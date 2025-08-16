Cinci localități se transformă în „Sate Inteligente” cu sprijinul Uniunii Europene

11:40

Începând cu 26 octombrie, va fi operat primul zbor direct din Republica Moldova către Bulgaria. Cursa către Sofia va fi efectuată de compania Wizz Air, de patru ori pe săptămână, de pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga", transmite IPN. Zborurile vor fi operate în zilele de marți, joi, sâmbătă și...