Blocului MAN sau proiectelor înaintate de ei. Chiar dacă se identifică pro-European, Ceban nu ar vedea o problemă să se lepede de această direcție. Cei din MAN cataloghează această poziționare ca fiind una pe care o doresc …