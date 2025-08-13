Turneul teatral „Aceasta este Europa” va merge în peste 20 de localități. Care este agenda sa
#diez, 13 august 2025 18:30
Într-un moment în care dialogul despre identitate, viitor și apartenență europeană este mai important ca niciodată, proiectul „EU sunt UE” duce pe scena din Republica Moldova spectacolul „Aceasta este Europa” — o reprezentație artistică ce îmbină istoria, arta și reflecția asupra valorilor care definesc Uniunea Europeană. Сообщение Turneul teatral „Aceasta este Europa” va merge în peste 20 de localități. Care este agenda sa появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
18:30
Turneul teatral „Aceasta este Europa” va merge în peste 20 de localități. Care este agenda sa # #diez
Într-un moment în care dialogul despre identitate, viitor și apartenență europeană este mai important ca niciodată, proiectul „EU sunt UE” duce pe scena din Republica Moldova spectacolul „Aceasta este Europa” — o reprezentație artistică ce îmbină istoria, arta și reflecția asupra valorilor care definesc Uniunea Europeană. Сообщение Turneul teatral „Aceasta este Europa” va merge în peste 20 de localități. Care este agenda sa появились сначала на #diez.
18:30
Noi oportunități pentru afacerile din Moldova. BRIDGE Export deschide drumul către piețe externe # #diez
Companiile locale care vor să-și extindă exporturile și să-și promoveze produsele peste hotare pot aplica pentru un grant. Agenția de Investiții din Moldova lansează BRIDGE Export – un program dezvoltat cu scopul de a susține promovarea exporturilor și extinderea internațională a companiilor, prin finanțarea unor activități care facilitează accesul și consolidarea acestora pe piețele externe. Întreprinderile interesate își pot transmite propunerile de proiect către o asociație relevantă, indiferent dacă sunt sau nu membre ale acesteia. Сообщение Noi oportunități pentru afacerile din Moldova. BRIDGE Export deschide drumul către piețe externe появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
17:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a anunțat lansarea zborurilor directe spre Wroclaw, Polonia. Acestea vor fi operate miercurea și duminica. Сообщение Wizz Air deschide o nouă rută din Chișinău spre unul dintre cele mai mari orașe ale Polonie появились сначала на #diez.
17:30
„Studiile superioare sunt un bonus, nu o necesitate.” Maria Cucereavîi, despre ofertele de muncă în retail și activitatea la Kaufland # #diez
În fiecare an la #diez vorbim despre orientarea în carieră. Ediția de anul curent are mai multe părți componente, iar una dintre acestea sunt live-urile. Ne-am propus să realizăm 10 interviuri despre activitatea în mai multe domenii. În cel din urmă live din această ediție, am discutat despre retail și care ar fi oportunitățile de angajare la Kaufland. Maria Cucereavîi ne-a oferit mai multe informații despre propria experiență profesională, dar și ce ar presupune un job în retail în cadrul rețelei de supermarketuri. Сообщение „Studiile superioare sunt un bonus, nu o necesitate.” Maria Cucereavîi, despre ofertele de muncă în retail și activitatea la Kaufland появились сначала на #diez.
17:30
În perioada 4–10 august, în Republica Moldova au fost raportate 248 de cazuri de COVID-19, față de 116 și 78 în săptămânile precedente. Chiar dacă numărul este în creștere, autoritățile spun că situația nu este alarmantă, însă se recomandă intensificarea măsurilor de prevenire. Сообщение Cazurile de COVID-19 s-au dublat timp de o săptămână. Ce recomandă medicii появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
16:30
Astăzi, 13 august, a fost dat start sesiunii suplimentare de admitere la universitățile din țară. Astfel, abiturienții care nu au reușit să depună dosarul pentru concursul de admitere în sesiunea de bază au posibilitatea să o facă în perioada 13-15 august, doar trei zile, pe platforma eadmitere.gov.md. Сообщение La ASEM a început sesiunea suplimentară de admitere 2025 появились сначала на #diez.
15:15
Vrei să fii un alegător informat? Participă la un atelier civic despre procesul electoral și combaterea dezinformării # #diez
Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT invită tinerii activi și curioși, care vor să înțeleagă mai bine cum funcționează alegerile și cum își pot folosi votul pentru a face o schimbare reală, la atelierul civic „Votul începe cu tine”. Termenul limită de aplicare este 15 august. Сообщение Vrei să fii un alegător informat? Participă la un atelier civic despre procesul electoral și combaterea dezinformării появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
14:15
(video) Trei filme pe care le poți vedea în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex. Când urmează să fie lansate # #diez
Săptămâna viitoare, la cinematografele Cineplex din Chișinău, trei filme vor fi difuzate în premieră, așa că te îndemnăm să nu le ratezi. Hai să le vezi! În acest articol îți spunem care sunt acestea, astfel încât să reușești să cumperi bilete, în cazul în care ți-a atras atenția una sau mai multe producții cinematografice. Premierele urmează să aibă loc joi, 21 august. Сообщение (video) Trei filme pe care le poți vedea în premieră săptămâna viitoare la cinematografele Cineplex. Când urmează să fie lansate появились сначала на #diez.
14:15
Va reveni sau nu inculpatul fugar acasă? Judecătorii din Grecia au oferit un răspuns în privința extrădării lui Plahotniuc # #diez
Astăzi, Curtea de Apel din Atena a decis să-l extrădeze pe oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Informațiile au fost anunțate de TV8, corespondenții căruia se află în aceste momente în Grecia. Pentru ca fostul politician să ajungă la Chișinău, după decizia instanței, Ministerul elen al Justiției trebuie să emită un ordin de extrădare. Сообщение Va reveni sau nu inculpatul fugar acasă? Judecătorii din Grecia au oferit un răspuns în privința extrădării lui Plahotniuc появились сначала на #diez.
13:15
(video) Punctul G | Despre feminism, 50/50, privilegii masculine și dacă feministele fac sex, cu Alina Cebotari # #diez
În noul episod din Punctul G, publicat de AGORA, jurnalista Diana Guja vorbește despre feminism fără perdea, dar cu sens. Împreună cu activista Alina Cebotari, sunt oferite răspunsuri la întrebările pe care toată lumea le are, dar puțini le pun sincer: Ce e, de fapt, feminismul? De ce 50/50? Au bărbații privilegii și ce facem cu ele? Cine decide numele copilului? Și da, am ajuns și la întrebarea clasică: fac feministele sex? Сообщение (video) Punctul G | Despre feminism, 50/50, privilegii masculine și dacă feministele fac sex, cu Alina Cebotari появились сначала на #diez.
13:15
Tinerii din Moldova pe piața muncii. Peste 25 % dintre aceștia nu au lucrat și nici nu au învățat în anul 2024 # #diez
Patru din 10 tineri sunt ocupați, iar șase sunt în afara forței de muncă. Biroul Național de Statistică a publicat un raport privind situația tinerilor din Republica Moldova în anul 2024. Anul precedent, conform rezultatelor Anchetei Forței de Muncă, 2,3 % (circa 12.000 de persoane) dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 34 de ani erau șomeri. 50,4 % dintre tinerii care nu aveau un job, erau încadrați în sistemul național de învățământ. Сообщение Tinerii din Moldova pe piața muncii. Peste 25 % dintre aceștia nu au lucrat și nici nu au învățat în anul 2024 появились сначала на #diez.
13:15
A început sesiunea suplimentară de admitere în universități. 20 % dintre locurile bugetare încă sunt disponibile # #diez
Astăzi, 13 august, începe sesiunea suplimentară de admitere la universitățile din Moldova. Candidații care nu s-au înscris în prima etapă își pot depune dosarele online, pe www.eadmitere.gov.md, între 13 și 15 august. Rezultatele intermediare vor fi publicate pe 20 august, iar cele finale – pe 24 august. Сообщение A început sesiunea suplimentară de admitere în universități. 20 % dintre locurile bugetare încă sunt disponibile появились сначала на #diez.
13:15
„Am 20 de ani și sunt fondatoarea PNTP România.” Corina Ermicioi, despre lansarea unei platforme de voluntariat la București și practicarea activismului civic în Moldova # #diez
Corina Ermicioi este fondatoarea filialei Platformei Naționale a Tinerilor pentru Participare Activă din București. De peste cinci ani, tânăra este implicată în diverse proiecte de voluntariat ce i-au transformat curiozitatea față de activismul civic în oportunități de dezvoltare internațională. Odată cu începerea studiilor în România, Corina și-a continuat activitatea la PNTP Moldova, iar treptat a extins proiectul și în afara țării. Сообщение „Am 20 de ani și sunt fondatoarea PNTP România.” Corina Ermicioi, despre lansarea unei platforme de voluntariat la București și practicarea activismului civic în Moldova появились сначала на #diez.
13:15
Au început înscrierile pentru programul FLEX 2026/2027. Elevii din Moldova pot învăța timp de un an la o școală din SUA # #diez
Programul FLEX a început recrutările pentru anul de studiu 2026/2027. Dacă visezi să trăiești experiența studiilor în Statele Unite ale Americii (SUA), atunci nu ezita să te înscrii. Programul oferă finanțare prin burse elevilor pentru a călători în Statele Unite, pentru a urma un liceu din SUA pentru un an universitar complet și pentru a trăi într-o familie gazdă din SUA. Сообщение Au început înscrierile pentru programul FLEX 2026/2027. Elevii din Moldova pot învăța timp de un an la o școală din SUA появились сначала на #diez.
Acum 8 ore
12:15
USMF „Nicolae Testemițanu” începe sesiunea suplimentară de admitere pentru locurile rămase libere # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova anunță organizarea sesiunii suplimentare de admitere pentru locurile rămase neacoperite atât pentru studii superioare de licență și integrate, cât și pentru studii superioare de masterat. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” începe sesiunea suplimentară de admitere pentru locurile rămase libere появились сначала на #diez.
11:15
Conturile de TikTok ale mai multor portaluri de știri din Republica Moldova, inclusiv #diez, au fost clonate. Persoane anonime au preluat identitatea – logotip și denumire – la cel puțin patru redacții, dar și instituții de stat sau partide politice, și au repostat sistematic conținutul acestora. În aceste condiții, în următoarea perioadă, există riscul ca paginile clonă să fie utilizate pentru a propaga știri false și panică. Сообщение În preajma alegerilor, portalurile de știri din Moldova sunt clonate pe TikTok появились сначала на #diez.
Acum 12 ore
10:00
Toamna vine cu emoții noi pentru copii și bătăi de cap pentru părinți dacă nu prind loc la timp pentru activitățile extrașcolare. Dacă ai trecut prin asta, știi cum e: telefoane, liste de așteptare, grija că cel mic va începe mai târziu decât ceilalți. Сообщение Oratorica a dat start înscrierilor pentru grupele de engleză din toamnă появились сначала на #diez.
10:00
Cât de vechi sunt „noii candidați” la alegerile parlamentare din 2025 și cât de naturală este revenirea lor în politică # #diez
Republica Moldova este tot mai aproape de alegerile parlamentare din acest an, ceea ce înseamnă că pe rețelele de socializare poți vedea tot mai des politicieni despre care nu ai auzit nimic în ultimii ani, dar numele lor îți stârnesc oarecum flashbackuri. Сообщение Cât de vechi sunt „noii candidați” la alegerile parlamentare din 2025 și cât de naturală este revenirea lor în politică появились сначала на #diez.
10:00
Pe 16 august, centrul Chișinăului se transformă în inima creativității, a inspirației și a oportunităților pentru tineri. Hai la Festivalul Tineretului 2025, un eveniment plin de energie, muzică, artă, dezbateri și ateliere interactive – totul pentru tine și prietenii tăi. Сообщение Hai la Festivalul Tineretului 2025 – organizat de și pentru tinerii din Moldova появились сначала на #diez.
10:00
Zane Hedgecock, șeful de cabinet al Departamentului Agriculturii și Serviciilor pentru Consumatori din Carolina de Nord, în vizită la UTM # #diez
Universitatea Tehnică a Moldovei a avut onoarea de a găzdui o delegație de rang înalt din Statele Unite ale Americii, în cadrul parteneriatului activ cu North Carolina State University. Delegația condusă de Zane Hedgecock, șeful de cabinet al Departamentului Agriculturii și Serviciilor pentru Consumatori din Carolina de Nord a fost întâmpinată de rectorul UTM, Viorel Bostan, prorectorul pentru digitalizare, Dinu Țurcanu, Vladislav Reșitca, prorector pentru studii și decanul FȘASM, Sergiu Popa care au exprimat deschiderea universității pentru consolidarea și diversificarea relațiilor de colaborare. Сообщение Zane Hedgecock, șeful de cabinet al Departamentului Agriculturii și Serviciilor pentru Consumatori din Carolina de Nord, în vizită la UTM появились сначала на #diez.
Ieri
18:30
Cauți un hobby care să te scoată din rutină, să te țină disciplinat(ă), să-ți dezvolte răbdarea și să-ți ofere o conexiune reală cu natura? Poate că răspunsul e mai aproape decât crezi – și are patru picioare, ochi blânzi și o inimă mare. În acest articol am adunat locațiile din Moldova unde poți învăța să călărești sau să practici un sport ecvestru. Сообщение Unde poți învăța să călărești sau să practici un sport ecvestru în Moldova появились сначала на #diez.
18:30
În acest weekend, va avea loc festivalul „Hodina”. Așadar, dacă vrei să te relaxezi și să asculți muzică bună, petrece zilele de sâmbătă și de duminică la „Hodina”, care va avea loc în satul Pohrebea. Vei avea posibilitate să câștigi și premii. Сообщение Încarcă-ți bateriile la Pohrebea! În acest weekend va avea loc festivalul „Hodina” появились сначала на #diez.
17:15
Ai neclarități despre organizarea alegerilor parlamentare? CEC a lansat un număr de telefon la care poți primi răspunsuri # #diez
În cazul în care ai întrebări despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie, poți apela la Comisia Electorală Centrală (CEC). CEC a lansat Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon +37322880101. Сообщение Ai neclarități despre organizarea alegerilor parlamentare? CEC a lansat un număr de telefon la care poți primi răspunsuri появились сначала на #diez.
17:15
Șase jurnaliști au fost uciși în urma unui atac israelian asupra orașului Gaza. Ce spun organizațiile internaționale # #diez
Șase jurnaliști, dintre care cinci de la Al Jazeera, au murit ieri, 12 august, în urma unui atac israelian asupra orașului Gaza. Aceștia se aflau într-un cort pentru jurnaliști lângă poarta principală a unui spital. Potrivit instituției de presă, este „un atac flagrant și premeditat asupra libertății presei”. Сообщение Șase jurnaliști au fost uciși în urma unui atac israelian asupra orașului Gaza. Ce spun organizațiile internaționale появились сначала на #diez.
17:15
Cel puțin 21 de absolvenți cu media generală de admitere 10 își vor continua studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). Anul acesta, instituția a reușit să atragă cel mai mare număr de tineri cu nota maximă de admitere, obținută fie datorită rezultatelor maxime de la examenul de bacalaureat, fie prin clasarea pe primele locuri la concursuri naționale și internaționale. Сообщение La ce universitate din Moldova au fost admiși cei mai mulți elevi cu media 10 появились сначала на #diez.
17:15
Câți tineri din Moldova vor vota pentru prima dată la alegerile parlamentare din 28 septembrie # #diez
În data de 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. În acest an, 3.298.443 de cetățeni au drept de vot. Dintre aceștia, 38.191 vor merge la urne pentru prima dată. Сообщение Câți tineri din Moldova vor vota pentru prima dată la alegerile parlamentare din 28 septembrie появились сначала на #diez.
15:15
„Învățarea nu înseamnă neapărat studii superioare.” Vorbim cu Rodica Bălan despre alegerea viitoarei profesii # #diez
Tu ce îți doreai să devii când vei fi mare? Frizer(ă), contabil(ă) sau poate inginer(ă)? Alegerea unei facultăți, a unui colegiu după finalizarea studiilor gimnaziale sau liceale este pentru mulți elevi o adevărată provocare. Dacă unii știu încă de la grădiniță ce profesie vor să aibă când vor fi adulți, atunci pentru alții viitoarea carieră rămâne o incertitudine inclusiv până la maturitate. Despre alegerea unei specialități care să se alinieze cu interesele și pasiunile noastre am discutat în unul dintre episoadele podcastului „Urmează stația”, dedicat orientării în carieră, cu Rodica Bălan, specialistă în dezvoltare personală la Centrul de Consiliere și Ghidare în Carieră al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”. Сообщение „Învățarea nu înseamnă neapărat studii superioare.” Vorbim cu Rodica Bălan despre alegerea viitoarei profesii появились сначала на #diez.
14:15
Caravana „EU și tu” ajunge în nordul țării. Participă la ateliere și descoperă oportunități europene pentru tineri # #diez
Dacă ești din nordul Republicii Moldova, ai oportunitatea să descoperi cum poți călători gratuit în străinătate și cum poți participa la proiecte internaționale. Norda lansează Caravana „EU și tu”, o serie de ateliere dedicate programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. Aceste inițiative europene oferă gratuit experiențe de mobilitate, voluntariat și învățare interculturală. Сообщение Caravana „EU și tu” ajunge în nordul țării. Participă la ateliere și descoperă oportunități europene pentru tineri появились сначала на #diez.
13:15
Trei zile în mijlocul naturii. Participă la un training la care vei învăța cum să construiești conexiuni și relații sănătoase # #diez
Dacă ai între 18 și 35 de ani și vrei să înveți cum să-ți exprimi sincer nevoile și emoțiile, ești așteptat(ă) la „Training Outdoor pentru tineri”. Timp de trei zile te vei reconecta cu natura în cadrul programului „Relații sănătoase: cum construim conexiuni și stabilim limite”. Сообщение Trei zile în mijlocul naturii. Participă la un training la care vei învăța cum să construiești conexiuni și relații sănătoase появились сначала на #diez.
13:15
Primul Târg Online de Cariere pentru Diaspora Republicii Moldova a reunit 1.500 de participanți și 100 angajatori # #diez
Pe 8 și 9 august 2025, diaspora Republicii Moldova s-a conectat cu cei mai buni angajatori de pe piața muncii în cadrul primului Târg Online de Cariere pentru Diasporă, un eveniment unic, desfășurat integral în format digital, accesibil din orice colț al lumii, dedicat moldovenilor din străinătate și celor recent reveniți în țară. Сообщение Primul Târg Online de Cariere pentru Diaspora Republicii Moldova a reunit 1.500 de participanți și 100 angajatori появились сначала на #diez.
13:15
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a publicat astăzi, 12 august, rezultatele finale ale admiterii la studii superioare de licență și integrate, și cele ale concursului la studii superioare de master pentru anul universitar 2025/2026, conform programelor de studii, categoriilor de concurs și sursei de finanțare. Сообщение Câte locuri sunt disponibile pentru turul II al admiterii la USMF появились сначала на #diez.
12:00
A început a treia sesiune de examene de clasa a IX-a din acest an. La ce disciplină s-au înscris cei mai mulți elevi. # #diez
Astăzi, 12 august, a început a treia sesiune de examene de clasa a IX-a din acest an. La testări au fost înscriși 4.700 de elevi, care susțin examenele în 34 raioane și municipii. Сообщение A început a treia sesiune de examene de clasa a IX-a din acest an. La ce disciplină s-au înscris cei mai mulți elevi. появились сначала на #diez.
12:00
Când ar trebui să te prezinți la facultate și la cămin pentru cazare dacă ai fost admis(ă) la UTM # #diez
Odată cu publicarea rezultatelor finale ale admiterii din acest an la universități, turul I, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a venit cu un mesaj către viitorii studenți. De asemenea, a publicat și câteva detalii despre data, ora și locul unde ar trebui să te prezinți în prima zi de facultate, dar și pentru cazare. Сообщение Când ar trebui să te prezinți la facultate și la cămin pentru cazare dacă ai fost admis(ă) la UTM появились сначала на #diez.
11:00
1,8 miliarde de lei – aceasta este suma alocată din bugetul public pentru „Satul European 2022”, program anunțat de președinta Maia Sandu și implementat în perioada 2022-2024 de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, aflat în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Am analizat toate proiectele aprobate și vă prezentăm top trei companii care au încasat cei mai mulți bani pentru realizarea lucrărilor. Mai exact, aceste trei firme au câștigat circa 15 % din bani, semnând mai multe contracte care, însumate, depășesc cifrele de 50, 70 și chiar 100 de milioane de lei. Mai mult, un proiect realizat de una dintre aceste companii a intrat în vizorul ofițerilor anticorupție. Detalii, într-o anchetă realizată de #diez și CU SENS. Сообщение Satul European 2022. Top 3 beneficiari появились сначала на #diez.
11:00
Ajută copiii din familii social vulnerabile să meargă pregătiți la școală. Unde și când vei poți dona rechizite și ghizdane # #diez
Pe 15 și 16 august, organizația „Concordia” organizează a noua ediție a campaniei „Vreau și eu să învăț!”. Prin intermediul acesteia, 750 de copii din familii vulnerabile vor primi ghiozdane cu toate rechizitele necesare pentru prima zi de școală. Сообщение Ajută copiii din familii social vulnerabile să meargă pregătiți la școală. Unde și când vei poți dona rechizite și ghizdane появились сначала на #diez.
11:00
Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile # #diez
Maib continuă să inoveze pe piața financiară din Republica Moldova și anunță lansarea unui produs unic: asigurarea pentru creditele de consum existente. Acum, clienții maib pot beneficia de o protecție suplimentară care le asigură plata ratelor în caz de evenimente neprevăzute, precum pierderea locului de muncă sau concediul medical prelungit. Сообщение Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile появились сначала на #diez.
10:00
Universitățile din Republica Moldova au publicat rezultatele finale ale admiterii pentru anul de studii 2025/2026. Dacă nu te regăseai în listele intermediare sau ai fost admis(ă) inițial la contract, s-ar putea ca lucrurile să se schimbe. Verifică mai jos dacă te regăsești în listele tinerilor admiși. Сообщение Au fost publicate rezultatele finale ale admiterii la universitățile din Moldova появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
Majoritatea universităților din România organizează turul II al admiterii. Acest proces este necesar pentru studenții care nu au reușit să ocupe un loc în sesiunea de bază. Așadar, românii de pretutindeni la fel sunt eligibili pentru participarea la această sesiune de admitere. Când va avea loc turul II al admiterii la cele mai bune universități din România, dar și câte locuri sunt disponibile pentru românii de pretutindeni puteți vedea în acest articol. Сообщение Când va avea loc turul II al admiterii la cele mai bune universități din România появились сначала на #diez.
17:15
În perioada 11-17 august 2025, capitala Republicii Moldova găzduiește o nouă ediție a Campionatului Internațional de Șah „In Memoriam Dmitry Svetushkin”, un eveniment dedicat memoriei marelui maestru internațional moldovean Dmitry Svetushkin, una dintre cele mai respectate personalități ale șahului din Europa de Est. Сообщение Campionatul Internațional de Șah „In Memoriam Dmitry Svetushkin” are loc la Chișinău появились сначала на #diez.
17:15
Peste 10.000 de elevi au depus dosarele în primul tur de admitere la colegii și centre de excelență. Câte locuri disponibile au rămas # #diez
În primul tur de admitere la colegiile și centrele de excelență din țară, peste 10.000 de tineri au depus dosarele. Aceștia au avut posibilitatea să aleagă dintre cele 35 de colegii și 13 centre de excelență, în perioada 21 iulie – 10 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, înscrierea candidaților a avut loc exclusiv pe platforma e-Admitere. Сообщение Peste 10.000 de elevi au depus dosarele în primul tur de admitere la colegii și centre de excelență. Câte locuri disponibile au rămas появились сначала на #diez.
16:15
Un director de imagine din Moldova a fost premiat la Festivalul de Film din Europa de Est pentru coproducția „Fără suflet” # #diez
Directorul de imagine Eugeniu Dedcov a obținut premiul special în cadrul Festivalului de Film din Europa de Est pentru cea mai bună imagine. Distincția i-a fost acordată pentru coproducția minoritară „Fără suflet”, realizată în colaborare cu Germania și Franța. Informația a fost conformată de către Centrul Naţional al Cinematografiei din Republica Moldova. Сообщение Un director de imagine din Moldova a fost premiat la Festivalul de Film din Europa de Est pentru coproducția „Fără suflet” появились сначала на #diez.
16:15
Șapte minori au suferit traumatisme, după ce caruselul pe care se aflau s-a prăbușit. Ce măsuri de precauție recomandă autoritățile # #diez
În seara zilei de duminică, 10 august, șapte minori au avut de suferit, după ce piesele unui carusel pe lanțuri destinat copiilor s-au defectat. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), accidentul a avut loc în satul Costești din raionul Ialoveni. Сообщение Șapte minori au suferit traumatisme, după ce caruselul pe care se aflau s-a prăbușit. Ce măsuri de precauție recomandă autoritățile появились сначала на #diez.
15:00
Tot ce trebuie să știi despre votul prin corespondență. Ce pași să urmezi pentru a te înregistra # #diez
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urnele de vot pentru a alege partidele care urmează să formeze viitoarea componență a Parlamentului în următorii patru ani. Atât pentru moldovenii cu drept de vot stabiliți în țară, cât și pentru cei din diaspora vor fi deschise mai multe secții de votare. Totodată, o parte dintre cetățenii aflați peste hotare vor mai avea o alternativă prin care să participe la scrutinul din această toamnă. Este vorba despre votul prin corespondență. În acest articol îți spunem tot ce trebuie să știi despre acest proces și cum te poți înregistra. Сообщение Tot ce trebuie să știi despre votul prin corespondență. Ce pași să urmezi pentru a te înregistra появились сначала на #diez.
13:00
Planifică-ți viitoarea carieră cu ajutorul profesioniștilor din diasporă. Tinerii pot beneficia de mentorat și ateliere practice # #diez
Asociația Obștească „Făclia” lansează programul de mentorat „Busola tineretului”, o inițiativă menită să conecteze tinerii din Republica Moldova cu profesioniștii din diasporă. Doritorii vor avea parte de orientare profesională și sprijin emoțional pentru dezvoltarea competențelor necesare pieței muncii. Сообщение Planifică-ți viitoarea carieră cu ajutorul profesioniștilor din diasporă. Tinerii pot beneficia de mentorat și ateliere practice появились сначала на #diez.
12:00
O nouă medalie pentru Moldova la Jocurile Mondiale. Artiom Livadari a obținut aurul în cadrul competițiilor de Muaythai # #diez
Sportivul Artiom Livadari a cucerit medalia de aur la proba de Muaythai, în cadrul Jocurilor Mondiale. Competiția s-a desfășurat în orașul Chengdu din China și a întrunit cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor obținute în sezonul 2024/2025, informează Ministerul Educației și Cercetării. Сообщение O nouă medalie pentru Moldova la Jocurile Mondiale. Artiom Livadari a obținut aurul în cadrul competițiilor de Muaythai появились сначала на #diez.
12:00
Anual, sute de elevi originari din Republica Moldova aleg să studieze la liceele din România. Pentru că repartizarea computerizată ține cont de mediile acestora și de numărul de locuri alocate, unii elevi nu ajung să fie înmatriculați la prima opțiune pe care au ales-o. Așadar, elevii fie rămân să studieze trei ani la liceul la care au fost înmatriculați, fie se pot transfera la un alt liceu. Deși pare un proces birocratic anevoios, transferul între liceele din România poate fi realizat fără dificultăți dacă elevii și părinții cunosc exact pașii. Ana-Maria Bogolean, elevă care a trecut de două ori prin această experiență, a explicat pentru #diez cum are loc transferul de la un liceu la altul. Сообщение Cum te transferi de la un liceu la altul în România. Experiența Anei-Maria Bogolean появились сначала на #diez.
11:00
Lucrezi la un proiect care va aduce arta în comunitatea ta? Programul „Acces la cultură” îți oferă suport financiar și logistic # #diez
Ministerul Culturii a lansat cel de-al doilea apel al Programului Național „Acces la cultură 2025”. Inițiativa își propune să aducă arta și expresia culturală mai aproape de oameni, indiferent de locul în care trăiesc și să îmbogățească viața culturală în toate comunitățile din Republica Moldova, cu un accent special pe mediul rural. Programul va oferi suport financiar și logistic proiectelor culturale locale: spectacole, ateliere, expoziții, proiecte educaționale, intervenții artistice în spații publice. Сообщение Lucrezi la un proiect care va aduce arta în comunitatea ta? Programul „Acces la cultură” îți oferă suport financiar și logistic появились сначала на #diez.
11:00
Transformă un gest mic într-un zâmbet pe chipul unui copil sau vârstnic. Farmaciile Familiei și Dita Hyper te invită să fii eroul celor care au nevoie de ajutor # #diez
Între 11 august și 30 septembrie, cumpără orice produs de îngrijire și lasă-l în coșurile speciale din farmacii. Farmacia Familiei îl va completa cu un produs similar, pentru ca fapta ta bună să se dubleze. Сообщение Transformă un gest mic într-un zâmbet pe chipul unui copil sau vârstnic. Farmaciile Familiei și Dita Hyper te invită să fii eroul celor care au nevoie de ajutor появились сначала на #diez.
11:00
De doi ani încoace, Moldova exportă mai multă forță de muncă IT decât vin. Dar ce se întâmplă atunci când cele două mari atuuri ale țării se întâlnesc? Сообщение Cel mai inteligent sistem de evaluare a vinurilor își are originea în Moldova появились сначала на #diez.
10 august 2025
19:00
(video) Punctul G | despre cum sunt lăsate femeile din satele Moldovei să se descurce singure în fața violenței, cu Polina Cupcea # #diez
În noul episod din Punctul G, jurnalista Polina Cupcea vorbește despre violența domestică, tăcerea care o înconjoară și poveștile greu de dus din satele Moldovei. Această emisiune a fost și un apel dureros la conștientizare: despre femeile din sate, care trăiesc în izolare, fără acces la servicii de sprijin, despre lipsa de răspuns a statului, despre frica și rușinea care le închid gura, scrie AGORA. Сообщение (video) Punctul G | despre cum sunt lăsate femeile din satele Moldovei să se descurce singure în fața violenței, cu Polina Cupcea появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.