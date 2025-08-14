Creatorii de animație din Republica Moldova și România sunt invitați să se înscrie la concursul „Pitch, please!”

11:00

1,8 miliarde de lei – aceasta este suma alocată din bugetul public pentru „Satul European 2022", program anunțat de președinta Maia Sandu și implementat în perioada 2022-2024 de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, aflat în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Am analizat toate proiectele aprobate și vă prezentăm top trei companii care au încasat cei mai mulți bani pentru realizarea lucrărilor. Mai exact, aceste trei firme au câștigat circa 15 % din bani, semnând mai multe contracte care, însumate, depășesc cifrele de 50, 70 și chiar 100 de milioane de lei. Mai mult, un proiect realizat de una dintre aceste companii a intrat în vizorul ofițerilor anticorupție. Detalii, într-o anchetă realizată de #diez și CU SENS.