ODIHR lansează Misiunea de Observare a Alegerilor în Moldova
Cotidianul, 15 august 2025 18:50
Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) a deschis astăzi o misiune de observare pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, ca urmare a invitației autorităților naționale. Misiunea este condusă de Jillian Stirk și este formată dintr-o echipă centrală de 15 experți cu sediul la Chișinău. ODIHR va fi sprijinit …
Președintele Statelor Unite, Donald Trump a avut o discuție telefonică cu foarte președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, care s-a soldat cu eliberarea a 16 prizonieri ucraineni. „Discutăm, de asemenea, despre eliberarea a încă 1.300 de prizonieri. Discuția noastră a fost foarte bună. Am abordat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska. Aștept cu nerăbdare să …
Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui avans semnificativ Republicii Moldova în drumul său către aderarea la blocul comunitar de 27 de membri, înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lui septembrie — ceea ce ar pune-o, pentru prima dată, înaintea Ucrainei, scrie publicația Politico.com. Conform scenariului analizat de oficialii UE, țările europene ar urma să …
La scrutinul parlamentar din 28 septembrie, pentru alegătorii din regiunea transnistreană ar putea fi deschise 10 secții de votare, de trei ori mai puțin decât la prezidențialele din 2024. Cel puțin așa susține vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, care precizează că acest număr de birouri corespunde numărului alegătorilor care s-au prezentat la urne la ultimele …
Căile subterane și ilegale prin care penalul Ilan Șor aduce sau transferă bani din Rusia continuă să fie deconspirate de polițiștii moldoveni și de jurnaliștii de investigație. Într-o proaspătă anchetă a portalului ucrainean Osint, o comunitate de voluntari de demascare a schemelor prin care sunt sprijinite rețelele criminale, inclusiv susținătorii agresiunii ruse în statul vecin, …
Primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, bănuit de comiterea unui omor acum șapte ani, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. O măsură similară a fost luată și pentru alți trei complici în dosar, inclusiv medicul legist. Decizia a fost luată de către magistrații Judecătoriei …
Căile subterane și ilegale prin care penalul Ilan Șor aduce sau transferă bani din Rusia continuă să fie deconspirate de polițiștii moldoveni și de jurnaliștii de investigație. Într-o proaspătă anchetă a portalului ucrainean Osint, o comunitate de voluntari de demascare a schemelor prin care sunt sprijinite rețelele criminale, inclusiv susținătorii agresiunii ruse în statul vecin, …
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat vineri, 15 august, la zvonurile potrivit cărora Moldova ar putea avansa înaintea Ucrainei în procesul de aderare la Uniunea Europeană, subliniind că acest proces se desfășoară pe baza meritelor fiecărei țări și nu impune un ritm egal între statele candidate. În cadrul Congresului Diasporei 2025, Sandu a precizat …
Când Vladimir Putin va ateriza vineri în Alaska, pentru întâlnirea de mare miză cu Donald Trump, va fi însoțit de unii dintre cei mai puternici membri ai cercului său restrâns — o echipă formată din politicieni experimentați, strategi financiari și diplomați de forță, care au contribuit la modelarea politicii externe și economice a Rusiei în …
Deputații moldoveni, care au încheiat oficial mandatul, se întrunesc duminică într-o sesiune extraordinară, unde va avea loc ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Biroul permanent al legislativului a decis convocarea ședinței pentru duminică, 17 august. Potrivit prevederilor legislației, judecătorii Curții …
Reprezentanții delegației ruse, dar și presa de la Moscova, au ajuns deja în Alaska, unde astăzi seara urmează să aibă loc summit-ul dintre Donald Trump și Vladimir Putin privind un armistițiu în Ucraina. Din delegația Moscovei fac parte Serghei Lavrov, Anton Siluanov și Kirill Dmitriev. Ministrul rus de Externe, îmbrăcat într-un tricou cu inscripția …
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat că Parlamentul European va vota, într-un gest fără precedent, o nouă rezoluție pentru a sprijini Republica Moldova. Acest lucru urmează să fie adoptat în septembrie. “Este ceva fără precedent, pentru că, de obicei, Parlamentul European ezită în a adopta astfel de documente în preajma unor momente electorale. Însă …
Poliția Națională atenționează repetat despre riscurile ce pot apărea la protestele ilegale plătite pe care vor să le organizeze structurile lui Ilan Șor în fața Gării din Chișinău. IGP susține că activiștii au început mobilizările și au instituit deja noi metode de înregistrare a participanților la protestele ilegale pentru a efectua transferurile prin aplicația rusească …
Moldovenii plecați peste hotare au un rol strategic în construcția viitorului Republicii Moldova, a declarat președinta Maia Sandu, vineri, 15 august, în fața reprezentanților comunităților din străinătate, reuniți la Congresul Diasporei, care se desfășoară la Palatul Republicii din Chișinău. Șefa statului a îndemnat diaspora să rămână unită și vigilentă la tentativele de manipulare și corupere …
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie în favoarea Rusiei, nu s-a prezentat la o nouă ședință de judecată, la care urma să fie audiat. Fostul funcționar s-a îmbolnăvit subit și a fost internat în spital. Avocatul susține că este vorba de mai multe boli cronice care s-au …
Propaganda și minciuna reprezintă instrumentele principale ale criminalilor și ale Federației Ruse și constituie pericolul numărul unu pentru securitatea și viitorul Republicii Moldova, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Speakerul a avertizat că Rusia încearcă să folosească alegerile din toamnă pentru a răspândi dezinformare și fake news în scopul destabilizării țării. Potrivit lui Grosu, Moscova, …
În preajma campaniei electorale, pro-rusele Irina Vlah și Victoria Furtună ar fi mers într-o nouă vizită la Moscova după „instrucțiuni”. Cele două politiciene au fost surprinse în Aeroportul Chișinău în timp ce reveneau din „deplasare”. Liderul Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, președinta „Moldova Mare, Victoria Furtună, au călătorit în același avion, care zburase din Istanbul până …
Fostul deputat transfug și ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, care se plângea că „nu-i ajunge salaiu” a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită, anunță Judecătoria Chișinău. Potrivit sentinței pronunțate pe 14 august, Stati a primit o amendă de 450.000 de lei și a fost privat de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 12 ani. …
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane, afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. Printre acestea se numără trei companii ce îi aparțin oligarhului Ilan Șor, și care au ca scop mascarea fluxurilor reale de bani și eludarea sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei. Este vorba despre companiile: …
Poliția anunță că a inițiat deja un proces pentru coruperea privind întrunirile, iar toți cei care vor veni la protestele care ar urma să fie plătite de Ilan Șor vor fi amendați cu până la 7500 de lei pentru fiecare zi de participare. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, susține că, pe lângă această sancțiune, manifestanții riscă …
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că, pe parcursul zilei de astăzi, a recepționat două cereri de înregistrare a listelor de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 28 septembrie 2025. Partidul Politic Liga Orașelor și Comunelor a depus lista cu 53 de candidați, fiind înscris provizoriu pe poziția a …
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că, în seara zilei de 13 august 2025, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești pentru păstrare temporară și lucrări de mentenanță. Potrivit AAC, aeronavele – aparținând categoriei de căutare-salvare – au efectuat zborul în baza unei autorizații emise de instituție, cu coordonare prealabilă prin canale …
A avut loc un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. Ucraina a reușit să obțină întoarcerea a 84 de soldați și civili din captivitatea rusă. Despre acest lucru a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram. „Îi aducem acasă pe ucraineni, în Ucraina. Un nou schimb – 84 de persoane. …
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să sesizeze Procuratura Anticorupție în legătură cu acțiunile desfășurate de patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024. Este vorba despre Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, Partidul „Victorie”, Partidul „Șansă” și Partidul „Renaștere”. Potrivit CEC, aceste …
Condamnatul penal Ilan Șor, care se ascunde în Moscova, a anunțat o nouă locație pentru protestele „pe termen nelimitat” împotriva guvernării, la care a promis „salarii” lunare de câte 3000 de dolari participanților. Susținătorii săi sunt în continuare chemați în stradă pe 16 august, însă nu în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), ci la Gara …
Autorii atacului cu un obiect explozibil din preajma casei primarului din Stăuceni au fost reținuți în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Anunțul a fost făcut de Poliție, care precizează că este vorba de doi bărbați, unul fiind anterior anchetat și pentru alte infracțiuni. „La moment, ofițerii desfășoară mai multe percheziții …
Începând cu ziua de vineri, 15 august, de la ora 08:00, punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta va funcționa în regim 24 de ore din 24, anunță Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Astfel, călătorii vor putea traversa granița prin acest punct și noaptea, nu doar ziua, cum a fost până în prezent. Decizia a fost …
Politiciana pro-rusă Victoria Furtună vrea să se lanseze în politica de la București prin extinderea activității partidului „Moldova Mare” și pe teritoriul României. Mișcarea, ascunsă după mesajul de „promovare a drepturilor moldovenilor”, este calificată deja de experți drept o nouă capcană. Pretextul implicării acesteia în politica din România a fost demontat, într-un material video, de vicepreședintele Asociației Tinerilor …
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI) avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și aplicațiile bancare instalate pe acestea. Frauda se desfășoară prin apeluri telefonice ale unor persoane necunoscute, care se prezintă drept „angajați ai companiilor de …
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a organizat joi, 14 august, un nou protest în fața sediului Agenției Naționale a Transport Auto, pe strada Piața Gării din Chișinău. Aceștia sunt nemulțumiți de modul în care este reglementat sectorul și cer Guvernului și Ministerului Infrastructurii trei lucruri: să publice metodologia de calcul a tarifelor, …
Ministerul de Externe de la Chișinău a emis o alertă de călătorie în Spania, țara fiind lovită în această perioadă de un val de căldură ce provoacă zilnic incendii forestiere devastatoare pe mii de hectare. „Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei, informează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Spaniei sau care …
Ion Ceban este dispus să facă alianță și cu pro-rușii lui Dodon, dacă acest lucru va în interesul Blocului MAN sau proiectelor înaintate de ei. Chiar dacă se identifică pro-European, Ceban nu ar vedea o problemă să se lepede de această direcție. Cei din MAN cataloghează această poziționare ca fiind una pe care o doresc …
Drumul regional G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, din raionul Cantemir, a fost modernizat, oferind condiții mai bune și mai sigure pentru toți participanții la trafic. Recepția lucrărilor de reparație a fost finalizată recent, anunță Administrația Națională a Drumurilor. „În total, au fost reabilitați 5,20 kilometri de drum, cu o valoare …
Poliția Națională atenționează repetat despre problema coruperii electorale, în special vânzarea voturilor. Cu o lună înainte de scrutinul parlamentar, IGP reamintește pedepsele pentru aceste abateri și anunță că până acum a dat amenzi de aproximativ 15,4 milioane de lei pentru corupere electorală. „Corupția electorală este în vizorul poliției. Corupția electorală înseamnă oferirea de bani contra vot, transportarea alegătorilor …
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi deschis oficial în septembrie, eveniment la care vor participa președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, și vicepreședintele Parlamentului European responsabil de relațiile cu Republica Moldova, Victor Negrescu. În aceeași zi va fi prezentat și noul șef al Biroului, care va fi unul dintre români. Victor Negrescu a subliniat …
Întâlnirea de la Anchorage, statul Alaska între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, va începe vineri la ora 11:30, ora locală, 22:30, ora Moscovei (şi a R. Moldovei) a anunțat joi Kremlinul. ”Ordinea de zi se va referi în principal la reglementarea crizei ucrainene”, a declarat consilierul prezidențial rus pentru afaceri externe Iuri …
Donald Trump ia în calcul un pachet amplu de concesii economice pentru Rusia – de la acces la resurse naturale strategice din Alaska până la ridicarea unor sancțiuni cheie – în încercarea de a-l convinge pe Vladimir Putin să accepte încetarea războiului împotriva Ucrainei, potrivit unor dezvăluiri ale publicației britanice The Telegraph. Potrivit publicaţiei, printre …
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat semnarea unui ordin care va schimba semnificativ modul în care este organizat tratamentul pacienților oncologici din Republica Moldova. Începând de astăzi, procedurile de chimioterapie vor putea fi efectuate nu doar la Institutul Oncologic din Chișinău, ci și în cadrul spitalelor raionale și la Spitalul Clinic din Bălți. Potrivit ministrei, …
Cetățenii moldoveni din cele 10 state unde va fi pilotat votul prin corespondență mai au câteva ore pentru a se înregistra casă poată vota prin poștă. Comisia Electorală Centrală anunță că azi este ultima zi în care mai pot fi expediate solicitările. Solicitările pot fi trimise de moldovenii din 10 state, unde acest mecanism va …
Vicepremierul Mihai Popșoi afirmă că Republica Moldova este decisă să respingă orice ingerințe ale Federației Ruse în afacerile interne și să protejeze procesul electoral de atacuri hibride. Republica Moldova este un stat suveran și independent, iar încercările Moscovei de a influența situația politică și socială „nu vor avea sorți de izbândă”, a declarat vicepremierul Mihai …
Președintele Ucraine a sosit, în această dimineață la Londra, acolo unde are o întâlnire cu premierul britanic, Keir Starmer. Întrevederea se desfășoară la reședința oficială din Downing Street și are loc cu o zi înainte de reuniunea dintre Trump și Putin, programată pe 15 august la Anchorage, Alaska. Miercuri, Starmer a afirmat că există acum o „șansă …
Mesajele de ură îndreptate împotriva cetățenilor români din stânga Prutului și împotriva unei relații strânse dintre București și Chișinău face parte dintr-un scenariu al Moscovei, care alimentează, în acest sens, diferite voci în România. Despre acest lucru vorbește vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, care susține că politicienii care transmit aceste mesaje manipulează opinia publică având …
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul ”Inima Moldovei” al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor, …
Primarul din satul Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, a fost reținut de polițiști, acesta fiind bănuit de o crimă comisă încă acum șapte ani în localitate. Alesul l-ar fi omorât în bătaie pe un muncitor de la ferma sa de vaci pentru faptul că victima, fiind în stare de ebrietate, ar fi scăpat animalele într-un …
Autoritățile din Rusia au impus restricții asupra apelurilor efectuate prin aplicațiile Telegram și WhatsApp. Măsura a fost introdusă subit, după ce Serviciul Federal pentru Supravegherea Comunicațiilor (Roskomnadzor), a anunțat că aceste platforme au devenit „principalele servicii vocale folosite pentru înșelăciuni, estorcări de bani și implicarea cetățenilor ruși în activități diversioniste și teroriste”. „Pentru a combate …
Estonia a declarat persona non grata un diplomat rus de rang înalt, acuzându-l că a încercat să submineze ordinea constituțională și sistemul juridic al țării, a anunțat miercuri Ministerul estonian de Externe. Dmitri Prilepin, prim-secretar al Ambasadei Federației Ruse la Tallinn, a fost somat să părăsească teritoriul estonian, conform unei note oficiale transmise însărcinatului cu …
Partidul Acțiune și Solidaritate îi cheamă pe cetățenii moldoveni să doneze pentru campania electorală și a dechis un cont în acest sens. PAS cere sprijinul cetățenilor pentru o „campanie onestă” împotriva mașinăriei de propagandă a Rusiei. „Avem nevoie de ajutorul vostru pentru a face o campanie bună, câștigătoare și pentru a ține Moldova în direcția …
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil pentru relația cu Republica Moldova, a declarat într-un interviu pentru RFI că țara noastră este „statul cel mai aproape de aderare la Uniunea Europeană” și traversează „cea mai bună perioadă în ceea ce privește reputația sa europeană și externă”. Potrivit oficialului european, Legislativul de la Strasbourg a accelerat în …
Rusia nu renunță la planurile sale de a face interferențe la Chișinău prin exponenții de la București, mai ales în plină campanie electorală. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, care susține că, după eșecul de la prezidențialele din România, George Simion este folosit acum de Moscova pentru a influența alegerile parlamentare …
