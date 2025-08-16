Pe caniculă sau ploaie, seniorii din Chișinău sunt gata mereu de distracție: Unde va răsuna muzica în acest weekend

Pe caniculă sau ploaie, seniorii din Chișinău sunt gata mereu de distracție: Unde va răsuna muzica în acest weekend

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8