Cinci localități se transformă în „Sate Inteligente” cu sprijinul Uniunii Europene
Albasat, 16 august 2025 09:00
Albasat, 16 august 2025 09:00

Localitățile Larga, Coșnița, Sipoteni, Lozova și Mereni sunt incluse într-un program-pilot de transformare în „Sate Inteligente" – un concept european implementat pentru prima dată în Republica Moldova, care urmărește dezvoltarea durabilă a comunităților rurale prin utilizarea tehnologiilor moderne, sporirea eficienței energetice și îmbunătățirea serviciilor publice, transmite IPN. Cele cinci localități...
09:00
08:50
Elveția contribuie cu 5,4 milioane de euro la îmbunătățirea sănătății populației din Moldova # Albasat
Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Elveția printr-un proiect destinat îmbunătățirii sănătății populației, axat pe prevenirea și controlul bolilor netransmisibile — principala cauză de îmbolnăvire și mortalitate prematură în țară. Ministerul Sănătății, împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, au semnat un memorandum de înțelegere cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare...
08:20
Guvernul va aloca, în următorii ani, 3 miliarde de lei pentru finanțarea a 87 de proiecte de dezvoltare regională, aprobate de Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale, transmite IPN. Anunțând rezultatele apelului de selectare a proiectelor, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a declarat că aceste 87 de inițiative nu...
21:30
Violeta Cojocaru a fost desemnată câștigătoarea concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii de stat „Poșta Moldovei", transmite IPN. Potrivit Agenției Proprietății Publice, decizia a fost adoptată în unanimitate și va fi transmisă fondatorului pentru semnarea contractului individual de muncă. Dintre cei trei candidați care și-au manifestat interesul pentru această...
21:30
Poliția anunță un „record periculos”: Un biciclist prins cu 2,38 mg/l alcool în aerul expirat # Albasat
Un biciclist a fost reținut de poliție și urmează să fie amendat cu 5000 de lei după ce a fost surprins circulând cu bicicleta sub influența alcoolului, transmite IPN. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a atras atenția polițiștilor deoarece se deplasa haotic pe o stradă din orașul Dondușeni....
15:40
Anul acesta apicultorii din țară s-au confruntat cu provocări majore din cauza secetei severe și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Acesta fapt a redus semnificativ producția de miere, iar în consecință prețurile au crescut. Despre aceasta au relatat participanții la Târgul Apicultorilor, care se desfășoară în perioada 15-17 august, în scuarul...
15:30
Sistemul justiției este viu și apar primele semne că începe să funcționeze, susține președinta Maia Sandu. Potrivit șefei statului, procesul de reformare a justiției a evoluat mai lent decât se anticipa, iar acum rămâne esențial sprijinul pentru continuarea reformelor, transmite IPN. Șefa statului a subliniat necesitatea de a împiedica revenirea...
08:50
Creștere de 44,8% a numărului de turiști care vizitează Moldova. Cei mai mulți vin din România # Albasat
Republica Moldova devine o destinație tot mai atractivă pentru turiștii străini. În primele șase luni ale anului, aproximativ 37 de mii de vizitatori din afara țării au ales să descopere Moldova prin intermediul pachetelor oferite de operatorii de turism. Cifra marchează o creștere de 44,8% față de perioada similară a...
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.4951 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6710 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4019 Leu romanesc 946 RON 1 3.8495 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2092 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7971 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6123 Coroana islandeza 352 ISK...
14 august 2025
14:10
A înșelat zeci de persoane cu oferte turistice false. Șefa unei agenții de turism, arestată # Albasat
O femeie în vârstă de 41 de ani, administratoare a unei agenții de turism din capitală, a fost reținută și plasată în arest, fiind acuzată că a înșelat zeci de persoane prin promovarea unor oferte turistice fictive. Potrivit oamenilor legii, aceasta ar fi cauzat un prejudiciu total de peste 1,8...
14:00
În ultimele două săptămâni, motorina s-a ieftinit cu 70 de bani, iar benzina cu cifra octanică 95 cu doar 3 bani, transmite IPN. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică precizează că această evoluție a prețurilor este determinată de diminuarea cotațiilor Platts și de aprecierea moderată a monedei naționale față de...
13:00
Primarul unei localități din raionul Florești a fost reținut, împreună cu alte trei persoane, fiind bănuit de implicare într-un omor comis acum șapte ani. Victima este un bărbat exploatat prin muncă la ferma edilului. Ancheta a fost declanșată după ce rudele victimei s-au adresat recent autorităților și au oferit detalii...
12:50
Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Jānis Mažeiks, își încheie mandatul în Republica Moldova. Cu această ocazie, vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al afacerilor externe, a avut o întrevedere de rămas-bun cu oficialul european. În cadrul discuțiilor, cei doi au trecut în revistă principalele realizări ale cooperării dintre Republica Moldova...
12:00
Creștinii ortodocși intră de astăzi în Postul Adormirii Maicii Domnului, numit în popor și Postul Sfintei Marii. Timp de două săptămâni, enoriașii sunt chemați la rugăciune, înfrânare și întărire sufletească. De asemenea, sunt îndemnați să renunțe la anumite plăceri trupești și obiceiuri lumești, ca mijloc de curățare a minții și...
09:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5079 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.6478 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4009 Leu romanesc 946 RON 1 3.8531 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2086 Coroana ceha 203 CZK 1 0.7974 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6141 Coroana islandeza 352 ISK...
21:40
Vladimir Bolea la Nisporeni: evaluarea proiectelor Satul European și planuri de dezvoltare # Albasat
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Nisporeni, unde s-a întâlnit cu cetățenii, autoritățile locale și reprezentanții Consiliului Raional. Discuțiile au vizat stadiul actual al investițiilor realizate prin programele Satul European – edițiile I și II, Satul European Expres și „Europa este aproape", precum și...
17:40
Candidații la studii superioare de licență și master, care nu au participat în concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază, pot depune online dosarele de concurs în cadrul sesiunii suplimentare, deschisă până pe 15 august. Ministerul Educației și Cercetării menționează că au rămas locuri...
17:40
Ghenadie Epure, procuror în dosarul bașcanei Evghenia Guțul, a primit mesaje scrise și video cu amenințări. Despre aceasta a anunțat Consiliul Superior al Procurorilor, care condamnă ferm acțiunile și le cere organelor de drept să investigheze urgent cazul și să asigure protecția acuzatorului de stat și a întregului corp de...
17:30
Guvernul României planifică să elimine plafonul de 50 de mii de RON la plățile cu cardul, iar comercianții vor trebui să ofere atât posibilități de plată în cash, cât și cu orice mijloc de achitare electronică. O inițiativă în acest sens a fost anunțată de ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, într-o...
14:50
Un focar de pestă porcină s-a înregistrat în localitatea Braniște din raionul Râșcani, iar alte două focare au fost confirmate în satul Seliște din raionul Leova. În ambele cazuri, testele de laborator au confirmat prezența virusului, după ce au fost prelevate probe de la porci domestici. În localități au fost...
14:30
Elveția se alătură celui de al 18-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Federației Ruse și extinde lista celor vizați cu alte 14 persoane și 41 de entități. Potrivit autorităților elvețiene, în listă sunt incluse șapte persoane și trei entități din Republica Moldova, acuzate de implicare în acțiuni coordonate...
12:30
Oamenii legii au solicitat blocarea a peste 440 de canale TikTok, acuzate de răspândirea dezinformării. Potrivit autorităților, canalele, care cumulează peste un milion de urmăritori, difuzau informații false despre implicarea Republicii Moldova în conflictul armat din Ucraina. Totodată, promovau acuzații nefondate legate de presupuse fraude electorale la viitoarele alegeri parlamentare,...
10:30
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, se află astăzi într-o vizită de lucru în raionul Nisporeni. Agenda vizitei include evaluarea proiectelor finalizate și a celor în desfășurare din cadrul Programului Național „Satul European", precum și întâlniri cu autoritățile publice locale. Discuțiile vor viza identificarea necesităților comunităților din regiune și...
10:10
Comisia Electorală Centrală propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și a echipamentului necesar procesului de vot, transmite IPN. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că trimiterea...
12 august 2025
14:00
Cancelaria de Stat anunță desfășurarea unui concurs pentru ocuparea funcției de director general al Biroului Național de Statistică. Pot candida cetățeni ai Republicii Moldova care au studii superioare în domeniul statisticii, sociologiei, economiei sau tehnologiilor informaționale, precum și o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul statisticii și minimum...
09:10
Consumul de cafea în Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în ultimii 10 ani, cu o rată anuală de 18% per adult. Dacă în anul 2000 un moldovean consuma, în medie, o singură ceașcă de cafea pe an, în 2024 cifra a ajuns la 167 de cești, depășind media...
08:40
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.5801 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8113 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4055
11 august 2025
17:30
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene, Kaja Kallas, a convocat pentru această după-amiaza o reuniune de urgență a miniștrilor de externe din țările membre ale blocului comunitar. Inițiativa are loc în contextul organizării unei întâlniri bilaterale între președintele american, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, care este planificată pentru 15... The post Șefa diplomației europene convoacă o reuniune de urgență a miniștrilor de externe din UE appeared first on ALBASAT.
15:00
Șapte copii au suferit traumatisme după ce un carusel s-a prăbușit în satul Costești, raionul Ialoveni, din cauza unei defecțiuni. La fața locului au intervenit două ambulanțe pentru a oferi ajutor minorilor cu vârstele cuprinse între 3 și 12 ani. Cinci dintre ei au fost transportați la spital, transmite IPN.... The post Șapte copii răniți după prăbușirea unui carusel la Costești appeared first on ALBASAT.
15:00
Atac cibernetic extern asupra infrastructurii statului. STISC anchetează propriii angajați # Albasat
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, de comun cu alte autorități, investighează un incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale. În anchetă sunt vizați și angajați de la STISC, aceștia fiind cercetați pentru complicitate, transmite IPN. Potrivit STISC, investigația este desfășurată împreună cu autoritățile naționale... The post Atac cibernetic extern asupra infrastructurii statului. STISC anchetează propriii angajați appeared first on ALBASAT.
14:50
Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la Jocurile Mondiale de la Chengdu. Sportivul moldovean s-a impus în turneul de Muaythai în fața celor mai buni opt sportivi din lume aducând Moldovei un nou titlu într-o competiție mondială, transmite IPN. Sportivul moldovean, campion european în 2023 și campion mondial IFMA... The post Artiom Livadari a cucerit aurul la Jocurile Mondiale, proba de Muaythai appeared first on ALBASAT.
12:50
Până la sfârșitul anului 2030, autoritățile din sănătate își propun dezvoltarea și aplicarea completă a Dosarului electronic de sănătate, astfel încât 80% dintre pacienții care interacționează cu sistemul public să aibă un istoric medical digitalizat, securizat și accesibil. Obiectivul se conține în proiectul Programului Național pentru Digitalizare și Inovare în... The post Dosarul electronic de sănătate va fi implementat până în 2030 pentru 80% dintre pacienți appeared first on ALBASAT.
10 august 2025
17:20
Dreptul la demnitate și combaterea discursului de ură reprezintă aspecte esențiale în protejarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. În ultima ediție a podcastului „Drepturile noastre, responsabilitățile noastre”, Oxana Gumennaia, Adjuncta Avocatului Poporului, a explicat cadrul legal și practicile necesare pentru asigurarea respectului și egalității în societate. Demnitatea, drept absolut „Demnitatea umană... The post Oxana Gumennaia: „Demnitatea nu poate fi luată de nimeni” – ce trebuie să știi appeared first on ALBASAT.
9 august 2025
09:10
Primăria orașului Nisporeni a lansat campania „Un Leu pentru Parcul Tău”, având drept scop amenajarea infrastructurii sportive și de agrement în Parcul Central. Inițiativa își propune să transforme acest spațiu într-o zonă modernă și accesibilă pentru copii, tineri și întreaga comunitate. Proiectul include construcția unui circuit pentru biciclete, role și... The post Primarul orașului Nisporeni a lansat campania „Un Leu pentru Parcul Tău” appeared first on ALBASAT.
8 august 2025
16:00
Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă pentru sudul țării, avertizarea fiind valabilă și în weekend. Temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la +33 de grade Celsius, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, sâmbătă și duminică se vor înregistra temperaturi nocturne cuprinse între +13 și +20... The post Codul galben de caniculă, prelungit în sudul țării appeared first on ALBASAT.
14:40
Prețul pentru un litru de motorină standard coboară sub 20 de lei, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat pentru următoarele trei zile o ieftinire de șapte bani, transmite IPN. Astfel, în perioada 9-11 august, un litru de motorină se va comercializa la pompă cu cel mult... The post Prețul la motorină coboară sub 20 de lei appeared first on ALBASAT.
14:30
Pe 31 august, Ucraina va sărbători, în premieră, Ziua limbii române. Intenția autorităților ucrainene a fost anunțată în contextul vizitei la nivel înalt efectuate la Kiev de ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, transmite IPN. „Am salutat intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca ziua limbii române... The post Ucraina va marca Ziua limbii române pe 31 august appeared first on ALBASAT.
13:20
De cele mai multe ori, cojile de cartofi, zațul de cafea, iarba tunsă, frunzele, resturile de salată și multe alte deșeuri organice ajung la gunoi, sunt arse sau lăsate pe câmp. Însă, puțini știu că peste 40% din volumul total al deșeurilor produse în gospodării este biodegradabil – adică poate... The post Ghid practic de compostare: de la gospodărie la balcon appeared first on ALBASAT.
12:20
Numărul cetățenilor Republicii Moldova care s-au înregistrat prealabil pentru a vota peste hotare la alegerile parlamentare din 28 septembrie a depășit 13 200. Potrivit datelor publicate pe pagina Comisiei Electorale Centrale, peste 11 000 dintre aceștia au indicat Federația Rusă ca țară unde intenționează să-și exercite votul, transmite IPN. În... The post Numărul înregistrărilor prealabile pentru parlamentare depășește 13 mii appeared first on ALBASAT.
08:40
46% din absolvenții treptei gimnaziale au fost admiși la liceu. Încă o șansă până pe 13 august # Albasat
Peste 11 mii de elevi au fost admiși la liceu în prima etapă de admitere, această cifră reprezentând 46% din totalul absolvenților certificați ai treptei gimnaziale. Comparativ cu anul precedent, rata de înmatriculare în liceu a crescut cu 2,73 puncte procentuale, transmite IPN, citând datele Ministerului Educației și Cercetării. Mai... The post 46% din absolvenții treptei gimnaziale au fost admiși la liceu. Încă o șansă până pe 13 august appeared first on ALBASAT.
7 august 2025
10:40
Ofertele „fierbinți” la pachetele turistice, cu reduceri spectaculoase, pot ascunde riscuri majore pentru consumatori. În Republica Moldova, eliminarea obligativității licențelor pentru agențiile de turism a transformat piața într-un teren favorabil pentru escroci. Directorul Asociației Naționale a Agenților Economici de Turism (ANAT), Ion Alexa, a declarat pentru IPN că în goana... The post Capcanele unor oferte „fierbinți”. Turiștii pot rămâne fără vacanțe și fără bani appeared first on ALBASAT.
09:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6662 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9419 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4069 Leu romanesc 946 RON 1 3.8753 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2114 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8005 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6355 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 07.08.2025 appeared first on ALBASAT.
6 august 2025
14:40
Ministerul Culturii urmează să cumpere drepturile de utilizare a filmului „Șacalii”, o producție cinematografică realizată de regizorul Igor Cobileanski. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern, iar achiziția este estimată până în 2,5 milioane de lei, transmite IPN. „Achiziționarea drepturilor de utilizare va permite difuzarea filmului... The post Ministerul Culturii va cumpăra drepturile de utilizare a filmului „Șacalii” appeared first on ALBASAT.
13:10
Sportivii din Nisporeni, premiați de autoritățile locale pentru rezultatele obținute la Campionatul European de Haltere 2025 # Albasat
Sportivii din raionul Nisporeni au fost premiați de autoritățile locale în urma participării la Campionatul European de Haltere, desfășurat la Madrid, Spania. Evenimentul a reunit tineri din mai multe țări, iar reprezentanții Republicii Moldova au fost remarcați prin prezență și rezultate. Ecaterina Vîlcu a obținut locul 1 la proba de... The post Sportivii din Nisporeni, premiați de autoritățile locale pentru rezultatele obținute la Campionatul European de Haltere 2025 appeared first on ALBASAT.
12:40
Așa-numitul soviet suprem a aprobat decretul liderului de la Tiraspol care prevede prelungirea regimului de urgență în economie pe teritoriul regiunii transnistrene, până pe 31 august. Motivul prelungirii îl constituie problemele legate de aprovizionarea cu gaze, transmite corespondentul IPN din regiune. A treia ședință extraordinară a sovietului a avut loc pe... The post Starea de urgență în economie, prelungită în stânga Nistrului până la sfârșit de august appeared first on ALBASAT.
12:10
Judecătoarea care a examinat dosarul de învinuire a bașcanei Evghenia Guțul a fost supusă, timp de mai multe luni, unor presiuni, intimidări și amenințări. Este vorba despre mesaje de amenințare cu moartea, trimiterea unor fotografii macabre cu persoane asasinate, dar și apeluri telefonice repetate, inclusiv pe timpul nopții. Despre aceasta... The post CSM: Judecătoarea în dosarul Guțul a fost amenințată luni la rând appeared first on ALBASAT.
12:00
Directorul Autorității Aeronautice Civile, Vasile Șaramet, a demisionat la un an de la numirea în această funcție. Cererea în acest sens a fost aprobată astăzi de Guvern. În aceeași ședință, director la AAC a fost numit adjunctul lui Șaramet, Andrei Cebanu, transmite IPN. Până la această numire, Andrei Cebanu a... The post Șefi noi la Autoritatea Aeronautică Civilă și la Agenția Medicamentului appeared first on ALBASAT.
12:00
Fostul ambasador al Republicii Moldova în SUA, Viorel Ursu, a fost numit de Guvern ambasador în Suedia. De asemenea, executivul l-a desemnat pe Mihail Barbulat ambasador în Ungaria, reprezentant pe lângă Comisia Dunării, ambasador în Bosnia și Herțegovina și în Republica Croația, prin cumul cu reședința la Budapesta, transmite IPN.... The post Ambasadori noi în Suedia și Ungaria appeared first on ALBASAT.
11:40
Începând cu 26 octombrie, va fi operat primul zbor direct din Republica Moldova către Bulgaria. Cursa către Sofia va fi efectuată de compania Wizz Air, de patru ori pe săptămână, de pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”, transmite IPN. Zborurile vor fi operate în zilele de marți, joi, sâmbătă și... The post Primul zbor direct din Moldova către Bulgaria, din 26 octombrie appeared first on ALBASAT.
11:30
O stație de comprimare a gazelor din satul Orlovka, raionul Ismail, regiunea Odesa, a fost avariată în urma unui atac cu drone kamikaze lansat de armata rusă în noaptea de 6 august. Incidentul a provocat un incendiu și a dus la întreruperea alimentării cu gaze a 2 500 de consumatori.... The post Atac masiv cu drone în regiunea Odesa: 2 500 de consumatori au rămas fără gaz appeared first on ALBASAT.
