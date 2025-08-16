(video) Monterey Car Week 2025: Corvette CX și CX.R Vision Gran Turismo – viziunea viitoare a designului Corvette
Autoblog.md, 16 august 2025 16:40
Chevrolet a prezentat două noi concepte de Corvette, CX și CX.R Vision Gran Turismo, la The Quail, a Motorsports Gathering, în Monterey, California. Deși nu sunt destinate producției, aceste modele, dezvăluite ca parte a unui exercițiu de design global GM, vor influența direcția estetică a Corvette în anii următori, onorând peste 70 de ani de
• • •
Acum 10 minute
16:40
(video) Monterey Car Week 2025: Corvette CX și CX.R Vision Gran Turismo – viziunea viitoare a designului Corvette
Chevrolet a prezentat două noi concepte de Corvette, CX și CX.R Vision Gran Turismo, la The Quail, a Motorsports Gathering, în Monterey, California. Deși nu sunt destinate producției, aceste modele, dezvăluite ca parte a unui exercițiu de design global GM, vor influența direcția estetică a Corvette în anii următori, onorând peste 70 de ani de
Acum 6 ore
12:20
(video) Monterey Car Week 2025: Hennessey a făcut cea mai puternică mașină din lume cu o cutie de viteze mecanică # Autoblog.md
Hennessey Special Vehicles, producătorul american de hypercaruri din Texas, a prezentat în premieră mondială modelul unicat Venom F5 Revolution LF în cadrul Monterey Car Week. Dezvoltat prin noua divizie „Maverick" dedicată comenzilor personalizate, acest model devine cel mai scump, complex și performant hypercar Hennessey construit vreodată, reflectând individualismul și mândria americană. Prețul i-ar depăși 3.000.000
Acum 8 ore
10:30
Automobili Lamborghini a prezentat în California noul Fenomeno, o mașină în ediție limitată la doar 29 de unități, bazată pe Revuelto, care celebrează 20 de ani de la înființarea Centrului de Design Lamborghini Centro Stile și moștenirea modelelor exclusive ale mărcii. Echipat cu cel mai puternic motor V12 din istoria Lamborghini, combinat cu trei motoare
Acum 24 ore
20:00
(foto) Vântul și canicula – motivele căderii unui copac peste aproximativ cinci mașini în centrul capitalei # Autoblog.md
Mai mulți deținători de automobile și-au finisat săptămâna de muncă într-o dispoziție proastă. În această după amiază, pe strada Mihail Kogălniceanu din centrul orașului Chișinău, s-a rupt jumătate de copac. Traiectoria sa a fost peste cinci mașini, majoritatea parcate pe trotuar. Reacția celor de la „Spații Verzi" în urma incidentului: Î.M.AGSV INTERVINE CU RAPIDITATE PENTRU
19:20
(video) Accident în circumstanțe similare celui de lângă Peresecina. Un șofer a ajuns la spitalul din Rezina # Autoblog.md
Un alt accident, produs în circumstanțe similare celui de lângă Peresecina, în această după amiază. La ora 13:10 a fost înregistrată informația potrivit căreia, pe traseul R20 din raionul Rezina, lângă localitatea Țahnăuți, s-au ciocnit două mașini. Conform datelor poliției, în urma verificărilor la fața locului, s-a constatat preliminar că un Audi, condus de un
18:30
(video) Autorul unor inscripții aplicate cu spray pe mai multe mașini din sectorul Buiucani a fost identificat și reținut # Autoblog.md
La 13 august curent, dimineața, poliția capitalei s-a autosesizat după ce în spațiul public au apărut imagini video în care apar mai multe mașini pe care a fost inscripționată adresa unui canal de comercializare a drogurilor online. În urma acțiunilor întreprinse, polițiștii de la IP Buiucani au identificat un tânăr de 30 de ani, locuitor
17:00
(video) Monterey Car Week 2025: Lexus Electrified Sport Concept a evoluat în Lexus Sport Concept # Autoblog.md
Cea mai neobișnuită și tăcută lansare în cadrul Monterey Car Week 2025. În această dimineață, Lexus a prezentat în premieră Lexus Sport Concept în fața publicului prezent la The Quail, A Motorsport Gathering, la The Quail Lodge and Golf Club din Carmel, California. Acesta este al doilea concept pentru viitorul său supercar, pe care știm
Ieri
16:20
Au fost emise informații oficiale despre accidentul care s-a produs în această după amiază între localitățile Peresecina și Ivancea. Acesta a fost înregistrat în jurul orei 12:40, a implicat în total trei autoturisme și s-a soldat cu patru persoane rănite. Potrivit datelor IP Orhei, comunicate de purtătoarea de cuvânt Elena Băetrău, din primele cercetări, s-a
16:00
(video) Atenție! Pericol sporit de accidente pe strada Ion Creangă după desființarea unei treceri pietonale # Autoblog.md
Autoritățile municipale au luat decizia de a desființa una dintre cele mai populare treceri pietonale din sectorul Buiucani. Este vorba despre singura care se găsea între străzile Teodorovici și Belinski, mai jos de fostul cinematograf „Flacăra". Lucrările necesare, inclusiv o reală îngrădire, s-au făcut în noaptea de 13 spre 14 august. În comentarii, cei mai
13:50
(foto) Un alt accident cu victime în raionul Orhei. Mai multe mașini s-au ciocnit violent lângă Peresecina # Autoblog.md
Și, din nou, pe drumurile din raionul Orhei. Un alt accident de circulație a fost înregistrat de curând pe traseul R6, lângă Peresecina, la ieșirea din secțiunea de drum cu serpentine. S-au ciocnit violent cel puțin trei autoturisme și traficul se desfășoară cu dificultate. Potrivit informațiilor disponibile la moment, una dintre mașini s-a oprit în
13:10
O celebră mașină, pe care mulți poate au încercat-o și în jocuri video, se va transforma radical din coupe în SUV coupe. Acura a prezentat în premieră mondială prototipul noului RSX în cadrul Monterey Car Week, marcând un moment semnificativ în strategia de electrificare a mărcii. Un Pas Major în Electrificare Prototipul RSX anticipează un
12:20
Șoferul implicat în accidentul rutier din Cahul, care a lăsat trei copii orfani, nu își recunoaște vina # Autoblog.md
Astăzi, 15 august 2025, procurorii din cadrul Procuraturii Cahul au obținut aplicarea măsurii preventive de arest preventiv pe un termen de 30 de zile pentru bărbatul care este acuzat de încălcarea regulilor de securitate a circulației, care a dus la decesul a două persoane. Decizia a fost luată în urma demersului procurorilor și este valabilă
11:30
BRABUS a lansat în premieră mondială modelul ROCKET GTC DEEP RED în cadrul Monterey Car Week 2025, pe coasta Pacificului din California, cu ocazia celei de-a 74-a ediții a Pebble Beach Concours d'Elegance. Acest supercar open-top, dezvoltat de BRABUS, combină luxul extrem cu performanțe remarcabile, fiind disponibil pe comandă la un preț sugerat de 697.800
10:50
(foto/video) Accidentele grave cu motocultoare nu lipsesc nici în 2025. Iată ce s-a întâmplat aseară în raionul Orhei # Autoblog.md
Din păcate, astfel de accidente vor fi incluse și în statistica anului 2025, căci regulile elementare nu se respectă. Aseară târziu, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, un Mercedes-Benz Sprinter a lovit un motocultor. Din primele cercetări s-a stabilit că impactul a avut loc în momentul în
10:20
(video) Monterey Car Week 2025: Lucid Gravity X Concept demonstrează că poate ieși în off-road # Autoblog.md
Lucid, producătorul celor mai avansate vehicule electrice din lume, a prezentat oficial conceptul Gravity X (Gravity Cross) în cadrul unui eveniment privat pe cel de-al 18-lea fairway al Pebble Beach Golf Links, Newark, California. Acest SUV inovator, bazat pe modelul Lucid Gravity Grand Touring, va fi expus public pentru prima dată la cea de-a 74-a
09:50
(video) Monterey Car Week 2025: BMW lansează poate ultima ediție limitată pentru Seria 8 # Autoblog.md
BMW a dezvăluit la Pebble Beach din Monterey, California, un model special și limitat: BMW M850i Edition M Heritage. Acest Gran Coupe, care va disponibil în doar 500 de unități la nivel global, celebrează moștenirea seriei 8 din anii '90, combinând un design elegant, performanțe remarcabile și tehnologie avansată. Este poate ultima ediție limitată a
09:20
(video) Accident matinal grav pe șoseaua Balcani: Impact frontal între două autocamioane # Autoblog.md
Traficul se desfășoară cu dificultate pe șoseaua Balcani în această dimineață. Motivul: un grav accident de circulație lângă Grătiești, unul care a implicat două autocamioane. Coliziunea a provocat și un incendiu, pe lângă victime. Atenție, imaginile pot conține cuvinte necenzurate! Conform datelor Poliției Capitalei, care ne-au fost comunicate de purtătoarea de cuvânt Cristina Talpă, accidentul
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Veste bună! Începând cu 15 august 2025, de la ora 8:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va trece la regim de funcționare 24 din 24 de ore. Programul restrâns care a fost până acum (8:00-20:00) a fost implementat din cauza utilizării unor generatoare de curent electric. Noul program non-stop s-ar datora inclusiv conectării complete la
14:40
(video) Formularea ”clasico-bizară” a unor șoferi din Moldova: „Sincer, nu știu cu cât am încălcat” # Autoblog.md
Zeci de șoferi din raionul Edineț au fost trași pe dreapta ieri, 13 august 2025, în cadrul unei operațiuni speciale a inspectorilor de patrulare. S-a utilizat o combinație de radar TruCAM, mașină-capcană și dronă pentru a depista vitezomanii și depășirile pe linia continuă. Scopul acțiunii a fost prevenirea accidentelor rutiere, având în vedere că, de
13:20
(video) Monterey Car Week 2025: Noul Shelby Super Snake-R costă practic un sfert de milion de dolari # Autoblog.md
Shelby American lansează noul său produs numit Shelby Super Snake-R, după doi ani de concepție, o evoluție îndrăzneață și orientată către pistă a moștenirii iconice Super Snake. Construit pe platforma noului Ford Mustang Dark Horse, acest automobil sportiv de ediție limitată și cu o caroserie widebody dezlănțuie peste 850 de cai putere, fiind legal de
12:10
(foto) Primul Bentley Batur Convertible are până și centuri de siguranță în culori diferite # Autoblog.md
Mulliner, divizia internă de proiecte speciale și personalizare a Bentley, a finalizat primul exemplar al modelului Batur Convertible, un grand tourer decapotabil cu un design distinctiv. Inițial arătat doar prin niște randări digitale, acest model exclusivist, parte a familiei Coachbuilt, impresionează prin performanța sa remarcabilă și detaliile personalizate. Amintim că la moment este cel mai
10:50
Germania se anunță un pionier în mobilitatea telecomandată. Ce intră în vigoare din decembrie 2025 # Autoblog.md
Germania face un pas decisiv spre viitorul mobilității odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței privind Telecomanda Rutieră (StVFernLV) din 1 decembrie 2025. Această reglementare, anunțată oficial de curând de Ministerul Federal al Transporturilor, creează pentru prima dată un cadru legal clar pentru testarea și utilizarea vehiculelor telecomandate pe drumurile publice, deschizând noi perspective pentru
13 august 2025
17:30
Ola Källenius, CEO-ul Mercedes-Benz și actualmente în funcție de președinte a Asociației Europene a Producătorilor de Automobile (ACEA), a lansat un avertisment ferm într-un interviu acordat pentru Handelsblatt. El susține că interzicerea vânzării de autoturisme noi cu motoare diesel și pe benzină din 2035 ar putea duce la un colaps al pieței auto europene, cerând
15:30
(video) Monterey Car Week 2025: Admiră cum arată un Eccentrica V12 din fibră de carbon # Autoblog.md
Atelierul Eccentrica din San Marino își afirmă din nou statutul de pionier al reinterpretării supercarurilor iconice Lamborghini. Va prezenta la evenimentul The Quail, A Motorsports Gathering din cadrul Monterey Car Week trei din cele 19 restomod-uri Eccentrica V12. Iar pe una dintre mașini își face debutul pachetul Titano, o evoluție orientată către pistă. View this
14:00
(video) Incredibil, dar adevărat! Un pilot născut fără brațe a accelerat până la 346 km/h # Autoblog.md
Un act de curaj incredibil! Comunitatea motorsportului este în extaz după ce Matt Stutzman, cunoscut sub pseudonimul „The Armless Archer" (Arcașul Fără Brațe), a atins o viteză impresionantă de aproximativ 346 km/h într-o cursă NHRA Top Sportsman la Brainerd Motorsports Park, marcând o realizare extraordinară pentru un pilot fără membrele superioare. O Poveste de Reziliență
12:20
(video) Polestar 3 deține recordul mondial Guinness de autonomie pentru un SUV pur electric # Autoblog.md
Polestar a anunțat un propriu triumf remarcabil: modelul Polestar 3 Long Range Single Motor a stabilit un nou record mondial Guinness pentru cea mai lungă călătorie parcursă de un SUV electric pe o singură încărcare. A mers pe o distanță de 935,44 km (581,3 mile) pe drumurile publice din Marea Britanie până s-a descărcat. Acest
11:30
În Federația Rusă a început producția în serie de automobile sub noua marcă TENET (Take Every New Experience Together) la fabrica AGR Automotive din Kaluga, fosta platformă a celor de la Volkswagen. Evenimentul este descris drept rezultatul parteneriatului strategic dintre AGR Holding și compania chineză Defetoo. Defetoo este o mare
10:10
Un pas îndrăzneț din partea BMW? Au apărut informații despre dezvoltarea unui nou SUV care poate face off-road, codificat G74 și botezat provizoriu „Rugged”, programat pentru lansare în 2029. Anunțul, susținut de raportul Automotive News și surse interne BMW, marchează intrarea mărcii germane într-un segment nou, punând-o în competiție directă cu iconicul Mercedes-Benz G-Wagen și […] Articolul BMW intră în lupta pentru luxul off-road cu Mercedes-Benz G-Class apare prima dată în Autoblog.md.
09:10
(video) O mașină unică, văzută în filmul The Avengers doar câteva secunde, va fi expusă public pentru prima dată # Autoblog.md
Fanii Acura, dar și a universului Marvel, primesc o veste senzațională: se aduce la Monterey Car Week, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate automobilelor și motorsportului, unicatul Acura NSX Roadster, celebru pentru apariția sa în filmul „The Avengers” din 2012. Această apariție publică a mașinii din garajul lui Tony Stark, prima în peste un […] Articolul (video) O mașină unică, văzută în filmul The Avengers doar câteva secunde, va fi expusă public pentru prima dată apare prima dată în Autoblog.md.
12 august 2025
19:00
Poliția investighează circumstanțele unui grav accident rutier produs în această seară lângă satul Burlăceni din raionul Cahul. Din primele cercetări s-a stabilit că impactul s-a produs din cauza vitezei, între un Mercedes-Benz G-Class înmatriculat în alt stat și un vechi Volkswagen Golf. În urma coliziunii, cinci persoane din VW au rămas blocate în interior. La […] Articolul (video) Accident grav în raionul Cahul. Trei copii au rămas fără ambii părinți apare prima dată în Autoblog.md.
18:10
(video) Bătălia continuă! Koenigsegg a reacționat la declarația pompoasă a celor de la Rimac # Autoblog.md
Koenigsegg a revendicat din nou râvnitul record mondial de 0–400–0 km/h pentru mașinile omologate pentru circulația pe drumurile publice. Deplasările au avut loc pe aerodromul suedez Örebro, pe 7 august 2025, ca răspuns la noile realizări ale Rimac, anunțate cu mare mândrie înaintea startului Festivalului de Viteză de la Goodwood. Pilotul de teste al fabricii, […] Articolul (video) Bătălia continuă! Koenigsegg a reacționat la declarația pompoasă a celor de la Rimac apare prima dată în Autoblog.md.
17:10
BMW Motorrad a anunțat oficial că destinația ediției din 2026 a International GS Trophy va fi România, un eveniment așteptat cu nerăbdare de pasionații de motociclete din întreaga lume. Programat pentru sfârșitul verii 2026, acest al zecelea concurs va readuce aventura montană în Europa, după ediții dominate de deșerturi și stepe, oferind participanților o experiență […] Articolul România a fost selectată pentru organizarea BMW Motorrad International GS Trophy 2026 apare prima dată în Autoblog.md.
12:40
Lynk & Co, marcă premium a grupului Geely, a lansat în presale modelul 10 EM-P, un sedan plug-in hibrid (PHEV) de performanță. Acest model vine ca o reacție strategică la vânzările modeste ale variantei electrice Z10 (doar aproximativ 3000 de unități în prima jumătate a lui 2025. Echipat cu tracțiune integrală (AWD), o putere combinată […] Articolul (video) Noul Lynk & Co Z10 are acum un frate geamăn hibrid apare prima dată în Autoblog.md.
10:20
(video) Manevra greșită a unui șofer pe strada Nicolae Dimo a dus la avarierea a două mașini # Autoblog.md
Un alt accident de circulație a fost înregistrat în după amiaza zilei de ieri pe strada Nicolae Dimo din sectorul Rîșcani. Momentul a fost filmat de camera de bord dintr-o mașină implicată și expediat la adresa redacției. Imaginile arată mai degrabă o tentativă nereușită de evitare a accidentului, după ce conducătorul unui Volvo care se […] Articolul (video) Manevra greșită a unui șofer pe strada Nicolae Dimo a dus la avarierea a două mașini apare prima dată în Autoblog.md.
09:20
(video) Un nou accident pe strada Liviu Deleanu. Un microbuz s-ar fi răsturnat de câteva ori # Autoblog.md
Un nou accident pe strada Liviu Deleanu. S-a întâmplat în seara zilei de luni și a implicat tocmai patru automobile. În urma coliziunii un VW Transporter s-a răsturnat de câteva ori potrivit unor martori. Poliția Capitalei ne-a confirmat rostogolirea microbuzului, însă acesta s-a oprit pe roți, în poziția inițială. În ciuda stării Transporter-ului, din fericire, […] Articolul (video) Un nou accident pe strada Liviu Deleanu. Un microbuz s-ar fi răsturnat de câteva ori apare prima dată în Autoblog.md.
11 august 2025
19:30
În această, pentru Republica Moldova seară, la fabrica Ford din Kentucky unde a fost dimineață s-au făcut câteva anunțuri deosebit de importante despre viitorul Ford. Șeful producătorului american a recunoscut public concurența acerbă din partea chinezilor și a comunicat despre câteva schimbări majore care se pregătesc în istoria Ford. Nașterea Secretă a Modelului T și […] Articolul (video) Model T 2.0? Ford a anunțat reinventarea asamblării automobilului apare prima dată în Autoblog.md.
18:10
(video) Tragedie la Bonneville: Pilotul Chris Raschke a decedat în tentativa de a stabili un record de viteză # Autoblog.md
O tragedie a zguduit lumea motorsportului de peste ocean, când pilotul american Chris Raschke, în vârstă de 60 de ani, a murit în timpul unei tentative de a stabili un nou record de viteză pe întinderile de sare din Bonneville (Utah, SUA). Membru al echipei Speed Demon Racing, Raschke a pierdut controlul vehiculului său de […] Articolul (video) Tragedie la Bonneville: Pilotul Chris Raschke a decedat în tentativa de a stabili un record de viteză apare prima dată în Autoblog.md.
17:10
Noul șef Jaguar a declarat că nu schimbă nimic, în ciuda reacției acide a lui Donald Trump # Autoblog.md
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat o serie de critici dure la adresa rebrandingului mărcii britanice Jaguar, proces pe care l-a numit „o catastrofă totală” și un exemplu de „spirit al progresismului”. Declarația, publicată pe rețeaua sa socială Truth, a venit în aceeași zi în care Jaguar Land Rover (JLR) a anunțat numirea lui P.B. […] Articolul Noul șef Jaguar a declarat că nu schimbă nimic, în ciuda reacției acide a lui Donald Trump apare prima dată în Autoblog.md.
13:10
România, țara cu peste opt milioane de șoferi și cel mai mare număr de morți în accidente rutiere din Uniunea Europeană, se confruntă cu o problemă gravă în sistemul de pregătire a conducătorilor auto. O investigație realizată de Recorder scoate la iveală vulnerabilități majore în procesul de formare și atestare a instructorilor auto, un sistem […] Articolul (video) Investigație în România: Cât de ușor este să ajungi instructor auto apare prima dată în Autoblog.md.
12:20
Rezvani Retro, o divizie a Rezvani Motors, lansează RR1, automobilul care îmbină farmecul atemporal al legendarului Porsche 935 din anii 1970 cu tehnologia și performanța secolului XXI. Construit pe platforma actuală Porsche 992, RR1 este un tribut adus posterelor copilăriei, zgomotului turbocompresoarelor și visului de a deține o piesă din moștenirea curselor. Conversia e limitată […] Articolul (video) Proiectul Rezvani Retro RR1 arată diferit în forma finală apare prima dată în Autoblog.md.
11:10
Tânărul spălător care a plecat la plimbare cu mașina clientului până la Telenești, condamnat la închisoare # Autoblog.md
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea unor infracțiuni grave care au implicat răpirea unui automobil și furtul de bunuri din acesta. Despre acest caz am scris la începutul verii. Potrivit probelor administrate de procuratură, totul s-a întâmplat în noaptea de 31 mai 2025. Inculpatul, […] Articolul Tânărul spălător care a plecat la plimbare cu mașina clientului până la Telenești, condamnat la închisoare apare prima dată în Autoblog.md.
10:40
(video) Noul Dodge Charger cu motor pe benzină este cea mai puternică mașină de până la 55.000 de dolari # Autoblog.md
Noua generație a modelului Dodge Charger a fost prezentată în primăvara anului 2024, dar vânzările în SUA au început abia în ianuarie 2025. Prima pe piață a ieșit varianta electrică. Concernul Stellantis avea mari speranțe legate de aceasta, însă modelul Charger Daytona cu baterie a eșuat lamentabil: în prima jumătate a anului s-au vândut doar […] Articolul (video) Noul Dodge Charger cu motor pe benzină este cea mai puternică mașină de până la 55.000 de dolari apare prima dată în Autoblog.md.
09:30
(video) Impact dur într-o intersecție din centrul orașului Chișinău, sâmbătă noaptea, la galben intermitent # Autoblog.md
Un accident rutier cu impact puternic s-a produs sâmbătă noaptea aproape de miezul nopții în centrul orașului Chișinău. O cameră de bord l-a filmat în intersecția străzilor 31 August 1989 cu Vasile Alecsandri, implicând o Skoda și un Lexus. Momentul impactului a devenit viral pe platformele de socializare pentru că, în mod normal, nu ar […] Articolul (video) Impact dur într-o intersecție din centrul orașului Chișinău, sâmbătă noaptea, la galben intermitent apare prima dată în Autoblog.md.
9 august 2025
20:40
(video) Șoferul de autocamion, care s-a lovit de mașina de pompieri lângă Telenești, iubea ieșirile ilegale pe contrasens # Autoblog.md
Camionagiul, care s-a ciocnit astăzi cu o autospecială de stingere a incendiilor lângă Telenești, aflată în deplasare de misiune, iubea ieșirile ilegale pe contrasens. În mediul online a apărut o înregistrare video cu manevra periculoasă pe care a comis-o cu câteva zile mai devreme. Și nu s-a întâmplat undeva departe de ochii lumii, ci în […] Articolul (video) Șoferul de autocamion, care s-a lovit de mașina de pompieri lângă Telenești, iubea ieșirile ilegale pe contrasens apare prima dată în Autoblog.md.
19:20
(video) Văzut în zeci de încălcări de circulație, un celebru șofer din Chișinău a fost implicat într-un accident # Autoblog.md
Iubitorul de încălcări și evacuări la parcarea specială, un oarecare recidivist pe nume Ștefan, proprietarul sedanului cu numerele de înmatriculare PRO 01 care are o ”relație mai specială” cu susținătorii sau activiștii StopHam, a fost implicat astăzi într-un accident de circulație. Va face astfel o pauză în ”rutina” sa zilnică? Potrivit informațiilor disponibile, BMW-ul pe […] Articolul (video) Văzut în zeci de încălcări de circulație, un celebru șofer din Chișinău a fost implicat într-un accident apare prima dată în Autoblog.md.
16:00
Accident grav lângă Telenești. Un salvator de la IGSU a decedat, restul celor implicați fiind la spital # Autoblog.md
Niciun weekend fără accidente în Republica Moldova, din păcate… În această după amiază, lângă orașul Telenești, s-au ciocnit un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Aceasta din urmă se afla în misiune de serviciu. Incidentul a marcat o tragedie profundă pentru echipajul de intervenție, lăsând în urmă durere și […] Articolul Accident grav lângă Telenești. Un salvator de la IGSU a decedat, restul celor implicați fiind la spital apare prima dată în Autoblog.md.
8 august 2025
18:00
(video) Începutul sfârșitului pentru Toyota Camry în China? Geely a anunțat prețurile pentru noul Galaxy A7 # Autoblog.md
Astăzi, 8 august 2025, Geely a lansat oficial sedanul plug-in hybrid Galaxy A7 în China, marcând un pas important în strategia sa de a domina piața vehiculelor cu energie nouă. Bazat pe arhitectura GEA, acest model de dimensiuni medii impresionează mai nou prin prețul său. Și încă o dată, la acest capitol, observăm strategia interesantă […] Articolul (video) Începutul sfârșitului pentru Toyota Camry în China? Geely a anunțat prețurile pentru noul Galaxy A7 apare prima dată în Autoblog.md.
16:40
(video) Verdict în SUA: Tesla trebuie să plătească o parte din 329 de milioane de dolari după un accident mortal # Autoblog.md
Pe 1 august 2025, un juriu din Miami a decis că Tesla trebuie să plătească o parte din daunele de 329 de milioane de dolari, care au fost aduse familiei unei tinere decedate și iubitului său rănit grav într-un accident fatal din 2019, implicând tehnologia Autopilot. Verdictul, emis după un proces de trei săptămâni în […] Articolul (video) Verdict în SUA: Tesla trebuie să plătească o parte din 329 de milioane de dolari după un accident mortal apare prima dată în Autoblog.md.
13:30
Ford celebrează 60 de ani de Transit. Mașina a fost lansată pe 9 august 1965, când primul exemplar a ieșit de pe linia de producție de la fabrica din Langley, Regatul Unit. Puțini anticipau atunci impactul pe care acest van urma să-l aibă asupra economiilor și afacerilor din Europa în următoarele decenii, transformându-se într-un simbol […] Articolul (video) Ford celebrează astăzi jubileul de 60 de ani al modelului Transit apare prima dată în Autoblog.md.
12:30
(video) Accident grav pe strada Liviu Deleanu proaspăt reparată. Un motociclist a decedat # Autoblog.md
(update) Informația oficială a poliției: Acum o oră, în jurul orei 11:00, poliția a fost sesizată despre producerea accidentului pe strada Liviu Deleanu. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 de ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectuase manevra de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu […] Articolul (video) Accident grav pe strada Liviu Deleanu proaspăt reparată. Un motociclist a decedat apare prima dată în Autoblog.md.
