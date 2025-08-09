Accident grav lângă Telenești. Un salvator de la IGSU a decedat, restul celor implicați fiind la spital
Niciun weekend fără accidente în Republica Moldova, din păcate… În această după amiază, lângă orașul Telenești, s-au ciocnit un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Aceasta din urmă se afla în misiune de serviciu. Incidentul a marcat o tragedie profundă pentru echipajul de intervenție, lăsând în urmă durere și […] Articolul Accident grav lângă Telenești. Un salvator de la IGSU a decedat, restul celor implicați fiind la spital apare prima dată în Autoblog.md.
Niciun weekend fără accidente în Republica Moldova, din păcate… În această după amiază, lângă orașul Telenești, s-au ciocnit un camion și o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Aceasta din urmă se afla în misiune de serviciu. Incidentul a marcat o tragedie profundă pentru echipajul de intervenție, lăsând în urmă durere și […] Articolul Accident grav lângă Telenești. Un salvator de la IGSU a decedat, restul celor implicați fiind la spital apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Începutul sfârșitului pentru Toyota Camry în China? Geely a anunțat prețurile pentru noul Galaxy A7 # Autoblog.md
Astăzi, 8 august 2025, Geely a lansat oficial sedanul plug-in hybrid Galaxy A7 în China, marcând un pas important în strategia sa de a domina piața vehiculelor cu energie nouă. Bazat pe arhitectura GEA, acest model de dimensiuni medii impresionează mai nou prin prețul său. Și încă o dată, la acest capitol, observăm strategia interesantă […] Articolul (video) Începutul sfârșitului pentru Toyota Camry în China? Geely a anunțat prețurile pentru noul Galaxy A7 apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Verdict în SUA: Tesla trebuie să plătească o parte din 329 de milioane de dolari după un accident mortal # Autoblog.md
Pe 1 august 2025, un juriu din Miami a decis că Tesla trebuie să plătească o parte din daunele de 329 de milioane de dolari, care au fost aduse familiei unei tinere decedate și iubitului său rănit grav într-un accident fatal din 2019, implicând tehnologia Autopilot. Verdictul, emis după un proces de trei săptămâni în […] Articolul (video) Verdict în SUA: Tesla trebuie să plătească o parte din 329 de milioane de dolari după un accident mortal apare prima dată în Autoblog.md.
Ford celebrează 60 de ani de Transit. Mașina a fost lansată pe 9 august 1965, când primul exemplar a ieșit de pe linia de producție de la fabrica din Langley, Regatul Unit. Puțini anticipau atunci impactul pe care acest van urma să-l aibă asupra economiilor și afacerilor din Europa în următoarele decenii, transformându-se într-un simbol […] Articolul (video) Ford celebrează astăzi jubileul de 60 de ani al modelului Transit apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Accident grav pe strada Liviu Deleanu proaspăt reparată. Un motociclist a decedat # Autoblog.md
(update) Informația oficială a poliției: Acum o oră, în jurul orei 11:00, poliția a fost sesizată despre producerea accidentului pe strada Liviu Deleanu. Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat de 41 de ani, la volanul unui Ford, nu s-ar fi asigurat în timp ce efectuase manevra de întoarcere, moment în care a intrat în coliziune cu […] Articolul (video) Accident grav pe strada Liviu Deleanu proaspăt reparată. Un motociclist a decedat apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Garagisti & Co lansează GP1: Un hypercar britanic ce reînvie sufletul analogic # Autoblog.md
La Londra, astăzi, o nouă marcă britanică numită Garagisti & Co., a prezentat GP1, un hypercar complet analog care readuce în prim-plan plăcerea pură a condusului. Construit fără compromisuri, pornind de la o foaie albă, acest model în ediție ultra-limitată combină designul inspirat de icoanele anilor ’80, ’90 și începutul anilor 2000 cu tehnologie de […] Articolul (video) Garagisti & Co lansează GP1: Un hypercar britanic ce reînvie sufletul analogic apare prima dată în Autoblog.md.
Anterior prezentate separat și la distanță de câțiva ani, iar acum împreună. Noile Porsche 911 GT3 R și GT3 Cup facelift au fost prezentate în această dimineață la Nürburgring, în cadrul etapei a cincea din sezonul actual Porsche Carrera Cup Germany, ajuns la a 40-a ediție! Automobilele de circuit au suferit o serie de schimbări […] Articolul (video) Premieră: Noile Porsche 911 GT3 R și GT3 Cup facelift apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Agent de circulație sub acoperire? Curajul temporar al unui șofer într-o intersecție din sectorul Botanica # Autoblog.md
Conform RCR, un agent de circulaţie este o persoană echipată corespunzător, abilitată cu funcţii de control şi reglementare a traficului rutier prin intermediul semnalelor stabilite de prezentul Regulament. Un agent de circulție poate fi doar un polițist, agent de cale ferată, angajat al serviciilor de întreţinere a drumurilor sau persoana de gardă la bacul de transbordare. […] Articolul (video) Agent de circulație sub acoperire? Curajul temporar al unui șofer într-o intersecție din sectorul Botanica apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Greu de ucis! Dodge Durango SRT Hellcat oferă acum peste șase milioane de combinații de personalizare # Autoblog.md
Actualul Dodge Durango va continua să existe și în gama anului 2026. Cu alte cuvinte această generație a modelului trece într-al 16-lea an de prezență pe piață! Iar noua versiune Durango SRT Hellcat Jailbreak este un SUV cu trei rânduri de scaune care redefinește personalizarea în segmentul muscular. Inspirat de succesul programului Jailbreak pentru Dodge […] Articolul (video) Greu de ucis! Dodge Durango SRT Hellcat oferă acum peste șase milioane de combinații de personalizare apare prima dată în Autoblog.md.
SAIC Motor a deschis precomenzile pentru noul MG4, un hatchback electric compact, complet reproiectat, care se poziționează ca o opțiune accesibilă în segmentul EV din China și nu numai. Cu un preț semnificativ mai mic decât a predecesorului, noul MG4 vizează să recâștige teren pe piața chineză, unde modelul anterior a înregistrat vânzări slabe (doar […] Articolul (video) Noua generație MG4 vine foarte repede pe piață apare prima dată în Autoblog.md.
La Molsheim, unde moștenirea Bugatti s-a născut acum peste un secol, marca franceză lansează un nou capitol în istoria sa cu Programul Solitaire, o inițiativă exclusivistă dedicată creării de vehicule unicat care celebrează moștenirea sa bogată și împinge limitele personalizării. Prima creație a acestui program, Brouillard, un coupé spectaculos, omagiază calul favorit al fondatorului Ettore […] Articolul (video) Monterey Car Week 2025: Premiera unicului Bugatti Brouillard apare prima dată în Autoblog.md.
O veste așteptată de pasionații auto din Republica Moldova: marca Lynk & Co, parte a grupului Geely, își face intrarea oficială pe piața locală prin intermediul dealerului Auto Space, cunoscut pentru reprezentarea mărcilor BMW, Mitsubishi, Honda, MINI și MAN. Am aflat pe surse de ceva timp (un prim anunț oficial s-a făcut în februarie 2024), […] Articolul (video) Lynk & Co vine oficial în Republica Moldova! Cine aduce marca auto apare prima dată în Autoblog.md.
(foto) Lumteh a anunțat montarea și activarea a noi semafoare pietonale și rutiere lângă centrul comercial Soiuz # Autoblog.md
Întreprinderea Municipală Rețelele Electrice de Iluminat „Lumteh” din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău anunță despre montarea și activarea a noi semafoare pietonale într-o zonă cheie din oraș, una cu trafic pietonal ridicat. S-a făcut în sfârșit în urma a nenumărate solicitări ale locuitorilor din zonă. Pentru sporirea siguranței pietonilor care traversează bulevardul Moscova, în zona Centrului […] Articolul (foto) Lumteh a anunțat montarea și activarea a noi semafoare pietonale și rutiere lângă centrul comercial Soiuz apare prima dată în Autoblog.md.
IM Motors, divizia de vehicule electrice a SAIC Motor, a lansat oficial tehnologia „Stellar” Super Range-Extended, o inovație care marchează intrarea companiei pe piața vehiculelor electrice cu autonomie extinsă (EREV). Lansată sub egida unui eveniment tehnologic special, această tehnologie promite o autonomie combinată de peste 1500 de kilometri și o experiență de conducere comparabilă cu […] Articolul IM Motors și-a făcut sistemul proprietar de prelungire a autonomiei electrice apare prima dată în Autoblog.md.
Amenda usturătoare încasată de un moldovean pentru depășirea limitei de viteză într-un oraș din Norvegia # Autoblog.md
Cu amenzile în Norvegia nu este de glumit! S-a convins de acest lucru un moldovean aflat într-o călătorie în această țară scandinavă. În orașul Alesund de pe malul Mării Norvegiei a fost prins de radar la oră târzie cu 84 km/h, pe când limita de viteză este similară cu cea generală din Chișinău (50 km/h). […] Articolul Amenda usturătoare încasată de un moldovean pentru depășirea limitei de viteză într-un oraș din Norvegia apare prima dată în Autoblog.md.
Volkswagen planifică retragerea modelului Touareg de pe piață, marcând sfârșitul unei ere de aproape un sfert de secol pentru unul dintre cele mai prestigioase nume din portofoliul său. Informațiile, furnizate de surse interne către Autocar, indică faptul că producția va înceta în 2026. Tayron va rămâne cel mai mare SUV. O Strategie Schimbată Lansat în […] Articolul Actualul model VW Touareg va fi ultimul apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Un ucrainean fugar a ”organizat” în Moldova importul și vămuirea de mașini scumpe cumpărate la licitații # Autoblog.md
Autoritățile din Republica Moldova au reținut un cetățean ucrainean de 37 de ani, suspectat de escrocherie în proporții mari. Acesta este acuzat că a însușit peste un milion de lei sub pretextul organizării importului și vămuirii automobilelor cumpărate la licitații din Statele Unite ale Americii. Cazul, documentat de ofițerii Direcției Investigații Centru și ai Inspectoratului […] Articolul (video) Un ucrainean fugar a ”organizat” în Moldova importul și vămuirea de mașini scumpe cumpărate la licitații apare prima dată în Autoblog.md.
(video) No comment: Cum au apreciat mai mulți șoferi afirmația Primăriei că noul marcaj din intersecții nu este pentru decor # Autoblog.md
Deși municipalitatea a ținut să menționeze că noile marcaje-plasă aplicate în mai multe intersecții nu sunt pentru decor, multor șoferi le este indiferent de această declarație. Cum au încălcat până acum regulile, continuă să o facă și în lipsa bunului simț față de alții care se conformează. În această ordine de idei, mai multe voci […] Articolul (video) No comment: Cum au apreciat mai mulți șoferi afirmația Primăriei că noul marcaj din intersecții nu este pentru decor apare prima dată în Autoblog.md.
Pe 15 august, în cadrul „The Quail, A Motorsports Gathering” din Carmel, California, în timpul Monterey Car Week, Chevrolet va lansa oficial noul Corvette ZR1X, cel mai avansat model din istoria Corvette și un adevărat hypercar american. Acesta va fi disponibil cu un pachet exclusiv Quail Silver Limited Edition, oferit doar pentru echiparea 3LZ de […] Articolul Chevrolet a anunțat prețul lui Corvette ZR1X în raport cu al principalilor concurenți apare prima dată în Autoblog.md.
Concurența dintre He Xiaopeng și Lei Jun, șefii XPeng Motors și Xiaomi Auto, este una sănătoasă, căci cei doi sunt prieteni de aproape 20 de ani. Mai mult, primul a anunțat public despre o comandă personală de Xiaomi YU7 și a declarat că așteaptă livrarea din partea ultimului. Iar astăzi XPeng a organizat prima prezentare […] Articolul (video) Premieră în China: Noua generație XPeng P7 – concurentul lui Xiaomi SU7 apare prima dată în Autoblog.md.
Direcția Generală Mobilitate Urbană: „Marcajele în formă de grilaj nu sunt pentru decor” # Autoblog.md
Șoferii din Chișinău au început să observe marcajele galbene în formă de grilaj trasate în mai multe intersecții aglomerate din centrul orașului. Aceste semne, introduse de Direcția Generală Mobilitate Urbană, nu sunt doar decorative, ci au un rol esențial în îmbunătățirea circulației rutiere. Cu toate că mulți trec deja peste acestea, zilnic, puțini cunosc semnificația […] Articolul Direcția Generală Mobilitate Urbană: „Marcajele în formă de grilaj nu sunt pentru decor” apare prima dată în Autoblog.md.
Siguranța rutieră rămâne o prioritate majoră în țările Parteneriatului Estic, unde accidentele rutiere continuă să aibă un impact devastator asupra vieții umane și economiilor naționale. Eastern Partnership Road Safety Observatory (EaP RSO), o inițiativă comună a Armeniei, Azerbaidjanului, Georgiei, Moldovei și Ucrainei, sprijinită de Uniunea Europeană și Banca Mondială, publică anual rapoarte detaliate care evidențiază […] Articolul Studiu: Cât costă accidentele rutiere produse în Republica Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
Atenție! Se anunță instabilitate atmosferică în zone din Moldova unde nu este caniculă # Autoblog.md
Autoritatea hidrometeo de la Chișinău a emis o nouă avertizare de fenomene extreme care vor afecta diverse zone din țară. Valul de căldură aduce instabilitate atmosferică, însă interesant este că se va manifesta predominant în raioane care nu sunt sub Cod Galben de caniculă. Amintim că ieri la amiază a fost anunțat un Cod Galben […] Articolul Atenție! Se anunță instabilitate atmosferică în zone din Moldova unde nu este caniculă apare prima dată în Autoblog.md.
(foto) Tesla Roadster revine în centrul atenției. Proaspătul brevet înregistrat de companie # Autoblog.md
Proiectul Tesla Roadster nu a murit! Mașina, prezentată sub formă de prototip în 2017 și promisă că apare pe piață din 2020, încă se dezvoltă. Elon Musk își dorește ca produsul să fie unul special pe piață, nu un alt banal EV de care are deja ”toată lumea”. Designul final va fi diferit pe alocuri […] Articolul (foto) Tesla Roadster revine în centrul atenției. Proaspătul brevet înregistrat de companie apare prima dată în Autoblog.md.
Numărul alarmant de produse Mercedes-Benz contrafăcute, confiscate la nivel global în 2024 # Autoblog.md
Mercedes-Benz a raportat o creștere alarmantă a contrafacerii produselor sale în 2024, cu peste 1.5 milioane de articole contrafăcute confiscate. În total s-au efectuat 793 de raiduri efectuate la nivel mondial, echivalentul a mai mult de două raiduri pe zi. Această cifră reflectă o intensificare a eforturilor echipei de protecție a mărcii, care colaborează strâns […] Articolul Numărul alarmant de produse Mercedes-Benz contrafăcute, confiscate la nivel global în 2024 apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Buick își dorește un concurent pentru Cadillac Celestiq? Vezi cum arată conceptul Electra Orbit # Autoblog.md
General Motors China a dezvăluit Buick ELECTRA ORBIT, un concept car electric care îmbină romantismul anilor 1950 cu tehnologia viitorului și arhitectura pur electrică. Dezvoltat de Centrul de Design Avansat al General Motors din China, acest model explorează noi orizonturi ale creativității și tehnologiei, extinzând granițele designului Buick și oferind o viziune îndrăzneață asupra mobilității […] Articolul (video) Buick își dorește un concurent pentru Cadillac Celestiq? Vezi cum arată conceptul Electra Orbit apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Monterey Car Week 2025: Noul Range Rover Sport SV Carbon completează linia de performanță și lux # Autoblog.md
Range Rover a lansat versiunea Sport SV Carbon, un nou model care îmbogățește linia de SUV-uri de lux de înaltă performanță, completând oferta alături de standardul Range Rover Sport SV și SV Black. Cu detalii exquise și un accent pe performanța ușoară, acest vehicul promite să redefinească standardele în segmentul său. Un Design Asertiv cu […] Articolul (video) Monterey Car Week 2025: Noul Range Rover Sport SV Carbon completează linia de performanță și lux apare prima dată în Autoblog.md.
General Motors a bătut recordul mondial de autonomie electrică cu… un pickup Chevrolet # Autoblog.md
General Motors anunță stabilirea unui nou record mondial de autonomie pentru vehiculele electrice (EV). Cu un Chevrolet Silverado EV Max Range Work Truck s-au parcurs aproximativ 1060 mile (aproape 1706 km) pe o singură încărcare! Anunțul, făcut public astăzi, marchează un moment istoric pentru industria auto, depășind semnificativ precedentul record setat recent de Lucid Motors. […] Articolul General Motors a bătut recordul mondial de autonomie electrică cu… un pickup Chevrolet apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Mini-ghid pentru rodajul corect al unui Mercedes-Benz hibrid modern. Sfaturile de la producător # Autoblog.md
Când îți cumperi un Mercedes-Benz nou, hibrid, unul dintre primele lucruri pe care le vei observa este un sticker discret pe partea superioară interioară a parbrizului, care conține instrucțiuni esențiale pentru rodajul mașinii. Acest proces, deși poate părea desuet în era tehnologiei auto avansate, rămâne un pas important pentru a asigura longevitatea și performanța optimă […] Articolul (video) Mini-ghid pentru rodajul corect al unui Mercedes-Benz hibrid modern. Sfaturile de la producător apare prima dată în Autoblog.md.
Articol de: Suzuki Moldova Când ai în spate zeci de mii de kilometri și mulți ani de experiență la volan, îți schimbi atitudinea față de mașini. Nu te mai interesează „tendințele anului” și „opțiunile superioare”. Principalul lucru este ca mașina să meargă, să nu se strice, să nu fie capricioasă și să fie previzibilă pe […] Articolul (P) Suzuki Vitara și Suzuki S-Cross – parteneri adevărați pentru viață și drum apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Scenă din film în viața reală. Vezi isprava unui șofer pe strada Grădina Botanică # Autoblog.md
Accident mai neobișnuit în Chișinău. Din prostie sau din neatenție, un șofer a trecut cu mașina pe care o conducea printre altele două oprite la semafor. Cel puțin oglinzile retrovizoare ale celor două au fost deteriorate. Scena a fost comparată de internauți cu cea din primul film francez Taxi (1998). Actorul Samy Naceri, la volanul […] Articolul (video) Scenă din film în viața reală. Vezi isprava unui șofer pe strada Grădina Botanică apare prima dată în Autoblog.md.
S-a aflat cât a costat vămuirea primului Rolls-Royce Ghost de ultimă generație din Moldova # Autoblog.md
Acum un an, în iulie 2024, pe străzile orașului Chișinău a apărut un Rolls-Royce Ghost de ultimă generație, considerat primul automobil de acest gen înmatriculat în Republica Moldova. Mai mult, modelul este în versiunea de top Black Badge, cu un motor V12 twin-turbo de 6.75 litri (600 CP). Și iată că abia acum s-a aflat […] Articolul S-a aflat cât a costat vămuirea primului Rolls-Royce Ghost de ultimă generație din Moldova apare prima dată în Autoblog.md.
(foto) O altfel de contrabandă. Un moldovean și-a umplut mașina, cu cât a putut ”ascunde”, cu fistic # Autoblog.md
Un lot comercial de fistic, disimulat în diverse spații ale unui automobil, a fost depistat de funcționarii vamali în urma unui control fizic detaliat în vama Leușeni. S-a întâmplat în pofida declarațiilor ferme ale șoferului că nu transportă bunuri supuse declarării. Pe sensul de intrare în Republica Moldova, un Nissan Qashqai condus de un cetățean […] Articolul (foto) O altfel de contrabandă. Un moldovean și-a umplut mașina, cu cât a putut ”ascunde”, cu fistic apare prima dată în Autoblog.md.
Drumarii au intervenit pe M5 pentru a îndrepta plăci de beton ridicate din cauza căldurii # Autoblog.md
Administraţia Națională a Drumurilor informează că pe drumul național M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, la km 184+200, sectorul Bălți, în apropierea localității Dumbrăvița, s-au ridicat câteva dale de beton ca urmare a temperaturilor înalte din această perioadă. Primele notificări despre pericol au fost făcute […] Articolul Drumarii au intervenit pe M5 pentru a îndrepta plăci de beton ridicate din cauza căldurii apare prima dată în Autoblog.md.
Administrația Națională a Drumurilor informează că, începând de astăzi, 4 august 2025, circulația rutieră pe sectorul de drum R33 Hîncești – Lăpușna – M1, care traversează satul Onești, a fost redeschisă. Drumarii au finalizat lucrările de așternere a stratului superior din beton asfaltic (stratul de uzură), iar circulația rutieră a fost reluată cu cinci zile […] Articolul Circulația prin satul Onești din raionul Hîncești a fost redeschisă mai devreme apare prima dată în Autoblog.md.
Tata Motors, un lider global în industria auto, a anunțat un acord istoric pentru achiziționarea grupului IVECO, un producător european de vehicule comerciale, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 3.8 miliarde de euro. Această mișcare, care urmează să creeze un jucător global major în sectorul vehiculelor comerciale, a fost urmată de numirea de astăzi a unui […] Articolul Tata Motors a cumpărat IVECO și a numit un nou șef la JLR apare prima dată în Autoblog.md.
Mitsubishi Motors a introdus deocamdată în SUA modelul Outlander Trail Edition, un SUV care redefinește experiența off-road cu un pachet de stilizare și echipamente dedicat, lansat pentru prima dată în istoria modelului Outlander. Bazat pe linia de echipare SE, cu un preț de pornire de 39.295 dolari, acest model promite să extindă aventura dincolo de […] Articolul (video) Mitsubishi Motors lansează Outlander Trail Edition: Aventură fără limite apare prima dată în Autoblog.md.
(video) A fost identificat șoferul care a pus în pericol o copilă la Buiucani. Se declară fost angajat MAI # Autoblog.md
Poliția anunță că a identificat și localizat șoferul care în weekend a pus în pericol viața unui copil pe o trecere de pietoni din sectorul Buiucani. La volanul Daciei Duster era un bărbat în vârstă de 33 de ani. Pentru încălcarea comisǎ, acesta riscă să fie privat de dreptul de a conduce pentru un an, […] Articolul (video) A fost identificat șoferul care a pus în pericol o copilă la Buiucani. Se declară fost angajat MAI apare prima dată în Autoblog.md.
BMW Group pregătește lansarea noului BMW iX3, primul model din seria Neue Klasse, care exemplifică o abordare holistică a sustenabilității pe întregul ciclu de viață al produsului. Dezvoltat cu accent pe reducerea amprentei de carbon și conservarea resurselor, acest vehicul electric marchează un pas crucial către țintele de emisii CO₂e stabilite pentru 2030 și 2050, […] Articolul Noul BMW iX3: Un pas major spre sustenabilitate cu primul model din seria Neue Klasse apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Doi pietoni, în real pericol pe o trecere din Măgdăcești. Vezi cum unul a reacționat furios # Autoblog.md
Un incident îngrijorător a fost raportat la adresa contact@autoblog.md, înregistrat pe traseul Orhei-Chișinău, la intrare în localitatea Măgdăcești. Un martor ocular a descris o situație care ridică semne de întrebare cu privire la respectarea regulilor de circulație și a normelor de comportament elementar pe drumurile publice din Republica Moldova. Potrivit mărturiei, un șofer, descris drept […] Articolul (video) Doi pietoni, în real pericol pe o trecere din Măgdăcești. Vezi cum unul a reacționat furios apare prima dată în Autoblog.md.
Conformare ”instantă”. Marcajul cu linii diagonale galbene a apărut într-o altă populară intersecție din Chișinău # Autoblog.md
Direcția Generală Mobilitate Urbană a informat că în perioada 28 iulie – 3 august 2025, Regia „Exdrupo” a desfășurat o serie de intervenții pe mai multe segmente ale orașului, vizând întreținerea și îmbunătățirea infrastructurii municipale. Printre lucrări s-a numărat și aplicarea de marcaje 1.28 în câteva intersecții din Chișinău. Pe lângă cele patru intersecții actualizate […] Articolul Conformare ”instantă”. Marcajul cu linii diagonale galbene a apărut într-o altă populară intersecție din Chișinău apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Li Auto, în centrul unui scandal din cauza ”discreditării” unui camion folosit într-un crash test # Autoblog.md
Lansarea oficială a primului SUV electric al Li Auto, modelul i8, a fost ”umbrită” de o controversă declanșată de un videoclip cu un test de coliziune spectaculos. Clipul, difuzat în timpul prezentării care a fost urmărită de milioane de spectatori, a arătat un impact frontal la 100 km/h între noul i8 și un camion greu […] Articolul (video) Li Auto, în centrul unui scandal din cauza ”discreditării” unui camion folosit într-un crash test apare prima dată în Autoblog.md.
Mercedes-Benz va redefini viitorul designului auto prin lansarea noului GLC electric, un model care marchează o etapă importantă în evoluția mărcii. Inspirat de o moștenire bogată de peste 100 de ani, acest vehicul va introduce o nouă evoluție a limbajului de design Sensual Purity. Premiera mondială este setată la IAA Mobility din München pe 7 […] Articolul (video) Mercedes-Benz aduce pe piață o nouă interpretare a grilei frontale apare prima dată în Autoblog.md.
(video) „Rog mult să fie identificat acest imbecil.” Furie în online după neglijența unui șofer pe strada Alba Iulia # Autoblog.md
Un șofer din Chișinău era cât pe ce să-și facă ”frumos” weekendul, cu o potențială reținere pentru 72 de ore. Pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani a fost la un pas de a lovi pe trecere un pieton minor. Ieșirea sa pe contrasens a salvat-o într-un ultim moment. Imaginile cu momentul neglijenței au fost […] Articolul (video) „Rog mult să fie identificat acest imbecil.” Furie în online după neglijența unui șofer pe strada Alba Iulia apare prima dată în Autoblog.md.
Boom de electrice în Moldova: +272% vehicule cu baterii înmatriculate în prima jumătate a lui 2025 # Autoblog.md
Republica Moldova marchează un progres remarcabil în domeniul mobilității sustenabile, cu peste 72.600 de vehicule electrice și hibride înmatriculate în ultimii opt ani. Sunt datele procesate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Această tendință reflectă o creștere accelerată a interesului pentru transportul ecologic, susținută de alegerile cetățenilor și companiilor. Între 2018 și iunie 2025, […] Articolul Boom de electrice în Moldova: +272% vehicule cu baterii înmatriculate în prima jumătate a lui 2025 apare prima dată în Autoblog.md.
Autoritățile din municipiul Ungheni au fost alertate în weekend în urma producerii unui accident soldat cu decesul unui copil. Incidentul, care a șocat comunitatea locală, este acum sub lupa poliției, care a inițiat o anchetă detaliată pentru a clarifica circumstanțele. Potrivit informațiilor preliminare, care ne-au fost comunicate de purtătoarea de cuvânt a IGP, Mariana Bețivu, […] Articolul Tragedie în Ungheni. Un copil de cinci ani a apărut brusc pe carosabil apare prima dată în Autoblog.md.
(video) Ford Bronco 60th Anniversary Package este o celebrare a moștenirii și capacității off-road # Autoblog.md
Ford marchează 60 de ani de la momentul lansării legendarului Bronco, un vehicul care a introdus conceptul de „sport-utility” pe 11 august 1965. Pentru a onora această moștenire, producătorul american prezintă pachetul 60th Anniversary Package, care transformă mașina într-o ediție specială. Combină designul inspirat de tradiție cu performanțele off-road moderne, menținând spiritul „Built Wild” al […] Articolul (video) Ford Bronco 60th Anniversary Package este o celebrare a moștenirii și capacității off-road apare prima dată în Autoblog.md.
