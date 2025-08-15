Mesajul unui soldat ucrainean din unitatea care a spus celebra replică „Du-te dracu, navă rusească!” și a stat 697 de zile prizonier la ruși: „Putin nu este un jucător rațional, el își bate joc de președintele american și nu are de gând să joace corect”

09:30

Moldova ar putea concura înaintea Ucrainei în obținerea unui sprijin pentru statutul de membru al UE. Această mișcare ar fi un impuls major pentru forțele pro-UE care concurează pentru alegerile din septembrie — dar riscă să deranjeze Kievul, scrie POLITICO. UE are în vedere acordarea unui pas important către R. Moldova în eforturile sale de...