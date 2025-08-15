Summit istoric în Alaska. Avioanele lui Putin și Trump au aterizat Anchorage
Moldova1, 15 august 2025 22:00
Președintele american Donald Trump se întâlnește vineri, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin – prima ocazie, din 2007, când un lider de la Casa Albă îl invită pe președintele Rusiei la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
22:00
Președintele american Donald Trump se întâlnește vineri, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin – prima ocazie, din 2007, când un lider de la Casa Albă îl invită pe președintele Rusiei la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.
22:00
Avertisment de la CNPF: noi scheme de fraudă cu „investiții” false, răspândite pe rețelele de socializare # Moldova1
Autoritățile avertizează cetățenii să nu acceseze linkuri care promit câștiguri spectaculoase, acestea fiind, de fapt, noi scheme de înșelăciune generate cu ajutorul roboților. Adulții sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, având în vedere că adolescenții rămân categoria cea mai expusă tentațiilor de acest tip. În situațiile suspecte, se recomandă blocarea imediată a contactelor care transmit asemenea „oferte”.
Acum 15 minute
21:50
Trump a ajuns în Alaska pentru summitul istoric cu Putin. Kremlinul estimează că discuțiile vor dura 6-7 ore # Moldova1
Președintele american Donald Trump se întâlnește vineri, în Alaska, cu omologul său rus, Vladimir Putin – prima ocazie, din 2007, când un lider de la Casa Albă îl invită pe președintele Rusiei la discuții private în Statele Unite. Întâlnirea este concepută ca un posibil pas către încheierea războiului din Ucraina, însă Kievul și Moscova rămân, deocamdată, la mare distanță de o formulă comună pentru un acord de pace.
21:50
CNPF avertizează: noi scheme de fraudă cu „investiții” false se răspândesc pe rețelele de socializare # Moldova1
Autoritățile avertizează cetățenii să nu acceseze linkuri care promit câștiguri spectaculoase, acestea fiind, de fapt, noi scheme de înșelăciune generate cu ajutorul roboților. Adulții sunt chemați să manifeste prudență sporită, având în vedere că adolescenții rămân categoria cea mai expusă tentațiilor de acest tip. În situațiile suspecte, se recomandă blocarea imediată a contactelor care transmit asemenea „oferte”.
Acum o oră
21:30
Ziua Marinei Române: peste 3500 de militari, zeci de nave de luptă și aeronave militare au participat la ceremoniile prilejuite de eveniment # Moldova1
Peste 3500 de militari, zeci de nave de luptă și aeronave militare au participat astăzi la ceremoniile de Ziua Marinei Române, desfășurate la Constanța. Președintele Nicușor Dan a lipsit de la sărbătoarea care a marcat 123 de ani de la înființarea Forțelor Navale. Ceilalți oficiali prezenți la eveniment au promis investiții în apărare. Forțele Navale au organizat manifestări în mai multe orașe printre care București, Mangalia sau Galați.
21:10
Estimări: Moldovenii din diasporă vor trimite acasă circa 3,5 miliarde de dolari, în 2025 # Moldova1
Moldovenii din diaspora vor trimite acasă în 2025, la fel ca în 2024, aproximativ 3,5 miliarde de dolari. Potrivit calculelor efectuate de economistul Veaceslav Ioniță, între anii 2000 și 2025, diaspora a transferat în Republica Moldova 56,5 miliarde de dolari.
Acum 2 ore
20:50
Actuala administratoare a Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, Violeta Cojocaru, a câștigat concursul pentru aceeași funcție, obținând cel mai mare punctaj în urma interviului organizat pentru candidați.
20:10
AIPA lansează un nou apel de acordare a subvențiilor: crescătorii de bovine și caprine pot depune cererile # Moldova1
Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură lansează, de astăzi, 15 august, un nou apel de acordare a subvențiilor în sectorul zootehnic. Crescătorii de bovine și caprine pot beneficia de plăți directe atât pentru cap de animal, cât și pentru fiecare litru de lapte. Condiția de bază este ca fermele să fie înregistrate oficial cu animalele identificate și asigurate.
Acum 4 ore
19:20
Summit-ul din Alaska: Trump și Putin ar pregăti discuții de câteva ore, în timp ce Zelenski și Macron plănuiesc întâlniri ulterioare # Moldova1
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, înainte de summit-ul din Alaska privind Ucraina, că o întâlnire tripartită ulterioară ar fi posibilă dacă discuțiile dintre Vladimir Putin și Donald Trump vor da rezultate, scrie Reuters. Potrivit acestuia, discuțiile dintre președinții Rusiei și Statelor Unite ar putea dura șase - șapte ore, iar consilierii lor vor participa la întâlniri față în față.
18:30
Proiecte de modernizare a infrastructurii, implementate în 87 de localități din R. Moldova: investiții de 3 miliarde de lei # Moldova1
Zeci de sate și orașe din R. Moldova vor beneficia, în următorii doi ani, de investiții majore în infrastructură, inclusiv pentru proiecte de alimentare cu apă potabilă, sanitație, turism și dezvoltarea mediului de afaceri.
18:30
Podul feroviar Cantemir–Fălciu: CFM a recepționat primul lot de materiale de construcție pentru reabilitarea obiectivului # Moldova1
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a recepționat vineri, 15 august, primul lot de traverse - materiale necesare lucrărilor de reabilitare a liniilor de cale ferată de la podul feroviar peste Prut, care face legătura între localitatea Cantemir din Republica Moldova și satul Fălciu din România.
18:20
Incertitudine privind alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei: nu a fost stabilită data, deși pe 16 august expiră termenul legal # Moldova1
Deputații locali din Găgăuzia nu au ajuns vineri, 15 august, la un numitor comun în ceea ce privește stabilirea datei alegerilor pentru Adunarea Populară. Subiectul a fost amânat pe termen nedeterminat, deși, potrivit legii, 16 august este ultima zi în care autoritățile din Găgăuzia mai pot forma autoritatea electorală din regiune și aproba data alegerilor pentru Adunarea Populară.
18:20
Pași spre reabilitarea podului feroviar Cantemir–Fălciu: CFM a recepționat primul lot de materiale de construcție # Moldova1
Un pas spre reabilitarea infrastructurii podului feroviar peste Prut, care face legătura între localitatea Cantemir din Republica Moldova și satul Fălciu din România. În data de 15 august, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a anunțat recepționarea primului lot de traverse - materiale necesare lucrărilor de reabilitare a liniilor de cale ferată.
Acum 6 ore
18:00
Omorul de la Frumușica: Primarul, tatăl acestuia și ceilalți doi complici, plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # Moldova1
Primarul satului Frumușica din raionul Florești, Victor Boicu, tatăl acestuia, medicul legist și încă un complice au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Încheierile au fost pronunțate, pe 15 august, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
17:50
ELECTORALA 2025 // CEC nu a aprobat înregistrarea candidaților Partidului „Renaștere” la parlamentare. Alte două formațiuni au fost acceptate # Moldova1
Partidul Politic „Renaștere” nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Comisia Electorală Centrală (CEC), în ședința de astăzi, 15 august, nu a aprobat cererea formațiunii afiliate oligarhului fugar Ilan Șor. Totodată, membrii CEC au validat listele Partidului Național Moldovenesc (PNM) și Partidului Social Democrat European (PSDE).
17:30
Tabăra de vară: sute de elevi din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia pleacă în România la cursuri intensive de limbă română # Moldova1
Un grup de adolescenți din sudul R. Moldova se va deplasa în România pentru a participa, în ultimele două săptămâni ale lunii august, la cursuri intensive de limba română. Tabăra de vară de limbă română se va desfășura cu sprijinul ministerelor Educației din România și Republica Moldova, precum și al Ambasadei României la Chișinău.
17:20
ELECTORALA 2025 //CEC a respins înregistrarea candidaților Partidului „Renaștere” la parlamentare. Alte două formațiuni au fost acceptate # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins, în ședința de astăzi, 15 august, cererea Partidului Politic „Renaștere” de înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea, afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, nu a întrunit numărul necesar de voturi. Totodată, membrii comisiei au aprobat înregistrarea candidaților Partidului Național Moldovenesc (PNM) și ai Partidului Social Democrat European(PSDE).
17:10
Protestele plătite ale lui Șor, „o disperare”: „Stimați potențiali protestatari pe bani, riscați sancțiuni” # Moldova1
Protestele „nonstop” împotriva guvernării, anunțate de condamnatul Ilan Șor de la Moscova, reprezintă un gest de „disperare”, afirmă președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a precizat, pentru Moldova 1, că protestele plătite sunt ilegale, iar participanții riscă sancțiuni penale.
16:50
Experți: Întâlnirea Trump–Putin din Alaska este cel mai important moment diplomatic al anului, dar șansele unui acord rămân incerte # Moldova1
Întâlnirea de astăzi dintre Donald Trump și Vladimir Putin este considerată de către experți cel mai important eveniment diplomatic al anului. Analiștii internaționali mai spun că șansele de a încheia un acord de pace rămân incerte. Discuțiile dintre cei doi lideri fără Ucraina și Europa ridică întrebări privind echilibrul de putere și direcția negocierilor.
16:30
Circa 90 de proiecte vor moderniza infrastructura localităților din R. Moldova, cu investiții de 3 miliarde lei # Moldova1
În următorii doi ani, zeci de sate și orașe din R. Moldova vor beneficia de investiții majore în infrastructură, alimentare cu apă potabilă, sanitație, turism și dezvoltarea mediului de afaceri.
16:20
Președintele Parlamentului, optimist vizavi de o finalitate în dosarele lui Plahotniuc: „Evaluarea externă începe să producă efect” # Moldova1
Sistemul de justiție din R. Moldova este în prezent mai bine pregătit să examineze dosare complexe, precum cele care îl vizează pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, întrucât evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor „începe să producă efect”, este convins președintele Parlamentului, Igor Grosu.
Acum 8 ore
15:50
ISM: Șantierele de construcții și câmpurile din R. Moldova ar putea fi survolate de drone, pentru a depista cazuri de muncă „la negru” # Moldova1
Munca informală rămâne în continuare un fenomen răspândit pe larg în Republica Moldova, cu efecte asupra economiei naționale. De cele mai multe ori, munca „la negru” este întâlnită în domenii precum agricultura, construcțiile, HoReCa și sectorul prestări servicii.
15:30
Tabăra de vară de limba română: elevi din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia pleacă la cursuri intensive în România # Moldova1
În ultimele două săptămâni ale lunii august, un grup de adolescenți din sudul țării se va deplasa în România pentru a urma cursuri intensive de limba română în cadrul Taberei de vară de limbă română. Instruirea se va desfășura cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării din România și din Republica Moldova, precum și al Ambasadei României la Chișinău.
15:20
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lista preliminară a stranierilor convocați pentru meciurile din septembrie. În total, au fost chemați 19 jucători care evoluează la cluburi din străinătate. Printre ei este și portarul Răzvan Sava, legitimat la formația italiană Udinese Calcio, dar care nu are nici un meci jucat pentru „tricolori”.
15:20
ELECTORALA 2025 // Curtea de Apel dă dreptate CEC-ului: Trei partidele afiliate condamnatului Șor nu au dreptul să participe la alegeri # Moldova1
Partidele „Șansă”, „Victorie” și „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” ar putea fi interzise la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Curtea Supremă de Justiție este instanța care va tranșa definitiv această chestiune.
14:50
Un antreprenor din Chișinău, șantajat de membri ai grupărilor criminale să le cedeze afacerea: făptașii au fost reținuți # Moldova1
Un antreprenor de 33 de ani a fost supus, timp de aproximativ trei luni, amenințărilor cu moartea, făptașii solicitându-i să cedeze cota-parte dintr-o afacere. Și familia bărbatului a fost supusă presiunilor psihologice, iar oamenii legii anunță că au reținut patru suspecți.
14:30
Patru persoane reținute pentru șantaj: urmăreau obținerea cotei-părți din firma unui antreprenor # Moldova1
Un bărbat de 33 de ani, dar și familia acestuia, au fost supuși timp de aproximativ trei luni presiunilor psihologice și amenințărilor cu violență fizică și moartea, până când poliția a reținut patru suspecți. Este vorba de patru bărbați cu vârste între 32 și 38 de ani - toți locuitori ai municipiului Chișinău.
14:10
Celebrul fotbalist german Thomas Muller a ajuns în Canada, unde va juca la Vancouver Whitecaps. El a avut parte de o primire inedită la aeroport, unde a fost întâmpinat de amerindieni.
Acum 12 ore
14:00
Deschiderea primului capitol de negocieri cu R. Moldova ar supăra Ucraina? Maia Sandu: „Este o problemă politică pe care trebuie să o rezolve Comisia Europeană” # Moldova1
Procesul de aderare la Uniunea Europeană se desfășoară pe baza meritelor fiecărui stat și nu presupune ca două sau mai multe țări să avanseze în același ritm. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în contextul anunțului publicației Politico privind o eventuală decizie a UE de a deschide primul capitol de negocieri cu R. Moldova, nu și cu Ucraina, blocată de Ungaria. Șefa statului a subliniat că, în prezent, atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit angajamentele necesare pentru următorul pas în procesul de integrare.
14:00
Regiunea Samara a fost supusă în noaptea de 15 august unor „atacuri masive” cu drone ucrainene, a anunțat guvernatorul Veaceslav Fedorișcev. Acesta a precizat că forțele de apărare antiaeriană au doborât 13 drone deasupra regiunii, dar nu a oferit date privind consecințele atacului, scrie The Moscow Times.
13:30
ELECTORALA 2025 // Perioada de depunere a candidaturilor la CEC expiră peste patru zile: șase concurenți înregistrați, 11 în așteptare, iar 18 independenți strâng semnături # Moldova1
Au mai rămas patru zile în care pot fi depuse cereri de înregistrare a candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Până acum, patru partide politice și doi candidați independenți au fost înregistrați oficial de Comisia Electorală Centrală. În proces de examinare se află încă 11 dosare – depuse de șapte partide și patru blocuri politice. Potrivit regulamentului, acestea sunt analizate în termen de șapte zile.
13:20
Poliția atenționează asupra caracterului ilegal al protestului de sâmbătă. Fost membru al partidului Șor: „Este o capcană făcută cu sânge rece” # Moldova1
Poliția Republicii Moldova avertizează cetățenii cu privire la intențiile, în afara cadrului legal, ale organizației criminale „ȘOR” de a organiza sâmbătă, 16 august, un așa-numit „protest”. În același timp, fostul membru al partidului „ȘOR” – declarat neconstituțional – și organizator al protestelor antiguvernamentale din 2022–2023, Dinu Țurcanu, lansează la rândul său un avertisment privind riscul ca manifestațiile programate pentru 16 august 2025 să degenereze în violențe.
13:20
Trei muncitori decedați în două luni pe șantierele din Chișinău: Ombudsmanul a inițiat o investigație # Moldova1
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație referitoare la o serie de accidente de muncă grave, înregistrate în ultimele luni pe șantierele de construcție din municipiul Chișinău, soldate cu pierderi de vieți omenești.
13:10
Maia Sandu: „Procesul de aderare la UE este bazat pe merite, nu există o condiționalitate reciprocă între R. Moldova și Ucraina” # Moldova1
Procesul de aderare la Uniunea Europeană se desfășoară pe baza meritelor fiecărui stat și nu presupune ca două sau mai multe țări să avanseze în același ritm. Declarația aparține președintei Maia Sandu, care a subliniat că, în prezent, atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit angajamentele necesare pentru următorul pas în procesul de integrare.
12:50
Studiu: Kremlinul folosește peste 900 de conturi pe rețele sociale pentru a influența alegerile din Republica Moldova și a submina integrarea europeană # Moldova1
Federația Rusă desfășoară o amplă operațiune de dezinformare în Republica Moldova, folosind rețelele de socializare pentru a influența opinia publică, a amplifica tensiunile interne și a submina parcursul european al țării, arată datele unui studiu realizat de comunitatea Watchdog.md. Analiza identifică o rețea complexă de pagini, grupuri și conturi false pe Facebook, TikTok și alte platforme, coordonată pentru a răspândi mesaje pro-Kremlin și anti-UE.
12:40
Surpriză de proporții la turneul de tenis de la Cincinnati. Danezul Holger Rune, numărul 9 mondial, a fost eliminat în faza sferturilor de finală de francezul Terence Atmane, tenisman clasat pe locul 136 în ierarhia ATP.
12:30
FCSB s-a calificat fără probleme în play-off-ul Ligii Europei la fotbal. Campioana României a câștigat și meciul-retur cu FC Drita din Kosovo. După 3:2 pe teren propriu, „roș-albaștrii” au învins cu 3:1 în deplasare.
12:20
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați de Ambasada R. Moldova la Atena cu privire la menținerea unui risc ridicat de producere a incendiilor de vegetație. Autoritățile elene au emis atenționarea din cauza condițiilor meteorologice extreme – temperaturi foarte ridicate, lipsa precipitațiilor, umiditate scăzută și vânt puternic.
12:00
Maia Sandu: „Diaspora este un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova” # Moldova1
Moldovenii plecați peste hotare au un rol strategic în deciderea viitorului țării. Despre aceasta președinta Maia Sandu a vorbit astăzi, 15 august, în fața reprezentanților comunităților moldovenești din străinătate, reuniți la Congresul Diasporei care are are loc la Chișinău. Având în vedere că în curând în țară se vor defășura alegerile parlamentare, șefa statului a îndemnat la unitate și vigilență în fața tentativelor de manipulare și corupere a alegătorilor din afara țării.
12:00
Viorel Cernăuțeanu: Participanții la proteste plătite riscă amenzi de 7.500 de lei pe zi sau peste 10 mii de dolari lunar # Moldova1
Persoanele care vor participa la protestele anunțate de condamnatul Ilan Șor, inclusiv cu instalarea de corturi pe străzile capitalei, riscă amenzi de câte 7.500 de lei pe zi. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, după ce Șor a chemat cetățenii la proteste „nonstop” în centrul capitalei, cu promisiunea de a le achita câte 3.000 de dolari lunar.
11:50
În ultimii ani, energia solară a devenit unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei verzi din Republica Moldova. Programele de sprijin guvernamentale, creșterea accesului la tehnologii performante și dorința tot mai mare a consumatorilor de a reduce facturile au transformat fotovoltaicele într-o soluție tot mai prezentă pe acoperișurile locuințelor, halelor industriale și clădirilor publice.
11:50
Studiu: Kremlinul folosește peste 900 conturi pe rețele sociale pentru a influența alegerile din Republica Moldova și a submina integrarea europeană # Moldova1
Federația Rusă desfășoară o amplă operațiune de dezinformare în Republica Moldova, folosind rețelele de socializare pentru a influența opinia publică, a amplifica tensiunile interne și a submina parcursul european al țării, arată datele unui studiu realizat de comunitatea Watchdog.md. Analiza identifică o rețea complexă de pagini, grupuri și conturi false pe Facebook, TikTok și alte platforme, coordonată pentru a răspândi mesaje pro-Kremlin și anti-UE.
11:30
ELECTORALA 2025 // Peste 16 mii de cetățeni din diasporă au anunțat CEC că vor vota peste hotare pe 28 septembrie # Moldova1
Procesul de înregistrare prealabilă, prin care cetățenii cu drept de vot aflați peste hotare și-au anunțat intenția de a vota într-o anumită localitate din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie, s-a încheiat pe 14 august. În acest an, 16.149 de moldoveni din diasporă au notificat autoritățile că vor să-și exprime opțiunea electorală peste hotare.
10:40
Politico: UE ar putea decide pe 1 septembrie deschiderea primului capitol de negocieri cu R. Moldova # Moldova1
Uniunea Europeană analizează scenariul deschiderii primului capitol de negocieri, „Valori fundamentale”, cu R. Moldova la începutul lunii septembrie curent, un „mare pas înainte” în procesul de aderare a statului nostru. În acest caz, R. Moldova ar devansa Ucraina pentru prima dată, ceea ce ar putea deranja Kievul, remarcă Politico.
10:30
Accident grav în Orhei: un bărbat a murit, iar un minor a ajuns la spital. Victimele se aflau într-un motocultor # Moldova1
Un bărbat de 44 de ani a murit, iar un minor de 13 ani a fost rănit, joi-seară, în urma unui accident rutier produs pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei. Cei doi se aflau într-un motocultor, care a fost lovit de un microbuz, informează Poliția Republicii Moldova.
10:20
Fostul deputat comunist Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită: venituri ilegale de aproape 2 milioane de lei # Moldova1
Fostul deputat comunist și ex-ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pe 14 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru îmbogățire ilicită. Instanța i-a aplicat o amendă de 450.000 de lei și l-a privat de dreptul de a deține funcții sau demnități publice timp de 12 ani.
10:00
Un bărbat de 71 de ani din Chișinău și-ar putea petrece următorii 20 de ani la pușcărie, după ce și-a ucis concubina în vârstă de 81 de ani. Acesta i-a despicat victimei capul cu un topor, după ce a văzut un bărbat ieșind din apartamentul lor.
09:10
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi condus de un cetățean român. Inaugurarea - în septembrie, cu participarea Robertei Metsola # Moldova1
Biroul Parlamentului European (PE) de la Chișinău, care va fi inaugurat în luna septembrie, va fi condus de un cetățean român „foarte bine pregătit”, a anunțat vicepreședintele PE, Victor Negrescu, într-un interviu pentru RFI. Acesta a precizat că deschiderea va avea loc în prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a sa, în calitate de oficial responsabil de relația cu Republica Moldova.
09:10
Tinerii care își fac studiile peste hotare pot beneficia gratuit de servicii medicale în R. Moldova: singurul act pe care trebuie să-l prezinte # Moldova1
Persoanele care își fac studiile peste hotare pot beneficia gratuit de servicii medicale atunci când revin acasă fie în perioada vacanței, fie pe parcursul anului școlar.
Acum 24 ore
09:00
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi condus de un cetățean român. Inaugurarea, în septembrie, cu participarea Robertei Metsola # Moldova1
Biroul Parlamentului European (PE) de la Chișinău, care va fi inaugurat în luna septembrie, va fi condus de un cetățean român „foarte bine pregătit”, a anunțat vicepreședintele PE, Victor Negrescu, într-un interviu pentru RFI. Acesta a precizat că deschiderea va avea loc în prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a sa, în calitate de oficial responsabil de relația cu Republica Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.