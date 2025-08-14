Spitalul raional Soroca, dotat cu echipamente moderne, grație unui proiect finanțat de SUA
14 august 2025
Spitalul raional Soroca, aflat la câțiva kilometri de granița cu Ucraina, a primit echipamente medicale moderne și consumabile în valoare de 2,7 milioane de lei. Donația a fost făcută de Organizația Internațională pentru Migrație, în cadrul unui proiect finanțat de Guvernul SUA.
Compania aeriană low-cost Wizz Air anunță 15 rute noi din patru orașe din România către destinații din Europa și Africa de Nord, începând cu finalul lunii octombrie și până în primăvara anului viitor. Noile zboruri vor fi efectuate din București, Cluj-Napoca, Iași și Brașov, transmite IPN.
20:15
Pe data de 28 august, la Chișinău Arena, va avea loc cea de-a patra ediție Moldova Youth Forum, acolo unde sunt așteptați tineri activi din toate regiunile Republicii Moldova pentru o zi de dialog, idei și colaborare.
Ucraina și-a asigurat 1,5 miliarde de dolari de la aliații europeni pentru achiziția de arme americane, anunță Volodimir Zelenski # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina și-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaților săi europeni pentru achiziția de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care el spune că 'întărește cu adevărat apărarea noastră', informează Reuters, preluat de Agerpres.
Numărul turiștilor care au vizitat Republica Moldova a crescut cu 44% în prima jumătate a anului 2025 # Radio Chisinau
Numărul persoanelor străine, care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism, a crescut cu 44,8% în prima jumătate a anului curent și a constituit 37,1 mii de vizitatori, informează MOLDPRES
O dată la patru ani, cetățenii Republicii Moldova își aleg reprezentanții în Parlament – forul legislativ care elaborează legile și supraveghează activitatea Guvernului. Următorul scrutin parlamentar este programat pentru 28 septembrie. În acest material IPN explică ce sunt alegerile parlamentare și de ce sunt atât de importante.
Trei avioane ucrainene au fost relocate temporar pe Aeroportul din Mărculești pentru lucrări de mentenanță # Radio Chisinau
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că, în seara zilei de 13 august 2025, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și vor beneficia de lucrări de mentenanță.
Aproape 3 milioane de lei, cheltuiți netransparent la alegerile din 2024 de partidele afiliate lui Șor. Victoria Furtună, obligată să returneze circa 230 de mii de lei statului # Radio Chisinau
Patru partide afiliate fugarului Ilan Șor, au utilizat fonduri nedeclarate de cel puțin 2,9 milioane de lei în cadrul campaniei de anul trecut pentru referendum și alegerile prezidențiale. Este vorba de partidele „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”, „Victorie”, „Șansă” și „Renaștere”, relevă un raport al Comisiei Electorale Centrale. Constatările au fost făcute în urma unui control financiar care a vizat activitatea desfășurată de cele patru formațiuni în perioada 1 iulie – 31 octombrie 2024, în contextul referendumului republican constituțional și al alegerilor prezidențiale, transmite Radio Chișinău.
Explozia din curtea primarului de Stăuceni: Cei doi suspecți, reținuți în timp ce încercau să părăsească țara # Radio Chisinau
Poliția Națională anunță că cele două persoane care au aruncat un obiect explozibil în curtea primarului din Stăuceni, au fost reținute astăzi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul din Chișinău.
ELECTORALA 2025 | Partidele LOC și AUR au depus la CEC cererile de înregistrare a candidaților la alegerile parlamentare. Ordinea prealabilă în buletinele de vot # Radio Chisinau
Pe parcursul zilei de astăzi, 14 august, Comisia Electorală Centrală a recepționat două cereri de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din partea a două formațiuni politice. Este vorba despre partidul „Liga Orașelor și Comunelor” și partidul „Alianța pentru Unirea Românilor”.
Spectacol pentru cetățenii veniți acasă de Zilele Diasporei, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău # Radio Chisinau
Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău anunță că mâine, 15 august, își va deschide cortina special pentru cetățenii Republicii Moldova din străinătate care s-au întors acasă de Zilele Diasporei. Actorii teatrului vor juca spectacolul „Chirița în concert la Chișinău” de Ada Milea, texte Anca Hanu și Ada Milea, inspirate din Matei Millo și Vasile Alecsandri.
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că, începând de mâine, 15 august, de la ora 08:00, punctul de trecere a frontierei de stat „Leova-Bumbăta” va activa non-stop, ceea ce va oferi participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții.
BNM: Inflația va continua să scadă în a doua jumătate a anului curent și la începutul lui 2026 # Radio Chisinau
Rata anuală a inflației din Republica Moldova va continua să scadă în a doua jumătate a acestui an și în prima parte a anului 2026, urmând să revină în limitele țintei stabilite de Banca Națională a Moldovei abia din trimestrul I 2026. Prognozele se conțin în Raportul nr. 3 asupra inflației al BNM, transmite IPN.
Cincizeci și unu de civili și 33 de militari ucraineni au fost eliberați astăzi din captivitatea Federației Ruse, a anunțat coordonatorul-șef pentru gestionarea prizonierilor de război. Potrivit sursei, printre cei reveniți acasă se află persoane care au fost condamnate ilegal în Rusia la pedepse îndelungate cu închisoare, transmite MOLDPRES.
Avertisment de la Poliție: Un nou tip de fraudă telefonică ce vizeză aplicațiile bancare # Radio Chisinau
Poliția Națională atenționează populația Republicii Moldova despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis astăzi, 14 august, o avertizare de călătorie în Spania din cauza unui val de căldură extremă. Autoritățile de la Chișinău avertizează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul spaniol sau care intenționează să călătorească ori să tranziteze această țară în legătură cu temperaturile caniculare ce afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei, canicula va persista până pe 18 august.
Ilie Bolojan, desemnat vicepremier interimar al României, după demisia lui Dragoș Anastasiu # Radio Chisinau
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost desemnat astăzi, 14 august, vicepremier interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu, potrivit unui decret semnat de președintele Nicușor Dan.
Copiii răniți în accidentul de la Cahul, aduși la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Șoferul Mercedesului, reținut # Radio Chisinau
Cei trei frați răniți în accidentul din raionul Cahul, în urma căruia și-au pierdut părinții, au fost aduși la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Copiii de 5 și 10 ani sunt internați la Terapie intensivă, iar cel de 7 ani se tratează în Secția traumatologie.
Curtea Constituțională a prezentat raportul de activitate pentru ultimii 6 ani. Declararea neconstituționalității partidului „Șor” și confirmarea statutului limbii române drept limbă de stat, printre principalele realizări # Radio Chisinau
Confirmarea statutului limbii române ca limbă de stat, în concordanță cu Declarația de Independență, declararea neconstituționalității Partidului „Șor”, confirmarea rezultatelor referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, hotărâri privind dizolvarea Parlamentului, care au clarificat echilibrul puterilor în stat și mecanismele constituționale, decizii referitoare la procedura de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor (vetting), menite să consolideze integritatea sistemului judiciar, au fost printre cele mai importante decizii luate de Curtea Constituțională în mandatul 2019-2025.
Partidul Acțiune și Solidaritate anunță retragerea sprijinului politic pentru primarul localității Frumușica, raionul Florești, după ce acesta a fost reținut, fiind suspectat de comiterea unui omor acum 7 ani. Formațiunea subliniază că edilul nu a fost niciodată membru PAS, deși a candidat din partea partidului la ultimele alegeri locale, transmite IPN.
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos lunar de 3000 de lei la salariu. Doina Nistor: „Aducerea tinerilor în companie înseamnă inovație” # Radio Chisinau
Tinerii angajați pentru prima dată în șapte industrii strategice din Republica Moldova vor primi indemnizații lunare de 3.000 de lei timp de 12 luni , prin programul național „+3000 pentru cariera ta” lansat astăzi. Prin acesta, Guvernul urmărește menținerea forței de muncă tinere în țară și dezvoltarea sectoarelor cu valoare adăugată din economie, transmite Radio Chișinău.
Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună. Kremlinul este cel care anunță detaliile summitului din Alaska # Radio Chisinau
Oficialii de la Moscova au anunțat că cei doi lideri vor discuta nu numai despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, dar și despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice, scrie Reuters. Summitul se va termina cu o conferință de presă comună.
ELECTORALA 2025 | Membri PDCM părăsesc partidul, nemulțumiți de lista electorală. Chicu: Unii vin, alții pleacă # Radio Chisinau
Mai mulți membri ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei au decis să plece din formațiune, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care a fost întocmită lista electorală a Blocului Alternativa. Anunțul a fost făcut de liderul PDCM, Ion Chicu, care a precizat că este vorba despre mai mulți președinți de raioane și președinți ai organizațiilor teritoriale, transmite IPN.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 15 august.
Pacienții oncologici din Republica Moldova vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic mai aproape de casă, în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Despre asta a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a semnat un ordin ce permite extinderea accesului la aceste servicii medicale.
Primarul unei localități din raionul Florești a fost reținut, împreună cu alte trei persoane, fiind bănuit de implicare într-un omor comis acum șapte ani. Victima este un bărbat exploatat prin muncă la ferma edilului. Ancheta a fost declanșată după ce rudele victimei s-au adresat recent autorităților și au oferit detalii care au dus la redeschiderea cazului, transmite IPN.
Primarul unei localități din raionul Florești a fost reținut, împreună cu alte trei persoane, fiind bănuit de implicare într-un omor comis acum șapte ani. Victima este un bărbat exploatat prin muncă la ferma edilului. Ancheta a fost declanșată după ce rudele victimei s-au adresat recent autorităților și au oferit detalii care au dus la redeschiderea cazului, transmite IPN.
Mihai Popșoi s-a întâlnit cu ambasadorul Jānis Mažeiks care își încheie mandatul la Chișinău # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani.
În trimestrul II 2025, rata anuală a inflației s-a temperat comparativ cu începutul anului curent. Astfel, aceasta s-a diminuat de la 8,8 la sută, în luna martie 2025, până la 8,2 la sută, în luna iunie 2025. Totodată, rata medie anuală a inflației a constituit 7,9 la sută în trimestrul II 2025, fiind cu circa 0,9 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent. Datele se conțin în Raportul asupra inflației nr. 3, 2025, care a fost publicat astăzi de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
ANRE explică modul de formare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat informații privind structura prețului reglementat de furnizare a gazelor naturale, în contextul apariției unor speculații în spațiul public legate de formarea acestuia. Potrivit ANRE, costul de achiziție al gazelor reprezintă principala componentă, cu o pondere de 60% din prețul final, adică 9381 lei/1000 m³.
Ultima zi de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 14 august 2025, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență.
Explozii în Volgograd. Ucrainenii au lovit rafinăria Lukoil, cea mai mare din sudul Rusiei. Sateliții NASA raportează un incendiu uriaș # Radio Chisinau
O serie de atacuri cu drone au lovit regiunea Volgograd din Rusia în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, 14 august, provocând un incendiu la o rafinărie importantă de petrol.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de caniculă, valabil astăzi, 14 august, în sudul și estul Republicii Moldova.
Încasările impozitului pe venit din transmiterea în locațiune a bunurilor imobile au crescut cu peste 28% # Radio Chisinau
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 28,1% în perioada ianuarie-iulie 2025 și constituie 52,4 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024.
Formația Paris Saint-Germain a câștigat, miercuri seară, pentru prima dată Supercupa Europei, reușind o revenire spectaculoasă în confruntarea cu echipa lui Radu Drăgușin, Tottenham, disputată la Udine. PSG a fost condusă cu 2-0, a egalat in extremis la 2-2 și apoi s-a impus la lovituri de departajare. Tottenham este deținătoarea trofeului Europa League, iar PSG este câștigătoarea Champions League.
Presa de la Chișinău scrie despre decizia de extrădare din Grecia a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, totodată observă mișcările politice în jurul acestuia. De asemenea, presa atenționează că Rusia mobilizează resurse fără precedent și vrea de fapt „transnistrizarea” R. Moldova.
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin # Radio Chisinau
Teritorii „schimbate” și vieți care riscă să fie date peste cap pentru totdeauna. Ucrainenii așteaptă cu nerăbdare rezultatul summitului programat pentru vineri, în Alaska, între Vladimir Putin și Donald Trump.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 50 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 64 bani.
Creștinii ortodocși de stil vechi intră de astăzi în Postul Adormirii Maicii Domnului, numit în popor și Postul Sfintei Marii. Timp de două săptămâni, enoriașii sunt chemați la rugăciune, înfrânare și întărire sufletească. De asemenea, sunt îndemnați să renunțe la anumite plăceri trupești și obiceiuri lumești, ca mijloc de curățare a minții și a inimii.
METEO | Vreme frumoasă, cu maxime de până la 33 de grade Celsius, prognozată de meteorologi pentru ziua de joi # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi, 14 august, vreme frumoasă, fără precipitații și cu maxime de până la 33 de grade Celsius, informează MOLDPRES.
Dorința SUA este de a obține o încetare a focului în Ucraina, afirmă Macron după reuniunea cu Trump # Radio Chisinau
Dorința SUA este de a „obține o încetare a focului” în Ucraina, a declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, după o reuniune online cu omologul său american Donald Trump, la care au participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, organizată cu două zile înainte de summitul din Alaska între liderul de la Casa Albă și omologul său rus Vladimir Putin.
Crește numărul cazurilor de Covid-19. Aproape 250 de cazuri au fost raportate săptămâna trecută # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 la nivel național. În ultima săptămână, au fost raportate 248 de cazuri, față de 116 cazuri în săptămâna anterioară și 78 de cazuri cu două săptămâni în urmă.
Premieră medicală: Doctorii din Chișinău au salvat piciorul unui pacient printr-o intervenție chirurgicală modernă # Radio Chisinau
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) a realizat în premieră în Republica Moldova o intervenție chirurgicală complexă, prin care au salvat piciorul unui pacient de la amputație. Este vorba despre prima procedură de aterectomie direcțională endovasculară percutană, o tehnică modernă și minim-invazivă, utilizată pentru tratarea unei artere blocate.
Conferința Națională Vitivinicolă: Vinul moldovenesc pe mesele consumatorilor europeni # Radio Chisinau
Viitorul vinului moldovenesc în context european va fi discutat în cadrul celei de-a IX-a ediții a Conferinței Naționale Vitivinicole. Evenimentul, programat pentru 22 august, va reuni lideri ai industriei vitivinicole, reprezentanți ai autorităților, investitori și parteneri internaționali, transmite IPN.
ELECTORALA 2025 | Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați oficial pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat-o astăzi pe Olesea Stamate în calitate de candidat independent la alegrile parlamentare din 28 septembrie.
Înaintare majoră a forțelor ruse în Ucraina, când Europa se pregătește pentru summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Radio Chisinau
Ofensiva dezlănțuită de Rusia în estul Ucrainei prindea viteză și câștiga teren, miercuri, cu două zile rămase până la summitul pe care îl vor avea în Alaska președintele rus Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump.
Poliția propune Primăriei capitalei inițierea procedurii juridice privind interzicerea protestului anunțat de Ilan Șor: „Sunt organizate de grupările criminale pentru a provoca încălcarea ordinii publice” # Radio Chisinau
Poliția propune Primăriei municipiului Chișinău inițierea procedurii juridice prin care se va cere interzicerea acțiunilor de protest organizate, în centrul capitalei, de către Ilan Șor. Adresarea a parvenit din partea lui Marin Garaz, șeful direcției de poliție a municipiului Chișinău, care a subliniat că „acțiunile sunt organizate de grupările criminale, în schimbul unor remunerări financiare, pentru a provoca încălcarea ordinii publice”. De cealaltă parte, reprezentanții Primăriei capitalei au menționat că „vor acționa în cazul în care și alte instituții abilitate vor prezenta probe suplimentare, care vor demonstra riscurile acestor evenimente”, informează MOLDPRES.
