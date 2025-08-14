Copiii răniți în accidentul de la Cahul, aduși la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Șoferul Mercedesului, reținut

16:30

Președintele SUA, Donald Trump le-a transmis un mesaj, pe pagina sa de pe rețeaua Truth Social, liderilor europeni, cu mai puțin de două ore înainte de convorbirea pe care o va purta cu aceștia. „Sunt oameni minunați, care doresc să se ajungă la un acord”, se arată în mesajul liderului de la Washington, într-o zi decizivă pentru drumul spre pace al Ucrainei. Înainte de întâlnirea Trump-Putin, de vineri, din Alaska, miercuri, 13 august, liderii europeni au ocazia să îi traseze lui Trump liniile roșii care nu ar trebui depășite în discuția cu Vladimir Putin. La cele trei reuniuni de astăzi, unele virtuale, Volodimir Zelenski participă din Berlin. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan.