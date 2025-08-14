Creatorii de animație din Republica Moldova și România sunt invitați să se înscrie la concursul „Pitch, please!”
#diez, 14 august 2025 17:45
A fost lansat concursul de proiecte de scurtmetraje animate Pitch, please!, deschis cineaștilor moldoveni și români. Acesta își propune să sprijine creatorii de animație în dezvoltarea proiectelor lor și să le ofere oportunitatea de a stabili conexiuni esențiale pentru integrarea în comunitatea internațională a profesioniștilor din domeniu. Сообщение Creatorii de animație din Republica Moldova și România sunt invitați să se înscrie la concursul „Pitch, please!” появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 10 minute
17:45
Creatorii de animație din Republica Moldova și România sunt invitați să se înscrie la concursul „Pitch, please!” # #diez
A fost lansat concursul de proiecte de scurtmetraje animate Pitch, please!, deschis cineaștilor moldoveni și români. Acesta își propune să sprijine creatorii de animație în dezvoltarea proiectelor lor și să le ofere oportunitatea de a stabili conexiuni esențiale pentru integrarea în comunitatea internațională a profesioniștilor din domeniu. Сообщение Creatorii de animație din Republica Moldova și România sunt invitați să se înscrie la concursul „Pitch, please!” появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
16:30
Începând cu 15 august 2025, ora 8:0, punctul de trecere a frontierei de stat „Leova-Bumbăta” va funcționa în regim nonstop. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România, pentru a spori mobilitatea și confortul cetățenilor. Сообщение Punctul de trecere a frontierei „Leova-Bumbăta” va activa nonstop появились сначала на #diez.
16:30
De aproape un an la Timișoara s-a deschis Beetwin Coffee, una dintre puținele cafenele din oraș care funcționează pe patru roți. În spatele ideii se află Nichita Pasecinic, un tânăr de 23 de ani originar din Republica Moldova, care a dorit să îmbine pasiunea pentru cafea și mobilitatea. Am stat de vorbă cu el pentru a înțelege ce autorizații sunt necesare, cât durează procesul și ce obstacole birocratice apar pe parcurs. Сообщение Un moldovean și-a deschis o cafenea pe roți la Timișoara. Cunoaște-l pe Nichita Pasecinic появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
15:30
Pentru prima dată, Republica Moldova a avut un reprezentant la Microsoft Office Specialist World Championship # #diez
Anul 2025 marchează un moment istoric pentru educația digitală din Republica Moldova. Pentru prima dată, țara noastră a avut un reprezentant la Microsoft Office Specialist World Championship (MOS WC), desfășurat în perioada 27-30 iulie, în Orlando, Florida, SUA. Сообщение Pentru prima dată, Republica Moldova a avut un reprezentant la Microsoft Office Specialist World Championship появились сначала на #diez.
15:30
Muzeul Zemstvei va fi renovat. Câți bani merg către restaurarea și reabilitarea clădirii istorice # #diez
Clădirea fostei conduceri a Zemstvei Guberniale a Basarabiei va fi restaurată și reabilitată. Potrivit Ministerului Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat un contract de finanțare în acest scop, în valoare de 63 de milioane de lei. Сообщение Muzeul Zemstvei va fi renovat. Câți bani merg către restaurarea și reabilitarea clădirii istorice появились сначала на #diez.
14:30
Povestea ta de dragoste poate deveni parte din film și îți poate aduce 20.000 de lei. Unde să o trimiți # #diez
Ai o poveste neobișnuită de dragoste? Acum, aceasta poate deveni parte din filmul „Chișinău, I love you!” – o colecție de scurtmetraje bazate pe povești reale sau pe fantezii ascunse de ochii lumii. Mai mult decât atât, în cazul în care istoria ta va fi selectată, vei primi 20.000 de lei. Сообщение Povestea ta de dragoste poate deveni parte din film și îți poate aduce 20.000 de lei. Unde să o trimiți появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
13:30
Astăzi a fost semnat Memorandumul de înțelegere pentru crearea primului Health Tech Hub din Republica Moldova – o inițiativă ce va transforma sistemul de sănătate prin integrarea tehnologiilor digitale avansate. Evenimentul a avut loc la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, cu participarea reprezentanților partenerilor strategici în prezența cadrelor didactice și a beneficiarilor de studii. Сообщение Memorandumul de înțelegere pentru crearea „Health Tech Hub”-ului din Moldova a fost semnat появились сначала на #diez.
13:30
Circa 40 de profesori de limbă română din diaspora participă la un program de formare. Care e scopul inițiativei # #diez
A fost lansat Programul de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, la ediția din acest an a programului participă aproximativ 40 de profesori de limbă română din comunitățile moldovenilor stabiliți în Italia, Marea Britanie, Germania, Elveția, Norvegia, Liban, Franța și SUA. Сообщение Circa 40 de profesori de limbă română din diaspora participă la un program de formare. Care e scopul inițiativei появились сначала на #diez.
12:30
Protecție sporită pentru jurnaliști din 2026. Ce pedeapsă vor primi cei care-i vor intimida sau le vor distruge echipamentele # #diez
Legea care introduce în Codul penal articolul ce sancționează „împiedicarea intenționată a activității mass-mediei sau a jurnalistului, în legătură cu activitatea desfășurată” a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile prevederi vor intra în vigoare peste șase luni, adică în februarie 2026. Сообщение Protecție sporită pentru jurnaliști din 2026. Ce pedeapsă vor primi cei care-i vor intimida sau le vor distruge echipamentele появились сначала на #diez.
12:30
Înregistrarea la primul Hackathon Internațional „She’s Next” pentru femei antreprenoare este acum deschisă în Moldova # #diez
Visa, lider global în plăți digitale, în parteneriat cu Reinvantage, lansează primul Hackathon internațional She’s Next dedicat femeilor din Europa de Est, Europa de Sud-Est, Asia Centrală și Caucaz, inclusiv Republica Moldova. Programul face parte din inițiativa globală She’s Next Empowered by Visa, care are drept scop sprijinirea femeilor antreprenoare. Programul le oferă participantelor din întreaga regiune oportunitatea de a obține cunoștințe și mentorat de la aproximativ 20 de experți de top, de a-și crește vizibilitatea afacerilor și de a concura pentru un fond de finanțare în valoare de 20.000 USD. Înregistrarea la primul Hackathon Internațional She’s Next pentru femei antreprenoare este acum deschisă în Moldova. Сообщение Înregistrarea la primul Hackathon Internațional „She’s Next” pentru femei antreprenoare este acum deschisă în Moldova появились сначала на #diez.
Acum 8 ore
11:30
Tot mai mulți șoferi, inclusiv din Republica Moldova, se confruntă cu cozi interminabile la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, în drumul lor spre vacanțe în Bulgaria sau Grecia. Pentru a le ușura călătoria, românul Ilie Ciprian a lansat aplicația „Cât stau la pod”. Aceasta arată, aproape în timp real, cât durează așteptarea la vamă, pe baza informațiilor transmise de alți utilizatori. Сообщение Cât stau la pod? O nouă aplicație arată cât poate dura traversarea graniței Giurgiu-Ruse появились сначала на #diez.
11:30
În inima Orheiului Vechi, Festivalul Lupilor a adunat mii de oameni veniți să trăiască muzica, libertatea și spiritul de comunitate. În calitate de parteneri generali pentru prima dată la acest festival, maib și Visa au completat vibe-ul unic al evenimentului prin două zone special amenajate, create pentru confortul și distracția participanților. Сообщение Maib și Visa au adus plus de energie și beneficii la Festivalul Lupilor 2025 появились сначала на #diez.
10:15
La finalul verii, satul Butuceni, devine din nou cea mai căutată destinație culturală a țării. Pe 23 august 2025, în inima Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi”, va avea loc „Opera de Butuceni” – un eveniment cultural de excepție. Evenimentul cu genericul „Visul unei nopți de vară”, aduce în prim-plan o experiență artistică deosebită, în care muzica clasică va răsuna sub cerul liber, într-un peisaj rustic spectaculos. Сообщение Muzică clasică sub cerul liber. „Opera de Butuceni” revine la finalul acestei veri появились сначала на #diez.
10:15
Republica Moldova devine epicentrul mondial al vinurilor spumante. Timp de trei zile, Chișinăul găzduiește în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” # #diez
În această toamnă, Chișinăul devine epicentrul mondial al efervescenței și rafinamentului. Între 3 și 5 septembrie 2025, Republica Moldova va găzdui în premieră Concours Mondial de Bruxelles – una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale. Evenimentul dedicat exclusiv vinurilor spumante va transforma țara noastră în cea mai importantă scenă a comunității vinicole globale și într-o destinație vizibilă pe harta turismului vitivinicol. Сообщение Republica Moldova devine epicentrul mondial al vinurilor spumante. Timp de trei zile, Chișinăul găzduiește în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
18:30
Turneul teatral „Aceasta este Europa” va merge în peste 20 de localități. Care este agenda sa # #diez
Într-un moment în care dialogul despre identitate, viitor și apartenență europeană este mai important ca niciodată, proiectul „EU sunt UE” duce pe scena din Republica Moldova spectacolul „Aceasta este Europa” — o reprezentație artistică ce îmbină istoria, arta și reflecția asupra valorilor care definesc Uniunea Europeană. Сообщение Turneul teatral „Aceasta este Europa” va merge în peste 20 de localități. Care este agenda sa появились сначала на #diez.
18:30
Noi oportunități pentru afacerile din Moldova. BRIDGE Export deschide drumul către piețe externe # #diez
Companiile locale care vor să-și extindă exporturile și să-și promoveze produsele peste hotare pot aplica pentru un grant. Agenția de Investiții din Moldova lansează BRIDGE Export – un program dezvoltat cu scopul de a susține promovarea exporturilor și extinderea internațională a companiilor, prin finanțarea unor activități care facilitează accesul și consolidarea acestora pe piețele externe. Întreprinderile interesate își pot transmite propunerile de proiect către o asociație relevantă, indiferent dacă sunt sau nu membre ale acesteia. Сообщение Noi oportunități pentru afacerile din Moldova. BRIDGE Export deschide drumul către piețe externe появились сначала на #diez.
Ieri
17:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a anunțat lansarea zborurilor directe spre Wroclaw, Polonia. Acestea vor fi operate miercurea și duminica. Сообщение Wizz Air deschide o nouă rută din Chișinău spre unul dintre cele mai mari orașe ale Polonie появились сначала на #diez.
17:30
„Studiile superioare sunt un bonus, nu o necesitate.” Maria Cucereavîi, despre ofertele de muncă în retail și activitatea la Kaufland # #diez
În fiecare an la #diez vorbim despre orientarea în carieră. Ediția de anul curent are mai multe părți componente, iar una dintre acestea sunt live-urile. Ne-am propus să realizăm 10 interviuri despre activitatea în mai multe domenii. În cel din urmă live din această ediție, am discutat despre retail și care ar fi oportunitățile de angajare la Kaufland. Maria Cucereavîi ne-a oferit mai multe informații despre propria experiență profesională, dar și ce ar presupune un job în retail în cadrul rețelei de supermarketuri. Сообщение „Studiile superioare sunt un bonus, nu o necesitate.” Maria Cucereavîi, despre ofertele de muncă în retail și activitatea la Kaufland появились сначала на #diez.
17:30
În perioada 4–10 august, în Republica Moldova au fost raportate 248 de cazuri de COVID-19, față de 116 și 78 în săptămânile precedente. Chiar dacă numărul este în creștere, autoritățile spun că situația nu este alarmantă, însă se recomandă intensificarea măsurilor de prevenire. Сообщение Cazurile de COVID-19 s-au dublat timp de o săptămână. Ce recomandă medicii появились сначала на #diez.
16:30
Astăzi, 13 august, a fost dat start sesiunii suplimentare de admitere la universitățile din țară. Astfel, abiturienții care nu au reușit să depună dosarul pentru concursul de admitere în sesiunea de bază au posibilitatea să o facă în perioada 13-15 august, doar trei zile, pe platforma eadmitere.gov.md. Сообщение La ASEM a început sesiunea suplimentară de admitere 2025 появились сначала на #diez.
15:15
Vrei să fii un alegător informat? Participă la un atelier civic despre procesul electoral și combaterea dezinformării # #diez
Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT invită tinerii activi și curioși, care vor să înțeleagă mai bine cum funcționează alegerile și cum își pot folosi votul pentru a face o schimbare reală, la atelierul civic „Votul începe cu tine”. Termenul limită de aplicare este 15 august. Сообщение Vrei să fii un alegător informat? Participă la un atelier civic despre procesul electoral și combaterea dezinformării появились сначала на #diez.
14:15
(video) Trei filme pe care le poți vedea în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex. Când urmează să fie lansate # #diez
Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, trei filme vor fi difuzate în premieră, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. Hai să le vezi! În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una sau mai multe producții cinematografice. Premierele urmează să aibă loc joi, 21 august. Сообщение (video) Trei filme pe care le poți vedea în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex. Când urmează să fie lansate появились сначала на #diez.
14:15
Va reveni sau nu inculpatul fugar acasă? Judecătorii din Grecia au oferit un răspuns în privința extrădării lui Plahotniuc # #diez
Astăzi, Curtea de Apel din Atena a decis să-l extrădeze pe oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Informațiile au fost anunțate de TV8, corespondenții căruia se află în aceste momente în Grecia. Pentru ca fostul politician să ajungă la Chișinău, după decizia instanței, Ministerul elen al Justiției trebuie să emită un ordin de extrădare. Сообщение Va reveni sau nu inculpatul fugar acasă? Judecătorii din Grecia au oferit un răspuns în privința extrădării lui Plahotniuc появились сначала на #diez.
13:15
(video) Punctul G | Despre feminism, 50/50, privilegii masculine și dacă feministele fac sex, cu Alina Cebotari # #diez
În noul episod din Punctul G, publicat de AGORA, jurnalista Diana Guja vorbește despre feminism fără perdea, dar cu sens. Împreună cu activista Alina Cebotari, sunt oferite răspunsuri la întrebările pe care toată lumea le are, dar puțini le pun sincer: Ce e, de fapt, feminismul? De ce 50/50? Au bărbații privilegii și ce facem cu ele? Cine decide numele copilului? Și da, am ajuns și la întrebarea clasică: fac feministele sex? Сообщение (video) Punctul G | Despre feminism, 50/50, privilegii masculine și dacă feministele fac sex, cu Alina Cebotari появились сначала на #diez.
13:15
Tinerii din Moldova pe piața muncii. Peste 25 % dintre aceștia nu au lucrat și nici nu au învățat în anul 2024 # #diez
Patru din 10 tineri sunt ocupați, iar șase sunt în afara forței de muncă. Biroul Național de Statistică a publicat un raport privind situația tinerilor din Republica Moldova în anul 2024. Anul precedent, conform rezultatelor Anchetei Forței de Muncă, 2,3 % (circa 12.000 de persoane) dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 34 de ani erau șomeri. 50,4 % dintre tinerii care nu aveau un job, erau încadrați în sistemul național de învățământ. Сообщение Tinerii din Moldova pe piața muncii. Peste 25 % dintre aceștia nu au lucrat și nici nu au învățat în anul 2024 появились сначала на #diez.
13:15
A început sesiunea suplimentară de admitere în universități. 20 % dintre locurile bugetare încă sunt disponibile # #diez
Astăzi, 13 august, începe sesiunea suplimentară de admitere la universitățile din Moldova. Candidații care nu s-au înscris în prima etapă își pot depune dosarele online, pe www.eadmitere.gov.md, între 13 și 15 august. Rezultatele intermediare vor fi publicate pe 20 august, iar cele finale – pe 24 august. Сообщение A început sesiunea suplimentară de admitere în universități. 20 % dintre locurile bugetare încă sunt disponibile появились сначала на #diez.
13:15
„Am 20 de ani și sunt fondatoarea PNTP România.” Corina Ermicioi, despre lansarea unei platforme de voluntariat la București și practicarea activismului civic în Moldova # #diez
Corina Ermicioi este fondatoarea filialei Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă din București. De peste cinci ani, tânăra este implicată în diverse proiecte de voluntariat ce i-au transformat curiozitatea față de activismul civic în oportunități de dezvoltare internațională. Odată cu începerea studiilor în România, Corina și-a continuat activitatea la PNTP Moldova, iar treptat a extins proiectul și în afara țării. Сообщение „Am 20 de ani și sunt fondatoarea PNTP România.” Corina Ermicioi, despre lansarea unei platforme de voluntariat la București și practicarea activismului civic în Moldova появились сначала на #diez.
13:15
Au început înscrierile pentru programul FLEX 2026/2027. Elevii din Moldova pot învăța timp de un an la o școală din SUA # #diez
Programul FLEX a început recrutările pentru anul de studiu 2026/2027. Dacă visezi să trăiești experiența studiilor în Statele Unite ale Americii (SUA), atunci nu ezita să te înscrii. Programul oferă finanțare prin burse elevilor pentru a călători în Statele Unite, pentru a urma un liceu din SUA pentru un an universitar complet și pentru a trăi într-o familie gazdă din SUA. Сообщение Au început înscrierile pentru programul FLEX 2026/2027. Elevii din Moldova pot învăța timp de un an la o școală din SUA появились сначала на #diez.
12:15
USMF „Nicolae Testemițanu” începe sesiunea suplimentară de admitere pentru locurile rămase libere # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova anunță organizarea sesiunii suplimentare de admitere pentru locurile rămase neacoperite atât pentru studii superioare de licență și integrate, cât și pentru studii superioare de masterat. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” începe sesiunea suplimentară de admitere pentru locurile rămase libere появились сначала на #diez.
11:15
Conturile de TikTok ale mai multor portaluri de știri din Republica Moldova, inclusiv #diez, au fost clonate. Persoane anonime au preluat identitatea – logotip și denumire – la cel puțin patru redacții, dar și instituții de stat sau partide politice, și au repostat sistematic conținutul acestora. În aceste condiții, în următoarea perioadă, există riscul ca paginile clonă să fie utilizate pentru a propaga știri false și panică. Сообщение În preajma alegerilor, portalurile de știri din Moldova sunt clonate pe TikTok появились сначала на #diez.
10:00
Toamna vine cu emoții noi pentru copii și bătăi de cap pentru părinți dacă nu prind loc la timp pentru activitățile extrașcolare. Dacă ai trecut prin asta, știi cum e: telefoane, liste de așteptare, grija că cel mic va începe mai târziu decât ceilalți. Сообщение Oratorica a dat start înscrierilor pentru grupele de engleză din toamnă появились сначала на #diez.
10:00
Cât de vechi sunt „noii candidați” la alegerile parlamentare din 2025 și cât de naturală este revenirea lor în politică # #diez
Republica Moldova este tot mai aproape de alegerile parlamentare din acest an, ceea ce înseamnă că pe rețelele de socializare poți vedea tot mai des politicieni despre care nu ai auzit nimic în ultimii ani, dar numele lor îți stârnesc oarecum flashbackuri. Сообщение Cât de vechi sunt „noii candidați” la alegerile parlamentare din 2025 și cât de naturală este revenirea lor în politică появились сначала на #diez.
10:00
Pe 16 august, centrul Chișinăului se transformă în inima creativității, a inspirației și a oportunităților pentru tineri. Hai la Festivalul Tineretului 2025, un eveniment plin de energie, muzică, artă, dezbateri și ateliere interactive – totul pentru tine și prietenii tăi. Сообщение Hai la Festivalul Tineretului 2025 – organizat de și pentru tinerii din Moldova появились сначала на #diez.
10:00
Zane Hedgecock, șeful de cabinet al Departamentului Agriculturii și Serviciilor pentru Consumatori din Carolina de Nord, în vizită la UTM # #diez
Universitatea Tehnică a Moldovei a avut onoarea de a găzdui o delegație de rang înalt din Statele Unite ale Americii, în cadrul parteneriatului activ cu North Carolina State University. Delegația condusă de Zane Hedgecock, șeful de cabinet al Departamentului Agriculturii și Serviciilor pentru Consumatori din Carolina de Nord a fost întâmpinată de rectorul UTM, Viorel Bostan, prorectorul pentru digitalizare, Dinu Țurcanu, Vladislav Reșitca, prorector pentru studii și decanul FȘASM, Sergiu Popa care au exprimat deschiderea universității pentru consolidarea și diversificarea relațiilor de colaborare. Сообщение Zane Hedgecock, șeful de cabinet al Departamentului Agriculturii și Serviciilor pentru Consumatori din Carolina de Nord, în vizită la UTM появились сначала на #diez.
12 august 2025
18:30
Cauți un hobby care să te scoată din rutină, să te țină disciplinat(ă), să-ți dezvolte răbdarea și să-ți ofere o conexiune reală cu natura? Poate că răspunsul e mai aproape decât crezi – și are patru picioare, ochi blânzi și o inimă mare. În acest articol am adunat locațiile din Moldova unde poți învăța să călărești sau să practici un sport ecvestru. Сообщение Unde poți învăța să călărești sau să practici un sport ecvestru în Moldova появились сначала на #diez.
18:30
În acest weekend, va avea loc festivalul „Hodina”. Așadar, dacă vrei să te relaxezi și să asculți muzică bună, petrece zilele de sâmbătă și de duminică la „Hodina”, care va avea loc în satul Pohrebea. Vei avea posibilitate să câștigi și premii. Сообщение Încarcă-ți bateriile la Pohrebea! În acest weekend va avea loc festivalul „Hodina” появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:15
Ai neclarități despre organizarea alegerilor parlamentare? CEC a lansat un număr de telefon la care poți primi răspunsuri # #diez
În cazul în care ai întrebări despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, poți apela la Comisia Electorală Centrală (CEC). CEC a lansat Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon +37322880101. Сообщение Ai neclarități despre organizarea alegerilor parlamentare? CEC a lansat un număr de telefon la care poți primi răspunsuri появились сначала на #diez.
17:15
Șase jurnaliști au fost uciși în urma unui atac israelian asupra orașului Gaza. Ce spun organizațiile internaționale # #diez
Șase jurnaliști, dintre care cinci de la Al Jazeera, au murit ieri, 12 august, în urma unui atac israelian asupra orașului Gaza. Aceștia se aflau într-un cort pentru jurnaliști lângă poarta principală a unui spital. Potrivit instituției de presă, este „un atac flagrant și premeditat asupra libertății presei”. Сообщение Șase jurnaliști au fost uciși în urma unui atac israelian asupra orașului Gaza. Ce spun organizațiile internaționale появились сначала на #diez.
17:15
Cel puțin 21 de absolvenți cu media generală de admitere 10 își vor continua studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Anul acesta, instituția a reușit să atragă cel mai mare număr de tineri cu nota maximă de admitere, obținută fie datorită rezultatelor maxime de la examenul de bacalaureat, fie prin clasarea pe primele locuri la concursuri naționale și internaționale. Сообщение La ce universitate din Moldova au fost admiși cei mai mulți elevi cu media 10 появились сначала на #diez.
17:15
Câți tineri din Moldova vor vota pentru prima dată la alegerile parlamentare din 28 septembrie # #diez
În data de 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. În acest an, 3.298.443 de cetățeni au drept de vot. Dintre aceștia, 38.191 vor merge la urne pentru prima dată. Сообщение Câți tineri din Moldova vor vota pentru prima dată la alegerile parlamentare din 28 septembrie появились сначала на #diez.
15:15
„Învățarea nu înseamnă neapărat studii superioare.” Vorbim cu Rodica Bălan despre alegerea viitoarei profesii # #diez
Tu ce îți doreai să devii când vei fi mare? Frizer(ă), contabil(ă) sau poate inginer(ă)? Alegerea unei facultăți, a unui colegiu după finalizarea studiilor gimnaziale sau liceale este pentru mulți elevi o adevărată provocare. Dacă unii știu încă de la grădiniță ce profesie vor să aibă când vor fi adulți, atunci pentru alții viitoarea carieră rămâne o incertitudine inclusiv până la maturitate. Despre alegerea unei specialități care să se alinieze cu interesele și pasiunile noastre am discutat în unul dintre episoadele podcastului „Urmează stația”, dedicat orientării în carieră, cu Rodica Bălan, specialistă în dezvoltare personală la Centrul de Consiliere și Ghidare în Carieră al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Сообщение „Învățarea nu înseamnă neapărat studii superioare.” Vorbim cu Rodica Bălan despre alegerea viitoarei profesii появились сначала на #diez.
14:15
Caravana „EU și tu” ajunge în nordul țării. Participă la ateliere și descoperă oportunități europene pentru tineri # #diez
Dacă ești din nordul Republicii Moldova, ai oportunitatea să descoperi cum poți călători gratuit în străinătate și cum poți participa la proiecte internaționale. Norda lansează Caravana „EU și tu”, o serie de ateliere dedicate programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Aceste inițiative europene oferă gratuit experiențe de mobilitate, voluntariat și învățare interculturală. Сообщение Caravana „EU și tu” ajunge în nordul țării. Participă la ateliere și descoperă oportunități europene pentru tineri появились сначала на #diez.
13:15
Trei zile în mijlocul naturii. Participă la un training la care vei învăța cum să construiești conexiuni și relații sănătoase # #diez
Dacă ai între 18 și 35 de ani și vrei să înveți cum să-ți exprimi sincer nevoile și emoțiile, ești așteptat(ă) la „Training Outdoor pentru tineri”. Timp de trei zile te vei reconecta cu natura în cadrul programului „Relații sănătoase: cum construim conexiuni și stabilim limite”. Сообщение Trei zile în mijlocul naturii. Participă la un training la care vei învăța cum să construiești conexiuni și relații sănătoase появились сначала на #diez.
13:15
Primul Târg Online de Cariere pentru Diaspora Republicii Moldova a reunit 1.500 de participanți și 100 angajatori # #diez
Pe 8 și 9 august 2025, diaspora Republicii Moldova s-a conectat cu cei mai buni angajatori de pe piața muncii în cadrul primului Târg Online de Cariere pentru Diasporă, un eveniment unic, desfășurat integral în format digital, accesibil din orice colț al lumii, dedicat moldovenilor din străinătate și celor recent reveniți în țară. Сообщение Primul Târg Online de Cariere pentru Diaspora Republicii Moldova a reunit 1.500 de participanți și 100 angajatori появились сначала на #diez.
13:15
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a publicat astăzi, 12 august, rezultatele finale ale admiterii la studii superioare de licență și integrate, și cele ale concursului la studii superioare de master pentru anul universitar 2025/2026, conform programelor de studii, categoriilor de concurs și sursei de finanțare. Сообщение Câte locuri sunt disponibile pentru turul II al admiterii la USMF появились сначала на #diez.
12:00
A început a treia sesiune de examene de clasa a IX-a din acest an. La ce disciplină s-au înscris cei mai mulți elevi. # #diez
Astăzi, 12 august, a început a treia sesiune de examene de clasa a IX-a din acest an. La testări au fost înscriși 4.700 de elevi, care susțin examenele în 34 raioane și municipii. Сообщение A început a treia sesiune de examene de clasa a IX-a din acest an. La ce disciplină s-au înscris cei mai mulți elevi. появились сначала на #diez.
12:00
Când ar trebui să te prezinți la facultate și la cămin pentru cazare dacă ai fost admis(ă) la UTM # #diez
Odată cu publicarea rezultatelor finale ale admiterii din acest an la universități, turul I, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a venit cu un mesaj către viitorii studenți. De asemenea, a publicat și câteva detalii despre data, ora și locul unde ar trebui să te prezinți în prima zi de facultate, dar și pentru cazare. Сообщение Când ar trebui să te prezinți la facultate și la cămin pentru cazare dacă ai fost admis(ă) la UTM появились сначала на #diez.
11:00
1,8 miliarde de lei – aceasta este suma alocată din bugetul public pentru „Satul European 2022”, program anunțat de președinta Maia Sandu și implementat în perioada 2022-2024 de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, aflat în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Am analizat toate proiectele aprobate și vă prezentăm top trei companii care au încasat cei mai mulți bani pentru realizarea lucrărilor. Mai exact, aceste trei firme au câștigat circa 15 % din bani, semnând mai multe contracte care, însumate, depășesc cifrele de 50, 70 și chiar 100 de milioane de lei. Mai mult, un proiect realizat de una dintre aceste companii a intrat în vizorul ofițerilor anticorupție. Detalii, într-o anchetă realizată de #diez și CU SENS. Сообщение Satul European 2022. Top 3 beneficiari появились сначала на #diez.
11:00
Ajută copiii din familii social vulnerabile să meargă pregătiți la școală. Unde și când vei poți dona rechizite și ghizdane # #diez
Pe 15 și 16 august, organizația „Concordia” organizează a noua ediție a campaniei „Vreau și eu să învăț!”. Prin intermediul acesteia, 750 de copii din familii vulnerabile vor primi ghiozdane cu toate rechizitele necesare pentru prima zi de școală. Сообщение Ajută copiii din familii social vulnerabile să meargă pregătiți la școală. Unde și când vei poți dona rechizite și ghizdane появились сначала на #diez.
11:00
Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile # #diez
Maib continuă să inoveze pe piața financiară din Republica Moldova și anunță lansarea unui produs unic: asigurarea pentru creditele de consum existente. Acum, clienții maib pot beneficia de o protecție suplimentară care le asigură plata ratelor în caz de evenimente neprevăzute, precum pierderea locului de muncă sau concediul medical prelungit. Сообщение Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.