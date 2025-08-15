VOX: Ce drum aleg absolvenții după liceu?
Observatorul de Nord, 15 august 2025 15:50
Anii de liceu s-au încheiat pentru promoția acestui an, lăsând în urmă amintiri frumoase, experiențe importante și prietenii trainice. În curând va începe un nou an școlar, iar noi am fost curioși să aflăm ce fac absolvenții, cum își văd viitorul și ce planuri au după liceu. Unii dintre ei se pregătesc să urmeze universități […] Post-ul VOX: Ce drum aleg absolvenții după liceu? apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 10 minute
15:50
Anii de liceu s-au încheiat pentru promoția acestui an, lăsând în urmă amintiri frumoase, experiențe importante și prietenii trainice. În curând va începe un nou an școlar, iar noi am fost curioși să aflăm ce fac absolvenții, cum își văd viitorul și ce planuri au după liceu. Unii dintre ei se pregătesc să urmeze universități […] Post-ul VOX: Ce drum aleg absolvenții după liceu? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 30 minute
15:40
Naștere la domiciliu la Soroca Nouă asistată cu succes de echipa de pe ambulanță # Observatorul de Nord
În zorii zilei, emoțiile s-au împletit cu bucuria în Soroca, unde o tânără de 22 de ani a adus pe lume un băiețel sănătos, chiar în propria locuință, sub îngrijirea rapidă și profesionistă a echipei SAMU Soroca. La ora 05:32, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a primit un apel pentru acordarea asistenței medicale […] Post-ul Naștere la domiciliu la Soroca Nouă asistată cu succes de echipa de pe ambulanță apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Publicitate, promovare, marketing – explicate simplu, local, pe înțelesul tuturor. # Observatorul de Nord
Produsele bune nu se vând singure. Vrei să afle lumea de tine? Atunci episodul ăsta e pentru tine. Ascultă noul episod din podcastul audio al Observatorului de Nord – „La Taclale cu Vânzare” Post-ul Publicitate, promovare, marketing – explicate simplu, local, pe înțelesul tuturor. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum o oră
15:00
Credincioșii sunt așteptați mâine la hramul bisericii în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni # Observatorul de Nord
Sâmbătă, 16 august, comunitatea parohială își deschide larg porțile pentru a-i cinsti pe Sfinții Martiri Brâncoveni – domnitorul Constantin Brâncoveanu, cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache. Sărbătoarea aduce împreună credincioși de toate vârstele, într-o zi plină de rugăciune, pomenire și comuniune. Evenimentul va începe încă din această seară, 15 august, la ora 17:00, […] Post-ul Credincioșii sunt așteptați mâine la hramul bisericii în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
12:20
De astăzi, 15 august, fermierii pot depune cereri pentru plăți directe în sectorul zootehnic. Măsurile acoperă plăți pe cap de animal pentru junci peste 3 luni și junci peste 12 luni, precum și plăți pe kilogram de lapte de vacă, oaie și capră, informează maia.gov.md. Sunt eligibili crescătorii ale căror exploatații zootehnice sunt […] Post-ul De astăzi, fermierii din sectorul zootehnic pot solicita sprijin financiar apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 6 ore
11:50
Un bărbat de 71 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei, comis din gelozie # Observatorul de Nord
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 71 de ani, acuzat de omorul concubinei, comis cu deosebită cruzime, scrie procuratura.md Astfel, potrivit sentinței, recent emise de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, bărbatul a fost recunoscut vinovat, cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un […] Post-ul Un bărbat de 71 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei, comis din gelozie apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din R. Moldova # Observatorul de Nord
Deși poșta electronică mail.ru este asociată cu riscuri majore de securitate și nu respectă standardele europene de protecție a datelor, multe licee din Republica Moldova continuă să o folosească în corespondența oficială. Lipsa unei politici clare din partea Ministerului Educației, dar și obișnuința personalului didactic, mențin active conturi vechi și vulnerabile. Experții solicită măsuri […] Post-ul În pofida riscurilor de securitate, poșta electronică Mail.ru continuă să fie utilizată de mai multe licee din R. Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Ce spun șoferii și localnicii despre reparația drumului dintre Șolcani și Otaci? / VIDEO # Observatorul de Nord
După zeci de ani de așteptare, au parte în sfârșit și sătenii din satele alăturate, de drum bun la fel ca în Europa. Șoferii așteaptă răbdători la semafoarele temporare, știind însă că nu le-a mai rămas mult până vor circula de la Soroca la Otaci fără să-și mai pună la încercare nervii și vehiculile. Satele […] Post-ul Ce spun șoferii și localnicii despre reparația drumului dintre Șolcani și Otaci? / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Ziua Internațională a Tineretului, marcată anual pe 12 august, este dedicată tinerilor și mișcării de tineret la nivel global. În Republica Moldova, evenimentul este sărbătorit prin programele Agenția Națională pentru Tineret , care mobilizează tineri din întreaga țară în localitatea ce poartă titlul de Capitala Tineretului. În acest an, orașul Edineț a transformat celebrarea Zilei […] Post-ul Orașul unde energia și visele prind aripi este Capitala Tineretului 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
09:30
Într-o lume în care mobilitatea și logistica sunt esențiale pentru viața de zi cu zi, Relocare.MD se impune ca un partener de încredere pentru toți cei care caută servicii profesionale de mutare și transport. Cu o experiență consolidată, compania oferă soluții complete pentru persoane fizice, companii și instituții, asigurând o mutare rapidă, sigură și fără stres. Servicii […] Post-ul Soluții eficiente de transport și mutări în Moldova și internațional apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
TABLETA DE VINERI: Când se vede bine luminița din capătul tunelului moldovenilor li se propune să „strângă cureaua”… / VIDEO # Observatorul de Nord
Până la începerea oficială a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare a rămas ceva mai mult de o lună, iar formațiunile politice și candidații independenți se înghesuie la Comisia Electorală Centrală pentru a se înscrie în cursă și, dacă dă Dumnezeu, să acceadă în legislativ pentru a ne face fericiți pe mine și pe Dumneavoastră. Până […] Post-ul TABLETA DE VINERI: Când se vede bine luminița din capătul tunelului moldovenilor li se propune să „strângă cureaua”… / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari sărbători din calendarul creștin-ortodox, marcată cu cruce roșie. Este o zi cu o puternică încărcătură spirituală, dar și cu numeroase tradiții și obiceiuri transmise din generație în generație. În trecut, multe dintre acestea erau respectate cu strictețe, însă astăzi doar puțini români […] Post-ul Ce este interzis să faci de Sfânta Maria apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
„Călătorii cu gust european” – o aventură a aromelor și tradițiilor culinare la Sofia # Observatorul de Nord
Spiritul valorilor și tradițiilor, dialogul intergenerațional și diversitatea rețetelor culinare, atât specifice neamului nostru, cât și țărilor europene, s-au îmbinat armonios într-o activitate inedită pe 12 august curent, în curtea Muzeului de Istorie și Etnografie din satul Sofia. Gospodinele sofience păstrează în mâinile lor magia tradițiilor culinare, moștenită din generație în generație. Cu șorțul […] Post-ul „Călătorii cu gust european” – o aventură a aromelor și tradițiilor culinare la Sofia apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
PIB pe cap de locuitor: Republica Moldova – 8.260 de dolari, Luxemburg – 140.940 de dolari # Observatorul de Nord
Republica Moldova se situează pe unul dintre ultimele locuri în Europa în ceea ce privește Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, potrivit datelor publicate de Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru anul 2025, scrie bani.md Conform clasamentului, Moldova are un PIB pe cap de locuitor de 8.260 de dolari, ceea ce o plasează mult […] Post-ul PIB pe cap de locuitor: Republica Moldova – 8.260 de dolari, Luxemburg – 140.940 de dolari apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 15 august 2025: euro pierde un ban, iar dolarul câștigă trei bani, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru data de 15 august 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 49 de bani, cu un ban mai puțin decât ieri. Dolarul american este mai scump cu 3 bani și valorează 16 lei și 67 de bani. Leul […] Post-ul Curs valutar, 15 august 2025: euro pierde un ban, iar dolarul câștigă trei bani, în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
07:10
Horoscopul zilei de 15 august 2025. Scorpionii își asumă greșelile. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Vărsătorii sunt determinați să-și accepte greșelile și să nu se mai ascundă în spatele unor scuze. Sunt atenți la nevoile celor din jur, însă de data aceasta iau în seamă și ceea ce îi supără în plan personal. Cei care vor să facă tranzacții bancare, sunt sfătuiți să mai amâne. Descoperă ce îți rezervă astrele […] Post-ul Horoscopul zilei de 15 august 2025. Scorpionii își asumă greșelile. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Puține sate își mai cunosc astăzi începuturile. Alexandru cel Bun este unul dintre ele. Istoria satului începe cu o familie – familia Lopatețchii. Despre ei ne-a vorbit cu emoție doamna Raisa, locuitoare a satului și păstrătoare a amintirilor vechi. Ne-a condus printre terenurile odinioară lucrate de aceștia, ne-a arătat casa unde au trăit și ne-a […] Post-ul Alexandru cel Bun – povestea primei familii care a pus rădăcini în sat apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Meteo, 15 august 2025: zi cu soare și temperaturi caniclulare, fără precipitații # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 15 august, vom avea vreme frumoasă, cu mult soare, valori termice adecvate perioadei și fără precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +14 și +27 de grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 40 la sută, iar vântul […] Post-ul Meteo, 15 august 2025: zi cu soare și temperaturi caniclulare, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
00:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că astăzi, 15 august 2025, benzina se va ieftini cu 7 bani, iar motorina cu 9 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 7 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 19 lei și 63 de […] Post-ul Astăzi, 15 august 2025, scade prețul la carburanți apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Putin și Trump se vor întâlni vineri la Anchorage la ora 19:30 GMT, a anunțat Kremlinul # Observatorul de Nord
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, vor avea vineri, 15 august, o întrevedere la baza militară din Anchorage, statul Alaska, începând cu ora locală 19.30 (22:30 ora Chișinăului). Detaliile au fost comunicate de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de presa de la Moscova, informează moldpres.md Potrivit sursei, întâlnirea va debuta […] Post-ul Putin și Trump se vor întâlni vineri la Anchorage la ora 19:30 GMT, a anunțat Kremlinul apare prima dată în Observatorul de Nord.
14 august 2025
16:30
Datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) arată o scădere constantă a numărului de căsătorii înregistrate în rândul tinerilor cu vârsta între 16 și 34 de ani în ultimii cinci ani. Dacă în 2021 se înregistra un vârf de aproape 16.100 de mirese și 14.900 de miri, în 2024 cifrele au atins cel mai […] Post-ul Căsătoriile și divorțurile, în declin: Cel mai mic număr din ultimii ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Spitalul Raional Soroca, situat la câțiva kilometri de granița cu Ucraina, a fost dotat cu echipamente medicale noi și consumabile # Observatorul de Nord
Comunicatul de presă al Organizației Internaționale pentru Migrație din Republica Moldova Donația are ca scop îmbunătățirea capacității spitalului de a furniza îngrijiri medicale urgente și esențiale, răspunzând cererii crescute a întregii comunități în urma afluxului de ucraineni și resortisanți din țări terțe care au fugit de războiul de amploare din Ucraina. Aceasta va contribui […] Post-ul Spitalul Raional Soroca, situat la câțiva kilometri de granița cu Ucraina, a fost dotat cu echipamente medicale noi și consumabile apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Poliția semnalează un nou tip de fraudă telefonică ce vizeză aplicațiile bancare # Observatorul de Nord
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. ̦̆ ? Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații” și, sub pretextul […] Post-ul Poliția semnalează un nou tip de fraudă telefonică ce vizeză aplicațiile bancare apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
15:30
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În acest context, atenționăm cetățenii că orice scânteie sau un simplu gest de neglijență, precum aprinderea resturilor vegetale, un grătar nesupravegheat sau aruncarea unui muc de țigară, poate declanșa incendii de proporții. Pentru a […] Post-ul 15-21 august 2025: Pericol Excepțional de Incendiu /Cod galben de caniculă apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
În atenția călătorilor! MAE a emis o alertă de călătorie în Spania în contextul valului de căldură extrem # Observatorul de Nord
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o alertă de călătorie în Spania. Autoritățile avertizează cetățenii moldoveni, aflați pe teritoriul Spaniei sau care intenționează să călătorească în această țară, despre existența unui val de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare, informează moldpres.md Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula va […] Post-ul În atenția călătorilor! MAE a emis o alertă de călătorie în Spania în contextul valului de căldură extrem apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
̦. ̦ ̆ ̆̂ ̆ , , ̆ Foto: Radio Moldova Post-ul , , ̆ / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Un adaos la salariu de 3.000 de lei, din partea statului, pentru tinerii care se angajează în industrii de importanță strategică # Observatorul de Nord
Astăzi, la Chișinău a fost lansat un program, în conformitate cu care autoritățile statului se angajează să acorde un adaos la salariu de 3.000 de lei tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, care se angajează în industrii de importanță strategică. Acest sprijin va fi acirdat lunar, timp de 12 luni. Autoritățile estimează […] Post-ul Un adaos la salariu de 3.000 de lei, din partea statului, pentru tinerii care se angajează în industrii de importanță strategică apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Și-a omorât colegul de pahar cu toporul și acum riscă 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață # Observatorul de Nord
Crima s-a produs în municipiul Bălți – doi bărbați, unul de 34 și altul de 47 de ani, care consumau băuturi alcoolice s-au luat la ceartă care a degenerat într-o bătaie. Bărbatul mai în vârstă i-a aplicat celuilat câteva lovituri cu toporul, care au dus la deces. Autorul crimei a fost reținut de organele competente […] Post-ul Și-a omorât colegul de pahar cu toporul și acum riscă 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Ala Nemerenco: Începem organizarea și desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale # Observatorul de Nord
Astăzi am semnat un ordin care va schimba enorm abordarea patologiei oncologice. De astăzi începem organizarea și desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale și SC Bălți, scrie pe pagina sa de Facebook ministra Sănătății, Ala Nemerenco. Aducem aceste tratamente, care nu sunt atât de complicate ca administrare, mai aproape de pacienți, de […] Post-ul Ala Nemerenco: Începem organizarea și desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
În Republica Moldova au fost instituite „Ordinul Libertății” și medalia „Meritul Academic” # Observatorul de Nord
Decretul de promulgare și legea privind distincțiile de stat ale Republicii Moldova au fost publicate în numărul de astăzi al Monitorului Oficial, comunică moldpres.md Documentul prevede instituirea unui sistem modernizat de distincții, bazat pe ordine, cruci, medalii și titluri onorifice. Printre noutăți se numără „Ordinul Libertății”, care va fi acordat pentru promovarea democrației, drepturilor omului, […] Post-ul În Republica Moldova au fost instituite „Ordinul Libertății” și medalia „Meritul Academic” apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, scrie pulsmedia.md Surse apropiate anchetei susțin că este vorba despre Victor Boicu, primarul ales din partea PAS. […] Post-ul Primar reținut pe motiv că șapte ani în urmă a comis un omor apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Cine nu s-a trezit vreodată dimineața întrebându-se: Ce o fi vrut să însemne visul ăsta? De acum, cititorii și abonații paginii Observatorul de Nord au ocazia să afle răspunsul! Lansăm o rubrică nouă dedicată miturilor și interpretărilor viselor. Dacă ai avut un vis ciudat, frumos sau chiar înfricoșător, scrie-ne, iar în articolul următor îl vom […] Post-ul Ce înseamnă când visezi – MERE? apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Bibliotecarii din Soroca au fost instruiți în caz de situații de urgență/ VIDEO # Observatorul de Nord
Ieri, 13 august, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a găzduit un atelier practic cu genericul „Ești informat – ești protejat”. La eveniment au participat 51 de bibliotecari din raion și municipiu, care au învățat cum să reacționeze corect în caz de incendiu, cutremur, alunecări de teren, inundații, accidente la scăldat sau pericol de explozie […] Post-ul Bibliotecarii din Soroca au fost instruiți în caz de situații de urgență/ VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 14 august 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 50 de bani, cu patru bani mai puțin decât ieri. Dolarul american scade cu 19 bani și valorează 16 lei și 64 de bani. Leul românesc își menține valorează 3 […] Post-ul Curs valutar, 14 august 2025: apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 14 august 2025. Balanțele caută confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astăzi se vor primi răspunsuri mult așteptate. Ideal ar fi ca nativii să aibă încredere în astre și să-și canalizeze atenția doar asupra situațiilor care îi fac fericiți cu adevărat. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Astăzi, împrejurimile tale vor fi o […] Post-ul Horoscopul zilei de 14 august 2025. Balanțele caută confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Valori termice cuprinse între +17 și +28 de grade Celsius prognozează meteorologii pentru astăzi, 14 august 2023, în raioanele de nord ale Republicii Moldova. Astfel, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 37 la sută, iar vântul va sufla cu viteza de 8 km/oră. Mâune, 15 august, vremea nu se va schimba. Post-ul Meteo, 14 august 2025: zi frumoasă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți pentru ziua de joi, 14 august 2025. Astfel, benzina se va ieftini cu 3 bani, iar motorina cu 7 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 14 bani, iar un litru de motorină va ajunge să […] Post-ul Astăzi, 14 august 2025, prețul la benzină și motorină se ieftinește apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia # Observatorul de Nord
O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia, informează moldpres.md Astfel, noua conexiune este operată începând de astăzi de două ori pe săptămână, în fiecare zi de miercuri și duminică, oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie și noi oportunități de explorare. Totodată, compania […] Post-ul O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia apare prima dată în Observatorul de Nord.
13 august 2025
22:00
Soroceanul Victor Său – nr.13 pe lista Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, pentru parlamentarele din 28 septembrie # Observatorul de Nord
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a aprobat lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Lista candidaților și documentele necesare a fost depuse la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea formațiunii în cursa electorală. În primii 25 de pe listă se regăsește și un sorocean: Victor Său, […] Post-ul Soroceanul Victor Său – nr.13 pe lista Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, pentru parlamentarele din 28 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
22:00
S-au înmulțit cazurile de COVID – 19: 248 de bolnavi înregistrați în perioada 4-10 august # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. Astfel, în Republica Moldova, pe parcursul săptămânii trecute, perioada 4 – 10 august curent (săptămâna 32/2025 ), au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă și […] Post-ul S-au înmulțit cazurile de COVID – 19: 248 de bolnavi înregistrați în perioada 4-10 august apare prima dată în Observatorul de Nord.
22:00
Peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare – autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital # Observatorul de Nord
În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova, prin colaborarea Poliției Naționale, ANRCETI și Serviciului de Informații și Securitate, au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok ( care conțin mii de video-uri), implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Din aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând […] Post-ul Peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare – autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital apare prima dată în Observatorul de Nord.
21:30
1,8 miliarde de lei – aceasta este suma alocată din bugetul public pentru „Satul European 2022”, program anunțat de președinta Maia Sandu și implementat în perioada 2022-2024 de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, aflat în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Am analizat toate proiectele aprobate și vă prezentăm top trei companii care au […] Post-ul „Satul European 2022″ – top 3 beneficiari apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:40
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat că, în perioada 4–10 august 2025, în Republica Moldova au fost confirmate 248 de cazuri noi de COVID-19. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de săptămâna anterioară, când s-au înregistrat 116 cazuri, și față de acum două săptămâni, când au fost raportate doar 78 de cazuri. O […] Post-ul COVID-19: Soroca raportează situație sub control apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Ieri, reprezentanții din cadrul ATAS Nord-Est și STAS Soroca au participat la un atelier de lucru organizat de UNICEF, în parteneriat cu Asociația Obștească „Tarna Rom”. Evenimentul a reunit specialiști din domeniul sănătății publice, lideri comunitari și reprezentanți ai societății civile, având ca temă centrală aplicarea științei comportamentale pentru identificarea barierelor și factorilor determinanți ai […] Post-ul UNICEF implică știința comportamentală în promovarea imunizării apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Agricultori din Republica Moldova vor fi celebrați la Gala Fermierilor, programată pentru luna septembrie # Observatorul de Nord
PRIAevents, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și cu susținerea partenerilor principali Kaufland Moldova și Federația Națională a Fermierilor, anunță organizarea PRIA Gala Fermierilor din Republica Moldova, care va avea loc pe 11 septembrie 2025 în spațiul Digital Park, Chișinău, transmite moldpres.md Potrivit organizatorilor, […] Post-ul Agricultori din Republica Moldova vor fi celebrați la Gala Fermierilor, programată pentru luna septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Tineretul din Florești a sărbătorit cu energie și inovație Ziua Internațională a Tineretului 2025 # Observatorul de Nord
Pe data de 12 august 2025, Parcul Central din Florești s-a transformat într-un hub al creativității, tehnologiei și distracției, cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. Sub genericul „Tineretul schimbă lumea”, tineri din raion au participat la activități interactive menite să le stimuleze imaginația și spiritul de echipă. Evenimentul, organizat de Consiliul Raional Florești și Direcția […] Post-ul Tineretul din Florești a sărbătorit cu energie și inovație Ziua Internațională a Tineretului 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Soroceanul Victor Său – nr.13 pe lista Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, pentru parlamentarele din 28 septembrie # Observatorul de Nord
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a aprobat lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Lista candidaților și documentele necesare a fost depuse la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea formațiunii în cursa electorală. În primii 25 de pe listă se regăsește și un sorocean: Victor Său, […] Post-ul Soroceanul Victor Său – nr.13 pe lista Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, pentru parlamentarele din 28 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
S-au înmulțit cazurile de COVID – 19: 248 de bolnavi înregistrați în perioada 4-10 august # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. Astfel, în Republica Moldova, pe parcursul săptămânii trecute, perioada 4 – 10 august curent (săptămâna 32/2025 ), au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă și […] Post-ul S-au înmulțit cazurile de COVID – 19: 248 de bolnavi înregistrați în perioada 4-10 august apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare – autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital # Observatorul de Nord
În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova, prin colaborarea Poliției Naționale, ANRCETI și Serviciului de Informații și Securitate, au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok ( care conțin mii de video-uri), implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Din aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând […] Post-ul Peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare – autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
1,8 miliarde de lei – aceasta este suma alocată din bugetul public pentru „Satul European 2022”, program anunțat de președinta Maia Sandu și implementat în perioada 2022-2024 de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, aflat în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Am analizat toate proiectele aprobate și vă prezentăm top trei companii care au […] Post-ul „Satul European 2022″ – top 3 beneficiari apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.