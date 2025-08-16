Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest, covor roșu și reacția lui Zelenski. Trump se vede cu Putin: Primele declarații

TV8, 16 august 2025 01:40

Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest, covor roșu și reacția lui Zelenski. Trump se vede cu Putin: Primele declarații

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 10 minute
02:40
/VIDEO/ Primele declarații după întâlnirea Trump-Putin din Alaska: „Nu am ajuns încă acolo, avem șanse să reușim” TV8
02:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest și covor roșu cu scandal. Primele declarații după întrevederea lui Trump cu Putin TV8
Acum 30 minute
02:30
/VIDEO/ Primele declarații după întâlnirea Trump-Putin din Alaska TV8
Acum o oră
01:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest, covorul roșu și reacția lui Zelenski. Trump se vede cu Putin: Primele declarații TV8
Acum 2 ore
01:40
Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest, covor roșu și reacția lui Zelenski. Trump se vede cu Putin: Primele declarații TV8
Acum 4 ore
00:40
/VIDEO/ Trump i-a întins primul mâna lui Putin: Ce ascund gesturile liderilor, potrivit unui expert în limbaj nonverbal TV8
15 august 2025
23:40
/VIDEO/ Gestul lui Putin, întrebat dacă va „înceta să ucidă civili” TV8
23:20
/VIDEO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” în Italia: Continuăm să aflăm poveștile uimitoare ale moldovenilor TV8
23:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest, bilanț negru și mesajul lui Zelenski. Trump s-a întâlnit cu Putin: Primele mesaje TV8
23:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest, bilanț negru și mesajul lui Zelenski. Trump și Putin și-au dat mâna în Alaska TV8
Acum 6 ore
22:40
/VIDEO/ Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska: Momentul în care își dau mâna TV8
22:00
/VIDEO/ Îmbrățișări, dor și planuri de viitor: Peste 800 de moldoveni s-au întâlnit la Congresul Diasporei TV8
22:00
Morți pe șantierele de constucție din Chișinău: Avocatul Poporului trage un semnal de alarmă TV8
21:10
/VIDEO/ O nouă lovitură pentru Ilan Șor: 3 firme rusești, controlate de fugar, trecute pe lista de sancțiuni a SUA TV8
Acum 8 ore
20:40
/VIDEO/ „Nu ieșiți mâine la protest”: Poliția atenționează că manifestația lui Șor nu e autorizată și implică riscuri TV8
20:30
/VIDEO/ Noua colecție Georgette: Combinația perfectă între romantism și office style /P/ TV8
20:20
/VIDEO/ Copac putred, prăbușit peste mașini în Chișinău: O victimă ar fi sesizat pericolul acum un an TV8
20:00
Carambol cu 4 mașini în centrul Chișinăului: Cum s-a produs accidentul TV8
20:00
/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” în Italia: Continuăm să aflăm poveștile uimitoare ale moldovenilor TV8
19:30
/VIDEO/ Primele declarații ale primarului de Frumușica, plasat în arest: „Sunt confuz” TV8
19:20
Violeta Cojocaru, numită oficial la conducerea Poștei Moldovei: A câștigat concursul organizat de APP TV8
18:50
Tot mai multe fraude cu criptomonede pe WhatsApp și Telegram: Cum pot fi evitate capcanele TV8
Acum 12 ore
18:30
Alertă de călătorie în Grecia: Risc major de incendii de pădure. Recomandările Ambasadei de la Atena TV8
18:00
PSDE și PNM, înregistrați la alegerile parlamentare. Cererea Partidului „Renaștere” va fi reexaminată TV8
17:00
/VIDEO/ Șantaj ca în anii '90: Patru bărbați ar fi încercat să pună mâna pe o firmă prin amenințări cu moartea TV8
17:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit Trump-Putin, protest în Alaska și bilanț negru. Zelenski: „Contăm pe America” TV8
16:20
/VIDEO/ Accident violent la Orhei: 4 persoane, inclusiv un copil, rănite din cauza unei greșeli în trafic TV8
16:10
Prețuri mai mici la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții pe 16, 17 și 18 august 2025 TV8
16:10
Spectacolul fotbalistic revine: Premier League, La Liga și Ligue 1 debutează în această seară TV8
15:40
/VIDEO/ Record periculos pe bicicletă: Bărbat, prins cu o alcoolemie de 15 ori mai mare decât limita legală TV8
15:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest în Alaska și bilanț negru. Trump zboară spre întâlnirea cu Putin: „Mize mari” TV8
15:20
/VIDEO/ Imagini spectaculoase cu râuri de lavă: Vulcanul Etna a erupt din nou în Italia TV8
14:50
Trafic intens înregistrat la un punct de trecere a frontierei: Ce vamă ar trebui să evitați TV8
14:50
Câți alegători s-au înscris la votul prin corespondență: Cei mai mulți sunt din SUA TV8
14:20
/VIDEO/ Proteste violente în Serbia: Sute de manifestanți s-au luat la bătaie cu poliția TV8
14:10
/VIDEO/ Baie de sânge la protest? Avertizarea unui fost apropiat al lui Șor. Poliția anunță amenzi zilnice TV8
13:50
/VIDEO/ Accident tragic la Orhei: Un bărbat a murit, iar un copil de 13 ani a fost dus de urgență la spital TV8
13:50
/VIDEO/ Summit privind Ucraina cu proteste în Alaska: Ora la care se vor întâlni Trump și Putin TV8
Acum 24 ore
13:40
/VIDEO/ Cum a apărut Lavrov în Alaska, după zborul cu avionul „cocainei diplomatice”: Sute de oameni protestează TV8
13:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit istoric, protest în Alaska și bilanț negru. NYT: „O mare victorie pentru Putin” TV8
13:00
/HARTĂ/ Duminică de foc: Cod galben de caniculă în aproape toată Moldova. Zonele cu +35°C TV8
13:00
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 679: Scandal la fotbal și plan de colonizare a Fâșiei Gaza. UE se opune Israelului TV8
12:30
Accidentul mortal de la Cahul: Șoferul arestat nu-și recunoaște vina. Starea celor 3 copii rămași orfani TV8
11:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit istoric, protest în Alaska și bilanț negru. SUA și Rusia se contrazic în ajun de întâlnire TV8
11:50
Rusia declară „indezirabil” un ONG care apără jurnaliștii: Soarta Reporters Sans Frontières după decizia de la Moscova TV8
11:50
/PROMO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” în Italia: Continuăm să aflăm poveștile uimitoare ale moldovenilor TV8
11:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit istoric, protest în Alaska și avion prăbușit. SUA și Rusia se contrazic în ajun de întâlnire TV8
11:20
/VIDEO/ Șase civili, uciși în Ucraina înainte de summitul Trump-Putin: Rusia a lansat 97 de drone într-o singură noapte TV8
11:00
Accident tragic la Orhei: Un bărbat a murit, iar un copil de 13 ani a fost dus de urgență la spital TV8
10:50
/VIDEO/ Ex-deputat PD care se plângea de salariu, condamnat pentru îmbogățire ilicită: Circa 2 milioane de lei confiscați TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.