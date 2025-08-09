(video) Văzut în zeci de încălcări de circulație, un celebru șofer din Chișinău a fost implicat într-un accident

11:40

Un șofer din Chișinău era cât pe ce să-și facă ”frumos” weekendul, cu o potențială reținere pentru 72 de ore. Pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani a fost la un pas de a lovi pe trecere un pieton minor. Ieșirea sa pe contrasens a salvat-o într-un ultim moment. Imaginile cu momentul neglijenței au fost […] Articolul (video) „Rog mult să fie identificat acest imbecil.” Furie în online după neglijența unui șofer pe strada Alba Iulia apare prima dată în Autoblog.md.