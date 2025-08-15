/VIDEO/ Copac putred, prăbușit peste mașini în Chișinău: O victimă ar fi sesizat pericolul acum un an

TV8, 15 august 2025 20:20

/VIDEO/ Copac putred, prăbușit peste mașini în Chișinău: O victimă ar fi sesizat pericolul acum un an

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
20:30
/VIDEO/ Noua colecție Georgette: Combinația perfectă între romantism și office style /P/ TV8
Acum 15 minute
20:20
/VIDEO/ Copac putred, prăbușit peste mașini în Chișinău: O victimă ar fi sesizat pericolul acum un an TV8
Acum o oră
20:00
Carambol cu 4 mașini în centrul Chișinăului: Cum s-a produs accidentul TV8
20:00
/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” în Italia: Continuăm să aflăm poveștile uimitoare ale moldovenilor TV8
Acum 2 ore
19:30
/VIDEO/ Primele declarații ale primarului de Frumușica, plasat în arest: „Sunt confuz” TV8
19:20
Violeta Cojocaru, numită oficial la conducerea Poștei Moldovei: A câștigat concursul organizat de APP TV8
18:50
Tot mai multe fraude cu criptomonede pe WhatsApp și Telegram: Cum pot fi evitate capcanele TV8
Acum 4 ore
18:30
Alertă de călătorie în Grecia: Risc major de incendii de pădure. Recomandările Ambasadei de la Atena TV8
18:00
PSDE și PNM, înregistrați la alegerile parlamentare. Cererea Partidului „Renaștere” va fi reexaminată TV8
17:00
/VIDEO/ Șantaj ca în anii '90: Patru bărbați ar fi încercat să pună mâna pe o firmă prin amenințări cu moartea TV8
17:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit Trump-Putin, protest în Alaska și bilanț negru. Zelenski: „Contăm pe America” TV8
Acum 6 ore
16:20
/VIDEO/ Accident violent la Orhei: 4 persoane, inclusiv un copil, rănite din cauza unei greșeli în trafic TV8
16:10
Prețuri mai mici la benzină și motorină: Cât vor costa carburanții pe 16, 17 și 18 august 2025 TV8
16:10
Spectacolul fotbalistic revine: Premier League, La Liga și Ligue 1 debutează în această seară TV8
15:40
/VIDEO/ Record periculos pe bicicletă: Bărbat, prins cu o alcoolemie de 15 ori mai mare decât limita legală TV8
15:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit cu protest în Alaska și bilanț negru. Trump zboară spre întâlnirea cu Putin: „Mize mari” TV8
15:20
/VIDEO/ Imagini spectaculoase cu râuri de lavă: Vulcanul Etna a erupt din nou în Italia TV8
14:50
Trafic intens înregistrat la un punct de trecere a frontierei: Ce vamă ar trebui să evitați TV8
14:50
Câți alegători s-au înscris la votul prin corespondență: Cei mai mulți sunt din SUA TV8
Acum 8 ore
14:20
/VIDEO/ Proteste violente în Serbia: Sute de manifestanți s-au luat la bătaie cu poliția TV8
14:10
/VIDEO/ Baie de sânge la protest? Avertizarea unui fost apropiat al lui Șor. Poliția anunță amenzi zilnice TV8
13:50
/VIDEO/ Accident tragic la Orhei: Un bărbat a murit, iar un copil de 13 ani a fost dus de urgență la spital TV8
13:50
/VIDEO/ Summit privind Ucraina cu proteste în Alaska: Ora la care se vor întâlni Trump și Putin TV8
13:40
/VIDEO/ Cum a apărut Lavrov în Alaska, după zborul cu avionul „cocainei diplomatice”: Sute de oameni protestează TV8
13:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit istoric, protest în Alaska și bilanț negru. NYT: „O mare victorie pentru Putin” TV8
13:00
/HARTĂ/ Duminică de foc: Cod galben de caniculă în aproape toată Moldova. Zonele cu +35°C TV8
13:00
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 679: Scandal la fotbal și plan de colonizare a Fâșiei Gaza. UE se opune Israelului TV8
Acum 12 ore
12:30
Accidentul mortal de la Cahul: Șoferul arestat nu-și recunoaște vina. Starea celor 3 copii rămași orfani TV8
11:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit istoric, protest în Alaska și bilanț negru. SUA și Rusia se contrazic în ajun de întâlnire TV8
11:50
Rusia declară „indezirabil” un ONG care apără jurnaliștii: Soarta Reporters Sans Frontières după decizia de la Moscova TV8
11:50
/PROMO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” în Italia: Continuăm să aflăm poveștile uimitoare ale moldovenilor TV8
11:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1269: Summit istoric, protest în Alaska și avion prăbușit. SUA și Rusia se contrazic în ajun de întâlnire TV8
11:20
/VIDEO/ Șase civili, uciși în Ucraina înainte de summitul Trump-Putin: Rusia a lansat 97 de drone într-o singură noapte TV8
11:00
Accident tragic la Orhei: Un bărbat a murit, iar un copil de 13 ani a fost dus de urgență la spital TV8
10:50
/VIDEO/ Ex-deputat PD care se plângea de salariu, condamnat pentru îmbogățire ilicită: Circa 2 milioane de lei confiscați TV8
10:30
Gelozia l-a trimis după gratii? Pedeapsa cu care s-a ales un bărbat de 71 de ani, după ce și-ar fi ucis concubina TV8
09:30
/VIDEO/ Camion în flăcări pe șoseaua Balcani: Trei persoane au ajuns la spital TV8
09:10
Surpriză în preliminariile Ligii Conferinței: Milsami Orhei a fost eliminată de campioana din San Marino TV8
09:00
Lecții de apărare din școala primară: Elevii din Lituania vor învăța să construiască și să folosească drone TV8
08:10
/VIDEO/ Prognoze optimiste de la Banca Națională: Inflația va continua să scadă TV8
07:40
Horoscop 15 august 2025 de la ChatGPT: Fecioarele se retrag pentru reflecție, Capricornii negociază, iar Peștii se dedică muncii TV8
Acum 24 ore
07:10
/METEO/ Cer senin și vânt slab: Temperaturile prognozate pe astăzi, 15 august 2025 TV8
00:00
Tragedie în Olanda: Un mort și cinci răniți după ce un balon cu aer cald s-a prăbușit TV8
14 august 2025
23:50
/VIDEO/ Diviziunile religioase pot influența alegerile? „Această intoleranță naște furie și conflicte” TV8
23:30
/VIDEO/ Ce spun oamenii din Frumușica după reținerea primarului. Secretara îl apără: „E un șef loial” TV8
23:10
/VIDEO/ Și mai atractivi pentru investiții române? Șefa BNM: „Economia Moldovei poate deveni un copil-minune al Europei” TV8
23:00
/VIDEO/ Rusia, tot mai izolată: Kremlinul a restricționat „parțial” WhatsApp și Telegram TV8
22:40
/VIDEO/ Salariu mai mare cu 3.000 de lei timp de un an: Cine sunt tinerii beneficiari TV8
22:30
Ruptură în PDCM? Liderii teritoriali de la Rezina și Sîngerei părăsesc formațiunea. Motivele invocate TV8
22:10
/VIDEO/ Ion Creangă, internat în spital după arest: Ce se întâmplă în dosarul pentru trădare de patrie TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.