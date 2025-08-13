Noi oportunități pentru afacerile din Moldova. BRIDGE Export deschide drumul către piețe externe

12:00

Anual, sute de elevi originari din Republica Moldova aleg să studieze la liceele din România. Pentru că repartizarea computerizată ține cont de mediile acestora și de numărul de locuri alocate, unii elevi nu ajung să fie înmatriculați la prima opțiune pe care au ales-o. Așadar, elevii fie rămân să studieze trei ani la liceul la care au fost înmatriculați, fie se pot transfera la un alt liceu. Deși pare un proces birocratic anevoios, transferul între liceele din România poate fi realizat fără dificultăți dacă elevii și părinții cunosc exact pașii. Ana-Maria Bogolean, elevă care a trecut de două ori prin această experiență, a explicat pentru #diez cum are loc transferul de la un liceu la altul.