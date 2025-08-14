Curs valutar, 14 august 2025:
14 august 2025
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 14 august 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 50 de bani, cu patru bani mai puțin decât ieri. Dolarul american scade cu 19 bani și valorează 16 lei și 64 de bani. Leul românesc își menține valorează 3 […] Post-ul Curs valutar, 14 august 2025: apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 14 august 2025. Balanțele caută confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta
O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia
Soroceanul Victor Său – nr.13 pe lista Partidului „Mișcarea Respect Moldova", pentru parlamentarele din 28 septembrie
S-au înmulțit cazurile de COVID – 19: 248 de bolnavi înregistrați în perioada 4-10 august
Peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare – autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital
Agricultori din Republica Moldova vor fi celebrați la Gala Fermierilor, programată pentru luna septembrie
Tineretul din Florești a sărbătorit cu energie și inovație Ziua Internațională a Tineretului 2025
Soroceanul Victor Său – nr.13 pe lista Partidului „Mișcarea Respect Moldova", pentru parlamentarele din 28 septembrie
S-au înmulțit cazurile de COVID – 19: 248 de bolnavi înregistrați în perioada 4-10 august
Peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare – autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital
S.O.S. – Secțiile din vale ale Spitalului Raional Soroca sunt un pericol pentru lucrătorii medicali și pacienți / VIDEO
Complexul de clădiri din vale ale spitalului raional Soroca „Anatolie Prisacari”, sunt nu doar o podoabă arhitecturală ce vorbește despre istoria medicinii din acest ținut, ci o dovadă a implicării autorităților de odinioară în rezolvarea problemelor cetățenilor. Chiar și astăzi, la 127 de ani de la inaugurarea spitalului, clădirile acestuia sunt o dovadă a implicării […] Post-ul S.O.S. – Secțiile din vale ale Spitalului Raional Soroca sunt un pericol pentru lucrătorii medicali și pacienți / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Crimă la Soroca. Doi bărbați acuzați că au ucis cu sânge rece și au ars cadavrul victimei
Doi bărbați sunt anchetați după ce, într-o noapte de octombrie, au ucis un bărbat cu care consumaseră alcool, iar apoi au încercat să-și ascundă fapta prin incendierea cadavrului. Investigațiile poliției arată că totul a pornit de la o ceartă banală, care a degenerat rapid în violență extremă. Pe fondul unui conflict spontan, cei doi ar […] Post-ul Crimă la Soroca. Doi bărbați acuzați că au ucis cu sânge rece și au ars cadavrul victimei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Tineretul din Florești a sărbătorit cu energie și inovație Ziua Internațională a Tineretului 2025
Agricultori din Republica Moldova vor fi celebrați la Gala Fermierilor, programată pentru luna septembrie
Viteza ucide: doi părinți, de 32 și 33 de ani, au decedat într-un accident, iar trei copii ai lor au ajuns la spital
Accident rutier graznic în satul Burlăceni, raionul Cahul – în urma ciocnirii dintre un Mercedes și Volkswagen, un bărbat de 32 de ani, aflat la volanul Volkswagen-ului și soția sa de 33 de ani au decedat pe loc. Copiii cuplului, de 5,7 și 10 ani au fost trensportați la spital… După primele estimări […] Post-ul Viteza ucide: doi părinți, de 32 și 33 de ani, au decedat într-un accident, iar trei copii ai lor au ajuns la spital apare prima dată în Observatorul de Nord.
Creștinii ortodocși de stil vechi au început astăzi, 14 august, Postul Adormirii Maicii Domnului, un post de 14 zile, care este considerat unul dintre cele mai importante din an. Acest post se încheie pe 28 august, când este prăznuită Adormirea Maicii Domnului. Ca durată, Postul Adormirii Maicii Domnului este mai scurt decât Postul Paștelui și […] Post-ul Tradiții și reguli în Postul Adormirii Maicii Domnului apare prima dată în Observatorul de Nord.
„Satul Meu cu Oameni Buni" – satul Vărvăreuca și-a sărbătorit oamenii și tradițiile
Vărvăreuca a vibrat recent de emoție, muzică și tradiții la sărbătoarea „Satul Meu cu Oameni Buni”, un eveniment ce de peste 15 ani adună întreaga comunitate pentru a cinsti trecutul, a celebra prezentul și a privi cu speranță spre viitor. Momentul central a fost dedicat cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie, adevărate […] Post-ul „Satul Meu cu Oameni Buni” – satul Vărvăreuca și-a sărbătorit oamenii și tradițiile apare prima dată în Observatorul de Nord.
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 13 august 2025, un euro va avea valoarea de 19 lei și 54 de bani, cu patru bani mai puțin decât ieri. Dolarul american este mai scump cu 2 bani și valorează 16 lei și 83 de bani. Leul românesc scade cu […] Post-ul Curs valutar, 13 august 2025: apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cu Luna în Berbec, nativii au parte de entuziasm care plutește la cote maxime. Simt nevoia de a fi motivați, încurajați către ceea ce le place să facă cu adevărat. Aspirațiile și gândurile celor mai mulți se îndreaptă către familie și confort. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. […] Post-ul Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea care prevede oferirea, în format electronic, a tichetelor de masă angajaților, inclusiv pentru munca prestată în turele de noapte. Termenul de valabilitate a tichetelor de masă este de șase luni, pentru a se asigura că acestea sunt utilizate conform destinației lor. Astfel, va fi permisă utilizarea tichetelor […] Post-ul Angajații vor primi tichete de masă, valabile șase luni apare prima dată în Observatorul de Nord.
Astăzi, 13 august 2025, conform prognozelor meteorologilor în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea valori termice adecvate perioadei, fără precipitații. Astfel, temperatura aerului va oscila între +15 și +27 de grade celsius, umiditatea aerului va fi de 43 la sută, iar vântul va bate cu viteza de 8 km/oră. Mâine, 14 august, vremea […] Post-ul Meteo, 13 august 2025: zi cu mult soare și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pentru astăzi, 13 august 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard – prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,17 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,79 lei. Astfel, prețurile respective ar însemna o ieftinire […] Post-ul Astăzi, 13 august 2025, motorina se mai ieftinește cu șase bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
În fiecare an, pe 12 august, este marcată Ziua Internațională a Tineretului – o ocazie de a celebra energia, curajul și potențialul tinerilor din întreaga lume. Tinerețea înseamnă frumusețe, forță, mișcare și dorința de a reuși. Este perioada în care mii de drumuri sunt deschise, iar alegerea celui potrivit poate schimba un destin. Cu această […] Post-ul VOX: Ce oportunități ai ca tânăr în Republica Moldova? apare prima dată în Observatorul de Nord.
Nicolaevca face pași importanți spre modernizarea culturii și educației locale
Primăria comunei Nicolaevca din raionul Florești a finalizat cu succes proiectul „Spații Culturale Moderne – Investiții în Tehnologie”. Proiectul a fost realizat prin finanțarea acordată în cadrul Apelului Nr.1/2025 al Programului LEADER, implementat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Lunca Răutului”, un partener strategic în dezvoltarea durabilă a regiunii rurale. Investiția a vizat modernizarea Casei […] Post-ul Nicolaevca face pași importanți spre modernizarea culturii și educației locale apare prima dată în Observatorul de Nord.
Primăriile Egoreni și Volovița, din raionul Soroca, transformă crengile în resursă, nu în deșeu
Comuna Volovița și satul Egoreni au făcut un pas important către protejarea mediului, fiind dotate cu tocătoare de crengi care vor transforma resturile vegetale în compost sau mulci, în loc să fie arse și să polueze aerul. Locuitorii din comuna Volovița și satul Egoreni, raionul Soroca, beneficiază de acum de echipamente moderne pentru tocarea crengilor. Această […] Post-ul Primăriile Egoreni și Volovița, din raionul Soroca, transformă crengile în resursă, nu în deșeu apare prima dată în Observatorul de Nord.
La Cetatea Soroca, omagiu adus lui Henryk Sienkiewicz și eroilor de la Jasna Góra / GALERIE FOTO
Cetatea Soroca a găzduit, ediția din acest an a Zilelor Henryk Sienkiewicz. Evenimentul, devenit deja o frumoasă tradiție, a reunit personalități din Republica Moldova și Polonia, având drept scop atât cinstirea memoriei marelui scriitor polonez, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, cât și comemorarea a 370 de ani de la eroica apărare a orașului Jasna […] Post-ul La Cetatea Soroca, omagiu adus lui Henryk Sienkiewicz și eroilor de la Jasna Góra / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pregătiri intense la Soroca pentru un nou an școlar: Elena Prodan: „Un stup care zumzăie încontinuu"
Vacanța de vară se apropie de final, iar clopoțelul va răsuna din nou în curând. În spatele liniștii din școli, Direcția de Învățământ Soroca lucrează intens pentru ca totul să fie pregătit în ziua de 1 septembrie. Elena Prodan, șef interimar al instituției, ne-a povestit cum arată această perioadă pentru echipa sa. Programul zilnic înseamnă […] Post-ul Pregătiri intense la Soroca pentru un nou an școlar: Elena Prodan: „Un stup care zumzăie încontinuu” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Soroceanul Tristan Stempovschi a câștigat Medalia de Aur la Campionatul Balcanic
Ai noștri ca brazii! În orașul turc Edirne a avut loc Campionatul Balcanic la judo printre juniori. Luptătorul sorocean Tristan Stempovschi, discipol al Școlii Sportive Municipale a ocupat locu I și a intrat în posesia mesaliei de aur! Bravo, Tristan! Onoare și respect antrenorilor! Foto: Școala Sportivă Municipală soroca Post-ul Soroceanul Tristan Stempovschi a câștigat Medalia de Aur la Campionatul Balcanic apare prima dată în Observatorul de Nord.
La Soroca a demarat proiectul internațional „Dare to Care / Îndrăznește să-ți pese" / GALERIE FOTO
Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a devenit astăzi locul unde vocea tinerilor a fost ascultată cu atenție, iar emoțiile și gândurile lor au fost primite fără judecăți. Este vorba despre o activitate din cadrul proiectului internațional „Dare to Care / Îndrăznește să-ți pese”, inițiat de EduCab România în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica […] Post-ul La Soroca a demarat proiectul internațional „Dare to Care / Îndrăznește să-ți pese” / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Caravana „EU și tu" ajunge în nordul Republicii Moldova– află totul despre oportunitățile europene pentru tineri
Tinerii din nordul Republicii Moldova au oportunitatea de a descoperi cum pot călători gratuit în străinătate și cum pot participa la proiecte internaționale. Norda lansează Caravana „EU și tu”, o serie de ateliere dedicate programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate – inițiative europene care oferă experiențe unice de mobilitate, voluntariat și învățare interculturală absolut gratuit. Unde și când are loc Caravana […] Post-ul Caravana „EU și tu” ajunge în nordul Republicii Moldova– află totul despre oportunitățile europene pentru tineri apare prima dată în Observatorul de Nord.
Lansare cu zâmbete și speranță: Proiectul educativ transfrontalier „Poduri de lumină" a debutat la Biblioteca pentru Copii
Pe data de 11 august 2025, Biblioteca – Filială pentru Copii a găzduit lansarea Proiectului Educativ Transfrontalier „Poduri de lumină – Împreună pentru învățare și speranță”, un parteneriat între Republica Moldova și România, menit să unească prin educație și colaborare comunități de pe ambele maluri ale Prutului. Prima activitate din cadrul proiectului, intitulată „Cuvinte care […] Post-ul Lansare cu zâmbete și speranță: Proiectul educativ transfrontalier „Poduri de lumină” a debutat la Biblioteca pentru Copii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr în vârstă de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, infracțiune calificată conform art. 145 alin. (2) lit. e1) din Codul penal – omor intenționat săvârșit asupra unui membru de familie. Potrivit […] Post-ul Și-a omorât bunica cu un ciocan – tânăr trimis pe banca acuzaților apare prima dată în Observatorul de Nord.
Programul „Satul European" – 700.000 de lei pentru modernizarea sălii de sport a Gimnaziului din Vărvăreuca
Guvernul Republicii Moldova a alocat, prin intermediul Programului „Satul European”, 700.000 de lei pentru renovarea și modernizarea sălii de sport a gimnaziului din satul Varvareuca, instituție în care învață 194 de elevi. Directoarea gimnaziului, Liliana Leontiev, a declarat că în afară de renovare și modernizare a sălii instituția a primit și echipament sportiv necesar pentru […] Post-ul Programul „Satul European” – 700.000 de lei pentru modernizarea sălii de sport a Gimnaziului din Vărvăreuca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Descoperire șocantă în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4 din Chișinău, sub un pod, în apropierea căii ferate. Un bărbat a fost găsit fără suflare, prezentând o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului, scrie stiri.md cu trimitere la pulsmedia.md Victima a fost identificată ca fiind judecătorul Mihai […] Post-ul Un judecător, găsit împușcat în cap sub un pod din Chișinău apare prima dată în Observatorul de Nord.
Proiectul „Valorile europene – mai aproape de oameni" a ajuns în satul Chetrosu
Pe 8 august curent, Sala festivă a Gimnaziului „Bunescu Dumitru” din satul Chetrosu a găzduit o întâlnire memorabilă, în cadrul proiectului „Valorile europene – mai aproape de oameni”, organizată de AO „Femeia de Azi”, reunind un număr impresionant de participanți: reprezentanți ai administrației publice locale, cadre didactice, elevi, angajați IET, activiști, antreprenori, pensionari. Evenimentul […] Post-ul Proiectul „Valorile europene – mai aproape de oameni” a ajuns în satul Chetrosu apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cadrele de conducere din învățământul general din Florești, instruite pentru un leadership mai puternic / GALERIE FOTO
La Florești a avut loc o nouă sesiune de instruire destinată cadrelor de conducere din învățământul general, desfășurată la terasa „La Român”. Programul a avut ca scop asimilarea și aplicarea eficientă a instrumentului TEACH în activitatea de management, pentru îmbunătățirea proceselor administrative și a calității actului educațional. Organizatorii subliniază că, deși structura cursului rămâne aceeași, […] Post-ul Cadrele de conducere din învățământul general din Florești, instruite pentru un leadership mai puternic / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Dosarul de pensionare: ce acte sunt necesare și ce trebuie să știi despre carnetul de muncă
Ai adunat zeci de ani de muncă, dar pensia nu vine automat – trebuie să o soliciți și să aduci dovezi clare ale activității tale. Pentru asta, ai nevoie de un dosar complet, iar carnetul de muncă joacă un rol esențial. Iată ce spune CNAS despre documentele necesare și ce se întâmplă dacă lipsesc unele […] Post-ul Dosarul de pensionare: ce acte sunt necesare și ce trebuie să știi despre carnetul de muncă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Pagini anonime, create înainte de alegeri, subminează parcursul european al R. Moldova
În ultimele săptămâni, pe Facebook au apărut mai multe pagini anonime, gestionate din afara Republicii Moldova, care promovează sponsorizat conținut manipulator și narațiuni anti-europene, precum și anti-guvernamentale. Acestea vizează direct instituțiile statului și procesele democratice, încercând să submineze încrederea cetățenilor în parcursul european al R. Moldova. Stopfals.md a analizat câteva dintre aceste pagini și descrie […] Post-ul Pagini anonime, create înainte de alegeri, subminează parcursul european al R. Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Atenție! Participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii.
Șor, conducătorul organizației criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și care incită la violență. Șor stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile. Poliția avertizează – participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. Cetățenii nu mai vor să participe la […] Post-ul Atenție! Participarea la protest pentru promisiuni de plată este o încălcare gravă a legii. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Adolescent de 15 ani, ucis de un tânăr de 17 ani pentru că i-a insultat prietena
Crimă cu sânge rece într-o localitate din sudul Republicii Moldova, satul Andrușul de Sus. Un adolescent de 15 ani dat dispărut a fost găsit pe malul iazului din localitate cu semne de moarte violentă. Oamenii legii au constatat că tragedia are ca motiv faptul că minorul de 15 ani ar fi avut un conflict cu […] Post-ul Adolescent de 15 ani, ucis de un tânăr de 17 ani pentru că i-a insultat prietena apare prima dată în Observatorul de Nord.
Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de stat să își găsească de muncă
Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale de la stat, ci vor fi sprijiniți de autorități să își găsească de muncă, a declarat premierul maghiar Victor Orban la postul public de radio Kossuth, transmite stirileprotv.ro cu referire la hirado.hu Viktor Orban este la putere din 2010 și se află acum în plină campanie […] Post-ul Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de stat să își găsească de muncă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Minus patru partide? Ministerul Justiției cere dizolvarea formațiunilor succesoare a Partidului „Șor"
Ministerul Justiției anunță că a depus, luni, 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere prin care solicită constatarea că Partidul „Renaștere”, Partidul „Șansă”, Partidul „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidul „Victorie” sunt succesoare ale Partidului „Șor” și cere dizolvarea acestora, comunică moldpres.md. Potrivit Ministerului Justiției, solicitarea vine după o […] Post-ul Minus patru partide? Ministerul Justiției cere dizolvarea formațiunilor succesoare a Partidului „Șor” apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.