Thomas Muller, ajuns în Canada
Moldova1, 15 august 2025 14:10
Celebrul fotbalist german Thomas Muller a ajuns în Canada, unde va juca la Vancouver Whitecaps. El a avut parte de o primire inedită la aeroport, unde a fost întâmpinat de amerindieni.
• • •
Acum 5 minute
14:10
Acum 15 minute
14:00
Deschiderea primului capitol de negocieri cu R. Moldova ar supăra Ucraina? Maia Sandu: „Este o problemă politică pe care trebuie să o rezolve Comisia Europeană” # Moldova1
Procesul de aderare la Uniunea Europeană se desfășoară pe baza meritelor fiecărui stat și nu presupune ca două sau mai multe țări să avanseze în același ritm. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în contextul anunțului publicației Politico privind o eventuală decizie a UE de a deschide primul capitol de negocieri cu R. Moldova, nu și cu Ucraina, blocată de Ungaria. Șefa statului a subliniat că, în prezent, atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit angajamentele necesare pentru următorul pas în procesul de integrare.
14:00
Regiunea Samara a fost supusă în noaptea de 15 august unor „atacuri masive” cu drone ucrainene, a anunțat guvernatorul Veaceslav Fedorișcev. Acesta a precizat că forțele de apărare antiaeriană au doborât 13 drone deasupra regiunii, dar nu a oferit date privind consecințele atacului, scrie The Moscow Times.
Acum o oră
13:30
ELECTORALA 2025 // Perioada de depunere a candidaturilor la CEC expiră peste patru zile: șase concurenți înregistrați, 11 în așteptare, iar 18 independenți strâng semnături # Moldova1
Au mai rămas patru zile în care pot fi depuse cereri de înregistrare a candidaților la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Până acum, patru partide politice și doi candidați independenți au fost înregistrați oficial de Comisia Electorală Centrală. În proces de examinare se află încă 11 dosare – depuse de șapte partide și patru blocuri politice. Potrivit regulamentului, acestea sunt analizate în termen de șapte zile.
13:20
Poliția atenționează asupra caracterului ilegal al protestului de sâmbătă. Fost membru al partidului Șor: „Este o capcană făcută cu sânge rece” # Moldova1
Poliția Republicii Moldova avertizează cetățenii cu privire la intențiile, în afara cadrului legal, ale organizației criminale „ȘOR” de a organiza sâmbătă, 16 august, un așa-numit „protest”. În același timp, fostul membru al partidului „ȘOR” – declarat neconstituțional – și organizator al protestelor antiguvernamentale din 2022–2023, Dinu Țurcanu, lansează la rândul său un avertisment privind riscul ca manifestațiile programate pentru 16 august 2025 să degenereze în violențe.
13:20
Trei muncitori decedați în două luni pe șantierele din Chișinău: Ombudsmanul a inițiat o investigație # Moldova1
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație referitoare la o serie de accidente de muncă grave, înregistrate în ultimele luni pe șantierele de construcție din municipiul Chișinău, soldate cu pierderi de vieți omenești.
Acum 2 ore
13:10
12:50
Studiu: Kremlinul folosește peste 900 de conturi pe rețele sociale pentru a influența alegerile din Republica Moldova și a submina integrarea europeană # Moldova1
Federația Rusă desfășoară o amplă operațiune de dezinformare în Republica Moldova, folosind rețelele de socializare pentru a influența opinia publică, a amplifica tensiunile interne și a submina parcursul european al țării, arată datele unui studiu realizat de comunitatea Watchdog.md. Analiza identifică o rețea complexă de pagini, grupuri și conturi false pe Facebook, TikTok și alte platforme, coordonată pentru a răspândi mesaje pro-Kremlin și anti-UE.
12:40
Surpriză de proporții la turneul de tenis de la Cincinnati. Danezul Holger Rune, numărul 9 mondial, a fost eliminat în faza sferturilor de finală de francezul Terence Atmane, tenisman clasat pe locul 136 în ierarhia ATP.
12:30
FCSB s-a calificat fără probleme în play-off-ul Ligii Europei la fotbal. Campioana României a câștigat și meciul-retur cu FC Drita din Kosovo. După 3:2 pe teren propriu, „roș-albaștrii” au învins cu 3:1 în deplasare.
12:20
Cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt avertizați de Ambasada R. Moldova la Atena cu privire la menținerea unui risc ridicat de producere a incendiilor de vegetație. Autoritățile elene au emis atenționarea din cauza condițiilor meteorologice extreme – temperaturi foarte ridicate, lipsa precipitațiilor, umiditate scăzută și vânt puternic.
Acum 4 ore
12:00
Maia Sandu: „Diaspora este un actor strategic pentru prezentul și viitorul Republicii Moldova” # Moldova1
Moldovenii plecați peste hotare au un rol strategic în deciderea viitorului țării. Despre aceasta președinta Maia Sandu a vorbit astăzi, 15 august, în fața reprezentanților comunităților moldovenești din străinătate, reuniți la Congresul Diasporei care are are loc la Chișinău. Având în vedere că în curând în țară se vor defășura alegerile parlamentare, șefa statului a îndemnat la unitate și vigilență în fața tentativelor de manipulare și corupere a alegătorilor din afara țării.
12:00
Viorel Cernăuțeanu: Participanții la proteste plătite riscă amenzi de 7.500 de lei pe zi sau peste 10 mii de dolari lunar # Moldova1
Persoanele care vor participa la protestele anunțate de condamnatul Ilan Șor, inclusiv cu instalarea de corturi pe străzile capitalei, riscă amenzi de câte 7.500 de lei pe zi. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, după ce Șor a chemat cetățenii la proteste „nonstop” în centrul capitalei, cu promisiunea de a le achita câte 3.000 de dolari lunar.
11:50
În ultimii ani, energia solară a devenit unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei verzi din Republica Moldova. Programele de sprijin guvernamentale, creșterea accesului la tehnologii performante și dorința tot mai mare a consumatorilor de a reduce facturile au transformat fotovoltaicele într-o soluție tot mai prezentă pe acoperișurile locuințelor, halelor industriale și clădirilor publice.
11:50
11:30
ELECTORALA 2025 // Peste 16 mii de cetățeni din diasporă au anunțat CEC că vor vota peste hotare pe 28 septembrie # Moldova1
Procesul de înregistrare prealabilă, prin care cetățenii cu drept de vot aflați peste hotare și-au anunțat intenția de a vota într-o anumită localitate din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie, s-a încheiat pe 14 august. În acest an, 16.149 de moldoveni din diasporă au notificat autoritățile că vor să-și exprime opțiunea electorală peste hotare.
10:40
Politico: UE ar putea decide pe 1 septembrie deschiderea primului capitol de negocieri cu R. Moldova # Moldova1
Uniunea Europeană analizează scenariul deschiderii primului capitol de negocieri, „Valori fundamentale”, cu R. Moldova la începutul lunii septembrie curent, un „mare pas înainte” în procesul de aderare a statului nostru. În acest caz, R. Moldova ar devansa Ucraina pentru prima dată, ceea ce ar putea deranja Kievul, remarcă Politico.
10:30
Accident grav în Orhei: un bărbat a murit, iar un minor a ajuns la spital. Victimele se aflau într-un motocultor # Moldova1
Un bărbat de 44 de ani a murit, iar un minor de 13 ani a fost rănit, joi-seară, în urma unui accident rutier produs pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei. Cei doi se aflau într-un motocultor, care a fost lovit de un microbuz, informează Poliția Republicii Moldova.
10:20
Fostul deputat comunist Sergiu Stati, condamnat pentru îmbogățire ilicită: venituri ilegale de aproape 2 milioane de lei # Moldova1
Fostul deputat comunist și ex-ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pe 14 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru îmbogățire ilicită. Instanța i-a aplicat o amendă de 450.000 de lei și l-a privat de dreptul de a deține funcții sau demnități publice timp de 12 ani.
Acum 6 ore
10:00
Un bărbat de 71 de ani din Chișinău și-ar putea petrece următorii 20 de ani la pușcărie, după ce și-a ucis concubina în vârstă de 81 de ani. Acesta i-a despicat victimei capul cu un topor, după ce a văzut un bărbat ieșind din apartamentul lor.
09:10
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi condus de un cetățean român. Inaugurarea - în septembrie, cu participarea Robertei Metsola # Moldova1
Biroul Parlamentului European (PE) de la Chișinău, care va fi inaugurat în luna septembrie, va fi condus de un cetățean român „foarte bine pregătit”, a anunțat vicepreședintele PE, Victor Negrescu, într-un interviu pentru RFI. Acesta a precizat că deschiderea va avea loc în prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a sa, în calitate de oficial responsabil de relația cu Republica Moldova.
09:10
Tinerii care își fac studiile peste hotare pot beneficia gratuit de servicii medicale în R. Moldova: singurul act pe care trebuie să-l prezinte # Moldova1
Persoanele care își fac studiile peste hotare pot beneficia gratuit de servicii medicale atunci când revin acasă fie în perioada vacanței, fie pe parcursul anului școlar.
09:00
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi condus de un cetățean român. Inaugurarea, în septembrie, cu participarea Robertei Metsola # Moldova1
Biroul Parlamentului European (PE) de la Chișinău, care va fi inaugurat în luna septembrie, va fi condus de un cetățean român „foarte bine pregătit”, a anunțat vicepreședintele PE, Victor Negrescu, într-un interviu pentru RFI. Acesta a precizat că deschiderea va avea loc în prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a sa, în calitate de oficial responsabil de relația cu Republica Moldova.
09:00
Expoziția „Biserici de lemn - sfinte lăcașe ale neamului", la Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași # Moldova1
După ce a fost prezentată în aer liber la Muzeul Satului din Chișinău, expoziția „Biserici de lemn - sfinte lăcașe ale neamului” a ajuns la Muzeul de Istorie și Etnografie din Călărași. Evenimentul reprezintă o incursiune în istoria acestor vechi monumente de arhitectură. Organizatorii au subliniat că bisericile de lemn trebuie incluse în circuitul cultural-turistic.
08:50
Migrația ilegală, în creștere după declanșarea războiului din Ucraina: peste 1.000 de persoane au încercat să treacă ilegal frontiera, de la începutul anului # Moldova1
După declanșarea războiului din Ucraina, numărul tentativelor de trecere ilegală a frontierei a crescut, iar polițiștii de frontieră sunt puși la grea încercare. Doar în primele șase luni ale anului, peste o mie de persoane au fost depistate în timp ce încercau să treacă ilegal granița.
08:40
A doua zi de confruntări violente în Serbia: zeci de răniți și arestări în urma protestelor anti-Vučić # Moldova1
În Serbia, pentru a doua zi consecutiv, au loc confruntări între opozanții și susținătorii președintelui Aleksandar Vučić. Potrivit ministrului de interne Ivica Dačić, în aproximativ 30 de orașe au fost răniți cel puțin 42 de polițiști, dintre care 26 în Belgrad, iar 37 de persoane au fost reținute, transmite DW.
08:30
Migrația ilegală, în creștere după declanșarea războiului din Ucraina: punctul de trecere Sculeni, sub supraveghere intensă # Moldova1
După declanșarea războiului din Ucraina, numărul tentativelor de trecere ilegală a frontierei s-a intensificat, iar polițiștii de frontieră sunt puși la grea încercare. Doar în primele șase luni ale anului, peste o mie de persoane au fost depistate în timp ce încercau să treacă ilegal granița.
Acum 8 ore
08:00
Cea de-a XI-a ediție a Congresului Diasporei se desfășoară astăzi la Chișinău, cu participarea moldovenilor veniți din zeci de țări # Moldova1
Moldovenii stabiliți în afara țării participă astăzi, 15 august, la Congresul Diasporei, ajuns la ediția a XI-a. Evenimentul are loc la Palatul Republicii din Chișinău și reunește cetățeni din diverse state pentru a discuta despre procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și despre modalitățile prin care diaspora poate contribui la dezvoltarea economică, socială și culturală a țării.
08:00
Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău, acuzată de escrocherie. Mai multe persoane au rămas fără bani și fără vacanțe # Moldova1
Administratoarea unei agenții de turism din Chișinău este acuzată de escrocherie în valoare de 1,8 milioane de lei. Victimele sunt persoane care au plătit pentru vacanțe în care nu au mai plecat. Potrivit procurorilor, angajații agenției de turism propuneau oferte avantajoase, încasau banii, dar nu își mai respectau promisiunile. Una din victimele acestei escrocherii a vorbit în exclusivitate cu jurnaliștii postului Moldova 1.
07:30
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska pe 15 august, o premieră din 2019 încoace, însă în absența vreunor reprezentanți ai UE. În urma ultimelor apeluri europene, Donald Trump a spus că Europa ar putea participa la viitoarele discuții de pace, dar a asigurat și că el nu va semna un acord cu Vladimir Putin privind pacea în Ucraina fără Volodimir Zelenski și implicarea europenilor.
Acum 24 ore
00:00
Eliminare rușinoasă a echipei Milsami Orhei din Liga Conferințelor. „Vulturii roșii” au pierdut cu 0-3 meciul cu formația AC Virtus Acquaviva din San Marino, din a doua manșă a turului 3 preliminar, și au fost dați afară din competiție.
14 august 2025
22:50
Dan Alexe, despre summitul din Alaska: „O nouă Yalta: Trump e imprevizibil, iar Putin - manipulator” # Moldova1
Întâlnirea istorică de vineri, 15 august, dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska este descrisă de analiști drept un moment geopolitic major. Jurnalistul român Dan Alexe avertizează asupra riscului unei „noi Yalta”, în care Europa este exclusă din deciziile ce ar putea modela viitorul continentului. Corespondentul Teleradio-Moldova la Bruxelles a subliniat contextul tensionat, în condițiile în care rezultatele summitului sunt lipsite de predictibilitate, „pentru că Trump e imprevizibil, iar Putin este manipulator”.
22:20
Fosta bașcană Irina Vlah, lidera Partidului „Inima Moldovei”, și Victoria Furtună, președinta Partidului „Moldova Mare”, au fost surprinse joi-seară, 14 august, de reporterul Moldova 1 la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Acestea au călătorit în același avion care a venit de la Istanbul.
22:00
Sheriff Tiraspol a părăsit cupele europene inter-cluburi. Vicecampiona Republicii Moldova a fost eliminată din turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor de către Anderlecht Bruxelles din Belgia. După ce au pierdut cu 0:3 în prima manșă, discipolii lui Victor Mihailov au remizat, scor 1:1, în meciul-retur disputat pe stadionul Zimbru din capitală.
21:40
Spirite încinse la Râșcani: localnicii de la Grinăuți îi cer preotului să plece din sat după ce a aderat la altă mitropolie # Moldova1
Continuă conflictul cultelor în raionul Râșcani. Un preot de la Mitropolia Moldovei a mers la Grinăuți, unde a ținut o predică nuanțată politic. Sergiu Ivanov respinge ideea că a făcut propagandă. Localnicii spun că se vor judeca cu preotul Constantin Turtureanu de la Mitropolia Basarabiei ca să plece din casa parohială în care locuiește.
21:40
Oligarhul fugar Ilan Șor, implicat într-o nouă schemă crypto, folosită de Rusia pentru a eluda sancțiunile internaționale # Moldova1
Oligarhul fugar Ilan Șor a creat o rețea complexă pentru a ocoli sancțiunile occidentale. O investigație RISE Moldova a descoperit că Șor s-a infiltrat pe piețele din Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite, folosind un server ascuns și site-uri de transferuri financiare. Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în R. Moldova, își conduce operațiunile din Moscova.
21:30
19:20
18:30
SUA: Întrevederea Trump - Putin se va desfășura într-un loc strategic din perioada Războiului Rece # Moldova1
Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin se vor întâlni vineri la o bază militară din Alaska a cărei importanță strategică a atins apogeul în perioada Războiului Rece, relatează joi, 14 august, AFP.
18:20
Trei aeronave ucrainene au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești. Zborurile au fost efectuate în baza unei autorizații emise de autoritățile responsabile, prin coordonare prealabilă pe canale diplomatice, în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Precizarea a fost făcută de Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC).
18:10
Spitalul Raional Soroca, dotat cu echipament chirurgical de ultimă generație: peste 2,7 milioane de lei investiți de SUA # Moldova1
Locuitorii raionului Soroca nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru intervenții chirurgicale laparoscopice. Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost dotat cu echipamente moderne, care permit realizarea intervențiilor direct în instituție.
18:00
An increasing number of Moldovans are choosing to spend their holidays abroad. In the first six months of this year, over 146,000 citizens of the Republic of Moldova travelled abroad through travel agencies, which is nearly 4% more than during the same period last year. Additionally, the number of foreigners visiting our country has risen by approximately 45%, with most of them coming from Romania.
18:00
Intervenții laparoscopice direct la Soroca: spitalul raional, dotat cu echipamente moderne # Moldova1
Locuitorii raionului Soroca nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în alte localități pentru intervenții chirurgicale laparoscopice. Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost echipat cu aparatură modernă, permițând ca procedurile să fie realizate direct de medicii instituției, anunță Ministerul Sănătății.
17:50
Veste bună pentru călători! Începând de vineri, 15 august, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim nonstop, permițând traversarea peste Prut în orice moment al zilei. Programul extins va intra în vigoare mâine, de la ora 8:00, anunță Serviciul Vamal.
17:50
CEC sesizează PA privind activitatea a patru formațiuni politice. Partidul „Renaștere” și Victoria Furtună, somați să restituie bani la bugetul de stat # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) va sesiza Procuratura Anticorupție în legătură cu acțiunile desfășurate de patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024. CEC a aprobat, în ședința din 14 august, rapoartele de control care vizează activitatea mai multor formațiuni și candidați, somând, totodată, Partidul „Renaștere” și candidata independentă Victoria Furtună să restituie la bugetul de stat sume încasate sau cheltuite cu încălcarea legislației.
17:30
Bărbații care ar fi pus la cale explozia de la Stăuceni, prinși în timp ce încercau să fugă din R. Moldova # Moldova1
Două persoane, suspectate că au aruncat pachetul cu substanțe explozibile în apropierea locuinței primarului de Stăuceni, au fost reținute joi, 14 august, pe Aeroportul Internațional Chișinău. Bănuiții încercau să părăsească R. Moldova, anunță Inspectoratul General al Poliției.
17:20
17:20
Tot mai mulți moldoveni își petrec vacanțele peste hotare. În primele șase luni ale acestui an, peste 146 de mii de cetățeni ai R. Moldova au plecat la odihnă peste hotare prin intermediul agențiilor de turism, cu aproape 4% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cu circa 45% a crescut și numărul străinilor care ne-au vizitat țara, cei mai mulți fiind din România.
17:10
17:10
Ritmul inflației din R. Moldova încetinește ușor, dar rămâne peste ținta BNM. Recomandările experților # Moldova1
Ritmul inflației din Republica Moldova încetinește ușor, dar tarifele mari la energie pun presiune pe prețuri. În trimestrul II al acestui an, inflația s-a redus cu 0,6 puncte procentuale, ajungând la 8,2 la sută în luna iunie, potrivit unui raport al Băncii Naționale ale Moldovei. Nivelul rămâne peste ținta BNM de 5,7 la sută din cauza scumpirilor la resursele energetice și a efectelor secetei asupra agriculturii. BNM estimează o continuare a trendului descendent până la mijlocul anului viitor.
