(video) Monterey Car Week 2025: Corvette CX și CX.R Vision Gran Turismo – viziunea viitoare a designului Corvette

16:40

Pe 1 august 2025, un juriu din Miami a decis că Tesla trebuie să plătească o parte din daunele de 329 de milioane de dolari, care au fost aduse familiei unei tinere decedate și iubitului său rănit grav într-un accident fatal din 2019, implicând tehnologia Autopilot. Verdictul, emis după un proces de trei săptămâni în […] Articolul (video) Verdict în SUA: Tesla trebuie să plătească o parte din 329 de milioane de dolari după un accident mortal apare prima dată în Autoblog.md.