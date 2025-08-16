/VIDEO/ 13 tineri care au instalat corturile pe peronul Gării Feroviare, reținuți de Poliție: Printre aceștia, doi minori
TV8, 16 august 2025 10:30
/VIDEO/ 13 tineri care au instalat corturile pe peronul Gării Feroviare, reținuți de Poliție: Printre aceștia, doi minori
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
10:30
Acum 30 minute
10:10
10:00
10:00
10:00
Acum o oră
09:40
Acum 2 ore
09:10
Acum 8 ore
02:40
02:40
Acum 12 ore
01:50
01:40
00:40
15 august 2025
23:20
23:20
23:10
22:40
22:00
22:00
Acum 24 ore
21:10
20:40
20:30
20:20
20:00
19:20
18:50
18:30
18:00
17:00
17:00
16:20
16:10
16:10
15:40
15:30
14:50
14:20
14:10
13:50
13:50
13:40
13:40
13:00
13:00
12:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.