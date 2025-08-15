Meteo, 15 august 2025: zi cu soare și temperaturi caniclulare, fără precipitații
Observatorul de Nord, 15 august 2025 06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 15 august, vom avea vreme frumoasă, cu mult soare, valori termice adecvate perioadei și fără precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +14 și +27 de grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 40 la sută, iar vântul […] Post-ul Meteo, 15 august 2025: zi cu soare și temperaturi caniclulare, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
06:10
Meteo, 15 august 2025: zi cu soare și temperaturi caniclulare, fără precipitații # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 15 august, vom avea vreme frumoasă, cu mult soare, valori termice adecvate perioadei și fără precipitații. Astfel, temperatura aerului se va încadra între +14 și +27 de grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 40 la sută, iar vântul […] Post-ul Meteo, 15 august 2025: zi cu soare și temperaturi caniclulare, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
00:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că astăzi, 15 august 2025, benzina se va ieftini cu 7 bani, iar motorina cu 9 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 7 bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 19 lei și 63 de […] Post-ul Astăzi, 15 august 2025, scade prețul la carburanți apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Putin și Trump se vor întâlni vineri la Anchorage la ora 19:30 GMT, a anunțat Kremlinul # Observatorul de Nord
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, vor avea vineri, 15 august, o întrevedere la baza militară din Anchorage, statul Alaska, începând cu ora locală 19.30 (22:30 ora Chișinăului). Detaliile au fost comunicate de consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, citat de presa de la Moscova, informează moldpres.md Potrivit sursei, întâlnirea va debuta […] Post-ul Putin și Trump se vor întâlni vineri la Anchorage la ora 19:30 GMT, a anunțat Kremlinul apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
16:30
Datele publicate de Biroul Național de Statistică (BNS) arată o scădere constantă a numărului de căsătorii înregistrate în rândul tinerilor cu vârsta între 16 și 34 de ani în ultimii cinci ani. Dacă în 2021 se înregistra un vârf de aproape 16.100 de mirese și 14.900 de miri, în 2024 cifrele au atins cel mai […] Post-ul Căsătoriile și divorțurile, în declin: Cel mai mic număr din ultimii ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Spitalul Raional Soroca, situat la câțiva kilometri de granița cu Ucraina, a fost dotat cu echipamente medicale noi și consumabile # Observatorul de Nord
Comunicatul de presă al Organizației Internaționale pentru Migrație din Republica Moldova Donația are ca scop îmbunătățirea capacității spitalului de a furniza îngrijiri medicale urgente și esențiale, răspunzând cererii crescute a întregii comunități în urma afluxului de ucraineni și resortisanți din țări terțe care au fugit de războiul de amploare din Ucraina. Aceasta va contribui […] Post-ul Spitalul Raional Soroca, situat la câțiva kilometri de granița cu Ucraina, a fost dotat cu echipamente medicale noi și consumabile apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Poliția semnalează un nou tip de fraudă telefonică ce vizeză aplicațiile bancare # Observatorul de Nord
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. ̦̆ ? Victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații” și, sub pretextul […] Post-ul Poliția semnalează un nou tip de fraudă telefonică ce vizeză aplicațiile bancare apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:30
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În acest context, atenționăm cetățenii că orice scânteie sau un simplu gest de neglijență, precum aprinderea resturilor vegetale, un grătar nesupravegheat sau aruncarea unui muc de țigară, poate declanșa incendii de proporții. Pentru a […] Post-ul 15-21 august 2025: Pericol Excepțional de Incendiu /Cod galben de caniculă apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
În atenția călătorilor! MAE a emis o alertă de călătorie în Spania în contextul valului de căldură extrem # Observatorul de Nord
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o alertă de călătorie în Spania. Autoritățile avertizează cetățenii moldoveni, aflați pe teritoriul Spaniei sau care intenționează să călătorească în această țară, despre existența unui val de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare, informează moldpres.md Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula va […] Post-ul În atenția călătorilor! MAE a emis o alertă de călătorie în Spania în contextul valului de căldură extrem apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
̦. ̦ ̆ ̆̂ ̆ , , ̆ Foto: Radio Moldova Post-ul , , ̆ / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Un adaos la salariu de 3.000 de lei, din partea statului, pentru tinerii care se angajează în industrii de importanță strategică # Observatorul de Nord
Astăzi, la Chișinău a fost lansat un program, în conformitate cu care autoritățile statului se angajează să acorde un adaos la salariu de 3.000 de lei tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, care se angajează în industrii de importanță strategică. Acest sprijin va fi acirdat lunar, timp de 12 luni. Autoritățile estimează […] Post-ul Un adaos la salariu de 3.000 de lei, din partea statului, pentru tinerii care se angajează în industrii de importanță strategică apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Și-a omorât colegul de pahar cu toporul și acum riscă 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață # Observatorul de Nord
Crima s-a produs în municipiul Bălți – doi bărbați, unul de 34 și altul de 47 de ani, care consumau băuturi alcoolice s-au luat la ceartă care a degenerat într-o bătaie. Bărbatul mai în vârstă i-a aplicat celuilat câteva lovituri cu toporul, care au dus la deces. Autorul crimei a fost reținut de organele competente […] Post-ul Și-a omorât colegul de pahar cu toporul și acum riscă 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:20
Ala Nemerenco: Începem organizarea și desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale # Observatorul de Nord
Astăzi am semnat un ordin care va schimba enorm abordarea patologiei oncologice. De astăzi începem organizarea și desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale și SC Bălți, scrie pe pagina sa de Facebook ministra Sănătății, Ala Nemerenco. Aducem aceste tratamente, care nu sunt atât de complicate ca administrare, mai aproape de pacienți, de […] Post-ul Ala Nemerenco: Începem organizarea și desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
În Republica Moldova au fost instituite „Ordinul Libertății” și medalia „Meritul Academic” # Observatorul de Nord
Decretul de promulgare și legea privind distincțiile de stat ale Republicii Moldova au fost publicate în numărul de astăzi al Monitorului Oficial, comunică moldpres.md Documentul prevede instituirea unui sistem modernizat de distincții, bazat pe ordine, cruci, medalii și titluri onorifice. Printre noutăți se numără „Ordinul Libertății”, care va fi acordat pentru promovarea democrației, drepturilor omului, […] Post-ul În Republica Moldova au fost instituite „Ordinul Libertății” și medalia „Meritul Academic” apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, scrie pulsmedia.md Surse apropiate anchetei susțin că este vorba despre Victor Boicu, primarul ales din partea PAS. […] Post-ul Primar reținut pe motiv că șapte ani în urmă a comis un omor apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Cine nu s-a trezit vreodată dimineața întrebându-se: Ce o fi vrut să însemne visul ăsta? De acum, cititorii și abonații paginii Observatorul de Nord au ocazia să afle răspunsul! Lansăm o rubrică nouă dedicată miturilor și interpretărilor viselor. Dacă ai avut un vis ciudat, frumos sau chiar înfricoșător, scrie-ne, iar în articolul următor îl vom […] Post-ul Ce înseamnă când visezi – MERE? apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Bibliotecarii din Soroca au fost instruiți în caz de situații de urgență/ VIDEO # Observatorul de Nord
Ieri, 13 august, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a găzduit un atelier practic cu genericul „Ești informat – ești protejat”. La eveniment au participat 51 de bibliotecari din raion și municipiu, care au învățat cum să reacționeze corect în caz de incendiu, cutremur, alunecări de teren, inundații, accidente la scăldat sau pericol de explozie […] Post-ul Bibliotecarii din Soroca au fost instruiți în caz de situații de urgență/ VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 14 august 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 50 de bani, cu patru bani mai puțin decât ieri. Dolarul american scade cu 19 bani și valorează 16 lei și 64 de bani. Leul românesc își menține valorează 3 […] Post-ul Curs valutar, 14 august 2025: apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 14 august 2025. Balanțele caută confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astăzi se vor primi răspunsuri mult așteptate. Ideal ar fi ca nativii să aibă încredere în astre și să-și canalizeze atenția doar asupra situațiilor care îi fac fericiți cu adevărat. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Astăzi, împrejurimile tale vor fi o […] Post-ul Horoscopul zilei de 14 august 2025. Balanțele caută confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
06:10
Valori termice cuprinse între +17 și +28 de grade Celsius prognozează meteorologii pentru astăzi, 14 august 2023, în raioanele de nord ale Republicii Moldova. Astfel, probabilitatea unor precipitații este zero, umiditatea aerului va fi de 37 la sută, iar vântul va sufla cu viteza de 8 km/oră. Mâune, 15 august, vremea nu se va schimba. Post-ul Meteo, 14 august 2025: zi frumoasă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri la carburanți pentru ziua de joi, 14 august 2025. Astfel, benzina se va ieftini cu 3 bani, iar motorina cu 7 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 14 bani, iar un litru de motorină va ajunge să […] Post-ul Astăzi, 14 august 2025, prețul la benzină și motorină se ieftinește apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia # Observatorul de Nord
O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia, informează moldpres.md Astfel, noua conexiune este operată începând de astăzi de două ori pe săptămână, în fiecare zi de miercuri și duminică, oferind pasagerilor mai multe opțiuni de călătorie și noi oportunități de explorare. Totodată, compania […] Post-ul O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia apare prima dată în Observatorul de Nord.
13 august 2025
22:00
Soroceanul Victor Său – nr.13 pe lista Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, pentru parlamentarele din 28 septembrie # Observatorul de Nord
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a aprobat lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Lista candidaților și documentele necesare a fost depuse la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea formațiunii în cursa electorală. În primii 25 de pe listă se regăsește și un sorocean: Victor Său, […] Post-ul Soroceanul Victor Său – nr.13 pe lista Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, pentru parlamentarele din 28 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
22:00
S-au înmulțit cazurile de COVID – 19: 248 de bolnavi înregistrați în perioada 4-10 august # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. Astfel, în Republica Moldova, pe parcursul săptămânii trecute, perioada 4 – 10 august curent (săptămâna 32/2025 ), au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă și […] Post-ul S-au înmulțit cazurile de COVID – 19: 248 de bolnavi înregistrați în perioada 4-10 august apare prima dată în Observatorul de Nord.
22:00
Peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare – autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital # Observatorul de Nord
În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova, prin colaborarea Poliției Naționale, ANRCETI și Serviciului de Informații și Securitate, au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok ( care conțin mii de video-uri), implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Din aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând […] Post-ul Peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare – autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital apare prima dată în Observatorul de Nord.
21:30
1,8 miliarde de lei – aceasta este suma alocată din bugetul public pentru „Satul European 2022”, program anunțat de președinta Maia Sandu și implementat în perioada 2022-2024 de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, aflat în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Am analizat toate proiectele aprobate și vă prezentăm top trei companii care au […] Post-ul „Satul European 2022″ – top 3 beneficiari apare prima dată în Observatorul de Nord.
17:40
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a anunțat că, în perioada 4–10 august 2025, în Republica Moldova au fost confirmate 248 de cazuri noi de COVID-19. Aceasta reprezintă o creștere semnificativă față de săptămâna anterioară, când s-au înregistrat 116 cazuri, și față de acum două săptămâni, când au fost raportate doar 78 de cazuri. O […] Post-ul COVID-19: Soroca raportează situație sub control apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Ieri, reprezentanții din cadrul ATAS Nord-Est și STAS Soroca au participat la un atelier de lucru organizat de UNICEF, în parteneriat cu Asociația Obștească „Tarna Rom”. Evenimentul a reunit specialiști din domeniul sănătății publice, lideri comunitari și reprezentanți ai societății civile, având ca temă centrală aplicarea științei comportamentale pentru identificarea barierelor și factorilor determinanți ai […] Post-ul UNICEF implică știința comportamentală în promovarea imunizării apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Agricultori din Republica Moldova vor fi celebrați la Gala Fermierilor, programată pentru luna septembrie # Observatorul de Nord
PRIAevents, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și cu susținerea partenerilor principali Kaufland Moldova și Federația Națională a Fermierilor, anunță organizarea PRIA Gala Fermierilor din Republica Moldova, care va avea loc pe 11 septembrie 2025 în spațiul Digital Park, Chișinău, transmite moldpres.md Potrivit organizatorilor, […] Post-ul Agricultori din Republica Moldova vor fi celebrați la Gala Fermierilor, programată pentru luna septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Tineretul din Florești a sărbătorit cu energie și inovație Ziua Internațională a Tineretului 2025 # Observatorul de Nord
Pe data de 12 august 2025, Parcul Central din Florești s-a transformat într-un hub al creativității, tehnologiei și distracției, cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. Sub genericul „Tineretul schimbă lumea”, tineri din raion au participat la activități interactive menite să le stimuleze imaginația și spiritul de echipă. Evenimentul, organizat de Consiliul Raional Florești și Direcția […] Post-ul Tineretul din Florești a sărbătorit cu energie și inovație Ziua Internațională a Tineretului 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Soroceanul Victor Său – nr.13 pe lista Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, pentru parlamentarele din 28 septembrie # Observatorul de Nord
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a aprobat lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Lista candidaților și documentele necesare a fost depuse la Comisia Electorală Centrală pentru înregistrarea formațiunii în cursa electorală. În primii 25 de pe listă se regăsește și un sorocean: Victor Său, […] Post-ul Soroceanul Victor Său – nr.13 pe lista Partidului „Mișcarea Respect Moldova”, pentru parlamentarele din 28 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
S-au înmulțit cazurile de COVID – 19: 248 de bolnavi înregistrați în perioada 4-10 august # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. Astfel, în Republica Moldova, pe parcursul săptămânii trecute, perioada 4 – 10 august curent (săptămâna 32/2025 ), au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă și […] Post-ul S-au înmulțit cazurile de COVID – 19: 248 de bolnavi înregistrați în perioada 4-10 august apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare – autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital # Observatorul de Nord
În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova, prin colaborarea Poliției Naționale, ANRCETI și Serviciului de Informații și Securitate, au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok ( care conțin mii de video-uri), implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Din aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând […] Post-ul Peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare – autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
1,8 miliarde de lei – aceasta este suma alocată din bugetul public pentru „Satul European 2022”, program anunțat de președinta Maia Sandu și implementat în perioada 2022-2024 de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, aflat în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Am analizat toate proiectele aprobate și vă prezentăm top trei companii care au […] Post-ul „Satul European 2022″ – top 3 beneficiari apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
S.O.S. – Secțiile din vale ale Spitalului Raional Soroca sunt un pericol pentru lucrătorii medicali și pacienți / VIDEO # Observatorul de Nord
Complexul de clădiri din vale ale spitalului raional Soroca „Anatolie Prisacari”, sunt nu doar o podoabă arhitecturală ce vorbește despre istoria medicinii din acest ținut, ci o dovadă a implicării autorităților de odinioară în rezolvarea problemelor cetățenilor. Chiar și astăzi, la 127 de ani de la inaugurarea spitalului, clădirile acestuia sunt o dovadă a implicării […] Post-ul S.O.S. – Secțiile din vale ale Spitalului Raional Soroca sunt un pericol pentru lucrătorii medicali și pacienți / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Crimă la Soroca. Doi bărbați acuzați că au ucis cu sânge rece și au ars cadavrul victimei # Observatorul de Nord
Doi bărbați sunt anchetați după ce, într-o noapte de octombrie, au ucis un bărbat cu care consumaseră alcool, iar apoi au încercat să-și ascundă fapta prin incendierea cadavrului. Investigațiile poliției arată că totul a pornit de la o ceartă banală, care a degenerat rapid în violență extremă. Pe fondul unui conflict spontan, cei doi ar […] Post-ul Crimă la Soroca. Doi bărbați acuzați că au ucis cu sânge rece și au ars cadavrul victimei apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Ieri, reprezentanții din cadrul ATAS Nord-Est și STAS Soroca au participat la un atelier de lucru organizat de UNICEF, în parteneriat cu Asociația Obștească „Tarna Rom”. Evenimentul a reunit specialiști din domeniul sănătății publice, lideri comunitari și reprezentanți ai societății civile, având ca temă centrală aplicarea științei comportamentale pentru identificarea barierelor și factorilor determinanți ai […] Post-ul UNICEF implică știința comportamentală în promovarea imunizării apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:00
Tineretul din Florești a sărbătorit cu energie și inovație Ziua Internațională a Tineretului 2025 # Observatorul de Nord
Pe data de 12 august 2025, Parcul Central din Florești s-a transformat într-un hub al creativității, tehnologiei și distracției, cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului. Sub genericul „Tineretul schimbă lumea”, tineri din raion au participat la activități interactive menite să le stimuleze imaginația și spiritul de echipă. Evenimentul, organizat de Consiliul Raional Florești și Direcția […] Post-ul Tineretul din Florești a sărbătorit cu energie și inovație Ziua Internațională a Tineretului 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Agricultori din Republica Moldova vor fi celebrați la Gala Fermierilor, programată pentru luna septembrie # Observatorul de Nord
PRIAevents, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și cu susținerea partenerilor principali Kaufland Moldova și Federația Națională a Fermierilor, anunță organizarea PRIA Gala Fermierilor din Republica Moldova, care va avea loc pe 11 septembrie 2025 în spațiul Digital Park, Chișinău, transmite moldpres.md Potrivit organizatorilor, […] Post-ul Agricultori din Republica Moldova vor fi celebrați la Gala Fermierilor, programată pentru luna septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Viteza ucide: doi părinți, de 32 și 33 de ani, au decedat într-un accident, iar trei copii ai lor au ajuns la spital # Observatorul de Nord
Accident rutier graznic în satul Burlăceni, raionul Cahul – în urma ciocnirii dintre un Mercedes și Volkswagen, un bărbat de 32 de ani, aflat la volanul Volkswagen-ului și soția sa de 33 de ani au decedat pe loc. Copiii cuplului, de 5,7 și 10 ani au fost trensportați la spital… După primele estimări […] Post-ul Viteza ucide: doi părinți, de 32 și 33 de ani, au decedat într-un accident, iar trei copii ai lor au ajuns la spital apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Creștinii ortodocși de stil vechi au început astăzi, 14 august, Postul Adormirii Maicii Domnului, un post de 14 zile, care este considerat unul dintre cele mai importante din an. Acest post se încheie pe 28 august, când este prăznuită Adormirea Maicii Domnului. Ca durată, Postul Adormirii Maicii Domnului este mai scurt decât Postul Paștelui și […] Post-ul Tradiții și reguli în Postul Adormirii Maicii Domnului apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
„Satul Meu cu Oameni Buni” – satul Vărvăreuca și-a sărbătorit oamenii și tradițiile # Observatorul de Nord
Vărvăreuca a vibrat recent de emoție, muzică și tradiții la sărbătoarea „Satul Meu cu Oameni Buni”, un eveniment ce de peste 15 ani adună întreaga comunitate pentru a cinsti trecutul, a celebra prezentul și a privi cu speranță spre viitor. Momentul central a fost dedicat cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie, adevărate […] Post-ul „Satul Meu cu Oameni Buni” – satul Vărvăreuca și-a sărbătorit oamenii și tradițiile apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 13 august 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 54 de bani, cu patru bani mai puțin decât ieri. Dolarul american este mai scump cu 2 bani și valorează 16 lei și 83 de bani. Leul românesc scade cu […] Post-ul Curs valutar, 13 august 2025: apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Cu Luna în Berbec, nativii au parte de entuziasm care plutește la cote maxime. Simt nevoia de a fi motivați, încurajați către ceea ce le place să facă cu adevărat. Aspirațiile și gândurile celor mai mulți se îndreaptă către familie și confort. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. […] Post-ul Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Ieri, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea care prevede oferirea, în format electronic, a tichetelor de masă angajaților, inclusiv pentru munca prestată în turele de noapte. Termenul de valabilitate a tichetelor de masă este de șase luni, pentru a se asigura că acestea sunt utilizate conform destinației lor. Astfel, va fi permisă utilizarea tichetelor […] Post-ul Angajații vor primi tichete de masă, valabile șase luni apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
06:10
Astăzi, 13 august 2025, conform prognozelor meteorologilor în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea valori termice adecvate perioadei, fără precipitații. Astfel, temperatura aerului va oscila între +15 și +27 de grade celsius, umiditatea aerului va fi de 43 la sută, iar vântul va bate cu viteza de 8 km/oră. Mâine, 14 august, vremea […] Post-ul Meteo, 13 august 2025: zi cu mult soare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Pentru astăzi, 13 august 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,17 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,79 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire […] Post-ul Astăzi, 13 august 2025, motorina se mai ieftinește cu șase bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
12 august 2025
16:40
În fiecare an, pe 12 august, este marcată Ziua Internațională a Tineretului – o ocazie de a celebra energia, curajul și potențialul tinerilor din întreaga lume. Tinerețea înseamnă frumusețe, forță, mișcare și dorința de a reuși. Este perioada în care mii de drumuri sunt deschise, iar alegerea celui potrivit poate schimba un destin. Cu această […] Post-ul VOX: Ce oportunități ai ca tânăr în Republica Moldova? apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Nicolaevca face pași importanți spre modernizarea culturii și educației locale # Observatorul de Nord
Primăria comunei Nicolaevca din raionul Florești a finalizat cu succes proiectul „Spații Culturale Moderne – Investiții în Tehnologie”. Proiectul a fost realizat prin finanțarea acordată în cadrul Apelului Nr.1/2025 al Programului LEADER, implementat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Lunca Răutului”, un partener strategic în dezvoltarea durabilă a regiunii rurale. Investiția a vizat modernizarea Casei […] Post-ul Nicolaevca face pași importanți spre modernizarea culturii și educației locale apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Primăriile Egoreni și Volovița, din raionul Soroca, transformă crengile în resursă, nu în deșeu # Observatorul de Nord
Comuna Volovița și satul Egoreni au făcut un pas important către protejarea mediului, fiind dotate cu tocătoare de crengi care vor transforma resturile vegetale în compost sau mulci, în loc să fie arse și să polueze aerul. Locuitorii din comuna Volovița și satul Egoreni, raionul Soroca, beneficiază de acum de echipamente moderne pentru tocarea crengilor. Această […] Post-ul Primăriile Egoreni și Volovița, din raionul Soroca, transformă crengile în resursă, nu în deșeu apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
La Cetatea Soroca, omagiu adus lui Henryk Sienkiewicz și eroilor de la Jasna Góra / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Cetatea Soroca a găzduit, ediția din acest an a Zilelor Henryk Sienkiewicz. Evenimentul, devenit deja o frumoasă tradiție, a reunit personalități din Republica Moldova și Polonia, având drept scop atât cinstirea memoriei marelui scriitor polonez, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, cât și comemorarea a 370 de ani de la eroica apărare a orașului Jasna […] Post-ul La Cetatea Soroca, omagiu adus lui Henryk Sienkiewicz și eroilor de la Jasna Góra / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.