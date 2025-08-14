Meteo, 14 august 2025: zi frumoasă, fără precipitații

09:20

Crimă cu sânge rece într-o localitate din sudul Republicii Moldova, satul Andrușul de Sus. Un adolescent de 15 ani dat dispărut a fost găsit pe malul iazului din localitate cu semne de moarte violentă. Oamenii legii au constatat că tragedia are ca motiv faptul că minorul de 15 ani ar fi avut un conflict cu […]