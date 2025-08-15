FCSB a acces în play-off-ul Ligii Europei

15:10

Spaniolul Carlos Alcaraz s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Cincinnati. Într-o partidă din optimi, ibericul a dispus cu 6:1, 6:4 de italianul Lurca Nardi. Într-o partidă ce a început cu mai mult de o oră întârziere din cauza ploii, cel alintat „Carlitos” și-a pavat drumul spre sferturile de finală cu un start fulminant. În doar șapte minute, ibericul făcuse deja break pe serviciul lui Nardi și ajunsese la 3:0.