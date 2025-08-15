/VIDEO/ „Nu ieșiți mâine la protest”: Poliția atenționează că manifestația lui Șor nu e autorizată și implică riscuri

/VIDEO/ „Nu ieșiți mâine la protest”: Poliția atenționează că manifestația lui Șor nu e autorizată și implică riscuri

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8