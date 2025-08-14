Copiii răniți în accidentul de la Cahul, aduși la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Șoferul Mercedesului, reținut
Radio Chisinau, 14 august 2025 14:50
Cei trei frați răniți în accidentul din raionul Cahul, în urma căruia și-au pierdut părinții, au fost aduși la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Copiii de 5 și 10 ani sunt internați la Terapie intensivă, iar cel de 7 ani se tratează în Secția traumatologie.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
15:05
Ilie Bolojan, desemnat vicepremier interimar al României, după demisia lui Dragoș Anastasiu # Radio Chisinau
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a fost desemnat astăzi, 14 august, vicepremier interimar, după demisia lui Dragoș Anastasiu, potrivit unui decret semnat de președintele Nicușor Dan.
14:50
Acum o oră
14:25
Curtea Constituțională a prezentat raportul de activitate pentru ultimii 6 ani. Declararea neconstituționalității partidului „Șor” și confirmarea statutului limbii române drept limbă de stat, printre principalele realizări # Radio Chisinau
Confirmarea statutului limbii române ca limbă de stat, în concordanță cu Declarația de Independență, declararea neconstituționalității Partidului „Șor”, confirmarea rezultatelor referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, hotărâri privind dizolvarea Parlamentului, care au clarificat echilibrul puterilor în stat și mecanismele constituționale, decizii referitoare la procedura de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor (vetting), menite să consolideze integritatea sistemului judiciar, au fost printre cele mai importante decizii luate de Curtea Constituțională în mandatul 2019-2025.
14:00
Partidul Acțiune și Solidaritate anunță retragerea sprijinului politic pentru primarul localității Frumușica, raionul Florești, după ce acesta a fost reținut, fiind suspectat de comiterea unui omor acum 7 ani. Formațiunea subliniază că edilul nu a fost niciodată membru PAS, deși a candidat din partea partidului la ultimele alegeri locale, transmite IPN.
Acum 2 ore
13:50
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos lunar de 3000 de lei la salariu. Doina Nistor: „Aducerea tinerilor în companie înseamnă inovație” # Radio Chisinau
Tinerii angajați pentru prima dată în șapte industrii strategice din Republica Moldova vor primi indemnizații lunare de 3.000 de lei timp de 12 luni , prin programul național „+3000 pentru cariera ta” lansat astăzi. Prin acesta, Guvernul urmărește menținerea forței de muncă tinere în țară și dezvoltarea sectoarelor cu valoare adăugată din economie, transmite Radio Chișinău.
13:25
Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună. Kremlinul este cel care anunță detaliile summitului din Alaska # Radio Chisinau
Oficialii de la Moscova au anunțat că cei doi lideri vor discuta nu numai despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, dar și despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice, scrie Reuters. Summitul se va termina cu o conferință de presă comună.
13:00
ELECTORALA 2025 | Membri PDCM părăsesc partidul, nemulțumiți de lista electorală. Chicu: Unii vin, alții pleacă # Radio Chisinau
Mai mulți membri ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei au decis să plece din formațiune, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care a fost întocmită lista electorală a Blocului Alternativa. Anunțul a fost făcut de liderul PDCM, Ion Chicu, care a precizat că este vorba despre mai mulți președinți de raioane și președinți ai organizațiilor teritoriale, transmite IPN.
Acum 4 ore
12:45
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 15 august.
12:30
Pacienții oncologici din Republica Moldova vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic mai aproape de casă, în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Despre asta a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a semnat un ordin ce permite extinderea accesului la aceste servicii medicale.
12:10
Primarul unei localități din raionul Florești a fost reținut, împreună cu alte trei persoane, fiind bănuit de implicare într-un omor comis acum șapte ani. Victima este un bărbat exploatat prin muncă la ferma edilului. Ancheta a fost declanșată după ce rudele victimei s-au adresat recent autorităților și au oferit detalii care au dus la redeschiderea cazului, transmite IPN.
12:05
11:45
Mihai Popșoi s-a întâlnit cu ambasadorul Jānis Mažeiks care își încheie mandatul la Chișinău # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani.
11:25
În trimestrul II 2025, rata anuală a inflației s-a temperat comparativ cu începutul anului curent. Astfel, aceasta s-a diminuat de la 8,8 la sută, în luna martie 2025, până la 8,2 la sută, în luna iunie 2025. Totodată, rata medie anuală a inflației a constituit 7,9 la sută în trimestrul II 2025, fiind cu circa 0,9 puncte procentuale inferioară celei din trimestrul precedent. Datele se conțin în Raportul asupra inflației nr. 3, 2025, care a fost publicat astăzi de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES.
11:10
ANRE explică modul de formare a prețului reglementat pentru furnizarea gazelor naturale # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat informații privind structura prețului reglementat de furnizare a gazelor naturale, în contextul apariției unor speculații în spațiul public legate de formarea acestuia. Potrivit ANRE, costul de achiziție al gazelor reprezintă principala componentă, cu o pondere de 60% din prețul final, adică 9381 lei/1000 m³.
Acum 6 ore
10:55
Ultima zi de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 14 august 2025, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență.
10:35
Explozii în Volgograd. Ucrainenii au lovit rafinăria Lukoil, cea mai mare din sudul Rusiei. Sateliții NASA raportează un incendiu uriaș # Radio Chisinau
O serie de atacuri cu drone au lovit regiunea Volgograd din Rusia în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, 14 august, provocând un incendiu la o rafinărie importantă de petrol.
10:15
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de caniculă, valabil astăzi, 14 august, în sudul și estul Republicii Moldova.
09:55
Încasările impozitului pe venit din transmiterea în locațiune a bunurilor imobile au crescut cu peste 28% # Radio Chisinau
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 28,1% în perioada ianuarie-iulie 2025 și constituie 52,4 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2024.
09:35
Formația Paris Saint-Germain a câștigat, miercuri seară, pentru prima dată Supercupa Europei, reușind o revenire spectaculoasă în confruntarea cu echipa lui Radu Drăgușin, Tottenham, disputată la Udine. PSG a fost condusă cu 2-0, a egalat in extremis la 2-2 și apoi s-a impus la lovituri de departajare. Tottenham este deținătoarea trofeului Europa League, iar PSG este câștigătoarea Champions League.
09:15
Presa de la Chișinău scrie despre decizia de extrădare din Grecia a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc, totodată observă mișcările politice în jurul acestuia. De asemenea, presa atenționează că Rusia mobilizează resurse fără precedent și vrea de fapt „transnistrizarea” R. Moldova.
Acum 8 ore
08:55
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin # Radio Chisinau
Teritorii „schimbate” și vieți care riscă să fie date peste cap pentru totdeauna. Ucrainenii așteaptă cu nerăbdare rezultatul summitului programat pentru vineri, în Alaska, între Vladimir Putin și Donald Trump.
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 50 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 64 bani.
08:30
Creștinii ortodocși de stil vechi intră de astăzi în Postul Adormirii Maicii Domnului, numit în popor și Postul Sfintei Marii. Timp de două săptămâni, enoriașii sunt chemați la rugăciune, înfrânare și întărire sufletească. De asemenea, sunt îndemnați să renunțe la anumite plăceri trupești și obiceiuri lumești, ca mijloc de curățare a minții și a inimii.
08:20
08:05
METEO | Vreme frumoasă, cu maxime de până la 33 de grade Celsius, prognozată de meteorologi pentru ziua de joi # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi, 14 august, vreme frumoasă, fără precipitații și cu maxime de până la 33 de grade Celsius, informează MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:15
Dorința SUA este de a obține o încetare a focului în Ucraina, afirmă Macron după reuniunea cu Trump # Radio Chisinau
Dorința SUA este de a „obține o încetare a focului” în Ucraina, a declarat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, după o reuniune online cu omologul său american Donald Trump, la care au participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, organizată cu două zile înainte de summitul din Alaska între liderul de la Casa Albă și omologul său rus Vladimir Putin.
20:55
Crește numărul cazurilor de Covid-19. Aproape 250 de cazuri au fost raportate săptămâna trecută # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 la nivel național. În ultima săptămână, au fost raportate 248 de cazuri, față de 116 cazuri în săptămâna anterioară și 78 de cazuri cu două săptămâni în urmă.
20:35
20:10
Premieră medicală: Doctorii din Chișinău au salvat piciorul unui pacient printr-o intervenție chirurgicală modernă # Radio Chisinau
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) a realizat în premieră în Republica Moldova o intervenție chirurgicală complexă, prin care au salvat piciorul unui pacient de la amputație. Este vorba despre prima procedură de aterectomie direcțională endovasculară percutană, o tehnică modernă și minim-invazivă, utilizată pentru tratarea unei artere blocate.
19:50
Conferința Națională Vitivinicolă: Vinul moldovenesc pe mesele consumatorilor europeni # Radio Chisinau
Viitorul vinului moldovenesc în context european va fi discutat în cadrul celei de-a IX-a ediții a Conferinței Naționale Vitivinicole. Evenimentul, programat pentru 22 august, va reuni lideri ai industriei vitivinicole, reprezentanți ai autorităților, investitori și parteneri internaționali, transmite IPN.
19:25
ELECTORALA 2025 | Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați oficial pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat-o astăzi pe Olesea Stamate în calitate de candidat independent la alegrile parlamentare din 28 septembrie.
19:00
Înaintare majoră a forțelor ruse în Ucraina, când Europa se pregătește pentru summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin # Radio Chisinau
Ofensiva dezlănțuită de Rusia în estul Ucrainei prindea viteză și câștiga teren, miercuri, cu două zile rămase până la summitul pe care îl vor avea în Alaska președintele rus Vladimir Putin și omologul său american, Donald Trump.
18:40
Poliția propune Primăriei capitalei inițierea procedurii juridice privind interzicerea protestului anunțat de Ilan Șor: „Sunt organizate de grupările criminale pentru a provoca încălcarea ordinii publice” # Radio Chisinau
Poliția propune Primăriei municipiului Chișinău inițierea procedurii juridice prin care se va cere interzicerea acțiunilor de protest organizate, în centrul capitalei, de către Ilan Șor. Adresarea a parvenit din partea lui Marin Garaz, șeful direcției de poliție a municipiului Chișinău, care a subliniat că „acțiunile sunt organizate de grupările criminale, în schimbul unor remunerări financiare, pentru a provoca încălcarea ordinii publice”. De cealaltă parte, reprezentanții Primăriei capitalei au menționat că „vor acționa în cazul în care și alte instituții abilitate vor prezenta probe suplimentare, care vor demonstra riscurile acestor evenimente”, informează MOLDPRES.
18:20
ELECTORALA 2025 | Partidul Uniunea Centristă din Moldova a depus lista de candidați pentru alegerile parlamentare # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, înaintată de Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova.
17:55
CSP solicită măsuri urgente pentru protecția acuzatorilor de stat, după ce procurorul în dosarul Evgheniei Guțul a primit amenințări # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a publicat astăzi un mesaj prin care condamnă amenințările la adresa procurorilor și cere protecție imediată pentru acuzatorii de stat. Se întâmplă după ce procurorul Ghenadie Epure, acuzator în dosarul bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, a primit mesaje scrise și video cu amenințări. „Aceste demersuri constituie o tentativă gravă de intimidare a acuzatorilor de stat, iar această situație este una inadmisibilă”, transmite CSP.
17:30
Lucrările de reabilitare pe segmentul feroviar Cantemir – Fălciu avansează. Mircea Păscăluță: „Continuăm reconectarea Republicii Moldova la rețeaua feroviară internațională” (FOTO) # Radio Chisinau
Lucrările de reabilitare a infrastructurii feroviare de pe ambele maluri ale Prutului, în zonele Cantemir (Moldova) și Fălciu (România) au fost inspectate de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, și omologul său de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu, transmite MOLDPRES.
17:10
Ministra Justiției: Extrădarea lui Plahotniuc poate dura câteva zile, odată cu un verdict final # Radio Chisinau
Ministra justiției de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, susține că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile, odată ce va fi un verdict final oferit de Ministerul Justiției din Grecia. Precizările sunt făcute în contextul în care Curtea de Apel de la Atena a acceptat astăzi extrădarea fostului lider democrat, transmite IPN.
16:50
Concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului INJ din rândul judecătorilor din cadrul curților de apel # Radio Chisinau
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției din rândul judecătorilor din cadrul curților de apel.
16:30
Mesaj de la Casa Albă, înainte de întâlnirea lui Volodimir Zelenski cu liderii UE. Ce le-a transmis Donald Trump participanților # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump le-a transmis un mesaj, pe pagina sa de pe rețeaua Truth Social, liderilor europeni, cu mai puțin de două ore înainte de convorbirea pe care o va purta cu aceștia. „Sunt oameni minunați, care doresc să se ajungă la un acord”, se arată în mesajul liderului de la Washington, într-o zi decizivă pentru drumul spre pace al Ucrainei. Înainte de întâlnirea Trump-Putin, de vineri, din Alaska, miercuri, 13 august, liderii europeni au ocazia să îi traseze lui Trump liniile roșii care nu ar trebui depășite în discuția cu Vladimir Putin. La cele trei reuniuni de astăzi, unele virtuale, Volodimir Zelenski participă din Berlin. România este reprezentată de președintele Nicușor Dan.
16:15
O companie aeriană lansează cursa directă Chișinău - Wroclaw. Când vor fi operate primele zboruri # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău își extinde rețeaua de destinații odată cu lansarea noii rute directe către Wroclaw, Polonia. Zborurile vor fi operate de Wizz Air de două ori pe săptămână, în zilele de miercuri și duminică.
15:50
Pompierii moldoveni continuă lupta cu incendiile devastatoare din Grecia pentru a doua zi consecutiv (FOTO) # Radio Chisinau
Pompierii din Republica Moldova continuă pentru a doua zi consecutiv misiunea de stingere a incendiilor de proporții din Grecia, intervenind activ în regiunea Patras, una dintre cele mai afectate zone din cauza incendiilor extinse izbucnite în zona industrială. Condițiile meteo nefavorabile, cu vânt puternic și temperaturi ridicate, au favorizat răspândirea rapidă a flăcărilor pe suprafețe întinse, amenințând localități și obiective industriale aflate chiar și la zeci de kilometri distanță.
15:30
A fost semnat contractul pentru restaurarea clădirii fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei # Radio Chisinau
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău au semnat un contract de finanțare pentru realizarea proiectului în valoare de 63 de milioane de lei, pentru restaurarea și reabilitarea clădirii fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei, informează MOLDPRES.
15:10
Avocații lui Ion Ceban contestă interdicția de intrare în România: „O situație fără precedent” # Radio Chisinau
Avocații primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a deciziei care îi interzice intrarea în România. Totodată, apărătorii au inițiat o reclamație administrativă prealabilă, solicitând revocarea actului prin care a fost impusă această interdicție.
Ieri
14:50
Ministerul Agriculturii a început simulările finale pentru screeningul bilateral cu UE pe capitolele 11 și 12 # Radio Chisinau
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început astăzi sesiunea simulărilor finale în pregătirea pentru screeningul bilateral cu Comisia Europeană, programat pentru luna septembrie 2025. Simulările vizează capitolul 11, „Agricultură și Dezvoltare Rurală”, și capitolul 12, „Siguranța alimentelor, politica sanitar-veterinară și fitosanitară”.
14:35
ELECTORALA 2025 | Câte două secții de votare în Rusia, Ucraina și Israel. CEC invocă motive de securitate # Radio Chisinau
Comisia Electorală Centrală propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Motivul invocat de instituție este asigurarea securității funcționarilor electorali și a echipamentului necesar procesului de vot, transmite IPN.
14:10
Ministerul Educației și Cercetării (CEC) informează că astăzi, 13 august, începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.
13:50
Alexandru Machidon și Victor Furtună, admiși în etapa finală a concursului pentru funcția de Procuror General # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a validat în ședința de astăzi, 13 august, dosarele celor doi candidați înregistrați pentru concursul de selectare a noului Procuror General.
13:30
Volodimir Zelenski, așteptat la Berlin. Va avea, alături de cancelarul Friedrich Merz, o videoconferință cu Donald Trump # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat astăzi, 13 august, la Berlin, pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferință cu președintele american Donald Trump, a comunicat publicația germană Bild, informează MOLDPRES.
13:20
Oligarhul Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova, conform hotărârii luate astăzi, 13 august, de Curtea de Apel de la Atena. Totuși, toate bunurile acestuia rămân deocamdată în Grecia.
13:15
