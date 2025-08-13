(video) O mașină unică, văzută în filmul The Avengers doar câteva secunde, va fi expusă public pentru prima dată

16:10

Articol de: Suzuki Moldova Când ai în spate zeci de mii de kilometri și mulți ani de experiență la volan, îți schimbi atitudinea față de mașini. Nu te mai interesează „tendințele anului” și „opțiunile superioare”. Principalul lucru este ca mașina să meargă, să nu se strice, să nu fie capricioasă și să fie previzibilă pe […] Articolul (P) Suzuki Vitara și Suzuki S-Cross – parteneri adevărați pentru viață și drum apare prima dată în Autoblog.md.