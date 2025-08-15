Tabăra de vară: sute de elevi din raionul Taraclia și UTA Găgăuzia pleacă în România la cursuri intensive de limbă română

14:00

Procesul de aderare la Uniunea Europeană se desfășoară pe baza meritelor fiecărui stat și nu presupune ca două sau mai multe țări să avanseze în același ritm. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în contextul anunțului publicației Politico privind o eventuală decizie a UE de a deschide primul capitol de negocieri cu R. Moldova, nu și cu Ucraina, blocată de Ungaria. Șefa statului a subliniat că, în prezent, atât Republica Moldova, cât și Ucraina au îndeplinit angajamentele necesare pentru următorul pas în procesul de integrare.