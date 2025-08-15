Cum se stabilesc liceele din România care oferă locuri pentru etnici

13:30

Cea de-a patra ediție a Programului Uniunii Europene de stagii la Guvern se încheie în curând, iar stagiarii încep să facă tranziția de la acumularea cunoștințelor la procesul de evaluare a programului. Oana Guțan este o tânără din Chișinău care studiază relații internaționale la Universitatea din Richmond din Statele Unite ale Americii. Vara aceasta a decis să revină acasă și să participe la cea de-a patra ediție a Programului Uniunii Europene de stagii la Guvernul Republicii Moldova. Decizia de a aplica nu a fost una impusă de facultate, ci o alegere personală. Oana a dorit să-și folosească vacanța de vară într-un mod valoros.