VIDEO Un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. Ambele părți au eliberat câte 84 de soldați
Cotidianul, 14 august 2025 18:00
A avut loc un nou schimb de prizonieri între Ucraina și Rusia. Ucraina a reușit să obțină întoarcerea a 84 de soldați și civili din captivitatea rusă. Despre acest lucru a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram. „Îi aducem acasă pe ucraineni, în Ucraina. Un nou schimb – 84 de persoane. …
• • •
Acum 5 minute
18:00
Acum 15 minute
17:50
CEC sesizează Procuratura Anticorupție în cazul a patru partide ale lui Șor pentru nereguli financiare în campania electorală # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) a decis să sesizeze Procuratura Anticorupție în legătură cu acțiunile desfășurate de patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024. Este vorba despre Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, Partidul „Victorie”, Partidul „Șansă” și Partidul „Renaștere”. Potrivit CEC, aceste …
Acum 30 minute
17:40
VIDEO Condamnatul penal Ilan Șor a anunțat o nouă locație pentru protestele „pe termen nelimitat”, la care a promis „salarii” de 3000 de dolari # Cotidianul
Condamnatul penal Ilan Șor, care se ascunde în Moscova, a anunțat o nouă locație pentru protestele „pe termen nelimitat” împotriva guvernării, la care a promis „salarii” lunare de câte 3000 de dolari participanților. Susținătorii săi sunt în continuare chemați în stradă pe 16 august, însă nu în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), ci la Gara …
17:40
Poliția i-a reținut pe autorii atacului cu explozibil de lângă casa primarului din Stăuceni. Aceștia au fost prinși pe Aeroportul din Chișinău # Cotidianul
Autorii atacului cu un obiect explozibil din preajma casei primarului din Stăuceni au fost reținuți în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Anunțul a fost făcut de Poliție, care precizează că este vorba de doi bărbați, unul fiind anterior anchetat și pentru alte infracțiuni. „La moment, ofițerii desfășoară mai multe percheziții …
Acum 2 ore
17:00
Începând cu ziua de vineri, 15 august, de la ora 08:00, punctul de trecere a frontierei Leova-Bumbăta va funcționa în regim 24 de ore din 24, anunță Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Astfel, călătorii vor putea traversa granița prin acest punct și noaptea, nu doar ziua, cum a fost până în prezent. Decizia a fost …
16:20
Inițiativa „capcană” a pro-rusei Victoria Furtună. Aceasta vrea să-și extindă activitatea politică în România # Cotidianul
Politiciana pro-rusă Victoria Furtună vrea să se lanseze în politica de la București prin extinderea activității partidului „Moldova Mare” și pe teritoriul României. Mișcarea, ascunsă după mesajul de „promovare a drepturilor moldovenilor”, este calificată deja de experți drept o nouă capcană. Pretextul implicării acesteia în politica din România a fost demontat, într-un material video, de vicepreședintele Asociației Tinerilor …
16:10
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI) avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și aplicațiile bancare instalate pe acestea. Frauda se desfășoară prin apeluri telefonice ale unor persoane necunoscute, care se prezintă drept „angajați ai companiilor de …
Acum 4 ore
16:00
Ultimul protest al APOTA la ANTA: transportatorii cer soluții la revendicările privind tarifele și accesibilitatea # Cotidianul
Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a organizat joi, 14 august, un nou protest în fața sediului Agenției Naționale a Transport Auto, pe strada Piața Gării din Chișinău. Aceștia sunt nemulțumiți de modul în care este reglementat sectorul și cer Guvernului și Ministerului Infrastructurii trei lucruri: să publice metodologia de calcul a tarifelor, …
15:00
Alertă de călătorie în Spania, țară lovită de un val dur de căldură ce a provocat incendii forestiere devastatoare # Cotidianul
Ministerul de Externe de la Chișinău a emis o alertă de călătorie în Spania, țara fiind lovită în această perioadă de un val de căldură ce provoacă zilnic incendii forestiere devastatoare pe mii de hectare. „Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei, informează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Spaniei sau care …
14:40
VIDEO | Ion Ceban, ca nufărul purtat de apă, între o coaliție pro-rusă și una pro-europeană, în următorul Parlament. Gata să vorbească cu ambele părți # Cotidianul
Ion Ceban este dispus să facă alianță și cu pro-rușii lui Dodon, dacă acest lucru va în interesul Blocului MAN sau proiectelor înaintate de ei. Chiar dacă se identifică pro-European, Ceban nu ar vedea o problemă să se lepede de această direcție. Cei din MAN cataloghează această poziționare ca fiind una pe care o doresc …
14:40
Drumul Baimaclia–Chioselia–Țărăncuța, complet reparat și modernizat pentru siguranța traficului # Cotidianul
Drumul regional G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, din raionul Cantemir, a fost modernizat, oferind condiții mai bune și mai sigure pentru toți participanții la trafic. Recepția lucrărilor de reparație a fost finalizată recent, anunță Administrația Națională a Drumurilor. „În total, au fost reabilitați 5,20 kilometri de drum, cu o valoare …
14:30
Poliția reamintește despre pedepsele pentru coruperea electorală. Până acum au fost date amenzi de 15,3 milioane de lei # Cotidianul
Poliția Națională atenționează repetat despre problema coruperii electorale, în special vânzarea voturilor. Cu o lună înainte de scrutinul parlamentar, IGP reamintește pedepsele pentru aceste abateri și anunță că până acum a dat amenzi de aproximativ 15,4 milioane de lei pentru corupere electorală. „Corupția electorală este în vizorul poliției. Corupția electorală înseamnă oferirea de bani contra vot, transportarea alegătorilor …
Acum 6 ore
14:00
Victor Negrescu: Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi deschis în septembrie # Cotidianul
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi deschis oficial în septembrie, eveniment la care vor participa președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, și vicepreședintele Parlamentului European responsabil de relațiile cu Republica Moldova, Victor Negrescu. În aceeași zi va fi prezentat și noul șef al Biroului, care va fi unul dintre români. Victor Negrescu a subliniat …
13:50
Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, anunță Kremlinul # Cotidianul
Întâlnirea de la Anchorage, statul Alaska între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, va începe vineri la ora 11:30, ora locală, 22:30, ora Moscovei (şi a R. Moldovei) a anunțat joi Kremlinul. ”Ordinea de zi se va referi în principal la reglementarea crizei ucrainene”, a declarat consilierul prezidențial rus pentru afaceri externe Iuri …
13:20
Trump pregătește „oferta secolului” pentru Putin: resurse din Alaska și ridicarea sancțiunilor, în schimbul păcii în Ucraina # Cotidianul
Donald Trump ia în calcul un pachet amplu de concesii economice pentru Rusia – de la acces la resurse naturale strategice din Alaska până la ridicarea unor sancțiuni cheie – în încercarea de a-l convinge pe Vladimir Putin să accepte încetarea războiului împotriva Ucrainei, potrivit unor dezvăluiri ale publicației britanice The Telegraph. Potrivit publicaţiei, printre …
13:10
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat semnarea unui ordin care va schimba semnificativ modul în care este organizat tratamentul pacienților oncologici din Republica Moldova. Începând de astăzi, procedurile de chimioterapie vor putea fi efectuate nu doar la Institutul Oncologic din Chișinău, ci și în cadrul spitalelor raionale și la Spitalul Clinic din Bălți. Potrivit ministrei, …
13:00
Moldovenii din străinătate mai au câteva ore pentru a se înregistra pentru votul prin corespondență. Este ultima zi în care mai pot fi trimise solicitările # Cotidianul
Cetățenii moldoveni din cele 10 state unde va fi pilotat votul prin corespondență mai au câteva ore pentru a se înregistra casă poată vota prin poștă. Comisia Electorală Centrală anunță că azi este ultima zi în care mai pot fi expediate solicitările. Solicitările pot fi trimise de moldovenii din 10 state, unde acest mecanism va …
12:10
Popșoi: Republica Moldova nu se mai lasă dictată de Moscova. „Vom respinge orice ingerință a Rusiei în afacerile interne ale Republicii Moldova” # Cotidianul
Vicepremierul Mihai Popșoi afirmă că Republica Moldova este decisă să respingă orice ingerințe ale Federației Ruse în afacerile interne și să protejeze procesul electoral de atacuri hibride. Republica Moldova este un stat suveran și independent, iar încercările Moscovei de a influența situația politică și socială „nu vor avea sorți de izbândă”, a declarat vicepremierul Mihai …
Acum 8 ore
12:00
Zelenski se întâlnește azi la Londra cu premierul britanic, întrevedere ce are loc înainte de reuniunea Trump-Putin # Cotidianul
Președintele Ucraine a sosit, în această dimineață la Londra, acolo unde are o întâlnire cu premierul britanic, Keir Starmer. Întrevederea se desfășoară la reședința oficială din Downing Street și are loc cu o zi înainte de reuniunea dintre Trump și Putin, programată pe 15 august la Anchorage, Alaska. Miercuri, Starmer a afirmat că există acum o „șansă …
11:30
Victor Negrescu, despre „suveraniștii” de la București care se opun unor relații strânse cu R. Moldova: Sunt voci alimentate dinspre Federația Rusă # Cotidianul
Mesajele de ură îndreptate împotriva cetățenilor români din stânga Prutului și împotriva unei relații strânse dintre București și Chișinău face parte dintr-un scenariu al Moscovei, care alimentează, în acest sens, diferite voci în România. Despre acest lucru vorbește vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, care susține că politicienii care transmit aceste mesaje manipulează opinia publică având …
10:30
DESCHIDE.MD: Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Schema pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună # Cotidianul
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul ”Inima Moldovei” al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor, …
Acum 12 ore
09:40
Un primar dintr-un sat din Florești a fost reținut pentru o crimă comisă acum șapte ani. Pe lângă ales a fost încătușat și un medic legist # Cotidianul
Primarul din satul Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, a fost reținut de polițiști, acesta fiind bănuit de o crimă comisă încă acum șapte ani în localitate. Alesul l-ar fi omorât în bătaie pe un muncitor de la ferma sa de vaci pentru faptul că victima, fiind în stare de ebrietate, ar fi scăpat animalele într-un …
Acum 24 ore
19:50
Autoritățile ruse au restricționat parțial apelurile pe Telegram și WhatsApp. În spate ar sta un lobby pentru operatorii de telefonie mobilă # Cotidianul
Autoritățile din Rusia au impus restricții asupra apelurilor efectuate prin aplicațiile Telegram și WhatsApp. Măsura a fost introdusă subit, după ce Serviciul Federal pentru Supravegherea Comunicațiilor (Roskomnadzor), a anunțat că aceste platforme au devenit „principalele servicii vocale folosite pentru înșelăciuni, estorcări de bani și implicarea cetățenilor ruși în activități diversioniste și teroriste”. „Pentru a combate …
19:10
Estonia alungă din țară un diplomat rus declarat indezirabil pentru tentative de a sprijini infracțiuni împotriva statului # Cotidianul
Estonia a declarat persona non grata un diplomat rus de rang înalt, acuzându-l că a încercat să submineze ordinea constituțională și sistemul juridic al țării, a anunțat miercuri Ministerul estonian de Externe. Dmitri Prilepin, prim-secretar al Ambasadei Federației Ruse la Tallinn, a fost somat să părăsească teritoriul estonian, conform unei note oficiale transmise însărcinatului cu …
18:40
PAS cere sprijinul moldovenilor pentru o „campanie onestă” împotriva mașinăriei de propagandă a Rusiei. Partidul a deschis un cont pentru donații # Cotidianul
Partidul Acțiune și Solidaritate îi cheamă pe cetățenii moldoveni să doneze pentru campania electorală și a dechis un cont în acest sens. PAS cere sprijinul cetățenilor pentru o „campanie onestă” împotriva mașinăriei de propagandă a Rusiei. „Avem nevoie de ajutorul vostru pentru a face o campanie bună, câștigătoare și pentru a ține Moldova în direcția …
18:10
VIDEO | Vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Republica Moldova este statul cel mai aproape de aderare la Uniunea Europeană # Cotidianul
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, responsabil pentru relația cu Republica Moldova, a declarat într-un interviu pentru RFI că țara noastră este „statul cel mai aproape de aderare la Uniunea Europeană” și traversează „cea mai bună perioadă în ceea ce privește reputația sa europeană și externă”. Potrivit oficialului european, Legislativul de la Strasbourg a accelerat în …
Ieri
17:40
Rusia încearcă și prin George Simion să influențeze alegerile parlamentare din R. Moldova, susține Anatol Șalaru: Se induce o stare de confuzie, inclusiv prin candidați independenți # Cotidianul
Rusia nu renunță la planurile sale de a face interferențe la Chișinău prin exponenții de la București, mai ales în plină campanie electorală. Despre acest lucru vorbește fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, care susține că, după eșecul de la prezidențialele din România, George Simion este folosit acum de Moscova pentru a influența alegerile parlamentare …
17:30
Deranjat de interdicția impusă, Ion Ceban continuă să atace România: Vor să mă denigreze în campanie # Cotidianul
Ion Ceban și-a adus azi la Chișinău avocații care îi reprezintă interesele la București în cazul interdicției impuse pentru cinci ani pentru a lansa noi atacuri asupra României. Primarul Chișinăului susține că interdicția de a intra în România și în spațiul Schengen, aplicată pe 9 iulie, reprezintă „o încălcare gravă a drepturilor omului”. Ceban a …
16:50
Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc la o bază militară din Anchorage, Alaska. Vizita va dura o singură zi # Cotidianul
Întâlnirea dintre Trump și Putin va avea loc pe baza militară din Anchorage, singura locație considerată adecvată de părți pentru eveniment. Trump ar fi dorit să evite o întâlnire pe un obiectiv militar, însă sezonul turistic de vârf din Alaska a limitat drastic opțiunile, multe locații fiind deja rezervate, transmite CNN. Vizita celor doi lideri este planificată …
15:10
Peste două săptămâni, Plahotniuc ar putea ajunge în R. Moldova, susține avocatul oligarhului: Avem însă bănuieli că ar putea avea loc tergiversări # Cotidianul
Oligarhul Vlad Plahotniuc ar putea fi extrădat în R. Moldova săptămâna viitoare. Despre acest lucru a anunțat chiar avocatul politicianului fugar, Lucian Rogac. Apărătorul are însă și unele dubii și spune că există bănuieli că acest proces ar putea fi totuși tergiversat. „Dosarul împreună cu hotărârea privind acceptarea extrădării urmează să fie transmise către Ministerul …
14:30
Liderii europeni se reunesc în cadrul unei noi ediții a „Coaliției voinței” pentru sprijinirea Ucrainei înainte de întâlnirea Trump-Putin # Cotidianul
Cancelarul german, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic, Keir Starmer, vor prezida o reuniune prin videoconferință a „Coaliției voinței”, programată să înceapă în această seară. Reuniunea va fi precedată de o discuție a mai multor lideri europeni cu președintele american, Donald Trump, pentru a încerca să îl convingă să apere interesele Ucrainei …
13:50
AUDIO Vladimir Plahotniuc transmite primul mesaj după decizia Curții de Apel din Atena: „Am intenția fermă să revin în Republica Moldova” # Cotidianul
La scurt timp după ce Curtea de Apel din Atena a aprobat cererea de extrădare a sa în Republica Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din R. Moldova acum șase ani, a publicat un mesaj audio prin care susține că vrea să revină în țară și să se implice în politică. În înregistrare, Plahotniuc …
13:20
Ultima zi în care mai pot fi înregistrate blocurile electorale. Până acum au fost înscrise trei # Cotidianul
Astăzi este ultima zi în care mai pot fi înregistrate blocuri electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dosarele din partea partidelor care vor să participe la scrutin în cadrul unui bloc pot fi depuse până la ora 17.00. CEC reamintește că blocul electoral se constituie în baza unui acord între două sau mai multe partide politice …
13:10
BREAKING NEWS: Curtea de Apel din Atena acceptă cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova # Cotidianul
Judecătorii Curții de Apel din Atena au acceptat cererea privind extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Potrivit echipei TV8, prezentă la Atena, deocamdată, toate bunurile lui Plahotniuc rămân în Grecia. Hotărârea finală privind extrădarea va fi luată de Ministerul grec al Justiției. Magistrații au precizat că Plahotniuc și-a dat acordul în scris pentru a …
12:50
Procurorul Ghennadi Epure, amenințat direct după condamnarea Evgheniei Guțul. CSP condamnă atacurile # Cotidianul
După ce judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul a fost ținta unor amenințări, acum același tip de presiuni vizează și procurorul Ghennadi Epure, care a instrumentat cauza penală. Procurorul a primit mesaje amenințătoare, inclusiv apeluri robotizate, semnalate public miercuri, 13 august, de președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă. „Vasta experiență pe care …
12:40
Arhitectul Primăriei din Comrat, reținut într-un dosar de corupție. Funcționarul a luat mită pentru eliberarea unei autorizări # Cotidianul
Arhitectul Primăriei din Comrat a fost reținut azi în urma unor descinderi organizate de ofițerii Centrului Național Anticorupție. Funcționarul este acuzat de tarfic de influență și luare de mită pentru eliberarea unei autorizații de construcție. Arhitectul a fost reținut în urma unui denunț. Acesta ar fi solicitat mijloace bănești pentru facilitarea înregistrării unui teren atribuit …
11:50
Șeful Procuraturii Generale va fi anunțat pe 19 august. Candidații Alexandru Machidon și Victor Furtună vor susține proba interviului # Cotidianul
Cei doi candidați pentru șefia Procuraturii Generale, actualul interimar al instituției, Alexandru Machidon, și șeful PCCOCS, Victor Furtună, vor susține în 19 august proba finală a concursului, cea a interviului. Despre acest lucru a anunțat azi președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Dumitru Obadă, în urma examinării dosarelor celor doi candidați la ședința de azi a …
11:50
Planul „genial” al lui Șor: pro-rusul îi îndeamnă pe cetățeni să nu plătească impozite timp de o lună pentru a răsturna guvernarea de la Chișinău # Cotidianul
Liderul fugar al blocului prorus „Pobeda”, Ilan Șor, condamnat penal și refugiat în Rusia, a lansat un apel la nesupunere civică, cerând cetățenilor Republicii Moldova să nu plătească impozite timp de o lună. Scopul declarat: răsturnarea actualei guvernări proeuropene conduse de președinta Maia Sandu. „Astăzi îi chem deschis pe toți la o acțiune de nesupunere …
11:40
Elveția se alătură sancțiunilor UE, în cazul rețelei lui Ilan Șor și al altor destabilizatori pro-ruși din Moldova # Cotidianul
Elveția se alătură pachetului de sancțiuni introduse de Uniunea Europeană celor 7 politicieni pro-ruși din Republica Moldova. Decizia a fost luată în data de 12 august de Departamentul Federal pentru Afaceri Economice, Educație și Cercetare (EAER) „În cadrul măsurilor referitoare la Moldova, șapte persoane și trei entități sunt acum supuse înghețării activelor și interdicției de …
11:30
11:00
VIDEO CEC propune deschiderea a câte două secții de votare în Rusia, Ucraina și Israel pentru alegerile parlamentare, invocând riscuri de securitate # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală (CEC) a propus ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și protecția echipamentului necesar procesului de vot. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a explicat că trimiterea personalului electoral în zone …
10:40
Autoritățile din Republica Moldova blochează sute de canale TikTok implicate în răspândirea dezinformării # Cotidianul
Autoritățile din Republicii Moldova au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, care au fost implicate în difuzarea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Acțiunile au loc prin colaborarea Poliției Naționale, a Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) și Serviciului de Informații și Securitate …
10:20
Vladimir Plahotniuc, în fața magistraților din Atena. Curtea de Apel examinează astăzi cererea de extrădare înaintată de R. Moldova # Cotidianul
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va ajunge astăzi, 13 august, în fața judecătorilor de la Curtea de Apel din Atena, care urmează să examineze cererea de extrădare depusă de autoritățile de la Chișinău. Ședința este programată pentru ora 11:30. Procuratura Generală a Republicii Moldova a precizat că această etapă nu este una finală, decizia definitivă urmând …
10:10
Fadei Nagacevschi rupe rândurile PDCM și pleacă din partid, nemulțumit de criteriile de întocmire a listei electorale pentru alegerile parlamentare # Cotidianul
Nemulțumit de plasarea în fruntea listei electorale a unor candidați din raioane pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, Fadei Nagacevschi, vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a decis să părăsească partidul. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Ion Chicu, care a explicat că Nagacevschi nu a fost de acord cu criteriul de repartizare …
09:50
VIDEO | Mihai Isac propune ca Bucureștiul să-l sancționeze pe ex-premierul Ion Chicu pentru noile declarații anti-românești # Cotidianul
Expertul politic și jurnalistul român Mihai Isac reacționează dur la adresa fostului premier al Republicii Moldova, Ion Chicu, pe care îl acuză de „românofobie” și „dispreț față de România și instituțiile sale”. „Expertul politic și jurnalist Român, Mihai Isac: Rămân mereu surprins de românofobia și disprețul față de România demonstrat de un anume fost premier …
09:30
Fiica Irinei Vlah, lidera partidului Inima Moldovei, a primit un apartament cu trei camere în capitală, în anul în care mama sa câștigase al doilea mandat de bașcană a Găgăuziei, scrie RISE Moldova. Imobilul i-a fost transmis de unchiul său, un om de afaceri controversat cu datorii de milioane. Documentele consultate de RISE Moldova arată …
12 august 2025
20:30
Parlamentul se va întruni duminică pentru depunerea jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că duminică, 17 august, Legislativul va organiza o sesiune specială pentru ceremonia de depunere a Jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale. „În acest sens, vineri voi convoca Biroul Permanent al Parlamentului”, a precizat Igor Grosu. Cei cinci judecători care vor prelua funcțiile la Curtea Constituțională, începând cu …
20:20
Președintele României, după discuția cu Zelenski: „Pacea trebuie negociată direct cu Ucraina” # Cotidianul
Președintele Nicușor Dan i-a transmis marți, într-o convorbire telefonică, omologului ucrainean Volodimir Zelenski că România sprijină eforturile președintelui american Donald Trump de a găsi o soluție pentru încheierea războiului, dar numai dacă pacea este negociată direct cu Ucraina. Liderul român a acceptat invitația de a vizita Kievul în această toamnă, transmite Digi24. „Astăzi am avut …
18:20
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie în favoarea Rusiei, urmează să fie audiat într-o nouă ședință de judecată # Cotidianul
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie în favoarea Rusiei, urmează să fie audiat într-o nouă ședință de judecată, care este anunțată pentru joi, 14 august. Aceasta va fi prima ședință în instanță, după ce Ion Creangă a fost eliberat din arest la domiciliu și plasat sub control …
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Presiunile Rusiei asupra Republicii Moldova cresc înaintea alegerilor parlamentare din septembrie, avertizează Mureșan # Cotidianul
Presiunile și atacurile Rusiei asupra Republicii Moldova s-au intensificat odată cu apropierea alegerilor parlamentare din septembrie, avertizează europarlamentarul român Siegfried Mureșan. Miza principală este viitorul european al țării, iar Kremlinul caută să schimbe direcția politicii de la Chișinău pentru a opri parcursul european al Republicii Moldova. În ultimele zile, Rusia și aliații săi au recurs …
