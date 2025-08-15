Fluxuri financiare ale rețelei criminale Șor coordonate de un fost sportiv de la Chișinău. Cum a ajuns Ruslan Erohin „casierul din umbră”. Portarul banilor murdari destinați protestatarilor

17:40

Rusia nu renunță la planurile sale de a face interferențe la Chișinău prin exponenții de la București, mai ales în plină campanie electorală. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, care susține că, după eșecul de la prezidențialele din România, George Simion este folosit acum de Moscova pentru a influența alegerile parlamentare …